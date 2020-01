Meilleurs jeux PC 2020: les meilleurs jeux PC en ce moment

Si vous cherchez les meilleurs jeux PC à télécharger et à jouer, vous êtes au bon endroit. Surtout maintenant avec les cartes graphiques GeForce RTX 2080 Ti et Super RTX de Nvidia, ainsi que la ligne Navi d’AMD, sont à l’état sauvage, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour se lancer dans les jeux sur PC.

Il existe un catalogue remarquablement vaste de jeux brillants pour PC, à commencer par les meilleurs jeux Steam 2019, afin que vous puissiez jouer à votre guise et ne jamais manquer de nouveaux jeux. Les meilleurs jeux PC couvrent également une large gamme de genres, des jeux de plateforme et des aventures pointer-cliquer, aux favoris rétro et aux jeux de tir à la première personne bourrés d’action avec des visuels époustouflants. Il existe même des jeux PC coopératifs que vous pouvez apprécier avec vos amis. Alors oubliez vos PlayStations et Xboxes.

Le grand nombre de jeux PC brillants vous laissera vous demander par où commencer, nous vous avons donc fait une liste pour vous permettre de bien démarrer. Ce sont nos choix pour les meilleurs jeux PC de 2020. Avec les heures et les heures de jeu que nous avons enregistrées ici à TechRadar, vous pouvez parier votre vie que vous apprécierez chaque titre.

Le meilleur nouveau jeu PC: Halo: Reach

Halo: Reach n’est pas exactement un chef-d’œuvre, mais il s’en rapproche assez. (Crédit image: 343 Industries)

La préquelle directe de Halo: Combat Evolved de 2001 a été lancée à l’origine sur la Xbox 360, et maintenant elle est arrivée sur PC sous une forme remasterisée. Ce fut le dernier jeu Halo que Bungie a développé avant de se séparer de Microsoft. Donc, en quelque sorte, c’est presque comme un adieu ou une ode. C’est aussi beau que l’un – avec des animations qui ressemblent à des peintures en mouvement, des couleurs aux graphismes vibrants et plus sablonneux.

Bien sûr, le gameplay est également impressionnant, sans surprise, car c’est le dernier hourra de Bungie et il fallait le terminer avec un bang. L’histoire est satisfaisante et captivante. Les personnages sont vraiment sympathiques. Et, les ennemis sont intelligents et difficiles, ce qui rend vos petites victoires encore plus gratifiantes.

Halo: Reach n’est pas exactement un chef-d’œuvre, mais il s’en rapproche assez. Et, si vous cherchez le meilleur jeu PC qui soit frais de partout, celui-ci est difficile à battre.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt pourrait bien être l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. (Crédit d’image: CD Projekt Red)

The Witcher 3: Wild Hunt vieillit comme du bon vin. Même plusieurs années après sa sortie dans la rue, il reste l’un des jeux en monde ouvert les plus impressionnants qui ait jamais existé – mélangeant l’échelle sans vergogne de Skyrim avec la profondeur incroyable de Grand Theft Auto V. C’est un jeu tellement rempli, c’est pourquoi il revendique la première place sur notre liste des meilleurs jeux PC en 2019. Incroyable, beau et un temps absolu – dans le bon sens – The Witcher 3: Wild Hunt n’est pas juste le meilleur jeu PC de 2020 ou parmi les meilleurs jeux du monde ouvert sur PC. Ce pourrait être l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps.

2. Dark Souls 3

Dark Souls 3 améliore tout ce que vous aimez dans la série Souls en le mélangeant avec des éléments trouvés dans Bloodborne. (Crédit d’image: du logiciel)

Bien qu’il ne soit sans doute pas aussi difficile que les titres précédents de la série, Dark Souls 3 de From Software prend tout ce que vous aimez dans la série Souls et l’améliore en le mélangeant avec des éléments trouvés dans Bloodborne, le titre le plus récent du développeur pour PS4.

Nous ne l’enroberons pas: vous allez mourir dans Dark Souls 3, peut-être plus d’une fois. Il faut de la patience pour maîtriser son système de combat complexe, mais il joue également juste, ce qui le rend plus accessible pour les joueurs occasionnels afin qu’ils puissent eux aussi participer à son monde sombre et fantastique. Et, du côté positif, il est beaucoup plus optimisé pour PC que les deux premiers jeux. Maintenant que vous pouvez prendre Dark Souls: Remastered et voir où a commencé la série apocalyptique, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour relier la première flamme.

3. Contrôle

Rien de tel que Control sur le marché. (Crédit d’image: Remedy Entertainment / 505 Games)

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Control a conquis le monde du jeu vidéo. L’équipe créative de Remedy Entertainment a veillé à emballer ce titre avec beaucoup d’amour, en accordant une attention particulière aux détails complexes. Un jeu profondément cinématographique, cette action-aventure offre à ses joueurs des visuels stupéfiants, une conception d’environnement inspirée et des performances brillantes – sans parler d’une expérience de combat profondément satisfaisante.

Le contrôle vous place dans la peau de Jesse Faden aux cheveux de feu. Vous êtes chargé de rechercher The Oldest House, un bâtiment à New York qui est en constante évolution architecturale et n’apparaît qu’à ceux qui souhaitent le trouver, et localiser votre frère disparu, tout en dirigeant le Federal Bureau of Control en tant que directeur et superviser le confinement des entités paranaturelles.

Il n’y a rien de comparable à Control sur le marché, et cela en fait l’un des meilleurs jeux PC à jouer en ce moment.

4. Monster Hunter World

Monster Hunter: World est le jeu PC de vos rêves. (Crédit image: Capcom)

Monster Hunter est l’une des plus grandes franchises de jeu dont vous n’avez probablement jamais entendu parler depuis des années. Avec Monster Hunter: World, la série a fait irruption dans le courant dominant et est arrivée sur PC (au grand soulagement de nombreux joueurs), et maintenant, c’est l’un des meilleurs jeux PC auxquels vous pouvez jouer à ce jour.

Monster Hunter: World vous met dans la peau d’un chasseur de monstres, et vous chasserez des monstres de plus en plus gros et méchants, les dépouiller pour des pièces et fabriquer des armures plus grosses et plus méchantes. C’est une boucle de gameplay incroyablement simple qui finit par être l’un des jeux PC les plus convaincants et les plus gratifiants auxquels vous pouvez jouer en ce moment.

Il y a une attaque incessante de contenu dans ce jeu, et Capcom, les développeurs de ce hit de chasse aux monstres, se sont engagés à apporter une richesse de DLC gratuits au jeu – ainsi qu’une nouvelle extension glaciale dans Monster Hunter World: Iceborne. Si vous cherchez un jeu addictif, immersif et surtout amusant à jouer seul ou avec tous vos amis les plus proches en coopération, Monster Hunter: World est le jeu PC de vos rêves. Il ne fait aucun doute que c’est l’un des meilleurs jeux PC que vous pouvez acheter aujourd’hui.

5. Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 est un western captivant. (Crédit d’image: Rockstar Games)

La dernière version de Rockstar Games a été un succès instantané dès sa sortie. Red Dead Redemption 2 est un western passionnant qui suit Arthur Morgan et son gang alors qu’ils tentent de survivre à un Far West fictif en tant que hors-la-loi en fuite. Cependant, le jeu est bien plus que cela.

Que ce soit en train de se perdre dans l’histoire, de poursuivre chaque quête jusqu’à sa conclusion, ou simplement de créer des liens avec votre cheval, RDR2 est l’un de ces jeux où vous pouvez facilement vous enfoncer plus de 50 heures et avoir encore quelque chose à faire. Le gameplay est stellaire et les graphismes sont magnifiques. Vous pouvez même exécuter le jeu en 8K, si vous avez le matériel. Si vous ne l’avez pas déjà fait, jetez-y un œil.

6. La civilisation de Sid Meier VI

Ce que Sid Meier’s Civilization VI a à offrir, c’est sa portée massive. (Crédit d’image: 2K Games)

Civilization VI de Sid Meier est le dernier épisode du jeu de stratégie au tour par tour emblématique, et c’est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux PC auxquels vous pouvez jouer à ce jour. L’une des choses qui font du PC la meilleure plate-forme de jeu est l’étendue des différents genres de jeux proposés. Et, ce que Civilization VI a à offrir, c’est sa portée massive, malgré le fait qu’il puisse sembler plus lent à côté de Fortnite.

Répartissez votre empire sur la carte et écrasez vos ennemis. Vous construisez votre empire d’une simple colonie à une puissance mondiale, et vous pouvez décider de le faire par la puissance militaire, la suprématie technologique ou l’influence culturelle. Depuis son lancement en 2016, il a eu deux packs d’extension qui cimentent vraiment ce jeu comme une entrée épique dans notre meilleure liste de jeux PC. Civilization VI: Rise and Fall sorti en février 2018, avec Civilization VI: Gathering Storm après février 2019.

7. Alien: l’isolement

Alien: Isolation est le jeu plein de suspense que les fans attendent depuis longtemps. (Crédit d’image: Creative Assembly)

Se déroulant 15 ans après les événements du premier film Alien de 1979, Alien: Isolation est le jeu plein de suspense que les fans de la franchise attendent depuis longtemps. Jouant le rôle d’Amanda Ripley, fille de la protagoniste d’Alien Ellen Ripley, votre mission est de retrouver et d’enregistrer l’enregistreur de vol du vaisseau spatial Nostromo du premier film Alien, qui a été retracé à bord de la station spatiale de Sébastopol.

D’abord et avant tout un jeu furtif, Isolation intensifie la tension en vous donnant un minimum d’armes. Ses superbes graphismes brillent sur les PC haut de gamme et sa brillante intelligence artificielle contribue à intensifier l’effroi, vous laissant frissonner à chaque coin de rue. Cela et plus encore font d’Alien: Isolation l’un des meilleurs jeux PC 2019.

8. Overwatch

Overwatch est également l’un des meilleurs jeux PC, car il fonctionne à merveille. (Crédit d’image: Blizzard Entertainment)

Overwatch, si rien d’autre, a considérablement changé le paysage, l’éloignant de la norme des tireurs de couverture gris au domaine du jeu compétitif. Ses couleurs vives et vibrantes ne sont améliorées que par ses personnages attachants, chacun venant avec ses propres histoires fascinantes, qui, bien que inexistantes dans le jeu, constituent une collection de webcomics et de cinématiques incroyables.

Overwatch est également l’un des meilleurs jeux PC, car il fonctionne à merveille sur toutes sortes de matériels différents. Bien sûr, il est un peu plus vieux maintenant. Cependant, même en 2019, c’est le meilleur jeu PC pour tous ceux qui ont une séquence compétitive. Si vous avez manqué ce jeu auparavant, faites-vous plaisir – connectez-vous à votre compte Battle.net et prenez Overwatch – sans parler de sa distribution colorée de personnages – pour un tour aujourd’hui.

9. Forza Horizon 4

Forza Horizon 4 apporte la course au Royaume-Uni. (Crédit d’image: Microsoft)

La série de courses de Microsoft ne fait que s’améliorer avec chaque version, et à bien des égards, ce spin-off a dépassé la ligne principale de Forza Motorsport en tant que meilleurs jeux de course sur PC à l’heure actuelle. Ils sont certainement plus amusants, ajoutant un soupçon de plaisir d’arcade aux voitures et aux pistes de course incroyablement recréées que nous attendons de Forza.

Forza Horizon 4 est facilement l’un des meilleurs jeux PC que vous pouvez acheter aujourd’hui, et cette entrée amène la course au Royaume-Uni après avoir exploré l’Amérique, la France, l’Italie et l’Australie dans les trois précédents épisodes de la franchise. Désormais, vous pouvez traverser de charmants villages, des villes balnéaires et la ville d’Édimbourg en passant par de nombreux kilomètres de routes de campagne et de chemins de terre entre les deux. C’est rapide, frénétique et très amusant.

Vous pouvez acheter Forza Horizon 4 via le Microsoft Store. Il est également disponible dans le cadre du Xbox Game Pass pour PC, ou vous pouvez acheter la version Xbox One et obtenir un code de téléchargement pour PC à l’aide de la fonctionnalité Xbox Anywhere.

10. Thimbleweed Park

Thimbleweed Park fusionne le meilleur de la conception de jeux PC à l’ancienne avec la technologie moderne. (Crédit d’image: Terrible Toybox)

Les fans de jeux classiques de pointer et cliquer tels que Monkey Island et Day of the Tentacle, qui sont parmi les meilleurs jeux PC jamais créés, devraient ajouter Thimbleweed Park à leur liste de lecture incontournable. Fabriqué par Ron Gilbert et Gary Winnick, deux des personnes derrière les classiques PC Monkey Island et Maniac Mansion, Thimbleweed Park joue comme une lettre d’amour aux jeux d’aventure classiques pointer-cliquer.

De la splendide illustration rétro, du dialogue divertissant et des énigmes perplexes, Thimbleweed Park mérite sa place sur notre liste des meilleurs jeux PC, fusionnant le meilleur de la conception de jeux PC à l’ancienne avec la technologie moderne.

11. Sekiro: les ombres meurent deux fois

Sekiro: Shadows Die Twice est un jeu terriblement difficile à maîtriser. (Crédit d’image: du logiciel)

From Software est un nom connu lorsqu’il s’agit de concevoir les meilleurs jeux PC. Les esprits derrière la série Dark Souls louée par la critique ont transporté les joueurs sur PC dans certains des paysages les plus abandonnés et à travers certains des gameplay les plus difficiles mais les plus gratifiants. From Software est de retour, avec Sekiro: Shadows Die Twice.

Sekiro vous place dans la peau du Jeune Loup, un shinobi chargé de sauver son jeune maître. Le jeu vous fera traverser le Japon du XVIe siècle, mais les choses deviendront étranges et surnaturelles: il s’agit de From Software dont nous parlons.

Mais ne vous attendez pas à un moment facile. Sekiro: Shadows Die Twice est un jeu terriblement difficile à maîtriser, et vous aurez besoin de réflexes rapides pour dévier les attaques ennemies, ainsi que pour maîtriser la furtivité. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière un bouclier toute la journée, comme vous l’avez été dans Dark Souls III.

12. Minecraft

Minecraft vous permet de construire vos propres mondes en utilisant des ressources que vous trouverez dans la nature. (Crédit d’image: Microsoft)

L’expression “construisez-le et ils viendront” sonne plus vrai que jamais avec Minecraft, le RPG sandbox basé sur la survie qui a maintenant été acheté plus de 100 millions de fois depuis sa sortie en 2009. Vous pouvez y construire vos propres mondes en utilisant ressources que vous trouvez dans la nature, ou découvrez celles existantes créées par d’autres joueurs en ligne.

Dans Minecraft, vous pouvez soit vous limiter aux nombreux outils et blocs proposés par le développeur, Mojang, soit installer des mods pour vraiment capitaliser sur votre investissement. De plus, en 2019, vous pourrez participer au Super Duper Graphics Pack, un morceau de DLC en option qui offre des effets d’éclairage et des textures plus réalistes à un jeu déjà incroyable.

13. Doom

Doom se révèle toujours être parmi les meilleurs jeux PC des années plus tard. (Crédit d’image: Bethesda)

Une série de jeux de tir à la première personne grossièrement rendue, Doom était aussi controversé qu’adoré quand il a pris d’assaut le jeu sur PC dans les années 90. Cela est dû en grande partie à ses représentations avant-gardistes de sang et de violence que seul un ordinateur peut fournir. Mais juste parce que l’idée de Id Software était un phénomène pour les joueurs de PC dans les années 90, cela ne signifie pas que son gameplay prémisse et gore-fille ne tient pas.

Que les parents soient damnés, la franchise a subi un renouveau en 2016 avec une nouvelle réinitialisation, justement intitulée Doom, et elle se révèle toujours être parmi les meilleurs jeux PC des années plus tard. Bien que le multijoueur puisse ne pas plaire aux fans de tireurs quel que soit leur âge, la campagne solo vous opposera aux démons en enfer pour une longue mission qui est sanglante et satisfaisante.

14. Fortnite Battle Royale

Fortnite Battle Royale est en fait un mode de jeu pour le jeu Fortnite. (Crédit d’image: Epic Games)

C’est peut-être le plus grand jeu du monde en ce moment, donc Fortnite Battle Royale est un shoo-in naturel pour cette liste. Après tout, c’est un phénomène mondial et parmi les meilleurs jeux PC à jouer en ce moment si vous aimez les jeux en ligne super compétitifs. C’est un jeu auquel les gens reviennent sans cesse, et cela est principalement dû à son gameplay addictif et aux mises à jour régulières d’Epic.

Fortnite Battle Royale est en fait un mode de jeu pour le jeu Fortnite, mais ce mode est devenu si populaire que beaucoup de gens le considèrent comme un jeu distinct à part entière. Comme avec d’autres jeux Battle Royale, le but de Fortnite Battle Royale est de se frayer un chemin à travers une carte en constante diminution jusqu’à ce que vous soyez le dernier joueur debout. Bien que cela puisse sembler assez simple, il y a beaucoup de profondeur dans ce jeu une fois que vous commencez à jouer.

15. Cuphead

Cuphead est différent de tout ce que vous jouerez sur PC. (Crédit d’image: Studio MDHR)

L’esthétique d’animation de Cuphead dans les années 1930 en fait certainement l’un des jeux PC les plus beaux et les plus sonores de notre liste. Intégrant une plate-forme run-and-gun avec des combats de boss, il s’agit également d’un jeu extrêmement difficile. Mais cela signifie seulement que c’est encore plus gratifiant de jouer.

Avec une animation cellulaire dessinée à la main, des arrière-plans aquarelles et une bande originale de jazz, Cuphead est différent de tout ce que vous jouerez sur PC. N’oubliez pas que la courbe de difficulté abrupte peut décourager les gens. Cependant, si vous êtes prêt à travailler et à perfectionner vos compétences de jeu, vous serez récompensé par l’un des meilleurs jeux PC que vous aurez jamais expérimentés.

