Meilleurs jeux de survie: construire, combattre, piller, apprendre et vivre

C’est un monde sauvage en ce moment – l’épicerie est devenue une poursuite illégale de plusieurs paquets de papier toilette et de pâtes, et même sortir de chez vous est un exercice de prudence. C’est presque comme si nous avions tous besoin d’un peu d’entraînement pour survivre dans ce nouveau monde courageux.

Entrez dans les meilleurs jeux de survie! Conçu pour tester votre endurance, votre ingéniosité et, dans de nombreux cas, votre capacité à faire peur. Collecter des ressources, affronter – et se cacher – des ennemis, tout en essayant de protéger votre base d’opérations, ils peuvent être brutaux et créer une dépendance brutale.

Voici notre sélection des meilleurs jeux de survie auxquels vous devriez jouer.

Les meilleurs jeux de survie

(Crédit image: Steam)

Ne mourez pas de faim

(PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android)

Du style artistique de Tim Burton à son système d’artisanat profond et captivant, Don’t Starve est comme un cauchemar dirigé par Roald Dahl. Explorer son monde effrayant n’est jamais effrayant, mais vous serez terrifié si vous perdez tous vos progrès en étant tué par une araignée maraudeuse. Si vous êtes coincé à l’intérieur, pensez également à prendre le module complémentaire Don’t Starve Together, qui introduit le jeu coopératif à quatre joueurs dans le mix.

(Crédit image: Steam)

No Man’s Sky

(PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Il y a une partie de nous qui pense qu’après la sortie et le polissage ultérieur de No Man’s Sky, tous les autres jeux devraient simplement rentrer chez eux. À quoi sert de jouer autre chose quand No Man’s Sky vous offre un univers entier à explorer? Une réalisation technique phénoménale, et les nerds de science-fiction rêvent, c’est aussi une excellente simulation de survie, car vous devez collecter des ressources, fabriquer de nouveaux équipements, améliorer les navires et vous défendre contre une ménagerie de dangers environnementaux et de méchancetés intergalactiques.

(Crédit image: Steam)

Ark: Survival Evolved

(PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android)

Il n’y a jamais vraiment eu de bon jeu Jurassic Park, et bien qu’il ne soit pas officiellement autorisé, Ark: Survival Evolved pourrait être aussi bon que nous le ferons. Se réveiller sur une plage déserte avec juste votre intelligence et un pagne, c’est à vous de trouver un abri, des outils d’artisanat et des armes et de forger des alliances avec d’autres joueurs sur une île grouillant d’habitants de dinosaures agressifs géants. C’est un peu rude sur les bords, et très impitoyable pour les nouveaux arrivants, mais arriver au point où vous avez dompté votre propre T-Rex féroce prend encore quelques coups.

(Crédit image: Steam)

Conan Exiles

(PC, PS4, Xbox One)

Vous savez de quoi les jeux de survie ont encore plus besoin? Dongs! Plus de dongs! Et cette fois, avec un curseur de taille dong dans l’écran de création de personnage. Oui – construisez votre propre dong. Et c’est avant même que le jeu ne démarre correctement. Évidemment, ce n’était pas le cas pour les enfants, mais ce jeu de survie sur le thème barbare fait la fierté d’Arnie avec un combat brutal, des environnements luxuriants à explorer et des colonies géantes à créer. Et des dongs massifs.

(Crédit d’image: Microsoft / Mojang)

Minecraft

(PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android)

Peut-être le jeu de survie le plus célèbre de tous – bien que pour beaucoup, ce côté de Minecraft soit tombé dans l’obscurité. Alors que beaucoup plongent maintenant dans les modes de construction amicaux, au cœur de Minecraft reste une aventure de survie captivante, vous voyant collecter des ressources, construire un abri et vous diriger vers le cœur de la Terre pour affronter les habitants de plus en plus agressifs tout en recherchant des trésors rares .

(Crédit image: Steam)

Subnautica

(PC, PS4, Xbox One)

Portant le genre de la survie de la terra firma à 20 000 lieues sous la mer, Subnautica mélange les peurs de science-fiction aux sensations sous-marines. C’est l’un des jeux de survie les plus raffinés du marché, avec un monde unique à explorer et une excellente boucle de collecte de ressources, de combats ennemis et d’améliorations de la base.

(Crédit image: Steam)

DayZ

(PC, PS4, Xbox One)

Le papa de survie à bien des égards, DayZ a commencé sa vie en tant que mod avant de exploser d’une manière si énorme qu’il est devenu son propre jeu. Basé sur la simulation militaire Arma 3, il ajoute que les anciens fidèles des jeux vidéo, les zombies, dans le mix de survie. Cependant, ce ne sont pas les morts-vivants dont vous avez le plus peur, mais d’autres joueurs – ils parcourent les cartes en gangs de fortune, s’attaquant aux faibles et volant votre équipement durement gagné.

(Crédit image: Steam)

La forêt

(PC, PS4)

Celui-ci est idéal pour les fans d’horreur – c’est le plus effrayant de la liste. En tant que survivant d’un crash d’avion atterrissant dans cette forêt titulaire, The Forest vous fait échapper aux cannibales mutants errants qui se cachent parmi les arbres, tout en construisant une forteresse dans les branches. Un coriace, et le plus agréable avec une bande de copains.

(Crédit image: Steam)

Terraria

(PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android)

Comme un Minecraft 16 bits, le Terraria pixel-art est l’un des jeux de survie les plus populaires. Coloré et vaste, Terraria vous permet d’affronter de nombreux ennemis monstrueux, de creuser profondément dans des cavernes sans fin avant de retourner chez vous pour construire des bases gigantesques pour perfectionner vos compétences. C’est un grand jeu, avec un style d’art mignon qui dément sa complexité.

(Crédit image: Steam)

Starbound

(PC)

Starbound a un style artistique et un style de jeu très similaires à Terraria, mais prend l’effort jusqu’aux confins de l’espace. Il a la même exploration du monde ouvert à défilement latéral, mais a un peu plus d’un système de quête que certaines des entrées les plus libres de cette liste. Un excellent pour les fans de Terraria.

(Crédit d’image: Respawn Entertainment)

Mention honorable: Jeux Battle Royale

(Divers)

De Fortnite à Apex Legends, vous pourriez faire un bon argument pour inclure le genre battle royale dans son ensemble à cette liste de jeux de survie. PUBG est né d’un mod Arma de la même manière que Day Z, et de son succès vient Fortnite, Apex Legends et le reste des prétendants. De la collecte de votre équipement à la recherche de la dernière personne debout et, dans certains cas, à la construction d’un abri anti-incendie rapide, l’héritage est clair.