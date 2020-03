Meilleurs jeux PC solo 2020: les meilleurs jeux PC pour jouer en solo

Vous recherchez les meilleurs jeux solo disponibles actuellement? Alors vous êtes au bon endroit.

Il semble bizarre de considérer qu’il y a quelques années à peine, de nombreux grands éditeurs abandonnaient la notion de jeux solo. Malgré la poussée vers les tireurs multijoueurs, les jeux en direct, puis les titres de bataille royale, des titres solo de qualité ont fait leur apparition partout.

Au cours des dernières années, les meilleurs jeux solo ont dominé avec de nouvelles frontières narratives et techniques, c’est pourquoi nous avons rassemblé les meilleurs jeux solo proposés actuellement.

Que vous jouiez sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch ou PC, il devrait y avoir quelque chose pour vous. Alors, tirez vos rideaux, débranchez votre téléphone et préparez-vous à plonger dans des mondes entiers conçus pour divertir.

The Witcher 3: Wild Hunt

(Crédit d’image: CD Projekt Red)

Quatre ans après sa sortie, des millions de joueurs poursuivent toujours leur voyage solennel à travers le monde de basse fantaisie ravagé par la guerre de The Witcher 3. Il reste à être le sommet de la narration de jeux vidéo. Tout – des quêtes secondaires avec des paysans modestes aux bricolages politiques des seigneurs et des barons – semble être traité avec le même degré d’amour et d’attention de la part des écrivains.

C’est le jeu qui a fait du héros bourru à la voix concrète Geralt de Rivia une icône (et qui sera bientôt la star d’un spectacle de Witcher Netflix). Le monde n’est pas seulement stupéfiant en termes d’échelle topographique et de variété, mais aussi impressionnant dans son sens de l’histoire et de la vie, car il semble que chaque village, ruine de château et grotte a une histoire à raconter.

Le fait que The Witcher 3 reste une expérience aussi remarquable aujourd’hui qu’elle l’était lors de sa sortie est la preuve de son rôle révolutionnaire dans le milieu.

Resident Evil 2 Remake

(Crédit image: Capcom)

Un remake de l’un des grands jeux d’horreur de survie peut être un calice empoisonné, mais Capcom a réussi à créer un opus magnum à la fois dans la série et parmi tous les remakes de jeux vidéo.

Comme l’original, Resident Evil 2 Remake a deux campagnes coïncidentes comme Leon Kennedy et Claire Redfield. Bien qu’il suive les rythmes narratifs du jeu original, il s’agit également d’un archétype de conception de niveau moderne, alors que vous résolvez des énigmes et ouvrez des raccourcis autour du département de police de labyrinthe de la ville de Raccoon.

Chaque zombie est une éponge de balle et une menace mortelle, les ressources sont à peine suffisantes et un homme bleu non qualifié, habillé comme un détective dur, marche après vous pendant une grande partie du jeu. Remake ou pas, c’est l’un des meilleurs jeux d’horreur à ce jour.

Celeste

(Crédit d’image: Matt Makes Games)

Les créateurs de Towerfall, l’un des plus grands jeux multijoueurs sur canapé, ont pris certaines des meilleures mécaniques du jeu et les ont transformées en un jeu de plateforme 2D gagnant sur l’escalade d’une montagne.

La mécanique de base est la capacité de se précipiter dans huit directions, mais au fur et à mesure que vous progressez, vous vous retrouverez confronté à un filet constant et croissant d’obstacles et de défis différents. En fin de compte, Celeste revient à un vieux temps difficile.

De nombreux niveaux peuvent être joués dans différentes itérations, et toute cette plateforme de crampes aux doigts est enveloppée dans une histoire touchante sur l’amitié et les tribulations. Celeste se sent aussi important et sismique pour le jeu de plateforme 2D moderne que Super Meat Boy l’était lors de sa sortie il y a dix ans.

Assassin’s Creed: Odyssey

(Crédit image: Ubisoft)

Prendre une année de congé en 2016 pour repenser la série Assassin’s Creed était une décision intelligente d’Ubisoft, car avec Odyssey, cette décision a vraiment porté ses fruits. En quête d’inspiration pour les RPG, il s’agit d’une aventure en monde ouvert d’une ampleur inconcevable qui se déroule dans l’idylle azurée brûlée de la péninsule hellénique.

Ce n’est pas seulement la toile de fond et l’architecture grecque glorieusement recréée qui font d’Odyssey une telle joie. C’est aussi dans la façon dont l’histoire d’Alexios et de Kassandra se faufile à travers l’histoire et le mythe, et dans la façon dont elle a amélioré certains systèmes – comme la voile et les ennemis basés sur le niveau – des titres précédents.

Certains hésiteront à dire que ce n’est plus le jeu d’assassin avec cape et poignard pour lequel la série est connue, mais la réalité est que c’est devenu tellement plus.

La légende de Zelda: le souffle de la nature

(Crédit d’image: Nintendo)

Le jeu qui a aidé le Switch à vendre des bucketloads, The Legend of Zelda: Breath of the Wild est toujours joué régulièrement par les fans, même aujourd’hui – trois ans après sa sortie.

Laissant les joueurs lâches en tant que protagoniste de longue date de Link dans un Hyrule magnifiquement réalisé (et ruiné), Breath of the Wild est le premier titre de Zelda vraiment ouvert et reprend des indices de la franchise The Elder Scrolls.

Des plaines vallonnées, des sanctuaires remplis de puzzles et des forêts denses sont à explorer, tandis que le combat révèle lentement sa nuance impressionnante après quelques escarmouches difficiles. Avec une physique folle qui permet de nouvelles solutions à chaque problème, Breath of the Wild est le cadeau qui continue de donner.

Total War: Warhammer 2

(Crédit d’image: Creative Assembly)

Alors que la série Total War a stagné avec Rome 2, Creative Assembly a compensé en prenant pour son prochain projet l’une des fusions les plus inspirées possibles du genre de jeu vidéo et de l’IP: stratégie à l’échelle épique et Warhammer.

Total War: Warhammer 2 embrasse l’asymétrie de ses sources, chaque faction offrant une expérience tactique et narrative distincte. Si vous possédez également Total War: Warhammer 1, toutes les principales factions du monde grimdark dynamique sont représentées dans la suite.

Les Skavens se cachent dans les ruines de la ville et parcourent un monde souterrain, les pirates de la côte des vampires se lancent dans des chasses au trésor et les nains affamés derrière une armure lourde, prêts à combattre toute charge d’infanterie.

Chaque campagne dure des dizaines d’heures, livrant des affrontements sans fin entre les armées les plus ingénieuses et inventives vues dans un jeu de stratégie.

Sekiro: Shadows Die Twice

(Crédit d’image: du logiciel)

Sekiro est un jeu de samouraïs tendu, dur et visuellement saisissant qui se déroule dans un Japon féodal plus mythique, et c’est l’un des meilleurs jeux solo que vous pouvez acheter.

Si vous avez joué à Dark Souls ou Bloodborne, vous saurez ce qui vous attend et vous savez déjà si son style impitoyable est pour vous ou non. Certains voient le combat sévère comme sadique, d’autres le voient comme une expérience très stimulante et très enrichissante qui n’a pas d’égal. Quelle que soit la façon dont vous vous penchez, vous ne pouvez pas remettre en question la minutie de la mécanique de Sekiro.

Là où Sekiro diffère de ses prédécesseurs spirituels, c’est qu’il est moins obtus, avec un récit linéaire et articulé et l’ajout d’éléments de jeux d’action plus traditionnels.

Vous sautez autour de niveaux orientés verticalement à la recherche de raccourcis et de secrets, tandis que le combat consiste à trouver le bon angle et le bon moment pour ce coup de katana légendaire. Il n’est jamais facile d’atterrir, mais une fois que vous commencez à le faire régulièrement, vous commencez à comprendre à quoi sert toute cette souffrance.

Red Dead Redemption 2

(Crédit d’image: jeux Rockstar)

La dernière version de Rockstar pourrait ne pas plaire à tout le monde, ce qui ralentit le rythme effréné des développeurs de la série Grand Theft Auto à une analyse comparative, mais c’est l’un des meilleurs jeux solo disponibles actuellement.

Red Dead Redemption 2 propose une préquelle du jeu original, racontant l’histoire d’Arthur Morgan, membre du célèbre gang Van Der Linde à la fin du Far West. Un méchant qui cherche à réparer ses nombreuses transgressions, le récit d’Arthur manque d’immédiateté mais se tisse à travers l’un des mondes ouverts les plus détaillés du jeu avec un véritable talent artistique.

Ensuite, il y a les animations, le son, les petits détails et le casting de support de coquins adorables (et pas si adorables). Une expérience incontournable.

Spider-Man de Marvel

(Crédit image: Insomniac Games)

Prendre l’un des personnages les plus emblématiques du monde et remettre les rênes à l’un des développeurs les plus cohérents du jeu s’est avéré être un match paradisiaque pour les fans de PlayStation.

Racontant un (excellent) conte original dans un Spider-Verse non-MCU, Spider-Man de Marvel est ancré par des performances fantastiques de Yuri Lowenthal et Laura Bailey en tant que Peter Parker et Mary Jane. Cela ne veut rien dire des nouvelles versions de la galerie des voleurs de Wallcrawler et des relations surprenantes explorées avec des personnages de longue date.

Heureusement, le gameplay est plus que à la hauteur, aussi. Le combat est cinétique, excitant et gratifiant, et se balancer d’un bâtiment à l’autre pour traverser une superbe récréation de New York est comme quelque chose de nos rêves d’enfance.

Ce qui reste d’Edith Finch

(Crédit d’image: Moineau géant)

Une bouffée d’air frais des géants de l’argent qui dominent cette liste des meilleurs jeux solo, Edith Finch est si poignante et si raffinée qu’elle adoucira le cœur même des opposants aux simulateurs de marche les plus résolus.

En tant que personnage titulaire, vous vous promenez dans sa maison familiale de taille importante mais récemment abandonnée, située sur une île crépusculaire obsédante de l’État de Washington. Vous explorez la maison richement détaillée, visitant les chambres encore meublées de chaque membre de la famille où vous vous emportez dans la brume rêveuse de vignettes surréalistes qui vous montrent comment ils sont morts.

C’est un jeu méditatif sur la reconstitution de l’histoire d’une famille qui semble être affligée d’une malédiction impitoyable.

Edith Finch est le genre d’expérience thématiquement lourde et hautement organisée qui ne semble pas être tout à fait rendue justice par le mot «jeu».

Uncharted 4: A Thief’s End

(Crédit d’image: Naughty Dog)

Nathan Drake est devenu l’un des héros les plus endurants du jeu grâce à sa nature omniprésente et à son dialogue plaisant, mais Uncharted 4 pourrait être le jeu qui solidifie sa place en tant que protagoniste du jeu le plus sympathique.

Sur la piste du trésor des pirates avec son frère perdu depuis longtemps, l’aventure finale de Drake est pleine de décors incroyables d’action, y compris une poursuite en voiture, un braquage et des combats dans de nombreux bâtiments en ruine, chaque chapitre est plus inoubliable que le précédent.

C’est un chapitre de clôture parfait pour les personnages que nous aimons depuis plus d’une décennie, leurs conversations et interactions plus crédibles que jamais.

(Crédit d’image: Konami)

Les fans de Metal Gear sont naturellement déçus que le dernier épisode de Kojima n’ait pas lié le long récit sinueux de la série comme ils l’espéraient, mais en termes de gameplay, “l’action furtive” n’a jamais été aussi bonne.

Amenant la mécanique basée sur l’infiltration dans un monde ouvert et en superposant beaucoup plus sur le dessus, Metal Gear Solid 5 est une boîte à jouets de gadgets, de gadgets et de missions que les joueurs peuvent essayer d’un nombre presque infini de façons.

Extraire soigneusement les ennemis peut vous permettre de les recruter pour votre cause, qui alimente ensuite un énorme méta-jeu à mesure que les joueurs construisent leur «base mère», qui offre ensuite des avantages supplémentaires au milieu d’une mission. C’est compulsif, avec «juste une mission de plus» qui s’alimente dans une autre, puis une autre.

Hollow Knight

(Crédit d’image: Team Cherry)

De tous les genres qui ont refait surface depuis la révolution indépendante il y a environ neuf ans, Metroidvania a été le plus grand bienfaiteur. Les types de jeux qui sont sortis ne sont pas seulement des retours au bon vieux temps des années 90, mais de profondes évolutions à part entière.

Hollow Knight ressemble au summum des dernières années de conception de Metroidvania, et il a certainement gagné sa place dans cette liste des meilleurs jeux solo. Vous traversez un royaume souterrain enchanté et désespéré en tant que chevalier titulaire, acquérant progressivement des capacités, qui vous permettent ensuite de descendre plus profondément dans le monde.

C’est à la fois mignon et maussade, magique et intimidant, rempli de touches réfléchies comme le fait que Hollow Knight sort physiquement une carte chaque fois que vous regardez l’écran de la carte.

Dieu de la guerre

(Crédit d’image: Sony)

God of War 2018 est un redémarrage en douceur de la série et voit un nouveau départ pour Kratos, le dieu titulaire de la guerre. Ici, l’anti-héros est passé de la Grèce antique aux froids glaciaux de la mythologie nordique et a fondé une nouvelle famille. Après la mort de sa femme, il emmène son fils, Atreus, pour jeter ses cendres de la plus haute montagne du royaume.

Bien sûr, les choses ne se passent pas comme prévu, et notre protagoniste se retrouve dans le collimateur d’un tout nouveau panthéon de dieux. Avec un combat incroyable (la hache du Léviathan pourrait être l’une des meilleures armes de tous les jeux) et une histoire qui ne comporte absolument aucune coupure de caméra, God of War joue au nirvana.

Déshonoré 2

(Crédit d’image: Arkane Studios)

L’une des tragédies du jeu en solo est que la simulation immersive – issue de jeux cérébraux à la première personne comme System Shock, Thief et Deus Ex – a rarement été un gros vendeur. L’avenir de chefs-d’œuvre comme Dishonored d’Arkane a donc toujours semblé ténu.

Dishonored 2 vous incarne comme un assassin prétentieux dans une mission de vengeance dans la ville steampunk ensoleillée de Karnaca. Chaque grande zone vous permet d’explorer les appartements, les magasins et les pièces encombrées sous tous les angles avant de vous lancer dans vos objectifs.

Il est à la fois viscéral dans son combat de magie noire et de lames, et ingénieux dans son design de niveau, avec le Clockwork Mansion en constante évolution et le Crack in the Slab qui voyage dans le temps vous offrant certaines des séquences de gameplay les plus mémorables que vous n’ayez jamais vues. joué.

Halo: la collection Master Chief

(Crédit d’image: Microsoft)

Ok, c’est de la triche technique, mais si vous possédez une Xbox One (ou un PC Windows), vous devez vraiment investir dans la Master Chief Collection (ou la télécharger depuis Game Pass).

Une collection des quatre premières grandes aventures du Spartan vert, les jeux Halo ont vieilli de manière impressionnante – en particulier compte tenu de l’augmentation de la résolution dans Combat Evolved, Halo 3 et Halo 4.

L’attraction principale, cependant, est Halo 2 Anniversary. Avec des visuels 4K, des effets sonores retravaillés et la possibilité de basculer entre les graphiques originaux et d’anniversaire en appuyant sur un bouton, c’est l’une des plus belles campagnes de tir à la première personne de l’histoire.

La collection continue de croître également – avec Halo Reach et Halo 3: ODST également ajoutés depuis le lancement.

