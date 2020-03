Meilleurs jeux du monde ouvert 2020: sortez et explorez

Assassin’s Creed: Origins de 2017 était une révélation de ce que pourrait devenir un jeu Assassin’s Creed. Il a échangé de nombreuses mécaniques de jeu avec celles qui sont plus immersives, organiques et même amusantes. Cependant, Ubisoft est allé encore plus loin avec Assassin’s Creed: Odyssey. Il a peaufiné tout ce qui a rendu Assassin’s Creed: Origins si génial, en le transformant en le meilleur jeu de la série à ce jour.

Assassin’s Creed Odyssey vous met dans la peau d’Alexios ou de Kassandra au milieu de la Grèce antique, alors que vous incarnez un mercenaire essayant de retrouver sa famille. Tout ce que vous faites dépend entièrement de vous – vous choisissez vos alliances, vous choisissez vos missions et le monde est votre huître.

Les incroyables mécaniques RPG d’Origins font leur retour dans Assassin’s Creed Odyssey, avec des améliorations indispensables. À bien des égards, ce jeu perfectionne la formule de la série légendaire, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux du monde ouvert de tous les temps.

De plus, si le monde massif n’était pas déjà assez de contenu pour vous, il y a d’autres bonnes nouvelles: Ubisoft le met constamment à jour avec de nouveaux contenus, de nouveaux mercenaires à traquer et même de nouvelles extensions. Si vous récupérez le Season Pass, vous avez accès à Assassin’s Creed III Remastered, qui comprend Assassin’s Creed: Liberation.

