Meilleurs jeux Android de 2019 pour votre nouveau téléphone, tablette ou Chromebook

Noël est presque là, et avec une autre année qui nous a passé, il est temps de parcourir les meilleurs jeux Android sortis sur le Play Store en 2019. Tout comme les deux années précédentes, j'ai commandé la rafle par prix pour que tout le monde puisse trouvez facilement les titres qui leur conviennent le mieux, que vous préfériez les versions premium ou les jeux gratuits qui contiennent des achats intégrés. Après tout, la liste d'aujourd'hui n'est pas un concours de popularité. Donc, non seulement nous avons une pléthore de jeux fantastiques à partager aujourd'hui, mais nous avons également quelques mentions honorables énumérées au bas du résumé d'aujourd'hui, en plus nous avons choisi une version WTF pour l'année, et c'est un doozy. Alors sans plus tarder, voici les meilleurs jeux Android sortis en 2019!

Meilleurs jeux Android de 2019

Bad North: Jotunn Edition

Bad North: Jotunn Edition est un roguelike RTS premium qui contient un art saisissant et un gameplay stratégique exceptionnel. Ce gameplay tourne autour de la mécanique en temps réel, où la survie est souvent la meilleure condition de victoire que vous puissiez espérer. Le jeu offre une configuration unique où chaque étape est générée de manière procédurale, ce qui signifie que chaque partie doit offrir une expérience unique. Étonnamment, le gameplay est très profond malgré le design minimal, c'est probablement pourquoi Bad North était l'un des jeux indépendants les plus remarquables sortis au cours des deux dernières années, et heureusement, il est finalement arrivé sur Android en 2019.

Monétisation: 4,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

CONDAMNER

DOOM était une version surprise de Bethesda qui est arrivée plus tôt cette année, et elle a été publiée sur le Play Store pour célébrer le 25e anniversaire de DOOM. Jusqu'en 2019, la seule version officielle de DOOM disponible pour les joueurs Android était DOOM 3 pour Nvidia Shield. Maintenant que le premier DOOM est officiellement disponible, vous vous demandez peut-être ce que vous recevrez pour le prix demandé de 4,99 $. Eh bien, vous obtenez le jeu complet, y compris la quatrième extension Thy Flesh Consumed, qui est à peu près aussi bonne que possible. Oh, et si vous souhaitez récupérer la suite DOOM II, elle est également disponible sur le Play Store.

Monétisation: 4,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Thumper: Pocket Edition

Le jeu de rythme automatique de Drool, Thumper, a finalement fait son chemin vers Android cette année. À la base, c'est un auto-runner psychédélique qui s'appuie fortement sur la mécanique basée sur le rythme pour la progression. De simples tapotements et balayages sur l'écran sont vos commandes, et vous devrez synchroniser ces interactions au rythme de la musique si vous voulez réussir. Bien sûr, si vous préférez, le jeu prend également en charge les contrôleurs physiques, ce qui contribue à la précision car un contrôleur est beaucoup plus tactile qu'un écran en verre. Il y a un total de neuf niveaux qui prendront environ sept heures et demie à battre. Donc, pour le prix demandé, il y a en fait un bon contenu inclus.

Monétisation: 4,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Humain: Fall Flat

Human: Fall Flat est un casse-tête original basé sur la physique qui a été porté sur Android cette année. Le jeu comporte des commandes imprécises, et c'est par sa conception. Chaque puzzle du jeu a plusieurs solutions, c'est donc au joueur d'explorer les limites de ce titre. Il y a un mode solo pour ceux qui préfèrent jouer seul, et il y a aussi un mode multijoueur coopératif où vous pouvez faire équipe avec jusqu'à trois amis. Le titre est assez court, bien qu'il y ait beaucoup de plaisir à avoir si vous prévoyez de jouer avec vos amis en ligne.

Monétisation: 4,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Animus – Harbinger déballé

Animus – Harbinger Unpacked est la version premium d'Animus – Harbinger, une version 2018 souvent comparée à la série Dark Souls. Cette fois-ci, vous n'aurez pas à vous soucier des achats dans l'application alors que vous piratez et réduisez votre chemin à travers un assortiment de méchants. Donc, si vous attendiez une adaptation plus premium du jeu, c'est maintenant votre chance de le récupérer à un prix unique.

Monétisation: 4,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Flashback Mobile

Flashback Mobile est un jeu de plateforme classique qui joue de manière très similaire à des jeux comme Prince of Persia et Another World. Vous pouvez vous attendre à des graphiques mis à jour dans cette version mobile particulière ainsi qu'à une option pour les graphiques classiques. La prise en charge de l'écran tactile et du contrôleur physique est prise en charge, et bien que les commandes de l'écran tactile puissent prendre un certain temps pour s'y habituer, le contrôleur prend en charge fonctionne à merveille sur une connexion USB.

Monétisation: 2,49 $ / pas de publicité / pas de PAI

SimpleRockets 2

Après une brève période de pré-inscription, SimpleRockets 2 est arrivé sur le Play Store en septembre dernier, et c'est en effet une version premium, la même que le premier jeu de la série. Tout comme le programme spatial Kerbal, SimpleRockets 2 est principalement une simulation de lancement de fusée. Néanmoins, vous pourrez également construire des avions, des rovers, des satellites et des robots robotiques, puis vous pourrez emmener chaque engin pour un tour dans un cadre réaliste, ce qui est plutôt agréable.

Monétisation: 4,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Les épées de Ditto

The Swords of Ditto est l'une des versions les plus récentes de Devolver Digital, mais c'est aussi le port d'un jeu PC et console de qualité, ce qui signifie qu'il s'agit en effet d'une version premium. Les graphismes de la bande dessinée sont superbes et la musique est très agréable, bien que les commandes tactiles étaient assez rugueuses à la sortie. Heureusement, les développeurs ont ajouté un stick analogique numérique pour le mouvement des personnages, ce qui améliore vraiment la conception originale. Donc, même si les critiques n'étaient pas si bonnes en octobre, le jeu est maintenant en excellent état en ce qui concerne les contrôles de lancement.

Monétisation: 5,99 $ / sans publicité / sans IAP

The Escapists 2: Pocket Breakout

The Escapists 2 est la dernière version mobile de Team 17, et c'est un jeu de stratégie basé sur des pixels où vous pouvez concevoir toutes sortes de plans pour ensuite les mettre en action pour voir si vous pouvez vous échapper de prison. Cette suite comprend quelques nouvelles fonctionnalités par rapport au titre original de la série, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à trouver un mode multijoueur local ainsi que cinq nouvelles prisons pour vous échapper. Il est également clair que The Escapists 2 est un port solide qui fonctionne bien, bien que vous souhaitiez probablement jouer sur une tablette ou un Chromebook, car il s'agit d'un jeu avec beaucoup de petits textes et boutons qui ont été initialement conçus pour des écrans plus grands.

Monétisation: 6,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Cultist Simulator

Le jeu de cartes roguelike basé sur le récit de Weather Factory, Cultist Simulator, a été porté sur Android cette année, et malgré ses racines de jeu de cartes, c'est un titre que vous devez jouer pour comprendre. C'est vrai, il n'y a pas de tutoriel inclus, donc c'est au joueur de comprendre toutes les mécaniques du jeu, et c'est un jeu assez complexe, donc si vous cherchez une version décontractée, ce n'est pas ça. D'un autre côté, si vous cherchez un défi qui ne contient aucune prise de main, Cultist Simulator est le jeu que vous recherchez.

Monétisation: 6,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Stardew Valley

À ce stade, j'imagine que la majorité de nos lecteurs connaissent le jeu de simulation agricole Stardew Valley. Il existe depuis des années sur de nombreuses plates-formes, et la version Android est facilement l'une des meilleures offres. Actuellement, les principales critiques concernant ce titre se concentrent sur les commandes de l'écran tactile. Des choses comme la pêche au combat peuvent être difficiles, mais heureusement, les contrôleurs physiques sont pris en charge, ce qui aide considérablement dans ces deux domaines. De loin, c'est la meilleure simulation agricole sur le Play Store, donc si vous n'avez pas encore joué, vous devriez vraiment penser à ramasser le titre bientôt, car c'est une explosion.

Monétisation: 7,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Beholder 2

Beholder 2 est la suite du jeu d'espionnage totalitaire original Beholder, mais contrairement à l'original, cette fois-ci, vous jouerez le rôle d'un officier de département au sein du ministère de l'État totalitaire. Votre objectif est de devenir Premier ministre, mais bien sûr, cela ne sera pas facile car il y aura de nombreux choix difficiles à faire à mesure que vous gravirez les échelons du ministère. Alors choisirez-vous d'être un bureaucrate responsable, ou choisirez-vous la voie de la moindre résistance pour devenir un réaliste pur et dur prêt à détruire quiconque vous retient? Heureusement, si vous souhaitez découvrir le jeu sans perdre 7,99 $, une démo est également disponible sur le Play Store.

Monétisation: 7,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

C'est la police 2

This Is the Police 2 est un jeu d'aventure de simulation indépendant et la suite de This Is the Police. Dans cette suite, vous jouerez le rôle d'un shérif chargé de maintenir l'ordre dans sa station et en ville. Cela signifie que des décisions difficiles sont à venir, comme dans la vraie vie, alors attendez-vous à un jeu granuleux où la corruption et les mensonges peuvent être la clé du succès.

Monétisation: 7,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Lock's Quest

Lock's Quest était à l'origine un jeu de tower defense pour la Nintendo DS, mais il a finalement fait son chemin vers les consoles et les PC. À partir de cette année, le titre est arrivé sur le Play Store en tant que version premium, ce qui signifie qu'aucun achat ou publicité dans l'application n'est inclus. La conception artistique offre un look basé sur les pixels, ce qui est assez agréable, et le gameplay est solide. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez, et ce que vous obtenez est un jeu de défense de tour basé sur les pixels qui a été récemment optimisé pour les appareils à écran tactile, et il est toujours aussi génial.

Monétisation: 7,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

GRID ™ Autosport

GRID Autosport est un coureur de qualité console qui est récemment arrivé sur Android en novembre. Le jeu complet peut être acheté pour 10 $, et il n'y a ni IAP ni publicité, ce qui en fait une version premium. Si vous n'avez pas encore joué à ce coureur, il mélange de nombreux styles de course, des pistes de terre aux rues de la ville, et bien sûr, il y a des tonnes de voitures différentes à choisir. En comparaison, la plupart des coureurs sur Android sont F2P, et contiennent donc souvent de nombreux systèmes de monétisation douteux. Donc, si vous recherchez un coureur mobile haut de gamme qui ne fera pas sauter la banque, GRID Autosport est actuellement la meilleure option disponible.

Monétisation: 9,99 $ / pas de publicité / pas de PAI

Battle Chasers: Nightwar

Battle Chasers: Nightwar est un excellent RPG au tour par tour qui joue de la même manière que les titres classiques des années 90. Bien sûr, vous pouvez vous attendre à d'excellents graphismes qui conviennent à la gamme actuelle de RPG disponibles sur consoles et PC, c'est pourquoi le port Android pour Battle Chasers: Nightwar est une version si exceptionnelle, bien que ce soit un jeu exigeant, il est donc préférable de le jouer sur matériel haut de gamme. Donc, si vous recherchez une expérience de jeu de rôle sur console sur mobile et que vous possédez un appareil haut de gamme qui peut jouer des titres exigeants sans perdre trop de cadres, Battle Chasers: Nightwar est facilement le meilleur RPG de style classique sorti cette année sur Android.

Monétisation: 9,99 $ / pas de publicité / pas de PAI

Wonder Boy: The Dragon's Trap

Wonder Boy: The Dragon's Trap a commencé sa vie en tant que jeu Master System 1989, et il a été refait pour les consoles modernes en 2017. Grâce à sa nouvelle popularité, DotEmu a introduit le jeu sur Android cette année, avec prise en charge du contrôleur et d'Android TV. Le jeu est un jeu de plateforme 2D classique, et vous pouvez même passer à la volée des anciens graphiques basés sur des pixels au nouvel art dessiné à la main, ce qui est une fonctionnalité intéressante en effet.

Monétisation: 9,99 $ / pas de publicité / pas de PAI

Layton: boîte diabolique en HD

Layton: Diabolical Box en HD de Level-5 est un remaster du deuxième jeu de la trilogie Layton originale. Tout comme le premier titre, vous passerez votre temps à rechercher des indices en interagissant avec les citadins et en résolvant des énigmes. L'histoire du meurtre-mystère est passionnante et les énigmes sont assez difficiles, donc lorsque vous associez ces fonctionnalités aux graphiques améliorés de cette version, vous obtenez la meilleure version du jeu actuellement disponible, alors assurez-vous de ne pas manquer en dehors.

Monétisation: 9,99 $ / pas de publicité / pas de PAI

Tesla vs Lovecraft

Tesla vs Lovecraft a commencé sa vie sur PC et consoles, et la version Android est un port fidèle qui contient la même action de prise de vue à double bâton que vous attendez du titre. Le port prend même en charge les contrôleurs physiques, si vous souhaitez jouer avec quelque chose d'un peu plus précis que les commandes par défaut de l'écran tactile. La campagne principale devrait prendre environ quatre heures à la plupart des joueurs, et il existe même un mode sans fin pour ceux qui se lassent de jouer à plusieurs reprises l'histoire principale.

Monétisation: 9,99 $ / aucune annonce / IAPs 3,99 $ la pièce

Tropico

La version mobile de Tropico existe en tant que port du jeu PC Tropico 3. C'est une simulation de gestion de la construction où vous pouvez régner sur une république bananière semi-démocratique. Vous pouvez choisir de gouverner avec une poigne de fer, ou vous pouvez décider de prendre un chemin moral pour créer une oasis insulaire, ce qui rend le jeu si amusant, le nombre de choix disponibles pour le joueur. Donc, si vous cherchez un constructeur de ville de qualité AAA disponible à un prix raisonnable, Tropico est en effet le jeu pour vous.

Monétisation: 11,99 $ / sans publicité / sans IAP

NyxQuest: Kindred Spirits

NyxQuest est un jeu de plateforme puzzle indépendant qui a commencé comme une version WiiWare en 2009. Il a ensuite été porté sur PC et iOS, bien qu'une version Android ait été absente jusqu'à cette année. Les commandes à écran tactile fonctionnent à merveille, bien que la prise en charge du contrôleur physique fasse gravement défaut. L'intégralité du jeu peut être joué gratuitement, et vous pouvez supprimer les publicités du titre via un IAP si vous les trouvez ennuyeuses.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 2,49 $ pièce

Chessplode

Chessplode est une version fantastique de la formule d'échecs classique qui ajoute des explosions pour un jeu beaucoup plus agréable qui peut être joué en courtes rafales, ce qui le rend parfait pour le mobile. Vous pourrez déplacer vos pièces comme vous le feriez normalement, mais chaque fois que vous capturez la pièce d'un adversaire, toutes les pièces alignées avec ce carré exploseront également, y compris la vôtre. Cela ajoute une couche supplémentaire de stratégie au jeu qui accélère également les choses de façon exponentielle. Il y a même un éditeur de niveau inclus pour ceux qui souhaitent concevoir leurs propres niveaux pour partager et jouer avec leurs amis.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 3,49 $

Retenue

Si vous n'aimez pas les jeux d'horreur asiatiques de niche, vous avez peut-être manqué Detention chaque fois qu'il sortait sur Steam en 2017. Tout comme Corpse Party, c'est un jeu d'aventure où vous vous aventurerez dans une école en proie à des hostiles fantômes, et ce sera votre travail de découvrir les nombreuses histoires derrière cet environnement hanté. Considérez cela comme un jeu d'aventure pointer-et-cliquer effrayant avec de la bonne musique et de l'art frappant, et vous vous approchez de ce que le jeu offre.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAPs 4,99 $ la pièce

Oddmar

Oddmar est un magnifique jeu de plateforme des développeurs de Leo's Fortune, et il améliore tout sur le titre précédent avec une expérience de plateforme plus étoffée qui contrôle incroyablement bien avec des commandes tactiles ou un contrôleur physique. Vous pouvez parcourir le premier chapitre du jeu gratuitement pour avoir une idée de ses mécanismes, et si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez acheter l'intégralité du titre via un seul achat intégré. En tant que l'un des meilleurs plates-formes disponibles sur Android, c'est certainement un titre à ne pas manquer.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAPs 4,49 $ pièce

Beat Cop

Beat Cop est un jeu d'aventure pointer-cliquer qui a été porté sur Android cette année, et il dégage un thème clair des années 80 qui rend hommage aux nombreux films et émissions de télévision de la période. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à un tas d'humour sarcastique et de thèmes pour adultes, ainsi qu'à beaucoup de langage coquin. Pour toute personne qui a grandi dans les années 80, ces choses ne devraient pas apparaître comme grossières, mais si vous n'êtes pas habitué au discours salé, vous risquez de ne pas profiter de beaucoup de dialogue. Pourtant, c'est un port solide qui fonctionne bien sur Android, et le gameplay agréable par pointer-cliquer devrait occuper les joueurs pendant de nombreuses heures.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAPs 4,99 $ la pièce

Grimvalor

Grimvalor est un formidable hack and slash platformer qui arbore d'excellents graphismes et des contrôles de qualité. Le titre prend en charge les contrôleurs physiques, bien que les commandes de l'écran tactile fonctionnent facilement bien dans un pincement. Les critiques du jeu sont restées positives depuis sa sortie initiale sur l'App Store d'Apple en 2018, vous pouvez donc être assuré que le port Android qui a été publié en 2019 semble et joue aussi bien que sur iOS. Alors assurez-vous de ne pas manquer celui-ci si vous aimez les jeux d'action-aventure difficiles qui incluent de nombreux éléments RPG.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 5,49 $ pièce

Gravity Box – Jeu de physique minimaliste

D'accord, vous ne serez peut-être pas d'abord impressionné par les graphismes de Gravity Box, mais croyez-moi quand je dis que tout le monde doit essayer ce jeu. Il n'y a pas de musique et chaque niveau est présenté le moins possible, mais heureusement, le gameplay basé sur la physique est phénoménal. Vous jouez comme une petite boîte, et selon l'endroit où vous appuyez sur l'écran, vous tirerez des projectiles vers cette zone. L'idée est que vous devez utiliser ces projectiles pour vous déplacer, principalement en tirant dans la direction opposée à laquelle vous voulez aller. Le fait est que de nombreux niveaux du jeu sont constitués de minuscules couloirs, vous devrez donc utiliser votre environnement à votre avantage pour vous diriger vers le succès.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 24,99 $

Échecs automatiques

Les échecs automatiques de Dragonest Game proviennent du créateur original de la carte personnalisée Dota 2 qui a lancé toute la tendance des échecs automatiques. Quelques clones ont atterri sur le Play Store au cours de la dernière année, mais si vous recherchez quelque chose qui ressemble plus à l'original, c'est tout. Cette version mobile d'Auto Chess était en cours de développement depuis un bon moment, mais la sortie officielle en juin a été accueillie avec des critiques positives, et jusqu'à présent, tout le monde semble toujours satisfait du jeu, bien qu'il y ait quelques plaintes que la méta ne fait pas '' t changer aussi souvent que certains le voudraient, ce qui est quelque chose à garder à l'esprit.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Call of Duty: Mobile

De haut en bas, Call of Duty: Mobile est facilement le meilleur tireur sur mobile. Maintenant, cela ne signifie pas que vous ne trouverez pas de monétisation douteuse dans le titre sous la forme d'achats intégrés, de boîtes à butin et d'un laissez-passer premium, mais heureusement, le gameplay est génial, surtout lorsque vous exécutez et lancez dans votre favori étapes. Il convient également de noter que le support du contrôleur physique a été ajouté au jeu le mois dernier, ce qui était un point critique à la sortie. Maintenant qu'ils sont là, si vous recherchez un jeu de tir de qualité pouvant être joué avec des commandes à écran tactile ou un contrôleur physique, Call of Duty: Mobile devrait en effet être sur votre radar.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Meilleur jeu Android WTF de 2019

UniCorn – Né du maïs

Il ne fait aucun doute que UniCorn – Born of Corn s'intègre facilement à notre thème WTF, et comme il s'agit du titre WTF le plus fou à croiser cette année, je lui attribue le placement dans le tour de table du meilleur jeu de l'année. Maintenant, le but d'UniCorn est de jeter un épi de maïs sur un cheval afin de le transformer en une licorne magique, ce qui est assez étrange, mais en jouant, vous pouvez débloquer de nouveaux personnages ainsi que de nouveaux animaux pour lancer du maïs , et il y a même quelques secrets cachés à découvrir pour ceux qui osent suffisamment explorer les limites de cette version délirante, ce qui signifie qu'il y a en fait beaucoup à explorer dans ce titre malgré son thème ridicule, ce qui signifie qu'il est un gagnant total dans mon livre.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 0,99 $ pièce

Mentions honorables

Et c'est la fin du meilleur résumé de jeu Android d'AP en 2019. J'espère que tout le monde a pu trouver quelques jeux dont ils peuvent profiter tout au long des vacances, et si vous cherchez la liste de l'année dernière, vous pouvez la trouver ici pour doubler le plaisir. Oh, et s'il y a des jeux qui vous semblent manquants dans le tour d'horizon d'aujourd'hui, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous afin que tout le monde puisse découvrir quelques autres jeux qui valent la peine d'être joués. Joyeuses fêtes!