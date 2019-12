Meilleurs fournisseurs d'hébergement VPS de 2020

Les forfaits d'hébergement Web partagé standard sont bon marché et conviviaux, mais ils sont également lents, rigides et n'ont pas la puissance ou les fonctionnalités dont les utilisateurs professionnels et professionnels ont souvent besoin.

Si vous avez besoin de plus qu'un hôte de base mais que vous ne pouvez pas vous permettre un serveur dédié ou que vous ne voulez pas faire face à la complexité de ces bêtes, l'hébergement VPS (Virtual Private Server) peut être un choix intelligent.

L'achat d'un plan VPS signifie que vous obtenez votre propre environnement de serveur virtuel. Vous avez un contrôle total sur le système d'exploitation, les extensions et applications que vous installez et tous leurs paramètres. Chaque serveur physique hébergera toujours plusieurs clients VPS, mais pas autant qu'avec un hébergement partagé, et généralement chaque VPS se verra allouer une part des ressources clés – RAM, espace de stockage, cœurs de processeur – pour leur seule utilisation.

Cela peut être plus facile à gérer que vous ne le pensez. De nombreux plans VPS incluent des outils standard comme cPanel pour aider à surveiller et configurer votre site. Certains hôtes gèrent le service pour vous, surveillant les problèmes tels qu'un service en panne et les corrigeant dès qu'ils sont détectés.

Les prix et spécifications VPS varient de quelques dollars par mois à des centaines, selon vos besoins. Il y a beaucoup de choix, mais pas de panique – notre liste des cinq meilleurs fournisseurs de VPS vous orientera dans la bonne direction.

(Crédit d'image: Hostinger)

1. Hostinger

Gamme de plans flexible et abordable

Bonne gamme de plans

Bon rapport qualité prix

Court terme considérablement plus cher

Fondée en 2004, Hostinger fournit depuis un certain temps un service d'hébergement de qualité et leur hébergement VPS n'est pas différent.

Vous avez l'embarras du choix ici, du plan de bas niveau qui a 1 CPU, 1 Go de RAM, 20 Go de stockage et 1000 Go de bande passante au plan de haut niveau où vous obtenez 8 CPU, 8 Go de RAM, 160 Go de stockage et 8000 Bande passante GB.

Les prix sont également abordables, surtout si vous vous engagez à des termes plus longs. Le plan 1 CPU commence à 3,95 $ par mois (si vous choisissez la facturation sur 4 ans) et se renouvelle à 8,16 $ par mois, tandis que le plan 8 CPU commence à 29,95 $ par mois (si vous choisissez la facturation à 4 ans) et se renouvelle à 65,56 $ par mois.

Tous les plans ont un support IPv6, un IP dédié, un réseau 100 Mb / s et quelques autres ajouts. Les utilisateurs de Linux ont également beaucoup de choix. Outre les CentOS, Ubuntu, Fedora et Debian habituels, vous pouvez également choisir Suse. L'hébergement VPS Windows est également disponible, les plans étant plus chers mais aussi plus puissants.

Si vous rencontrez des problèmes, il existe un service de chat en direct 24h / 24 et 7j / 7 pour vous aider. Hostinger offre un hébergement VPS capable avec un prix de premier terme très tentant, et tous les plans étant entièrement remboursables, tout le monde peut essayer le service.

(Crédit d'image: Bluehost)

2. Bluehost

Un bon choix pour tous les utilisateurs.

Service puissant et compétent

Un grand soutien

Les extras vous coûteront

Bluehost existe depuis un certain temps et a toujours proposé des plans puissants pour une variété d'utilisateurs, et leur gamme VPS n'est pas différente.

Vous avez le choix entre trois forfaits, le forfait le moins cher commençant à 19,99 $ par mois pour le premier trimestre et 29,99 $ par mois au renouvellement. Cela vous donne 2 cœurs de processeur (2x Xeon Gold 5220), 30 Go de stockage SSD, 2 Go de RAM, 1 To de bande passante et une adresse IP. Le plan de niveau supérieur appelé Ultimate, vous offre 4 cœurs de processeur (2x Xeon Gold 5222), un stockage SSD de 120 Go, 8 Go de RAM, une bande passante de 3 To et deux adresses IP, et son prix est de 59,99 $ par mois pour le premier trimestre et 119,99 $ par mois de renouvellement.

Tous les plans sont livrés avec un certificat SSL gratuit et un domaine d'un an. Vous bénéficiez également d'un nombre illimité de sous-domaines et de comptes de messagerie, et cPanel est également inclus. La confidentialité et la protection du domaine et SiteLock sont classés comme des modules complémentaires facultatifs, vous devrez donc payer un supplément si vous en avez besoin.

L'assistance est disponible 24h / 24 et 7j / 7, donc si vous rencontrez des difficultés, vous pourrez les appeler à tout moment de la journée. Dans l'ensemble, Bluehost est un fournisseur compétent pour les débutants et les utilisateurs expérimentés, donc ils valent vraiment la peine d'être essayés.

InMotion est l'un des fournisseurs d'hébergement Web les plus populaires et il n'est pas surprenant qu'ils obtiennent une place ici

3. Hébergement InMotion

Poésie VPS? InMotion est certainement un fournisseur fort…

Plans bien spécifiés

Quelques fonctionnalités vraiment intelligentes

Pas cher

Découvrez quelques fournisseurs d'hébergement VPS et il est facile d'être tenté avec de faibles taux de gros titres, mais ne vous laissez pas berner – les entreprises utilisent une gamme d'astuces pour réduire leurs frais.

Les spécifications matérielles d'un produit de démarrage sont souvent maintenues à un niveau irréaliste, par exemple, pour maintenir le prix à la baisse. Les éléments importants – sauvegardes, cPanel – peuvent être des extras coûteux. Et même alors, le taux global ne peut s'appliquer que si vous payez deux ou trois ans à l'avance, augmentant considérablement lors du renouvellement.

InMotion Hosting est rafraîchissant et différent. Son plan de base VPS-1000HA-S n'a pas le prix le plus accrocheur à 39,99 $ par mois sur deux ans (au moment de la rédaction, le prix est tombé à 19,99 $ en raison d'une vente), mais il est facile de voir pourquoi le l'entreprise demande beaucoup. Le produit a de meilleures spécifications – 4 Go de RAM, 75 Go de stockage, 4 To de bande passante, 3 adresses IP dédiées – que certains plans haut de gamme d'autres fournisseurs, des sauvegardes et une licence cPanel sont incluses gratuitement, et il y a une garantie de remboursement de 90 jours .

Il y a une caractéristique inhabituelle dans ce que InMotion appelle "cœurs de processeur déverrouillés". Plutôt que d'avoir accès à un ou deux cœurs uniquement, vous êtes en mesure de répartir votre charge de traitement sur tous les cœurs du serveur, ce qui améliore considérablement les performances des tâches impliquant de nombreux traitements simultanés.

Les touches bonus de bienvenue incluent une fonctionnalité appelée Launch Assist, ce qui signifie essentiellement que vous bénéficiez de deux heures de temps libre avec l'un des administrateurs de serveur d'InMotion. Que vous ayez besoin de modifier les paramètres de domaine, de configurer cPanel, de migrer WordPress ou des fichiers de base de données, ils peuvent vous aider à faire le travail.

Mettez tout cela ensemble et vous obtenez un ensemble très efficace de plans d'hébergement VPS. Si vous préférez un package avec des surprises inattendues, plutôt que des captures cachées, nous essayerons InMotion.

4. Hostwinds

Besoin de beaucoup de choix? Alors ne cherchez plus

Large gamme de plans

Options de configuration impressionnantes

Le plan d'entrée de gamme est un peu sous-alimenté

Certains hôtes VPS se concentrent sur les nouveaux utilisateurs, d'autres optent pour les grandes entreprises, mais Hostwinds fait de son mieux pour plaire à tout le monde avec pas moins de 10 plans d'hébergement VPS différents.

Le plan bas de gamme Tier One nous semble un peu sous-alimenté, avec seulement 1 Go de RAM, un cœur de processeur, 30 Go d'espace disque et 1 To de trafic. Mais c'est bon marché à 4,49 $ par mois, et vous pouvez l'étendre considérablement sans dépenser énormément (l'ajout de la surveillance de base du serveur et des sauvegardes dans le cloud coûte 6 $ de plus par mois pour les deux).

Le niveau quatre plus réaliste comprend 6 Go de RAM, 100 Go d'espace disque, deux cœurs de processeur et 2 To de trafic. Il est également beaucoup plus cher à 26,09 $ par mois, mais reste compétitif avec d'autres fournisseurs.

Pendant ce temps, le produit haut de gamme Tier Ten vous offre 96 Go de RAM, 16 cœurs de processeur, 750 Go de stockage et 9 To de trafic pour un montant initial de 296,09 $ par mois. Vous n'avez probablement pas besoin de quelque chose comme ça, mais cela montre qu'il existe de nombreuses possibilités de mise à niveau de votre site au fil du temps.

Chaque plan a des options de configuration attrayantes. En particulier, avec la prise en charge des variantes Linux habituelles – CentOS, Ubuntu, Fedora, Debian – vous pouvez choisir Windows Server 2008, 2012 ou 2016 pour seulement 5 $ par mois de prime. C'est une très bonne valeur, et si vous êtes plus familier avec Windows que Linux, cela pourrait vous éviter de nombreux tracas de gestion plus tard.

5. Web liquide

Une tenue qui mise sur la qualité, mais à un coût

Options de configuration de premier ordre

Service et assistance de qualité

Du côté cher

Liquid Web est un fournisseur d'hébergement Web haut de gamme qui propose des solutions gérées de qualité supérieure depuis plus de 20 ans et gère désormais 500 000 sites pour plus de 32 000 clients dans le monde.

L'entreprise n'essaie pas de battre la concurrence sur les prix, se concentrant plutôt sur la livraison de produits complets qui produiront des résultats de qualité.

Le forfait Liquid Web le moins cher peut coûter 59 $ par mois (vous pouvez le réduire à 29 $ par mois en devenant annuel), par exemple, mais cela vous donne 2 Go de RAM, 40 Go de stockage et une très large bande passante de 10 To.

Il existe de nombreuses options de configuration. Au lieu de simplement vous dire que vous obtenez CentOS 7, Liquid Web vous permet de sélectionner CentOS 6, Debian 8, Ubuntu 14.04 ou 16.04, et souvent avec plusieurs options qui leur sont propres: cPanel, Plesk, CloudLinux et plus encore.

Il s'agit également d'un produit géré. Liquid Web prend entièrement en charge le système d'exploitation de base et l'équipe de support restaure de manière proactive les services défaillants dès qu'ils sont détectés. Obtenir un VPS géré avec d'autres fournisseurs pourrait vous coûter 30 $ de plus par mois, ou plus.

Si votre VPS a encore des problèmes, il existe un support rapide 24x7x365 de professionnels compétents qui feront de leur mieux pour résoudre vos problèmes rapidement.

Liquid Web n'a peut-être pas les prix les plus attrayants, mais c'est toujours moins cher que beaucoup d'autres compte tenu des fonctionnalités que vous obtenez, et l'excellent support aidera à maintenir votre site en bon état de marche sur toute la ligne.

