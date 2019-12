Meilleurs groupes Apple Watch en 2019

Source: René Ritchie / iMore

Vous aimez votre Apple Watch et pour vous, c'est plus qu'un simple appareil de fitness et de communication fantastique. C'est aussi une déclaration de mode. Si cela vous ressemble, vous êtes en bonne compagnie. J'avoue posséder plusieurs dizaines de groupes Apple Watch et compter. Je change mon groupe tous les jours pour correspondre à ma tenue; en fait, la plupart du temps, je porte un bracelet pour m'entraîner et un autre pour le reste de la journée. Certains jours, je porte un look plus décontracté et je pourrais porter un bracelet plus décontracté. D'autres jours, je m'habille un peu et je veux porter un bracelet plus habillé. D'un vrai amateur de bande Apple Watch à un autre, voici quelques-uns des meilleurs groupes Apple Watch pour améliorer à la fois son apparence et sa fonctionnalité. Sauf indication contraire, chacune des bandes ci-dessous s'adaptera à n'importe quelle génération d'Apple Watch et est disponible à la fois en taille 38/40 mm et en taille 42/44 mm.

Idéal pour la plupart: VATI Sport Band

Source: Amazon

Créez votre collection de bracelets Apple Watch rapidement et à moindre coût avec le VATI Sport Band, qui s'inspire du bracelet Apple Watch Sport original. Achetez une seule des nombreuses couleurs proposées ou économisez encore plus en achetant un pack de six ou un pack de 12. Fabriqué en silicone souple, ce bracelet est confortable au gymnase, à la plage ou partout où vous allez. L'élégante fermeture à ardillon est sécurisée et ne vous gêne pas. Il est disponible dans les tailles de montre 38 / 40mm et 42 / 44mm, et vous pouvez choisir parmi une bande de longueur S / M ou M / L.

Avantages:

Confortable

Belle sélection de couleurs

Poids léger

Pas cher

Idéal pour la plupart

VATI Sport Band

Peu coûteux

Construisez votre garde-robe de bande Apple Watch. Celui-ci vient dans un tas de couleurs qui peuvent être achetés individuellement ou tous ensemble pour des économies encore plus importantes.

Meilleur bracelet en cuir: bracelet de montre Apple WFEAGL

Source: WFEAGL

Vous aimeriez peut-être un bracelet en cuir véritable, mais vous aimeriez dépenser moins d'argent. Entrez WFEAGL. Cette bande de cuir de grain supérieur est disponible dans une gamme vertigineuse de couleurs de cuir et de nombreuses options de couleurs matérielles. Il est disponible dans les deux tailles d'Apple Watch et s'adapte aux poignets allant de 5,3 à 7,7 pouces. Il est même livré avec un protecteur d'écran en TPU pour éviter d'endommager votre montre.

Avantages:

Cuir pleine fleur

Beaucoup d'options de couleur

Plusieurs options de couleurs matérielles

Prix ​​raisonnable

Les inconvénients:

Le cuir n'est pas étanche

Meilleur bracelet en cuir

Bracelet de montre Apple WFEAGL

Du cuir à moindre coût

C'est le groupe à obtenir si vous voulez du vrai cuir dans une variété d'options de couleurs, mais vous ne voulez pas le prix premium.

Meilleur groupe de métal: LDFAS Apple Watch Band

Source: LDFAS

C'est parfait si vous voulez un groupe de métal d'apparence formelle à porter au bureau ou partout où vous voulez vous sentir un peu plus poli ou habillé. Vous n'avez pas à dépenser une tonne d'argent pour avoir fière allure. LDFAS a la gravité et l'élégance mais pas un gros prix. Un outil de réglage est inclus, vous pouvez donc supprimer les liens pour un ajustement parfait. Le bracelet est disponible dans les deux tailles Apple Watch et peut être ajusté pour s'adapter aux poignets allant de 5,9 à 8,5 pouces. Choisissez noir ou argent. La bande LDFAS a une garantie à vie.

Avantages:

Convient pour une tenue formelle

Liens amovibles pour le réglage

Prix ​​raisonnable

Les inconvénients:

Certains utilisateurs signalent des problèmes de durabilité

Meilleur groupe de métal

LDFAS Apple Watch Band

Un look intemporel

Le bracelet à maillons métalliques est un style classique pour les bracelets de montre, même avant l'invention de l'Apple Watch. Le style est intemporel et élégant.

Meilleur bracelet de bijoux: Marge Plus Apple Watch Band

Source: Marge Plus

Le bracelet Marge Plus Apple Watch ressemble à un bracelet délicat, pas seulement à un bracelet pour tenir votre Apple Watch sur votre poignet. Le doux design en "X" et quelques strass de bon goût rehaussent le style et le rendent approprié à porter avec une robe ou n'importe quelle tenue habillée. Choisissez parmi noir, champagne or ou argent; chacun est livré avec un pare-chocs assorti. Il y a quatre fermoirs pliants qui peuvent être retirés pour ajuster la taille du bracelet. Aucun outil n'est nécessaire. Le bracelet Apple Watch Marge Plus est disponible dans les tailles Apple Watch 38 / 40mm et 42 / 44mm et s'adapte aux poignets allant de 5,5 à 7,7 pouces.

Avantages:

Convient pour une tenue habillée

Fermoirs amovibles pour le réglage

Prix ​​raisonnable

Les inconvénients:

Pas le look pour tout le monde

Meilleur groupe de bijoux

Marge Plus Apple Watch Band

Beauté délicate

Lorsque vous voulez que votre Apple Watch ressemble à des bijoux, pas seulement à un tracker de santé et de fitness, ce joli bracelet plaira à coup sûr.

Meilleur bracelet bicolore: Wearlizer Apple Watch Band

Source: Wearlizer

Cette bande bicolore cool est un mélange d'acier inoxydable et de résine. Vous pouvez choisir parmi une variété de combinaisons de couleurs de métal et de résine, telles que l'or avec la résine écaille, l'or rose avec la résine rose clair, le noir avec la résine bleu marine et bien d'autres. Un outil de suppression est inclus afin que vous puissiez supprimer ou ajouter des liens selon les besoins pour la taille. Le bracelet est disponible pour toutes les tailles et générations et s'adapte aux poignets de 4,7 pouces à 7,5 pouces.

Avantages:

Convient pour une tenue habillée

Outil de suppression de lien inclus

Look bicolore cool

Meilleur groupe bicolore

Wearlizer Apple Watch Band

Couleur bloquée

Cette bande unique en acier inoxydable et résine bicolore est disponible dans de nombreuses combinaisons de couleurs et se démarque de la foule.

Le plus avant-gardiste: OULUCCI Apple Watch Band

Source: Amazon

La peau de serpent est chaude cette année, mais si la peau de serpent n'est pas votre truc, n'ayez crainte. Il existe de nombreuses autres options de cuir véritable à la mode, telles que des couleurs unies minces et fuselées, des fleurs et des blocs de couleurs tricolores. En plus de la grande variété de couleurs et de motifs de cuir, il existe également différentes couleurs de matériel, de sorte que vous pouvez assortir votre montre. Toutes les générations et tailles d'Apple Watch sont couvertes ici. La bande s'adapte aux poignets de 5,5 pouces à 8 pouces autour.

Avantages:

Variété de styles avant-gardistes

Décontracté à habillé

Cuir véritable

Le plus avant-gardiste

Bracelet montre Apple Watch OULUCCI

Approuvé par les influenceurs

Snakeskin brûle Internet cette année. Mais si vous n'y êtes pas, choisissez plutôt un bracelet en cuir véritable dans une couleur florale, tricolore ou unie.

Silicone le plus fin: Bracelet Apple Watch Merlion

Source: Amazon

Tout le monde n'aime pas une large bande large au poignet. Ce numéro en silicone effilé vous donne un look plus délicat avec votre tenue de natation, de gym, d'athlétisme et n'importe où. Comme c'est du silicone, vous pouvez aller de l'avant et y nager. La bande étroite est flexible et légère, confortable à porter toute la journée, ou même la nuit. La fermeture à broche et repli reste sécurisée et à l'écart. Choisissez parmi dix couleurs magnifiques, adaptées à toutes les générations et disponibles pour les deux tailles de montre.

Avantages:

Style effilé et étroit

Imperméable pour la gym et la natation

Beaucoup d'options de couleur

Silicone le plus fin

Bracelet montre Apple Merlion

Attrait effilé

Si vous aimez l'apparence et la fonctionnalité d'une simple bande de silicone mais pas la largeur, cette bande étroite vous conviendra parfaitement.

Meilleur style milanais à bas prix: jwacct Apple Watch Band

Source: Amazon

Le Milanese Loop d'origine d'Apple était un design révolutionnaire, mais avouons-le: le prix le met hors de portée pour beaucoup d'entre nous. Heureusement, il existe de nombreuses autres options de mailles métalliques à bon prix, telles que cette beauté de jwacct. Vous n'êtes pas non plus limité aux couleurs qu'Apple propose. Choisissez parmi huit teintes différentes, dont la plupart correspondent à l'une des couleurs de l'Apple Watch. Vous pouvez choisir celle qui correspond à votre Apple Watch ou choisir une couleur différente pour un look contrasté. Ou, choisissez Rainbow, juste pour le plaisir. La bande jwacct est en fait une boucle, pas un fermoir rond, comme indiqué sur la photo, de sorte que la bande s'ajuste pour s'adapter sans outils. Ce n'est pas grave de mettre ce groupe dans l'eau; assurez-vous simplement de le sécher après des activités humides.

Avantages:

Élégant look milanais unisexe

Habille n'importe quelle tenue

Excellentes options de couleur

Très ajustable

Les inconvénients:

La couleur peut ne pas correspondre exactement à la montre

Meilleur style milanais à bas prix

jwacct Apple Watch Band

Maille métallique

Qui n'aime pas la boucle milanaise d'Apple? Cette bande est calquée sur l'original mais porte un prix beaucoup plus petit.

Idéal pour les fanatiques d'Apple: Apple Milanese Loop

Source: iMore

Quand j'ai vu ce groupe annoncé pour la première fois, je ne l'ai pas compris, même avec l'introduction douce et soyeuse de Jony Ive. Mais son design simple et élégant m'a conquis, et maintenant c'est l'un de mes favoris absolus. La lumière frappe parfaitement la maille en acier inoxydable et lui donne un éclat subtil. La fermeture à boucle magnétique signifie que la bande s'adaptera à peu près à n'importe quel poignet confortablement; vous ne serez pas coincé entre les tailles ou entre les trous. Habille-le plus classe ou plus décontracté; le Milanese Loop est tout aussi à la maison au bureau, au cocktail ou en course autour de la ville. La boucle milanaise est disponible en argent, or et noir spatial, mais si vous choisissez une réplique tierce, il y a encore plus d'options de couleurs.

Avantages:

Superbe beauté

Presque réglable en continu

A l'air bien dans n'importe quel contexte

Idéal pour les fanatiques d'Apple

Apple Milanese Loop

Toujours raison

Vous ne pouvez pas vous tromper avec la boucle milanaise d'Apple. C'est à peu près le groupe parfait, améliorant l'Apple Watch et toute votre garde-robe.

Meilleur rapport qualité / prix: Heyday Apple Watch Band

Source: Karen Freeman / iMore

J'ai ramassé ce bon marché sans trop m'attendre, mais ça a été une agréable surprise. La bande en silicone ressemble à l'Apple Sport Band, mais au lieu d'une fermeture à broche et à plis, c'est une boucle régulière. Comme il est confortable, imperméable et beau, je le porte souvent pour faire de l'exercice ou pour frapper en ville, et il tient bien. Vous pouvez choisir parmi un tas de couleurs et de motifs différents; à ce prix, vous pouvez même en acheter plusieurs.

Avantages:

Peu coûteux

Confortable

Imperméable

Les inconvénients:

Pas idéal pour les occasions habillées

Meilleure valeur

Heyday Apple Watch Band

Bonne affaire

C'est un excellent groupe pour des looks décontractés ou pour porter au gymnase. Il est résistant à la transpiration, imperméable, attrayant et peu coûteux.

Meilleur bracelet en cuir premium: bracelet moderne nomade

Source: Nomade

Lorsque vous pensez au cuir et aux accessoires Apple, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à Nomad. Des chargeurs et des étuis aux bracelets Apple Watch, Nomad est synonyme de qualité. Fabriquée en cuir Horween pleine fleur, cette bande développera une belle patine au fil du temps. Portez ce bracelet lorsque vous souhaitez habiller votre Apple Watch; Je ne recommanderais pas de porter un bracelet en cuir dans l'eau ou au gymnase.

Avantages:

Cuir de haute qualité

Élégance simple

Les inconvénients:

Le cuir n'est pas étanche

Meilleur bracelet en cuir premium

Bracelet Nomad Modern

Chic

Rehaussez le look de votre Apple Watch avec un superbe bracelet en cuir. Il développera une patine au fil du temps, ajoutant à son caractère unique.

Meilleure manchette en cuir: manchette Pad & Quill Lowry

Source: Pad & Quill

Si vous aimez l'apparence épaisse et robuste d'une manchette, ne cherchez pas plus loin que la qualité haut de gamme Pad & Quill. Fabriqué avec une couche extérieure en cuir pleine fleur solide et une couche intérieure en peau de porc douce, cette manchette est à la fois durable et confortable. Ne vous inquiétez pas; le capteur d'impulsion optique Apple Watch n'est pas obstrué. L'artisan qui crée votre groupe le signe même discrètement à l'intérieur. Comme tous les bracelets en cuir, ce n'est pas pour la salle de gym ou la piscine. Notez que ce bracelet est uniquement conçu pour la plus grande montre Apple de 42/44 mm.

Avantages:

Artisanat de qualité

Cuir pleine fleur

Déclaration de mode

Les inconvénients:

Peut être trop volumineux pour certains

Le cuir n'est pas étanche

Meilleur manchette en cuir

Manchette Pad & Quill Lowry

Pièce de déclaration

Faites une déclaration avec cette manchette en cuir de première qualité, durable et confortable.

Meilleure bande de cuir mince: bande de cuir mince Burkley

Source: Karen Freeman / iMore

Je suis une femme avec un poignet étroit, et même la plus petite Apple Watch me semble assez énorme. Ajoutez une large bande, et ça a l'air presque comique. Le Burkley Slim Leather Band est le groupe que j'attendais. Sa forme effilée délicate s'affine au fur et à mesure qu'elle passe autour du poignet, donc la boucle est plutôt petite: parfaitement proportionnée pour moi. Si vous vouliez un bracelet en cuir pleine fleur de qualité supérieure mais que vous le trouvez généralement trop épais, vous avez besoin de ce bracelet. Choisissez parmi Nude Pink, Distressed Antique Coffee et Burnished Tan. Celui-ci est juste pour la plus petite Apple Watch 38 / 40mm.

Avantages:

Facteur de forme effilé et mince

Cuir pleine fleur de première qualité

Excellente qualité

Les inconvénients:

Le cuir n'est pas étanche

Meilleure bande de cuir mince

Bracelet en cuir Burkley Slim

La perfection délicate

Si vous n'êtes pas amateur de bandes volumineuses, ce ruban de cuir haut de gamme est le bracelet Apple Watch parfait pour vous.

Meilleure bande de boîtier robuste: boîtier étanche Catalyst

Source: Catalyst

Bien que les montres Apple plus récentes soient de toute façon étanches, donnez à votre montre une protection supplémentaire avec cet étui de protection pratique et ce bracelet en un. Avec un indice d'étanchéité IP68, vous pouvez plonger aussi profondément à 100 mètres (330 pieds). Étant donné que le catalyseur en polycarbonate et silicone robuste est un boîtier ainsi qu'un bracelet, vous risquez moins d'endommager votre montre si elle tombe ou se cogne. en quelque chose. Même avec toute la protection qu'elle offre, votre Apple Watch restera pleinement fonctionnelle. Le Catalyst est également disponible dans la taille 38 / 40mm.

Avantages:

Imperméable

Antichoc

Boîtier et bande en un

Les inconvénients:

Pas au goût de tout le monde, au niveau du style

Meilleure bande de boîtier robuste

Boîtier étanche Catalyst

Aventure

Emportez le bracelet étanche Catalyst dans votre prochaine aventure et soyez confiant que votre Apple Watch sera en sécurité.

Le plus amusant: CASETiFY Saffiano Leather Band

Source: CASETiFY

Qui a dit que votre groupe Apple Watch ne pouvait pas être super amusant? Il y a des milliers de modèles magnifiques à choisir, et la partie difficile n'en choisira qu'un. Le motif imprimé CASETiFY Saffiano Leather Bands est en cuir synthétique / vegan, pas du tout en cuir. Vous pouvez donc aller de l'avant et porter ce bracelet dans la piscine: il est étanche. Cette bande est assez confortable à porter, mais faites attention si vous la portez en rotation lourde. L'inconvénient est que le groupe n'est pas le plus durable; après plusieurs années, la mienne a commencé à se déchirer. Mais je l'aime tellement, je le porte quand même. Je fais juste très attention à retirer le bracelet de ma montre afin de ne pas le déchirer davantage.

Avantages:

Vegan / simili cuir est étanche

Éblouissant éventail de magnifiques motifs

Confortable

Plus amusant

Bracelet en cuir CASETiFY Saffiano

L'embarras du choix

Avec des milliers de modèles parmi lesquels choisir, vous aurez du mal à choisir une seule de ces beautés en cuir végétalien.

Meilleure bande OTAN: Clockwork Synergy NATO Band

Source: Karen Freeman / iMore

Clockwork Synergy est une marque que je recommande à tout le monde pour sa grande combinaison de prix et de qualité. Les adaptateurs sont particulièrement de haute qualité, coulissant comme du beurre mais restant parfaitement verrouillés en position lors de l'utilisation. Il existe plusieurs excellents styles de groupe à des prix raisonnables à explorer sur le site, mais le style classique de l'OTAN est un de mes préférés. Il est tellement confortable et coloré, et il y a une tonne de motifs parmi lesquels choisir. Que vous aimiez les solides, les rayures, les drapeaux ou les arcs-en-ciel, il y en a pour tous les goûts ici. Vous pouvez même choisir la couleur de votre adaptateur en fonction de votre Apple Watch.

Avantages:

Prise moderne sur un groupe OTAN classique

Beaucoup de choix colorés

L'adaptateur de qualité correspond à la montre

Les inconvénients:

Peut être trop décontracté pour certaines tenues

Meilleure bande de l'OTAN

Clockwork Synergy NATO Band

Style classique

Clockwork Synergy apporte le style classique de l'OTAN à l'ère moderne avec cette bande de haute qualité à un prix raisonnable.

Meilleur bracelet de sport: Apple Nike Sport Band

Source: René Ritchie / iMore

Je possède pas mal de groupes de sport, dont la plupart sont de la variété la moins chère, et rien ne remplace la qualité des bandes fluoroélastomères d'Apple. Ils ont une densité, une douceur et une durabilité pas comme les autres. Ajoutez les perforations moulées par compression du bracelet Nike, et vous avez le bracelet de montre parfait pour vos entraînements, sports et autres aventures les plus humides et les plus moites. Apple change les couleurs de saison en saison, donc si vous voyez une couleur que vous aimez, n'attendez pas pour la choisir.

Avantages:

Confortable

Respirant

Poids léger

Les inconvénients:

Pas bon si vous souffrez de trypophobie (aversion pour les groupes de trous)

Look très décontracté

Meilleur groupe de sport

Apple Nike Sport Band

Respirant

Si vous aimez le sport ou d'autres entraînements sérieux, le Nike Sport Band d'Apple est l'idéal. Il est super respirant, confortable et durable.

Conclusion

Si je devais donner toute ma collection de groupes Apple Watch (boo-hoo!) Et ne pouvais avoir qu'un seul groupe, ce serait le Milanese Loop d'Apple. C'est la hauteur du style Apple de l'ère Jony Ive, un élégant mélange de forme et de fonction. Fonctionnellement, il s'ajuste pour s'adapter à presque tous les poignets avec sa fermeture à boucle magnétique. Puisqu'il est en acier inoxydable, il peut entrer en contact avec de l'eau (assurez-vous simplement de le sécher après) sans dommage. Plutôt que d'être en acier massif épais, il est en maille légère, ce qui le rend ultra-confortable à porter.

Ce groupe est incroyable au toucher et a l'air incroyable avec juste la bonne quantité de brillance pour flatter la Apple Watch en aluminium ou en acier inoxydable. Votre garde-robe entière sera superbe avec ce groupe. Portez-le au gymnase, à l'épicerie, au bureau, à une fête ou même à un événement formel en cravate noire. La boucle milanaise améliorera votre style Apple Watch, où que vous alliez.

