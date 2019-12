Meilleurs jeux iPhone en 2019

L'affichage bord à bord de l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max et de l'iPhone 11 est absolument magnifique et en fait un excellent appareil pour les jeux. Avec la quantité apparemment infinie de jeux que vous pouvez obtenir sur l'App Store, il y en a pour tous les goûts. Que vous vous considériez comme un joueur hardcore, un joueur occasionnel ou quoi que ce soit entre les deux, il existe des jeux iPhone incroyables à télécharger.

Si vous recherchez des jeux qui profitent de tout ce que les iPhone 11 et 11 Pro ont à offrir, ou si vous cherchez simplement un jeu fantastique à jouer sur un ancien modèle, voici quelques-uns de nos jeux préférés pour votre iPhone!

Alto's Odyessy

Le magnifique design artistique mélangé à une bande-son riche et apaisante permet à Alto's Odyssey de se démarquer dans l'océan des jeux de course sans fin sur l'App Store.

Vous rejoindrez Alto, un éleveur de lama, sur son snowboard alors qu'il glisse sur des terrains de montagne à travers le monde. Le jeu comprend un système de défi et une pléthore de personnages à débloquer, ce qui le rend amusant à chaque fois que vous le chargez. De plus, le mode Zen vous permet de descendre les plus hautes montagnes au loin sans perdre de points pour s'écraser. Vous pouvez pratiquer vos sauts avec une météo et un éclairage dynamiques magnifiques, mélangés à la musique la plus relaxante que vous ayez jamais entendue.

5 $ – Téléchargez maintenant

Donut Country

Si vous aimez Katamari Damacy mais que vous cherchez une nouvelle histoire (quelque chose qui a un peu plus de sens), consultez Donut Country. Il s'agit de ratons laveurs coquins et de leur besoin insatiable de ramasser les ordures (et tout ce sur quoi ils peuvent mettre la main). En visitant des habitants pauvres et sans méfiance de Donut Country, vous aspirerez tout ce qu'ils possèdent dans votre trou sans fond. Certains éléments, lorsqu'ils sont combinés, produiront des résultats assez spectaculaires.

5 $ – Téléchargez maintenant

Oceanhorn

Oceanhorn est la chose la plus proche d'un vrai jeu Zelda auquel vous pouvez jouer sur votre iPhone en ce moment. Bien que Ocheanhorn ait des années, il reste l'un des meilleurs jeux à jouer sur votre iPhone, surtout maintenant qu'il est optimisé pour l'iPhone XS.

Avec des graphismes colorés, un style de combat amusant et des énigmes difficiles, ce RPG d'aventure ressemble à un titre de console. Lorsque vous y jouez avec un contrôleur de jeu MFi, il est facile d'oublier que vous jouez même à un jeu mobile – c'est si bon.

Il a une histoire assez longue, ce qui signifie qu'il vous divertira pendant des heures. De plus, c'est une application universelle, ce qui signifie que vous pouvez jouer ce titre sur grand écran avec une Apple TV, ce que je suggère fortement.

$ 8 – Télécharger maintenant

Dans les morts 2

Into the Dead 2 améliore à peu près tous les aspects du premier jeu et offre une expérience de jeu solide et passionnante.

Au lieu d'être un coureur sans fin où vous ne jouez que pour obtenir votre meilleur score, le jeu a ajouté un récit et une certaine progression au jeu de course et de tir. L'histoire est assez simple: vous incarnez un homme du nom de James qui tombe dans un accident de voiture au milieu de la route tout en essayant de retrouver sa femme, Helen, et sa fille, Maggie. Bien sûr, James est immédiatement envahi par des zombies le forçant à courir et à se frayer un chemin vers la sécurité. Armé d'une arme de poing, d'un talkie-walkie et d'un fort désir de rentrer chez lui, James commence à courir à travers les hordes de zombies. Bien que ce soit une histoire assez simple, le doublage est étonnamment bien fait, et alors que je joue l'histoire, je me suis investi pour ramener James dans sa famille.

Dans l'ensemble, le gameplay n'a pas beaucoup changé depuis le premier jeu, qui est plus une bénédiction qu'une malédiction. Vous traverserez automatiquement la nature sauvage remplie de zombies, vous devrez vous déplacer à gauche et à droite pour éviter d'être mangé vivant ou de taper sur l'écran pour tirer sur votre arme équipée.

L'ajout d'un mode histoire et d'une échelle de progression en jeu plus importante a donné au coureur de zombies shoot-em-up une bouffée d'air frais, ce qui en fait un plaisir à jouer. Les visuels et le son sont absolument exceptionnels, et le jeu fait un excellent travail pour vraiment donner un ton tendu et effrayant.

Dans l'ensemble, Into the Dead 2 est une expérience fantastique, et que vous soyez fan de la préquelle ou nouveau dans le jeu, vous devriez pouvoir en profiter pendant des heures.

Gratuit avec achats intégrés – Télécharger maintenant

Règne

Qu'obtenez-vous lorsque vous mélangez Tinder avec le roi du royaume fictif? Le jeu merveilleusement sadique, choisissez votre propre aventure, Reigns.

Reigns vous couronnera un roi et vous forcera ensuite à prendre des décisions en balayant vers la gauche ou la droite (ainsi ma boutade Tinder), qui conduisent presque toujours à votre mort prématurée de manière de plus en plus intéressante. Doomé de répéter sa vie encore et encore tout en essayant de trouver un moyen de lever une malédiction, vous devrez équilibrer les besoins de votre royaume avec ceux de l'église, des militaires et de votre cupidité.

Votre premier playthrough vous laissera probablement un peu découragé, mais il y a une bonne nouvelle: vous pouvez tout recommencer à l'infini! Il existe également deux retombées: Reigns: Her Majesty et Reigns: Game of Thrones, où vous pouvez être Reine au lieu de Roi, ou jouer à travers différents personnages de Game of Thrones. Ils sont tous agréables, alors faites votre choix!

Le témoin

Si vous recherchez un jeu en monde ouvert stimulant et magnifiquement conçu, The Witness est un choix solide pour tout joueur.

Vous vous réveillez sur une île mystérieuse sans savoir où vous êtes ni même qui vous êtes. Votre seule option est d'explorer l'île autour de vous et de découvrir des indices sur la vraie raison pour laquelle vous vous retrouvez coincé.

Avec plus de 500 énigmes à trouver et à résoudre et une vaste île à explorer, The Witness vous captivera pendant des heures.

10 $ – Téléchargez maintenant

Le voyage du vieil homme

Old Man's Journey est un jeu d'aventure pointer-cliquer du studio de jeu indépendant connu sous le nom de Broken Rules et c'est l'un de mes jeux préférés sur l'App Store.

Bien que je ne veuille pas plonger trop profondément dans le jeu, vous privant ainsi de l'expérience qu'il offre, je peux vous dire que ce jeu est étonnant visuellement. Les graphismes pittoresques dessinés à la main sont absolument magnifiques, et les petits détails que les développeurs mettent dans chaque personnage, animal et objet qui apparaissent à l'écran montrent qu'ils ont investi leur cœur et leur âme dans le jeu.

L'autre caractéristique remarquable d'Old Man's Journey est la narration. Le beau récit est conçu de manière à ce que le protagoniste ne parle même pas tout au long du jeu et que vous reveniez à la fin en ressentant des émotions profondes.

5 $ – Téléchargez maintenant

Les machines

Lorsqu'il s'agit d'utiliser pleinement l'ARKit d'Apple, aucun autre jeu n'est à la hauteur de son plein potentiel que The Machines, et il n'y a pas de meilleur appareil pour y jouer que l'iPhone 11 ou l'iPhone 11 Pro.

À l'aide de la caméra arrière de votre téléphone, vous pouvez transformer n'importe quelle surface plane en zone de guerre pendant que vous et vos amis vous affrontez dans une friche de réalité augmentée. Contrôlez différents types de mechs dans un espace 3D pour abattre les troupes de votre adversaire. Vous devrez déplacer physiquement votre téléphone pour voir le niveau entier et trouver les meilleurs endroits pour lancer une attaque contre vos ennemis.

Avec les jeux AR devenant de plus en plus courants sur l'App Store, l'ARKit d'Apple s'améliorera avec le temps avec des mises à jour et du nouveau matériel plus tard. Surveillez les machines pour profiter pleinement de tous les changements à mesure qu'ils deviennent disponibles.

5 $ – Téléchargez maintenant

Battleheart 2

Battleheart 2 est la suite de l'un des RPG iPhone les plus appréciés de tous les temps. Avec Battleheart 2, vous continuerez la tradition de batailles effrénées et frénétiques entre votre équipe de héros contre des monstres et des créatures dangereuses dans un test d'habileté et de réflexes.

Ce qui distingue Battleheart 2 des autres RPG, c'est le système de combat. Au lieu de simplement faire des combats tour par tour, les batailles se déroulent en temps réel et vous contrôlez vos personnages en dessinant des chemins sur l'écran pour qu'ils y aillent, puis appuyez sur leurs capacités pour les activer. Vous devrez taper sur les ennemis pour les cibler avec des attaques ou sur vos coéquipiers pour les soigner. Il y a une tonne de butin, de compétences et de classes à débloquer, et les niveaux deviennent plus difficiles au fur et à mesure.

Si vous êtes un fan de RPG, vous ne voulez tout simplement pas manquer ce classique.

$ 4 – Télécharger maintenant

Holedown

Holedown est tout simplement un jeu de puzzle d'arcade amusant et addictif qui sera difficile à réprimer.

À Holedown, vous creuserez à travers les noyaux de diverses planètes en tirant des balles et en brisant des blocs. Bien que cela semble facile, ce n'est vraiment pas le cas! Vous obtenez seulement un nombre limité de tirs par tour et chaque bloc prend un certain nombre de coups à casser. Il y a donc une stratégie impliquée, et vous voudrez être bon avec votre objectif. Au fur et à mesure que vous cassez des blocs, vous collecterez également des cristaux, que vous pourrez utiliser lors des mises à niveau pour faciliter le creusement.

Le jeu a un style artistique minimaliste et le gameplay est unique mais difficile. Dans l'ensemble, c'est une expérience de jeu mobile assez agréable.

$ 4 – Télécharger maintenant

Apple Arcade

Avec iOS 13, Apple présente Apple Arcade, qui est un nouveau service d'abonnement aux jeux qui coûte 4,99 $ par mois et inclut le partage familial dans le coût. Il a été lancé avec plus de 100 nouveaux jeux exclusifs que vous ne pourrez pas acheter seuls ou trouver sur d'autres plateformes mobiles. De nouveaux titres seront constamment ajoutés à la bibliothèque Apple Arcade, il y aura donc de nouveaux contenus frais à apprécier chaque mois.

Nous avons commencé à vérifier certains jeux pour cela, et nous sommes agréablement surpris! Il y a un peu de tout pour tout le monde, et ça vaut vraiment la peine d'être vérifié (même si ce n'est que pendant l'essai gratuit d'un mois). Voici quelques-uns de nos favoris à ce jour.

Sayonara Wildhearts

Le dernier titre d'Annapurna Interactive et Simogo est Sayonara Wildhearts, et il va certainement vous emmener dans une course folle.

Dans Sayonara Wildhearts, vous incarnez une héroïne féminine qui se lance dans une course de moto sauvage à travers un paysage de rêve urbain. Vous devrez rouler au rythme de la musique, collecter des cœurs et combattre des rivaux qui sont là pour vous attraper. Le jeu est plein de couleurs vives, la musique est optimiste et décalée, et les commandes sont assez faciles à ramasser, mais le gameplay mashup unique est difficile et plein de valeur de rejeu.

Meule

Vous aimez les RPG de puzzle? Ensuite, Grindstone est dans votre ruelle.

Dans Grindstone, vous incarnez un personnage barbare sauvage qui doit se frayer un chemin à travers une horde de monstres pour atteindre la sortie. Pour y arriver, vous devrez pirater et tailler votre chemin à travers les monstres en connectant des monstres de même couleur en lignes. Cela augmente également votre puissance d'attaque (+1 pour chaque monstre que vous tuez dans cette ligne) pour franchir certains obstacles et vaincre des ennemis plus coriaces. Si vous obtenez au moins 10 ou plus dans une ligne, vous créerez des gemmes arc-en-ciel qui peuvent se connecter avec n'importe quelle couleur, ouvrant le jeu pour plus de possibilités de combos. Il y a aussi des objets que vous pouvez équiper pour vous protéger pendant un tour ou booster votre attaque.

Carte des ténèbres

Comme Solitaire? Vous aimez les RPG? Ensuite, Cards of Darkness est le mashup pour vous.

Dans un jeu de cartes des ténèbres, vous commencez avec une série de cartes face visible. Chaque carte représente quelque chose, comme de l'or, des armes, des ennemis, des parchemins magiques, etc. Taper sur ces cartes fera toutes quelque chose de différent et retournera les autres cartes adjacentes face visible. Votre objectif est de trouver un chemin à travers un donjon de plus en plus dangereux tout en progressant.

C'est intéressant, unique et difficile à dénoncer.

Où les cartes tombent

Les gars derrière Alto's Odyssey sont de retour avec Where Cards Fall, un jeu qui parle de changements dans la vie.

Where Cards Fall raconte l'histoire d'un enfant qui traverse l'adolescence et vous présente une série d'énigmes environnementales que vous devez résoudre avec une pile de cartes. Les cartes peuvent être transformées en bâtiments de différentes tailles, qui créent ensuite des chemins pour le personnage, lui permettant d'atteindre des rebords et de franchir des lacunes qui seraient impossibles autrement.

Au fur et à mesure que vous résolvez des énigmes, vous verrez une scène de la jeunesse du personnage avant de passer à l'étape suivante. C'est un conte charmant auquel nous pouvons tous nous identifier, et il est agréable pour tout le monde.

Skate City

Un autre titre des développeurs d'Alto's Odyssey est Skate City.

Skate City propose une perspective de défilement latéral et des commandes tactiles intuitives. Cela aide à donner au jeu l'impression que vous jouez réellement avec une planche à roulettes miniature, plutôt qu'un simple jeu à écran tactile. Appuyez simplement pour avancer et faites glisser votre doigt pour effectuer diverses astuces et mouvements. Si vous montez sur un rail, des boutons à l'écran vous aident à trouver votre équilibre et à agir ensemble avant de manger du ciment virtuel.

Quels sont selon vous les meilleurs jeux iPhone?

Les jeux sont subjectifs et je veux savoir ce que vous en pensez! Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-moi un Tweet et dites-moi quels jeux iPhone vous pensez être les meilleurs des meilleurs.

Jouez!

