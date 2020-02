Meilleurs jeux N64 | TechRadar

Le contrôleur qui gronde, le stick analogique sensible à la pression, les 4 ports de contrôleur intégrés à l’avant de la console – le N64 avait des idées incroyables qui évolueraient pour devenir les piliers du jeu moderne. Mais quand on revient sur l’histoire de la Nintendo 64, ce sont les jeux eux-mêmes qui vivent le plus affectueusement dans nos mémoires.

De Super Mario 64 à Perfect Dark, ce que le catalogue de la console manquait d’ampleur (seuls 296 jeux ont été publiés pour le N64 en Amérique du Nord), il compensait la qualité. Certaines des plus grandes aventures de jeu de tous les temps, comme The Legend of Zelda: Ocarina of Time ou Banjo-Kazooie, ont prospéré sur ce qui était à l’époque une console incroyablement puissante.

L’engagement envers les jeux en 3D et (généralement, au moins) des personnages et des mondes de jeu colorés et percutants signifie que, bien que certains titres approchent maintenant de 25 ans, ils sont toujours incroyablement jouables aujourd’hui. Vous songez à vous replonger? Ce sont les meilleurs jeux N64 que tout joueur qui se respecte ne peut pas se permettre de manquer.

Les meilleurs jeux N64

La légende de Zelda: Ocarina of Time

À certains égards, le N64 était un peu trop dépendant de Zelda et Mario – une sécheresse logicielle prolongée signifiait que la console passait des mois à la fois sans gros frappeurs. Néanmoins, Ocarina of Time valait la peine d’attendre. Ce long jeu d’aventure emballé a traduit tout ce qui est génial sur les jeux 2D Zelda en 3D, y compris les donjons, les outils, l’iconographie de la série et le sens de l’échelle dans son monde. Il est difficile d’imaginer que les jeux du monde ouvert modernes aient la même apparence sans que ces premiers instants ne sortent sur Hyrule Field. C’est toujours un classique, même si la jouer sur 3DS est la voie à suivre de nos jours.

Super Mario 64

Le papa des jeux de plateforme 3D. Heck, le papa du jeu 3D, point final. Un vrai changeur de jeu, lorsque Mario a fait le saut en 3D avec le bâton analogique alors innovant du N64, ce n’était pas seulement l’évolution du plombier corpulent, mais des jeux dans leur ensemble. Maintenant âgé de plus de 20 ans, il se présente toujours comme une joie de jouer grâce au système de contrôle étanche de Nintendo et aux options de gestion de caméra solides, qui étaient notoirement difficiles à clouer au début du jeu 3D. Emballé avec des choses intéressantes à faire et des secrets à découvrir, il a cette touche magique Nintendo, en ce sens que chaque tâche qu’il vous fixe est agréable à part entière. Il est tout simplement surprenant qu’il ait fallu le lancement de la Nintendo Switch avant que Nintendo ne revienne au format «itinérance gratuite» avec Super Mario Odyssey.

GoldenEye 007

Sorti près de deux ans après le film de Pierce Brosnan Bond basé sur des cinémas à succès, GoldenEye a popularisé les jeux de tir à la première personne sur consoles, en particulier avec son mode compétitif multijoueur local. Sa campagne solo, qui adapte parfois quelques secondes du film à des niveaux denses et pleins de secrets, était fantastique. Mais c’est le multijoueur qui a fait du N64 la pièce maîtresse de tout rassemblement d’amis. Permis de tuer, gifles. Mode DK. Tant de choses sur ce jeu sont entrées dans la langue populaire. Maintenant, il suffit d’un remaster approprié.

Super Smash Bros

En aucun cas le meilleur de la série – qui est toujours à débattre, bien que la version moderne de Switch soit la plus complète – il est difficile d’expliquer la pure nouveauté de voir Mario, Link, Pikachu, Samus Aran et plus dans un seul jeu de retour dans la fin des années 90. C’était tellement excitant. Le Smash Bros original est une affaire incroyablement légère par rapport aux offres ultérieures dans sa sélection de combattants et de niveaux, et le bon dieu Kirby est OP dans celui-ci. Mais son multijoueur était encore une autre grande utilisation de ces quatre ports de contrôleur sur le N64.

WWF Wrestlemania 2000

Ce qui peut ressembler à de la pantomime sur le ring a été transformé par THQ en un gros bagarreur dans WWF Wrestlemania 2000. Restant l’un des meilleurs jeux de lutte de tous les temps, il était légèrement plus lent que WWF Attitude, se concentrant sur les grappins légers et lourds qui deviendraient batailles pour effectuer des mouvements et contre-attaques. En termes de rythme, rien d’autre n’a réussi à donner l’impression que vous participez à un match de catch légitime, un spectacle et tout, comme WWF Wrestlemania 2000. Son suivi, No Mercy, vaut également le détour.

Mario Kart 64

Rétrospectivement, il s’agit peut-être de l’un des jeux de Mario Kart les plus faibles. Mais juste en ayant ce noyau alimenté par la mascotte de Nintendo, il est toujours au-dessus des coureurs de kart de copie que la série a inspirés. Mario Kart 64 a pleinement profité des quatre ports de contrôleur du N64, ce qui a permis une expérience multijoueur locale mouvementée.

Star Wars: Rogue Squadron

Le PC avait la série de simulations de vol intergalactique X-Wing et TIE Fighter, mais ce n’est que lorsque Rogue Squadron a fait ressentir aux joueurs de console toute la force du combat aérien des films Star Wars. Bien sûr, nous en avons eu un avant-goût avec le titre de lancement ambitieux et janky Shadows of the Empire, qui ouvre la bataille de Hoth, mais Rogue Squadron l’a propulsé vers de nouveaux sommets. Une campagne longue et difficile qui vous met aux commandes d’une flotte de vaisseaux Star Wars classiques, elle avait de grands secrets à débloquer et un système de médailles fantastique qui permettait une rejouabilité élevée.

Donkey Kong 64

L’un des rares jeux Nintendo 64 à nécessiter le module d’extension pour injection RAM, Donkey Kong 64 était le zénith de l’obsession de la fin des années 90 avec les collectathons de plate-forme (sans doute au point de surpuissance, en fait). Mettre tout ce qu’il avait appris sur la console jusqu’à présent dans une aventure géante sur le thème simien, il vous a donné des niveaux étendus à explorer, cinq Kongs différents à contrôler (chacun avec leurs propres compétences uniques) et même un mode de tir multijoueur raisonnablement bien exécuté .

Banjo-Kazooie

Mario a peut-être été la mascotte de Nintendo, mais Rare’s Banjo et Kazooie lui ont donné une course pour son argent en ce qui concerne le gameplay pur et joyeux. Coloré, inventif et avec des niveaux densément emballés, Banjo Kazooie a trouvé un bon équilibre entre une plate-forme 3D serrée et le modèle de gameplay à tout rassembler de l’époque.

Perfect Dark

La licence Bond a échappé à Nintendo après GoldenEye, conduisant à la terrible Tomorrow Never Dies d’EA sur PSone. Rare a plutôt décidé de faire un successeur spirituel appelé Perfect Dark, qui avait un cadre fictif entièrement différent et beaucoup plus d’armes de science-fiction. Sinon, il se sentait confortablement similaire et son multijoueur était imbattable – il portait même quelques-unes des meilleures cartes de GoldenEye, sous différents noms. Un autre ajout important et influent à Perfect Dark était la possibilité d’ajouter des robots IA au multijoueur, vous donnant la possibilité de jouer à cette partie du jeu sans amis.

F-Zero X

Si Mario Kart était sur les power-ups, F-Zero X était sur la vitesse de la science-fiction pure. Restant l’un des coureurs les plus rapides à ce jour, il a fallu les sprites et les pistes 2D du jeu SNES, les réinventant comme des montagnes russes tordantes, tournantes et défiant la gravité. Une série qui attendait bien son retour.

Pokémon Snap

Ceci est le meilleur jeu Pokémon. Non, sérieusement, reste avec nous! Plutôt que de devoir les attraper tous, vous devez les attraper tous. Il s’agit essentiellement d’un jeu de tir à la première personne sur rails, sauf que votre AK est remplacé par un Polaroid et que vos ennemis sont de petits sujets de portrait mignons. Bien que ce soit un jeu court car vous prenez simplement des photos du Pokémon dans la nature, le rendu en 3D (une nouveauté à l’époque) s’est avéré être une grande vente, car vous avez utilisé un certain nombre de leurres et de gadgets pour amadouer des Pokémon rares de se cacher et d’effectuer leurs poses les plus photogéniques.

Paper Mario

Mario n’est pas étranger à sauter dans différents genres, mais il était irrégulier de le voir dans un RPG à l’époque N64. Paper Mario reprend quelques indices de Super Mario RPG sur SNES, étoffant le royaume des champignons d’une manière que les jeux de plateforme ne pouvaient pas, mais a également introduit une nouvelle esthétique intelligente qui a vu Mario transformé en découpe 2D – avec des éléments de puzzle intelligents en utilisant la perspective le long du chemin.

Mario Party

Le N64 avait trois jeux Mario Party, et vous pouvez choisir celui qui était le meilleur – il n’y a pas grand-chose dedans. Mais la série a fait bon usage de la capacité de la console à prendre en charge quatre contrôleurs, permettant aux joueurs de participer à toute une série de mini-jeux pour voir qui était le meilleur ou le plus rapide. Ces contrôleurs N64 ont subi beaucoup de dégâts lors d’affrontements multijoueurs plus intenses, et ces jours-ci, la série a peu de crédibilité. Mais cela a encore une fois cimenté le N64 comme l’endroit pour profiter du multijoueur avec des amis.

Star Wars Episode I: Racer

Largement considéré comme la seule bonne chose à sortir de The Phantom Menace autre que Duel of the Fates, l’épisode I: Racer est fondamentalement une version plus facile de WipEout sur différents mondes de Star Wars. Tatooine est bien représentée, bien sûr, avec une piste d’entraînement et la course Boonta Eve vues dans les films. Mais c’est la possibilité de personnaliser votre coureur qui rend le voyage à travers ce jeu un régal. C’est un jeu de course pour les gens qui ne les apprécient généralement pas.

Tony Hawk’s Pro Skater

La planche à roulettes est difficile – il suffit de demander à quiconque a déjà porté une paire de Vans et s’est cassé le genou en écoutant The Offspring. Mais le Pro Skater de Tony Hawk a non seulement rendu un sport cool facile, mais aussi plus cool. Enchaînant des tours incroyablement complexes autour de skateparks incroyablement imaginatifs, aucun enfant qui a joué au Pro Skater de Tony Hawk ne s’est retrouvé avec un vrai skateboard sur leurs listes de Noël. Et la bande-son résonnait aussi.

La légende de Zelda: le masque de Majora

Si Ocarina of Time est Star Wars, alors le masque de Majora est L’Empire contre-attaque. Un remixage inventif de la distribution et des lieux d’Ocarina of Time, Majora’s Mask peut réutiliser les actifs de cette première aventure en 3D, mais a une attitude sombre qui lui est propre. Utilisant une vanité sauvage qui ressemble à un jour marmotte qui vous fait travailler contre la montre pour empêcher la fin du monde, c’est le Zelda le plus farfelu et (parfois) le plus troublant qui ait jamais existé. Un classique culte.

Star Fox 64 / Lylat Wars

Ce jeu de tir à la troisième personne est toujours le meilleur des jeux Star Fox. C’est essentiellement Star Wars avec des animaux qui parlent, et avec plusieurs chemins à travers le jeu, vous devez le rejouer plusieurs fois pour voir chaque étape. Les niveaux varient des stations spatiales de style Death Star aux planètes de feu crachant de la lave, et il est facile de terminer une course en une seule séance. La 3DS offre la meilleure version de Star Fox 64, mais aucune collection N64 n’est complète sans elle.

Blast Corps

Un jeu de puzzle-action bizarre qui a vu le développeur Rare peut-être le plus inventif, Blast Corps vous a vu jouer le rôle d’une équipe de démolition qui doit tracer un chemin pour qu’un camion chargé d’explosifs puisse passer. En utilisant une ménagerie de véhicules et de robots, cela vous permettrait de niveler des villes et des villages, d’écraser des mechs et des camions d’excavatrice dans les bâtiments, pour protéger votre cargaison. Difficile et addictif pour tous ceux qui se sont déjà imaginés comme un expert en démolition – ou un aspirant Godzilla.

Journée de la mauvaise fourrure de Conker

Après avoir fait certains des jeux de plateforme les plus mignons de la console, Rare a laissé transparaître son humour diabolique britannique avec le Bad Fur Day de Conker. Oui, c’était essentiellement un autre (as) plateforme de collecte de thon 3D dans le même moule que Banjo-Kazooie, mais Conker était si ridiculement grossier qu’il est venu avec un avertissement sur la boîte. Il avait peut-être l’air mignon, mais Conker était un dur à cuire. Venez pour les blagues merde, restez pour l’action de plate-forme solide.