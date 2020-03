Meilleurs jeux indépendants sur PC et consoles 2020

Contrairement à leurs homologues AAA, les meilleurs jeux indépendants donnent aux joueurs la vision artistique pure des développeurs de jeux. Puisqu’ils ne doivent pas compter sur des tropes fatigués juste pour vendre des millions d’exemplaires, comme les titres AAA, ce sont essentiellement des chefs-d’œuvre artistiques et offrent une expérience plus unique.

Pourtant, les meilleurs jeux indépendants peuvent facilement rivaliser avec les jeux grand public en termes de qualité et de portée. Tout simplement parce que les meilleurs jeux indépendants n’ont pas le poids de l’entreprise derrière eux ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas suivre les derniers succès AAA en termes de portée et d’ambition. Nous avons constaté que le contraire est souvent vrai. En fait, le plus idéalement expérimenté sur l’un des meilleurs PC de jeu, beaucoup d’entre eux sont parmi les meilleurs jeux Steam que vous pouvez télécharger en 2020.

Si vous recherchez les prochains grands succès indépendants, continuez à lire. Nous avons dressé une liste de tous les meilleurs jeux indépendants sur le marché des PC et des consoles aujourd’hui, des films en vogue comme Return of the Obra Dinn et Outward, aux titres classiques comme Braid et Dwarf Fortress.

À venir: Ooblets

Crédit d’image: Glumberland (Crédit d’image: Glumberland)

Ce n’est pas encore sorti, avec Double Fine promettant que ce sera bientôt, mais Ooblets est déjà sur notre radar. Développé par le premier studio Glumberland et soutenu par Double Fine, le jeu est décrit comme une sorte de combo entre Pokemon, Harvest Moon et Animal Crossing, captant notre attention – et probablement la vôtre aussi. Le jeu combine un style artistique qui rappelle étrangement la sensation post-apocalyptique, Adventure Time, avec un gameplay qui tourne autour de la collecte de créatures appelées ooblets dans la ville de, euh, Oob.

Dans le jeu, vous pourrez entraîner et combattre vos ooblets contre d’autres entraîneurs d’ooblets. Dans le même temps, vous devrez équilibrer votre formation ooblet avec les responsabilités réelles d’être agriculteur. C’est vrai; en tirant de l’influence de Stardew Valley, vous pouvez également cultiver, produire et décorer votre maison avec divers garnitures. Vous pourrez également rejoindre un club Ooblet composé d’amis (PNJ) que vous rencontrerez en cours de route.

Si vous ne savez pas encore quoi faire, vous pouvez simplement vous promener sans but pour découvrir de nouveaux magasins et bâtiments qui correspondent à vos intérêts. Mieux encore, vous pouvez ouvrir votre propre boutique pour vendre des produits que vous avez cultivés vous-même à la ferme, ainsi que des articles que vous avez récupérés dans le monde entier. Et, vous pouvez nourrir les restes de vos ooblets pour les regarder monter de niveau et apprendre de nouvelles techniques à utiliser dans les batailles au tour par tour de style RPG.

Attendu: «Soonish»

Jeu d’oie sans titre

Crédit d’image: House House (Crédit d’image: House House / Panic)

Qui aurait cru qu’un jeu sans titre sur une oie pouvait être aussi amusant? Un peu de surprise, Untitled Goose Game est rapidement devenu viral après que sa marque de fabrication de nuisances aviaires a été dévoilée au monde.

Situé dans un village dopé de la campagne anglaise, vous incarnez une oie chargée de terroriser vos voisins humains: voler leurs récoltes, les enfermer dans des placards et klaxonner tout au long. Inspiré par la série d’action furtive Hitman, mais avec son propre charme, Untitled Goose Game est devenu un énorme succès en 2019. Vous parcourrez le jeu en quelques heures, mais cela fait vraiment travailler le voyage.

Tresser

Crédit d’image: Nombre Aucun (Crédit d’image: Braid)

Au début, le chef-d’œuvre de Jonathan Blow semble être un simple pastiche de Super Mario Bros, avec un curmudgeon d’âge moyen remplaçant le plombier titulaire, mais cherchant toujours à sauver une princesse. Mais plus vous passez de temps dans le jeu, plus cela vous est révélé, passant d’une série de puzzles temporels à des textes réfléchissants calmes. Cela ne l’empêche cependant pas d’être le jeu de puzzle le plus intelligent depuis SpaceChem. Blow lui-même a subtilement laissé entendre que l’histoire ultime pourrait tourner autour de la bombe atomique.

Histoire de la grotte

Crédit d’image: Pixel (Crédit d’image: Pixel)

Lancé pour la première fois en tant que logiciel gratuit pour PC par le designer japonais Daisuke “Pixel” Amaya en 2004 après cinq ans de développement 100% solo, Cave Story a précédé de quelques années cette récente renaissance indépendante. Pour cette raison, il a souvent été omis dans les discussions sur les jeux indépendants.

Cependant, ce classique mérite plus que de figurer sur toutes les meilleures listes, et pas seulement pour son hommage amoureux aux jeux de plate-forme d’action classiques de l’ère Super Nintendo. Il propose également une musique impressionnante et un monde à couper le souffle, sans oublier les commandes extrêmement intuitives ainsi que des tas de secrets et d’armes qui sont tout simplement trop amusants à utiliser. Si vous n’avez pas encore apprécié celui-ci, vous devez déjà le mettre en haut de votre liste.

Cuphead

Crédit d’image: StudioMDHR (Crédit d’image: Studio MDHR)

Du Studio MDHR, propriété et exploitation familiale, Cuphead a résonné avec des millions de personnes à travers le monde, dont beaucoup ne toucheraient normalement pas un jeu de plateforme run-and-gun avec un poteau de trois mètres.

Bien que son gameplay ait été inspiré par des jeux classiques tels que Mega Man et Contra, la plupart des joueurs le compareront probablement à un dessin animé de Fleischer Studios comme Betty Boop. Parce que Cuphead utilise un style artistique dessiné à la main similaire à une animation des années 1930, il est universellement apprécié pour ses superbes visuels.

Cependant, Cuphead est plus que ses superbes visuels. Il s’agit d’une série de 19 patrons stimulants et engageants, avec des éléments de plate-forme intercalés entre eux. Il a déjà fait notre liste des meilleurs jeux indépendants, mais Studio MDHR a annoncé que le Cuphead: le Delicious Last Course DLC, prévu pour 2019, comprendra une nouvelle île à explorer, de nouveaux patrons à conquérir et, surtout, un nouveau personnage à maîtriser.

A Plague Tale: Innocence

Crédit d’image: Focus Home Interactive (Crédit d’image: Focus Home Interactive)

Ce jeu furtif d’action-aventure sombre et de mauvaise humeur par Asobo Studio est d’une beauté envoûtante.

Situé dans les années 1340 lors de la pandémie de peste noire dans la campagne française, vous êtes Amicia, une jeune fille noble dont les parents ont été tués par l’Inquisition. Vous devez maintenant traverser les champs de bataille et les villages avec son frère Hugo pour trouver un remède à sa mystérieuse maladie. En cours de route, vous devez effrayer les rats voraces ainsi que les gardes étourdissants (ou tuer) et les villageois hostiles avec votre fronde et vos fournitures de munitions spéciales.

Malgré l’horreur et la brutalité du Moyen Âge et de la peste, A Plague Tale: Innocence est un étourdisseur complet et un jeu qui ne veut presque jamais finir.

Spelunky

Crédit d’image: Derek Yu (Crédit d’image: Derek Yu)

Parmi les joueurs hardcore que nous connaissons, Spelunky est la drogue incontournable. Même aujourd’hui, plusieurs années après sa sortie, certains d’entre eux le jouent toujours de manière cohérente, malgré l’avoir terminé plusieurs fois. C’est parce que ce jeu de plateforme ostensiblement voyou avec une fin définie est difficile, varié et hautement aléatoire.

Il a également plus de secrets sombres qu’un candidat à la présidentielle, ce qui signifie qu’il existe un certain nombre de façons de le terminer, et ses défis quotidiens sont un moyen infaillible d’humiliation publique.

La parabole de Stanley

Crédit d’image: Davey Wreden (Crédit d’image: Davey Wreden)

L’humour appartient-il aux jeux vidéo? Eh bien, si la parabole de Stanley réussit, c’est un «oui» retentissant. Ce jeu est hilarant sans être stupide. Les joueurs suivent (ou non) un narrateur très britannique qui change le monde autour de vous, en fonction de vos choix.

Aucun choix n’est puni, et chaque partie sera fraîche avec un nouvel humour et des événements étranges. En fait, être piégé dans le placard de The Stanley Parable est plus émouvant et drôle que la plupart des autres jeux, indépendants et autres.

Si vous avez manqué ce joyau ironique lors de son lancement, vous serez heureux de savoir que le développeur a annoncé l’édition Stanley Parable Ultra Deluxe pour 2019, vantant du contenu frais, plus de fins et une version console. Cette édition Ultra Deluxe semble en fait assez tentante, même pour nous – et nous l’avons beaucoup jouée lors de sa sortie.

Owlboy

Crédit d’image: D-Pad Studio (Crédit d’image: D-Pad Studio)

Cela a pris plus de neuf ans à faire, mais Owlboy vaut certainement la peine d’attendre. Conçu à l’origine pour les PC et sorti fin 2016, ce chef-d’œuvre de jeu indépendant intelligent est désormais disponible pour une expérience sur Mac et Linux – et il existe même une version Nintendo Switch! Owlboy s’articule autour d’une race de personnages hybrides hibou-humain appelés, à juste titre, Owls. Parmi eux, vous contrôlez Otis, un hibou qui est censuré par son mentor pour ses compétences de vol incompétentes.

L’histoire voit le village d’Otis détruit par des pirates en conflit avec les Chouettes. En conséquence, Otis doit travailler avec un assortiment de villageois dans le jeu pour éliminer les ennemis. Bien sûr, avant que les combats de boss ne surviennent, vous devrez gérer les alliés en conséquence, car chaque personnage est livré avec son propre ensemble de compétences uniques à utiliser conjointement. Si vous avez déjà joué et apprécié un jeu Kid Icarus, celui-ci est fait pour vous. Sinon, eh bien… jouez quand même.

Rentrés chez eux

Crédit d’image: Fullbright (Crédit d’image: Fullbright)

Semblable à la parabole de Stanley, Gone Home tombe dans le genre officieusement baptisé «simulateur de marche». Cependant, là où elle s’écarte de l’intelligente et philosophique Stanley Parabole, elle se concentre sur les réalités difficiles de la vie, par opposition à l’humour léger.

Après être rentré chez vous dans votre maison d’enfance après une visite à l’étranger, vous incarnez Kaitlin Greenbriar, 21 ans, accueillie par une maison vide. Bien que le gameplay se limite à fouiller dans les notes pour savoir où se trouve votre famille, l’histoire fascinante est extrêmement émotionnelle et captivante, tant que vous gardez l’esprit ouvert. Après tout ce temps, Gone Home se démarque toujours comme l’un des meilleurs jeux indépendants du marché.

Programme spatial Kerbal

Crédit d’image: Squad (Crédit d’image: Squad)

Seul SpaceChem a mélangé apprentissage et divertissement avec autant de succès que le programme spatial Kerbal. Le jeu est simple – concevez et construisez un vaisseau spatial pour emmener les Kerbals mignons au Mun et au-delà.

Cependant, son utilisation intelligente de la physique réelle signifie que vous vous retrouverez à suivre la NASA pendant que vous construisez des fusées à plusieurs étages et des stations spatiales ainsi que l’exploration de l’univers étrange de Kerbal sur EVA, avant de rapporter vos découvertes pour des recherches sur le Planète Kerbal – c’est si vous pouvez décoller du tout. C’est un jeu énorme, complexe, stimulant et amusant qui parvient à être super intelligent sans être moralisateur.

La reliure d’Isaac: la renaissance

Crédit d’image: Edmund McMillen et Florian Himsl, (Crédit d’image: Edmund McMillen et Florian Himsl,)

The Binding of Isaac: Rebirth est l’exact opposé de quelque chose comme Kerbal Space Program – c’est une action roguelike par excellence. Vous incarnez un jeune garçon forcé de tuer ses maudits frères et sœurs, sa mère et peut-être le diable, en utilisant uniquement des larmes qu’il tire de ses yeux, naturellement. Ce jeu indépendant n’a d’égal que le trône nucléaire tout aussi viscéral. Avec des dizaines d’objets étranges à collectionner, des niveaux générés par la procédure sans fin et de nombreux secrets, la Reliure d’Isaac est une version très sombre du modèle exploratoire établi par Spelunky.

Sous-titre

Crédit d’image: GameMaker Studio (Crédit d’image: GameMaker Studio)

Ne laissez pas ses graphismes pixel art vous décourager – Undertale n’est pas un jeu qui aurait pu tenir sur la Super Nintendo. En effet, dans Undertale, les décisions que vous prenez ont un impact énorme sur la fin du jeu et, plus important encore, sur la façon dont il se poursuit dans New Game Plus.

En jouant à Undertale, vous réaliserez à quel point le jeu vous donne de liberté. Malgré ses matchs de boss très inspirés et très intenses, vous passerez les neuf heures environ d’Undertale en tant que pacifiste total, si vous le souhaitez. De plus, lorsque vous parcourez le jeu une deuxième fois, vous supporterez le poids des conséquences de votre run précédent. Ce qui est encore mieux, c’est qu’Undertale est maintenant disponible sur Nintendo Switch, vous pouvez donc emporter ce chef-d’œuvre de conception de jeu où que vous alliez.

À l’intérieur

Crédit d’image: Playdead (Crédit d’image: Playdead)

Du développeur Playdead, Inside ressemble beaucoup à son prédécesseur, Limbo, à certains égards, seulement avec une couche supplémentaire de profondeur qui inspire souvent l’émerveillement. Ceci est principalement le résultat du récit tacite, qui tourne autour d’un autre garçon sans nom. Dans Inside, le garçon fuit un groupe d’hommes qui – si vous ne restez pas hors de vue – tenteront de vous tuer sans pitié.

Il n’est pas très clair pourquoi le garçon fuit ces hommes ou pourquoi vous devriez même vous en soucier car vous ne savez pas qui il est, donc Inside vous laissera implorer des réponses. Le cadre sombre et sans vie d’Inside vaut largement le prix d’entrée. Son style artistique minimaliste à lui seul est suffisamment avant-gardiste pour se sentir comme chez lui dans un musée. Prenez en compte le fait que ce jeu est à la fois amusant à jouer et dégoulinant de curiosité, et vous ne douterez pas que Inside est l’un des meilleurs jeux indépendants que l’argent puisse acheter.

Stardew Valley

Crédit d’image: Eric Barone (Crédit d’image: Eric Barone)

Développé à lui seul par Eric Barone, Stardew Valley est une prouesse technique pour ce petit fait seul. Si vous avez déjà joué à un jeu Harvest Moon, vous connaissez déjà ses prémisses – vous ne le savez peut-être pas encore. Stardew Valley est un simulateur d’agriculture addictif, qui vous permet d’interagir avec les remorqueurs au point où vous pouvez littéralement les marier.

Stardew Valley n’est pas seulement agricole, cependant – c’est tout un tas d’autres choses en même temps. Vous pouvez aller à la pêche, vous pouvez cuisiner, vous pouvez fabriquer des trucs. Vous pouvez même aller explorer des grottes générées de manière procédurale à miner pour des objets et même combattre des choses de monstre visqueux. Cependant, vous devez garder à l’esprit que votre santé et votre énergie sont limitées, vous voudrez donc garder votre personnage reposé et nourri pour éviter de souffrir d’épuisement. Évanouissez-vous et vous perdrez une quantité considérable d’argent et d’objets que vous avez travaillé dur pour atteindre. Stardew Valley vous fera jouer pendant des heures, pour le meilleur ou pour le pire. (Certainement mieux.)

Nuit dans les bois

Crédit d’image: Infinite Fall (Crédit d’image: Infinite Fall)

Du développeur de jeux canadien Alec Holowka, créateur de l’Aquaria primé (également présenté sur cette liste), et de l’artiste / animateur indépendant Scott Benson, Night in the Woods est un jeu d’aventure à défilement horizontal non conventionnel qui tourne autour d’une vingtaine d’années. ancienne protagoniste nommée Mae qui abandonne ses études et retourne chez ses parents.

Avec une histoire largement basée sur des choix de dialogues et des mini-jeux qui donnent une tournure à des tâches banales, comme porter des boîtes dans les escaliers et manger des pérogies, Night in the Woods est un conte intemporel de la maturité. Non seulement vous découvrirez l’Amérique de la classe moyenne à travers les yeux d’un chat personnifié, mais pratiquement chaque interaction dans le jeu vous fera rire à haute voix. Et maintenant qu’il est disponible sur la Nintendo Switch, vous pouvez désormais l’emporter partout avec vous.

Hollow Knight

Crédit d’image: Team Cherry (Crédit d’image: Team Cherry)

Si vous êtes un fan de la récente vague de jeux inspirés de Dark Souls, vous adorerez absolument Hollow Knight. Vous prenez le contrôle du Hollow Knight et les menez à travers le paysage trompeusement adorable pour relever des boss et relever d’autres défis difficiles. Tout comme Dark Souls, il n’est pas immédiatement clair ce que vous êtes censé faire, car le récit est intentionnellement obtus.

Les inspirations de Dark Souls ne s’arrêtent pas là non plus. Il adopte également la philosophie «difficile mais juste» de Dark Souls, et le jeu est aussi difficile que vous le faites. En fait, vous pouvez surmonter n’importe quoi tant que vous avez de la patience et apprenez de vos erreurs. Hollow Knight prend ces leçons de Dark Souls et les injecte dans un MetroidVania, avec tous les défilements latéraux et les améliorations que vous pourriez souhaiter. Vous pouvez même y jouer sur la Nintendo Switch maintenant.

Cellules mortes

Crédit d’image: Motion Twin (Crédit d’image: Motion Twin)

Si vous cherchez un jeu aussi impitoyable qu’amusant, ne cherchez pas plus loin que Dead Cells. Il prend l’inspiration du gameplay de tant d’endroits – des roguelikes à MetroidVania. Il y a même un soupçon de Dark Souls là-dedans, créant un jeu d’action unique qui testera vos limites et vos compétences.

Chaque fois que vous jouez à ce jeu, il se sentira nouveau. Et, même si vous perdez des progrès à chaque fois que vous mourez – et vous mourrez beaucoup – le jeu deviendra encore plus gratifiant à mesure que le combat complexe et fluide deviendra une seconde nature. Dans la version finale du jeu, vous avez accès à plus de 90 armes, compétences et capacités qui vous permettront d’adapter votre gameplay comme vous le souhaitez.

Quoi que vous fassiez, ne vous découragez pas si vous échouez. Levez-vous et essayez à nouveau, car Dead Cells ne vous récompensera qu’à la fin, c’est pourquoi il a notre vote pour l’un des meilleurs jeux indépendants en 2019.

Livrez-nous la lune

Deliver Us the Moon a obtenu un nouveau support de mise à jour du lancer de rayons. (Crédit d’image: KeokeN Interactive)

Si vous avez souvent des fantasmes sur la prévention d’un événement catastrophique mettant fin au monde, Deliver Us the Moon pourrait être le meilleur jeu indépendant pour vous. Sorti fin 2018, ce jeu de science-fiction apocalyptique vous permettra de jouer le héros qui sauve l’humanité de l’extinction. Dans le jeu, vous incarnez un astronaute isolé et vous êtes envoyé en mission de sauvetage critique sur la lune et découvrez ce qui est arrivé à l’installation minière de l’Hélium 3 de la Terre, l’installation minière de Reinhold, là-bas après la tombée de la nuit.

Ce jeu de KeokeN Interactive est un jeu d’aventure, par opposition à un jeu d’action, ce qui signifie que vous trouvez principalement des indices, que vous naviguez dans des installations abandonnées et que vous résolvez des énigmes pour comprendre ce qui s’est exactement passé. Si vous vous frayez un chemin à travers des installations vides et toute la lune par votre solitaire, vous vous sentirez autophobe, ne vous inquiétez pas. Vous aurez votre fidèle robot, ASE, à vos côtés pendant que vous le faites.

Mieux encore, Deliver Us the Moon a obtenu un nouveau support de mise à jour du lancer de rayons. Il offre désormais des effets de lancer de rayons comme des ombres, des reflets translucides et des reflets opaques.

Forteresse naine

Crédit d’image: Bay 12 Games (Crédit d’image: Dwarf Fortress)

Dwarf Fortress est son propre genre et sa propre industrie. C’est un jeu qui doit générer toute la géographie, la mythologie et l’histoire de son monde massif avant d’y mettre le pied. Il retrace ensuite chacun des nains que vous gérez jusqu’aux cheveux sur leurs jambes, et le meurtre d’éléphant horrible particulier dont ils ont été témoins et sculptent maintenant sur une chaise ornementale.

Votre tâche est simple: garder les nains en vie alors qu’ils taillent leur royaume souterrain. Bien que la folie, les monstres et la famine les affligent à chaque étape, ce n’est pas facile. De plus, les nains, toujours, toujours les miens trop profonds.

Super Meat Boy

Image: Team Meat Boy (Crédit d’image: Team Meat)

Courir. Sauter. Mourir. Répéter. C’est essentiellement la boucle de gameplay de Super Meat Boy, un jeu de plateforme 2D incroyablement addictif qui est également très dur, avec un accent sur sanglant. Des gallons de sang se répandent alors que le héros charnu éponyme du jeu saute par-dessus des gouttes mortelles, des scies tournantes et des tronçonneuses ambulantes dans le but de sauver sa petite amie, Bandage Girl, du méchant Dr Foetus. Évidemment.

Avec des commandes solides, beaucoup d’humour et des graphismes vibrants, Super Meat Boy a sauté sur la PS4, la Vita et la Nintendo Switch avec style.

Limbo

Crédit d’image: Playdead, Double Eleven (Crédit d’image: Playdead, Double Eleven)

Ce n’est peut-être pas le jeu le plus récent de Playdead, mais Limbo est éternel. Cinq ans après sa sortie, le scénario obsédant du jeu a toujours un effet sur nous. Vous incarnez le garçon, un enfant aux yeux brillants qui est jeté dans les limbes pour trouver sa sœur. Pour vous frayer un chemin dans un monde sombre et dangereux, rempli de silhouettes hostiles, d’araignées géantes et de champs gravitationnels mortels, vous devrez penser à vos pieds et synchroniser parfaitement vos mouvements, si vous deviez survivre.

Limbo est bien plus qu’un simple jeu de plateforme: c’est une expérience, et qui vous fera réfléchir à l’essence même de la vie au moment où vous aurez terminé. Profond, profond et absorbant, c’est parmi les meilleurs jeux indépendants que tout le monde devrait prendre le temps de jouer.

Towerfall: Ascension

Crédit d’image: Matt Makes Games (Crédit d’image: Matt Makes Games)

Si vous recherchez un jeu de combat de tir à l’arc multijoueur d’inspiration rétro (n’est-ce pas nous tous?), TowerFall: Ascension est le choix du lot. Rapide, frénétique et incroyablement dur en mode hardcore, la mécanique du jeu est simple: tirez des flèches sur vos ennemis ou sautez sur leur tête pour rester en vie jusqu’à la fin du round.

Les flèches qui ne frappent pas sont intégrées dans les murs, ce qui crée des scénarios tendus lorsque vous devez parcourir la carte tout en évitant les ennemis pour les récupérer. En tant que tel, la pratique jusqu’à ce que vous atteigniez les niveaux de précision de Robin Hood est la clé. L’ascension est mieux vécue avec des amis en mode multijoueur local, ce qui rappelle les moments les plus maniaques de Super Smash Bros.

Celeste

Crédit d’image: Matt Makes Games, Matt Thorson (Crédit d’image: Matt Makes Games)

Ce n’est pas souvent qu’un jeu de plateforme est capable d’équilibrer un gameplay stimulant et engageant avec un récit émotionnel et stimulant. Celeste, cependant, réussit, ce qui en fait l’un de nos meilleurs choix de jeux indépendants. Des développeurs de Towerfall, Celeste suit l’histoire de Madeline, une jeune fille qui décide de faire face à ses problèmes de santé mentale en grimpant au sommet de la mystérieuse montagne Celeste. Ce faisant, elle en apprend plus non seulement sur la montagne, mais aussi sur elle-même tout au long du processus.

Un classique inévitable, Celeste intègre les commandes évidentes de saut, de tableau de bord et de montée dans une série brutale de défis de plate-forme dans plus de 700 écrans uniques. Si c’est trop facile, vous débloquerez des chapitres côté B en cours de route, conçus uniquement pour les joueurs les plus intrépides de hardcore. Vous n’avez même pas à vous soucier d’attendre une éternité entre chaque réapparition, car Celeste vous ramène de la tombe en un instant, un départ bienvenu des écrans de chargement généralement étendus.

Satisfaisant

Crédit d’image: Coffee Stain Studios (Crédit d’image: Coffee Stain Studios)

Avez-vous déjà voulu atterrir sur une planète extraterrestre et construire une usine? Oui, c’est une prémisse inhabituelle, mais nous promettons que cela fonctionne de manière satisfaisante. Vous atterrirez sur l’une des trois planètes de difficulté variable, où vous serez chargé de construire et d’automatiser une usine pour exploiter le monde qui vous entoure.

La prémisse semble fade, mais être capable de parcourir ces beaux mondes à la première personne tout en récupérant des matériaux et en combattant une faune hostile rend tout cela encore plus excitant. De plus, y a-t-il quelque chose de mieux que de s’asseoir et d’admirer quelque chose sur lequel vous avez travaillé dur?

Satisfaisant est en accès anticipé en ce moment, et exclusif à Epic Games Store, mais si vous pouvez dépasser tout cela, vous êtes sûr d’obtenir des heures de simulation saine.

Nidhogg 2

Crédit d’image: Messhof Games (Crédit d’image: Messhof Games)

Après le succès fou qui a été le Nidhogg original, il est dommage de voir la suite supérieure se jeter sous le bus. Néanmoins, malgré son style artistique controversé, Nidhogg 2 offre un look épuré et époustouflant que la première version, un classique culte, n’oserait pas concurrencer, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il figure sur notre meilleure liste de jeux indépendants.

Dans les images fixes, nous pouvons voir comment cela pourrait être mal interprété, mais heureusement, c’est le gameplay multijoueur local amusant et addictif qui fait Nidhogg, eh bien, Nidhogg. Et tout est là dans Nidhogg 2. De plus, chaque fois que vous réapparaissez, vous obtenez l’une des quatre armes uniques qui ne font que renforcer le défi.

Le témoin

Crédit d’image: Jonathan Blow, Thekla Inc. (Crédit d’image: Jonathan Blow, Thekla Inc.)

Le suivi de Braid par le célèbre designer indépendant Jon Blow peut ressembler à une aventure complètement différente, en 3D et tout. Cependant, les deux sont plus thématiques que vous ne le pensez. The Witness, à sa base, est un autre jeu de puzzle qui raconte une histoire captivante à travers ces puzzles.

Ce casse-tête se déroule dans un monde presque tout aussi impressionniste – quoique fortement inspiré de Myst -, mais son histoire est beaucoup plus nuancée et mystérieuse que l’œuvre précédente de Blow. À presque tous les coins de cette île sur laquelle vous vous êtes simplement réveillé (ou en dessous), il y a un indice sur la façon dont vous êtes arrivé sur cette île et pourquoi vous êtes ici.

Transistor

Crédit d’image: Supergiant Games, Confetti Inc. (Crédit d’image: Supergiant Games, Confetti Inc.)

Ne vous méprenez pas, nous avons aimé Bastion. Néanmoins, nous ne pouvons pas nier que Transistor a été le meilleur travail de SuperGiant Games à ce jour – sans parler de l’un des meilleurs jeux indépendants à sortir dans la rue aujourd’hui. Cela est en grande partie lié à la combinaison d’éléments RPG basés sur l’action et au tour par tour contenus dans son paysage futuriste cyberpunk. De même, à la manière classique de SuperGiant, ces mécanismes sont complétés par un style artistique époustouflant et une partition musicale si époustouflante que vous aurez envie d’acheter la bande originale.

Laissant le gameplay clé battre le joueur, l’histoire n’est pas si variable. Le personnage principal de Transistor, Red, est un chanteur renommé de la ville de Cloudbank. Cependant, elle a été attaquée par un groupe de robots vicieux qui s’appellent le Processus, opéré par un autre groupe appelé Camerata. Dans son voyage, elle trouve le transistor, une épée mystérieuse avec la voix d’un homme. Bientôt, elle en saura plus sur lui et comment il va bouleverser son monde.

Sans bœuf

Crédit d’image: Night School Studio (Crédit d’image: Night School Studio)

C’est bizarre de penser qu’Oxenfree est sorti avant la première saison de Stranger Things, et pourtant, les deux ont par hasard beaucoup en commun. La musique de synthé lourde inspirée des années 80 composée par scntfc, pour sa part, met en évidence une horreur de science-fiction vraiment captivante qui tourne autour – vous l’aurez deviné – d’un groupe d’adolescents coincés sur une île.

L’histoire implique une poignée de personnages écrits de manière unique, à savoir le personnage principal Alex, avec son ami stoner Ren, son nouveau demi-frère Jonas, l’ex-petite amie de son frère Michael, Clarissa et sa meilleure amie Nona, dont Ren se trouve être amoureux avec.

L’intrigue est expliquée à travers des dialogues de discours branchés, un peu comme Life is Strange ou les jeux Telltale modernes, et il propose cinq fins différentes selon vos choix.

Piquet d’incendie

Crédit d’image: Campo Santo (Crédit d’image: Campo Santo)

Explorer une nature sauvage surréaliste semble être la tendance de nos jours – et pas seulement dans la vraie vie. Le début du développeur Campo Santo, Firewatch, ne sert qu’à le faire durer dans les jeux. Dans le désert du Wyoming de 1989, vous incarnez Henry, un observateur du feu qui est tout seul dans les bois après avoir exploré quelque chose d’étrange au loin.

C’est, sauf pour votre partenaire sur l’autre ligne d’un talkie-walkie: Delilah. Elle est votre seul point de contact lorsque vous explorez le désert. Serez-vous de retour vivant? Les décisions que vous prendrez vont-elles aider ou nuire à la relation avec votre seule bouée de sauvetage avec le monde extérieur, votre patron? Mais ne vous inquiétez pas encore pour ces questions – comme pour toute aventure dans les grands espaces, prenez d’abord le temps d’apprécier ces paysages forestiers!

Rouille

Crédit d’image: Facepunch Studios (Crédit d’image: Facepunch Studios)

Rust est l’un des titres indépendants les plus réussis – sans parler de l’un des meilleurs jeux indépendants – de ces derniers temps. Fin 2015, il avait vendu plus de 3 millions d’exemplaires. Ce n’est pas trop minable étant donné qu’il n’était même pas terminé – le jeu est sur le système d’accès anticipé de Steam depuis sa sortie en décembre 2013.

Il semble que les gens ne peuvent pas en avoir assez de la simulation de survie inspirée du jour Z. Il vous voit utiliser votre intelligence et vos repères pour survivre à son monde ouvert et rude, avec rien d’autre qu’un rocher… au moins, au début. Après avoir rassemblé les ressources dont vous avez besoin pour construire une maison et des armes pour repousser les attaquants (d’autres joueurs en ligne, en d’autres termes), Rust devient progressivement plus intense à mesure que vous défendez votre base croissante – ou tentez de violer les autres.

Trop cuit 2

Crédit d’image: Ghost Town Games (Crédit d’image: Ghost Town Games)

Les fans de l’Overcooked original ne seront pas déçus par son deuxième opus dans la série coopérative de canapé chaotique du développeur de jeux indépendants britannique Team17.

Cette fois-ci, votre mission est de vaincre les “ Un-Bread ” (pâtisseries zombies) qui ont conquis le royaume de l’oignon, en luttant contre de toutes nouvelles recettes, notamment des sushis, des pizzas et des hamburgers dans des cuisines de plus en plus chaotiques avec jusqu’à trois autres personnes. .

Pour ajouter au plaisir frénétique, vous devez faire face aux obstacles, y compris les incendies aléatoires, les planchers qui s’effondrent et les passants qui interfèrent, tout en envoyant vos commandes au col à temps.

Les choses se compliquent incroyablement rapidement. Les relations, les amitiés et les liens familiaux seront testés lorsque vous travaillerez ensemble pour terminer vos recettes à temps. Overcooked 2 est un jeu coopératif de canapé amusant et stimulant qui vous fera vraiment comprendre le sens de «trop de cuisiniers gâchent le bouillon» et mérite bien sa place dans notre meilleure liste de jeux indépendants.

ÉCUME

Crédit d’image: Gamepires (Crédit d’image: Gamepires)

La progression naturelle des jeux de survie, SCUM prend ce à quoi ses prédécesseurs comme Rust et Battlegrounds de PlayerUnknown ont réussi, mais mieux en répétant de manière impressionnante. Il offre une touche unique, combinant le gameplay frénétique des jeux de bataille royale avec la tactique lente et réfléchie d’une simulation de survie.

SCUM, contrairement à d’autres jeux similaires, est cependant très lourd du côté de la simulation. Vous ne devriez pas vous attendre à courir avec des armes à feu, car vous allez vous fatiguer rapidement (tout comme vous le feriez si vous essayiez de courir dehors en personne avec une tonne de trucs dans votre sac à dos). Mais, si les systèmes statistiques lourds vous intéressent, cela pourrait être l’un des meilleurs jeux indépendants pour vous. C’est comme des feuilles de calcul avec un moteur physique.

Ne vous attendez pas à une expérience raffinée, pas pour l’instant. Cependant, le développeur Croteam promet d’ajouter plus de fonctionnalités au fil du temps, et comme elles sont soutenues par Devolver, vous pouvez être sûr que le jeu va se transformer en quelque chose de génial.

Le retour de l’Obra Dinn

Crédit d’image: Lucas Pope (Crédit d’image: Lucas Pope)

De temps en temps, il y a un jeu qui équilibre parfaitement l’esthétique, le gameplay et la narration – où tout donne l’impression de s’adapter comme des pièces de puzzle. Les meilleurs jeux indépendants excellent toujours dans ce domaine, et Return of the Obra Dinn en est la quintessence. Un mystère qui se déroule sur un navire abandonné, votre mission est de comprendre comment l’équipage de ce navire perdu est mort, disparu ou pire.

L’ensemble du jeu a ce style visuel à l’ancienne qui, en le combinant avec les commandes simples et la technique de jeu qui le fait se sentir comme une sorte d’aventure nostalgique. Dans le menu des paramètres, vous pourrez choisir le type de moniteur que vous souhaitez émuler – nous avons choisi une option Macintosh à l’ancienne – qui devrait vous donner une idée du type de revivalisme rétro proposé ici.

La réflexion critique, l’exploration et une tonne de lecture sont essentiels dans Return of the Obra Dinn. Si tout cela vous plaît et que vous êtes satisfait de l’esthétique rétro, vous adorerez ce jeu. En fait, c’est l’un des meilleurs jeux indépendants d’une saison marquée par la décadence AAA.

Parkitect

Crédit d’image: Texel Raptor (Crédit d’image: Texel Raptor)

Si vous êtes comme nous, vous avez probablement passé des centaines d’heures à jouer à Roller Coaster Tycoon durant votre enfance. These days, while there have been plenty of amusement park simulators over the last few years, they’ve never quite hit that spot. That is, until Parkitect.

Parkitect might just be the closest we have to those early aughts park simulators currently, and we’re absolutely in love. From the cartoonish art style to the realistic simulation and Steam Workshop integration, Parkitect is one of the best indie games 2019 has to offer.

Fleur

Image Credit: Annapurina Interactive (Image credit: Annapurina Interactive)

For years, thatgamecompany has been behind some of the best indie games on the market, but most of them had been exclusive to PlayStation. One such game was Flower. Serving as a kind of a precursor to the beloved Journey, Flower puts you in command of a flower petal, surfing through the wind.

You’ll activate different colors of flower beds to affect the environment, which will also get you different colored petals, until you have an entire trail of color surfing the wind. It’s an incredibly relaxing and creative experience, which also gives you an insight on the industrial world we all find ourselves living in. Trust us, give it a shot as it’s one of the best – not to mention, most legendary – indie games ever.

Michelle Rae Uy, Bill Thomas, Joe Osborne, Kane Fulton and Gabe Carey have also contributed to this article.