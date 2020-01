Meilleurs jeux indépendants 2019 | TechRadar

Vous cherchez les meilleurs jeux indépendants auxquels vous pouvez jouer en ce moment? Eh bien, vous êtes au bon endroit.

Contrairement aux titres AAA, les meilleurs jeux indépendants donnent aux joueurs la vision artistique pure des développeurs de jeux – idéalement expérimentés sur l’un des meilleurs PC de jeu. En fait, beaucoup d’entre eux sont parmi les meilleurs jeux Steam que vous pouvez télécharger en 2020.

Mais ne vous y trompez pas: ce n’est pas parce que les meilleurs jeux indépendants n’ont pas le poids de l’entreprise derrière eux qu’ils ne peuvent pas suivre les derniers succès AAA en termes de portée et d’ambition. Nous avons constaté que, souvent, le contraire est vrai.

Les meilleurs jeux indépendants peuvent facilement rivaliser avec les jeux grand public en termes de qualité et de portée. Et, comme ils ne doivent pas compter sur des tropes fatigués pour vendre des millions d’exemplaires, comme leurs homologues AAA, ce sont essentiellement des chefs-d’œuvre artistiques et offrent une expérience plus unique.

Nous avons dressé une liste de tous les meilleurs jeux indépendants sur le marché des PC et des consoles aujourd’hui, des films en vogue comme Return of the Obra Dinn et Outward, aux titres classiques comme Braid et Dwarf Fortress.

Si vous recherchez le prochain grand titre indépendant, continuez à lire. Et, ne vous inquiétez pas, nous allons maintenir cette liste à jour avec tous les derniers et meilleurs tubes indépendants.

BIENTÔT DISPONIBLE: En plus de garder un œil sur tous les meilleurs jeux indépendants auxquels vous pouvez jouer en ce moment, nous examinons ce qui va bientôt arriver et qui sera probablement un succès indépendant. Maintenant que nous sommes en 2020, il y a des titres que nous avons hâte d’essayer.

Ceux-ci incluent Sable de Shedworks, qui vous emmène dans une aventure colorée à travers une planète extraterrestre, ainsi que Carrion de Devolver Digital, décrit comme un jeu “d’horreur inverse”, ce qui signifie essentiellement que vous jouez comme le grand méchant.

