Meilleurs jeux en ligne: les meilleurs jeux à jouer dans votre navigateur

Runescape est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur gratuit, et même si cela ne semble pas si important à première vue, c’est en fait une affaire énorme. Documenté par le Guinness World Records, Runescape est connu comme le MMORPG gratuit le plus populaire au monde, avec plus de 200 millions de joueurs inscrits. Il a également le titre du jeu le plus fréquemment mis à jour.

Comme de nombreux MMO, la dernière version de Runescape – à savoir Runescape 3 – se déroule dans un cadre médiéval, rempli de reines, de gobelins et, peut-être plus important encore, de dragons (et nous ne pouvons pas oublier de mentionner les poulets). Ce n’est pas exactement un exemple de beaux-arts en termes de visuels, mais pour un jeu qui existe depuis plus de 15 ans, comment pourrait-il en être?

Tant que votre navigateur bascule une version récente de Java, vous serez prêt à commencer à vous battre, à échanger et même à jouer à des mini-jeux avec d’autres joueurs dans le monde de Gielinor. Soyez prudent, cependant, car Runescape est connu pour être addictif. Et, hé, c’est aussi sur les appareils mobiles, maintenant, vous pouvez donc l’emporter avec vous.