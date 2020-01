Meilleurs jeux PlayStation VR: les meilleurs jeux PSVR du monde

Développeur: Bethesda Game Studios

Prix: £ 49.99 / $ 49.99

Faut-il des contrôleurs Move? Non. Les contrôleurs DualShock offrent un système de contrôle plus confortable et familier pour ce qui est un jeu assez complexe, mais les contrôleurs de mouvement Move vous permettent de balancer une épée, et il n’y a aucun doute que ce n’est pas cool.

Vous avez joué à Skyrim, non? La référence du jeu en monde ouvert depuis si longtemps, il a été difficile de l’ignorer, un phénomène culturel en quelque sorte. Le RPG a maintenant été retravaillé pour le casque PSVR de Sony et, bien qu’il ne soit pas parfait, cela vaut la peine d’être expérimenté.

Il n’y a rien de comparable à l’échelle de Skyrim en VR, avec des centaines d’heures de jeu RPG vous permettant d’explorer une immense carte remplie de secrets, de quêtes et de dragons à tomber. Que vous vous teniez au pied d’une montagne ou que vous vous rendiez aux pieds avec un troll, la présence VR ajoute au monde est superbe. Même si vous avez joué à plusieurs reprises dans le jeu, c’est toujours quelque chose de très spécial d’être debout dans Solitude ou de gravir les marches de Bleak Falls Barrow avec vos propres pieds.

Cependant, alors que le monde reste superbe, la transition vers la VR n’a pas été parfaite. Le balancement de l’épée du contrôleur de mouvement est maladroit, la navigation dans les menus est une corvée, la locomotion peut être difficile à maîtriser et de nombreux compromis visuels ont été faits pour répondre aux exigences des visuels VR. Pour ceux qui ont joué un remaster plus récent de Skyrim, il se sentira un peu plus rude et prêt que ce à quoi vous êtes habitué.

Laissez vos attentes à la porte, et c’est un retour unique au jeu de base toujours excellent de Bethesda, avec de nouvelles cloches et sifflets.