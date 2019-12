Meilleurs jeux Apple Watch en 2019

L'Apple Watch est cool – tout simplement cool. Il y a une myriade de choses que nous pouvons maintenant faire en tapant le magnifique appareil sur nos poignets, et bien que la productivité soit le nom du jeu, un peu de plaisir de temps en temps ne fait de mal à personne!

Soyons réalistes: vous ne trouverez pas d'expérience de jeu totalement immersive pour Apple Watch, mais vous y trouverez d'excellentes pertes de temps.

Voici les meilleurs jeux auxquels vous pouvez jouer sur votre Apple Watch!

Bandit de poche

Bien que ce soit un jeu assez simple, Pocket Bandit fait ce que beaucoup d'autres jeux Apple Watch ne font pas; utiliser le matériel d'une manière mémorable.

Vous êtes un voleur qui est toujours à l'affût du prochain bijou, or, pierre précieuse ou fichier top secret que vous pouvez extraire de la sécurité d'un coffre-fort. Le gameplay est simple, vous devez comprendre la combinaison de chaque coffre-fort (généralement deux ou trois chiffres) avant que le temps ne s'écoule et que les flics vous attrapent. Vous essayez toujours de battre votre meilleur score – calculé par le montant d'argent que vous volez – alors ouvrez autant de coffres que possible. Certains des coffres-forts que vous devez casser ont même des dispositifs antivol spéciaux qui leur sont attachés que vous devrez éviter.

Achetez un iPhone 11, obtenez-en un GRATUITEMENT chez Verizon

La meilleure partie de Pocket Bandit est son utilisation de la couronne numérique. Vous devez faire pivoter la couronne numérique pour composer le numéro du coffre-fort. Lorsque vous vous approchez du bon numéro, vous sentirez votre Apple Watch vibrer. Avec les commentaires haptiques fournis par l'Apple Watch, cela vous donne vraiment l'impression de tourner un cadran ou un verrou d'une sorte.

$ 1 – Télécharger maintenant

Corde de sécurité

Si vous cherchez quelque chose pour passer le temps et que vous voulez quelque chose d'un peu cool, alors consultez Lifeline. Vous parlerez avec un astronaute échoué et tenterez de percer sa situation et ses secrets en choisissant vos réponses à tout ce qu'il dit.

Vous devrez d'abord vous connecter à l'application sur votre iPhone, mais une fois que vous le ferez, vous commencerez à recevoir les messages sur votre Apple Watch, en appuyant sur chacune de vos réponses tout en approfondissant le mystère et en essayant d'aider Taylor à survivre. en lui donnant des instructions pour explorer les navires abandonnés et lui dire dans quelle direction voyager.

Ceci est le premier d'une série de grandes aventures textuelles du développeur 3 Minute Games. Vérifiez-les!

$ 2 – Télécharger maintenant

Règles!

Règles! est une fantastique application de teaser pour le cerveau qui vous permet de suivre les règles. Les choses commenceront simplement, comme "Appuyez sur la licorne", vous devrez donc appuyer sur la tuile Licorne. Le prochain tour ajoutera une règle, que vous devrez suivre, puis il dira "Suivez la règle 1", vous devrez donc taper à nouveau sur les licornes. Au fur et à mesure que vous progressez, de nouvelles règles sont ajoutées, vous devez donc penser à la règle du moment tout en essayant de vous souvenir de toutes les autres règles successivement.

Si vous cherchez un gaspilleur de temps amusant et coloré qui donnera à votre cerveau un sacré entraînement, alors je recommande fortement les règles!

$ 3 – Télécharger maintenant

Trivia Crack

Comme des anecdotes? Vous aimez le jeu-concours encore mieux? Bien. Trivia Crack est juste cela.

Dans une sorte de jeu de style Trivial Pursuit, vous incarnez des personnes au hasard dans le monde entier dans le but de collecter tous les personnages du jeu, chacun représentant une catégorie différente. Chaque tour, vous tournerez la roue, qui atterrira sur un personnage, vous obligeant à répondre à une question basée sur cette catégorie. Il peut s'agir d'histoire, de géographie, de divertissement, de sports, d'art ou de science.

Vous répondrez aux questions jusqu'à ce que vous vous trompiez, vous pourriez donc très bien faire fonctionner le tableau et augmenter le total de vos points. Vous pouvez également défier vos adversaires dans des batailles d'esprit ou discuter avec vos amis et les défier à des jeux de force mentale.

Si vous êtes un passionné de trivia, alors vérifiez définitivement celui-ci. Ne vous attendez pas à un jeu pour les docteurs – la plupart des questions sont assez simples, avec la courbe étrange lancée pour faire bonne mesure.

Gratuit (sans publicité pour 3 $) – Télécharger maintenant

Journée sur le terrain

Si vous êtes un fan de Farmville ou de Hay Day, alors vous aurez une journée sur le terrain avec celui-ci (OMG AVEZ-VOUS VU CE QUE J'AI FAIT LÀ?!). Dans Field Day, vous achetez des parcelles de terrain avec les pièces que vous accumulez en vendant vos produits. Vous cultiverez des légumes et les vendrez, tout en débloquant de nouvelles cultures et du bétail, en remplissant les commandes et en développant votre ferme en participant à divers événements.

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes de Field Day est son intégration de la couronne numérique, que vous utilisez pour faire défiler vers le haut et vers le bas votre ferme pour afficher les commandes, vos cultures et votre ferme. Le facteur apparaîtra au hasard pour vous donner des missions, que vous devrez compléter sur votre iPhone, donc ce jeu est parfait pour des explosions rapides de 15 secondes, ainsi que des sessions de jeu un peu plus longues lorsque vous avez le temps.

Gratuit, avec achats intégrés – Télécharger maintenant

Lettre Zap

J'adore les jeux de mots, et si vous aimez aussi les jeux de mots, vous allez creuser Letter Zap. C'est une perte de temps rapide que vous pouvez jouer en courtes rafales. Tout ce que vous essayez de faire, c'est de faire un mot des lettres données, dont il y en aura trois à six.

Vous devez utiliser toutes les lettres qui vous sont données et vous essayez de faire autant de mots que possible dans le temps imparti. Si une course contre la montre n'est pas ce que vous recherchez, essayez le mode Zen, où vous pouvez former des mots illimités sans limite de temps. Le mode Heartbeat vous fait jouer contre votre propre fréquence cardiaque (vous devrez donner à Letter Zap l'accès à vos données de santé sur votre iPhone). Plus votre fréquence cardiaque est élevée, plus vous avez de temps pour faire des mots.

Il s'agit d'un excellent jeu de mots avec de superbes animations sur l'Apple Watch. À ne pas manquer!

$ 3 – Télécharger maintenant

Snappy Word

Snappy Word ressemble beaucoup à Letter Zap mais avec une interface plus simple et seulement quatre lettres à la fois. Jouez pour faire autant de mots que possible en 30 secondes ou prenez votre téléphone et jouez de la même manière ou jouez jusqu'à ce que vous commettiez une erreur, sans limite de temps. Il existe également une application iMessage qui vous permet de mettre vos amis au défi de déchiffrer des mots.

Chaque fois qu'un jeu se termine, vous serez expulsé de l'application sur votre Apple Watch afin qu'elle puisse se rafraîchir (je suppose?). Si vous cherchez un autre gaspilleur de temps amusant et verbeux, Snappy Word est génial et gratuit.

Gratuit, avec achats intégrés – Télécharger maintenant

Runeblade

Êtes-vous un fan de RPG? Croiriez-vous que vous pouvez obtenir une expérience RPG assez complète sur votre poignet? Je ne l'aurais jamais pensé non plus, mais Runeblade est un slasher continu extrêmement amusant où vous combattez ennemi après ennemi, accumulant des points afin que vous puissiez améliorer vos runes et lancer de nouveaux sorts sur eux pour allonger la durée de votre attaque, augmenter les dégâts, etc. .

Les ennemis sont amusants et bizarres, ce qui rend ce jeu très spécial (vous rencontrez très tôt le vieux mec le plus étrange – vous le reconnaîtrez quand vous le verrez).

L'application iPhone est un peu plus impliquée, avec plus d'animations et d'autres choses, mais nous parlons d'Apple Watch, et si vous cherchez un bon moment en couleur, animé, hackin 'et slashin', alors jetez un coup d'œil Runeblade. Il est parfait en courtes rafales et suffisamment addictif pour vous garder sur les toilettes longtemps après avoir terminé votre entreprise.

Gratuit, avec achats intégrés – Télécharger maintenant

Petites armées

La conquête au poignet n'a jamais été aussi amusante. Tiny Armies est un jeu rapide qui vous fait glisser pour déplacer vos unités et prendre le contrôle du territoire de votre ennemi. Vous rencontrerez des lacs, des montagnes et des forêts comme obstacles, et le gameplay se déroule rapidement, parfait pour l'Apple Watch. Vous pouvez jouer seul, en tête-à-tête avec vos amis ou avec n'importe qui dans le monde via iMessage.

$ 1 – Télécharger maintenant

Komrad

Komrad est un jeu de fiction interactif dans lequel vous discutez avec un soviétique A.I. à partir de 1985. Le A.I. s'entraîne en secret depuis 30 ans et pense toujours que la guerre froide fait rage. Si vous êtes intéressé à jouer avec désinvolture à travers un récit cryptique de mystère et de catastrophe nucléaire potentielle, alors Komrad devrait vous occuper pendant que vous choisissez soigneusement vos réponses afin de ne pas détruire le monde entier.

$ 1 – Télécharger maintenant

Elevate: Entraînement cérébral

Ce n'est peut-être pas un jeu, disons, mais Elevate: Brain Training vous divertira tout en utilisant votre cerveau épique. Avec l'application Apple Watch, vous pouvez profiter de plus de 35 mini-activités de jeu qui vous aident à améliorer vos compétences cognitives critiques, telles que la concentration, la mémoire, le traitement, les mathématiques, la précision et la compréhension. Il vous donne également un suivi détaillé des performances afin que vous puissiez voir comment vous vous débrouillez, et il s'adapte à vous pour vous fournir un niveau de défi adapté à vous et à personne d'autre.

Gratuit avec achats intégrés – Télécharger maintenant

Bubblegum Hero

Besoin de quelque chose pour vous occuper pendant quelques minutes? Ensuite, Bubblegum Hero est le divertissement que vous recherchez. Le concept est simple: maintenez un doigt sur l'écran pour faire exploser une bulle et assurez-vous que votre bulle est suffisamment grande pour tenir dans les deux cercles de l'écran. Cela semble simple, non? Mais assurez-vous de ne pas trop le remplir, car il éclatera et vous vous retrouverez avec de la gomme partout! Les cercles sont en constante expansion et se contractent, de sorte que les tailles cibles changent, ce qui rend plus difficile à suivre avec le temps. Pensez-vous pouvoir y faire face?

Gratuit avec achats intégrés – Télécharger maintenant

Lifeline 2

Vous n'avez pas eu assez de la première Lifeline? Ensuite, Lifeline 2 satisfera vos aventures textuelles Apple Watch. Dans Lifeline 2, vous obtenez une aventure textuelle qui est presque deux fois plus longue que l'original, et elle a encore plus de choix et de chemins à explorer. Il a également une bande originale de 28 minutes.

L'histoire de Lifeline 2 implique Arika, une jeune femme qui doit se lancer dans une aventure mortelle pour venger ses parents et sauver un frère perdu depuis longtemps. Vos choix sont ce qui la maintient en vie ou la tue.

$ 2 – Télécharger maintenant

Gettin 'avec elle

Quel est votre jeu préféré pour Apple Watch? Saviez-vous même qu'il y avait tant de jeux géniaux à jouer à votre poignet? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Principale

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.