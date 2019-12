Meilleurs jeux pour Apple TV en 2019

Apple TV n'est plus seulement pour regarder iTunes ou Netflix! Il y a une tonne de grands jeux auxquels vous pouvez jouer seul ou avec votre famille et vos amis. Certains fonctionnent même avec une manette de jeu Bluetooth pour une véritable sensation de console! Mais quels jeux Apple TV sont les meilleurs? Voici nos coups de coeur!

Remarque: Certains jeux nécessitent en fait un contrôleur certifié MFi, alors assurez-vous de lire les exigences du jeu avant l'achat. Je les noterai également ci-dessous.

Crossy Road

Oui, Crossy Road est disponible pour iPhone et iPad, mais c'est beaucoup plus amusant sur grand écran! Les graphismes sont simplistes mais absolument magnifiques et le gameplay sur la télécommande Siri est étonnamment génial. Vous pouvez également jouer en mode multijoueur, en utilisant un iPhone ou un iPad comme deuxième contrôleur! Le multijoueur est hilarant parce que vous essayez simplement de visser l'autre personne et de la laisser dans la poussière.

Achetez un iPhone 11, obtenez-en un GRATUITEMENT chez Verizon

Vous pouvez également débloquer toutes sortes de personnages amusants, comme des robots, des animaux de basse-cour, et plus encore – le tout dans le but d'aller le plus loin possible sans être cloué par un semi-remorque. Oui, c'est Frogger, mais c'est Frogger repensé pour aujourd'hui.

Gratuit avec les achats intégrés – En savoir plus

Rayman Adventures

La partie la plus folle de Rayman Adventures est qu'elle est gratuite. Bien sûr, il existe des achats intégrés pour vous aider à progresser plus rapidement, mais si vous ne voulez pas payer, vous n'avez pas à le faire. Et il y a plus de 1000 aventures à vivre dans ce jeu de plateforme charmant et ridiculement amusant. (Vous pouvez également désactiver les achats intégrés pour que les plus petits n'accumulent pas votre carte de crédit.)

Vous incarnez Rayman, bien sûr, parcourant d'innombrables niveaux, battant des ennemis et collectant des Incrediballs, tout en faisant face à des batailles de boss redoutables en cours de route.

Si vous aimez un bon jeu de plateforme avec des graphismes magnifiques, alors n'hésitez pas et téléchargez simplement Rayman Adventures. Allons. C'est gratuit, mais il y a des achats intégrés intéressants.

Vous n'avez pas besoin d'un contrôleur de jeu pour celui-ci, mais cela le rend beaucoup plus facile à jouer.

Gratuit avec les achats intégrés – En savoir plus

Dungeon Hunter 5

Dungeon Hunter est magnifique. Jouez en mode campagne RPG en solo et traquez des monstres à travers 69 missions, ou jouez en mode coopératif avec jusqu'à trois autres joueurs, et piratez et réduisez votre chemin à travers donjon après donjon. Vous pouvez même engager des amis comme alliés pour vous aider. Vous devez également jouer la défense, créer des pièges et construire des défenseurs plus forts pour que personne ne prenne votre précieux or.

Il existe des centaines de personnalisations de personnages, donc si vous aimez les RPG, cela devrait certainement être sur votre Apple TV. D'autant plus que c'est… attendez… Gratuit!

Il y a des événements quotidiens et hebdomadaires, donc le gameplay ne devient jamais obsolète et vous essayez toujours d'atteindre des objectifs différents au lieu de simplement trancher et diciner.

Gratuit avec les achats intégrés – En savoir plus

AG Drive

Vous aimez les jeux de course? Rappelez-vous F-Zero? Bien sûr, vous le faites. Si vous aimez F-Zero, vous allez adorer le très similaire AG Drive. Dans cette application Apple Editor's Choice, vous pilotez des véhicules anti-gravité futuristes autour de magnifiques paysages urbains sur des pistes faites de poutres en acier. C'est très atmosphérique, et si vous aimez la science-fiction, vous serez plutôt fasciné.

Vous ne devez l'acheter qu'une seule fois et vous pouvez jouer sur tous vos appareils (bien que votre progression ne soit pas synchronisée d'Apple TV vers iPhone ou iPad, ou vice versa).

Il y a un tas de modes de course différents pour que les choses ne deviennent pas périmées. Mais il n'y a pas de mode multijoueur, vous devrez donc tourner à tour de rôle sur l'Apple TV. Pourtant, cela en vaut vraiment la peine.

3 $ – En savoir plus

L'Aventure d'Alto

Alto's Adventure est un jeu incroyable. Bien plus qu'un coureur sans fin, vous incarnez l'Alto, surfez sur les pentes, attrapez des lamas, collectionnez des pièces et faites des tours. Et c'est magnifique. Comme magnifique, magnifique. La bande sonore est charmante et bien que tout soit à faire ou à mourir, vous ne ressentez pas vraiment cette pression comme vous le faites avec Temple Run ou même Super Mario Run.

Le temps passe au fur et à mesure que le paysage change, tandis que vous surfez dans les villages de montagne au coucher du soleil, broyant les lignes de bruant et les toits. C'est le moment le plus relaxant que vous aurez jamais passé à jouer un coureur sans fin, et vous ne serez même pas si étouffé lorsque vous atterrissez inévitablement sur votre tête en essayant de faire un backflip.

5 $ – En savoir plus

Fête SongPop

SongPop Party vous permet de jouer avec jusqu'à cinq autres personnes à l'aide de l'application à distance iOS, ce qui en fait le jeu de fête ou de famille parfait. Tout ce que vous avez à faire est de glisser pour répondre aux questions sur la musique. Plus vous êtes rapide, plus vous obtenez de points. Il est gratuit à jouer, mais vous pouvez effectuer des achats intégrés pour accélérer le processus de déverrouillage si vous le souhaitez.

Il y a un tas de genres à choisir, donc il y en a pour tous les goûts, et il y a une sélection de personnages mignons à choisir.

Remarque: Certaines chansons ont des paroles explicites et il n'y a aucun moyen de désactiver cela, alors méfiez-vous lorsque vous jouez avec des petits. Le jeu est classé 12+ sur l'App Store.

Gratuit avec les achats intégrés – En savoir plus

SketchParty TV

Vous aimez Pictionary? Boom, SketchParty TV est fait pour vous. Ceci est un autre grand jeu de société où vous obtenez des indices sur votre iPhone ou iPad et vos coéquipiers doivent deviner des points. Vous pouvez avoir jusqu'à huit personnes par équipe jouant, donc cette application est particulièrement idéale pour les grandes fêtes.

Vous aurez besoin d'un appareil compatible AirPlay qui peut refléter votre Apple TV pour jouer.

5 $ – En savoir plus

Oceanhorn

Jetez un coup d'œil au jeu, aux mouvements du personnage principal, au scénario, et vous serez tous "yup, Zelda clone". Mais ce n'est pas une mauvaise chose; en fait, c'est tout le contraire.

Dans Oceanhorn, vous devez passer du garçon à l'homme, à la recherche de votre père avec seulement son vieux carnet et un mystérieux collier pour vous guider. Vous naviguerez sur les mers inexplorées, résolvez des énigmes, affrontez des monstres, apprenez la magie et collectez des trésors, pendant que vous jouez pour percer les secrets d'Arcadia et du monstre marin, Oceanhorn.

Vous n'avez pas besoin d'utiliser un contrôleur de jeu pour jouer à cela sur une seule Apple TV, mais cela rend certainement l'expérience plus agréable. À tel point que mon collègue, Luke, l'a même inclus dans son tour d'horizon des meilleurs jeux Apple TV pour jouer avec des manettes.

Si vous aimez le plaisir aventureux, présenté de façon magnifique et le gameplay comme Zelda, alors consultez Oceanhorn. C'est un incontournable d'Apple TV.

8 $ – En savoir plus

Lumino City

Lumino City est peut-être le jeu mobile le plus cool de tous les temps. La prémisse est relativement simple; votre grand-père, le gardien de Lumino City a été kidnappé, et c'est à vous, en tant que Lumi, d'explorer la ville et de comprendre les mécanismes qui la font fonctionner, de collecter des objets et de les ramener là où ils complètent un circuit ou un mécanisme.

Le vrai régal ici est le paysage, qui est tout fait à la main à partir de carton, papier, lumières miniatures et moteurs. Les trucs faits à la main ont ensuite été scannés et numérisés pour être animés dans le jeu, et c'est foutu B-E-A-Utiful. La bande sonore est également fascinante car elle s'arrête et démarre et sorte d'impulsions d'entrée et de sortie, ce qui en fait une expérience de jeu unique qui transforme vraiment tout le jeu de plateforme / aventure / puzzle sur sa tête.

Il y a des tonnes de puzzles différents, donc les choses ne deviennent jamais obsolètes et vous font réfléchir à chaque tour. C'est globalement un jeu très relaxant, et si vous aimez Little Big Planet, alors essayez-le.

Indépendamment de quoi que ce soit, consultez totalement Lumino City. Ce serait une parodie si vous ne l'avez pas fait.

5 $ – En savoir plus

Horizon Chase – Tour du monde

Rappelez-vous ces jeux de course d'arcade classiques d'antan? Horizon Chase – World Tour fait un excellent travail pour recréer ce sentiment de nostalgie avec un look et une sensation 16 bits low-poly modernisés.

Dans Horizon Chase, vous affronterez d'autres adversaires de l'IA dans des endroits magnifiques et riches du monde entier. Ces cours sont assez réalistes, vous verrez donc des lieux et des paysages familiers, ainsi que de nouveaux endroits que vous n'avez peut-être pas encore vus dans la vraie vie, mais ils existent. Vous pouvez courir dans 21 voitures différentes qui sont toutes évolutives, et il y a 10 tasses réparties dans 40 villes, avec un total de 92 pistes sur lesquelles courir. Bien qu'il soit gratuit de télécharger Horizon Chase, il s'agit essentiellement d'une démo avec cinq pistes gratuites – si vous l'aimez, vous pouvez payer pour débloquer le reste du jeu.

Horizon Chase – World Tour est l'un de mes jeux de course préférés, et c'est définitivement un must sur votre Apple TV. Il prend en charge sept méthodes d'entrée différentes, y compris la prise en charge de la manette de jeu MFi.

Gratuit avec les achats intégrés – En savoir plus

Lichtspeer

Lichtspeer est un jeu au rythme rapide unique et excentrique sur le lancer de lances dans l'ancien avenir germanique. Oui, vous avez bien lu.

Ce titre distinctif rappelle la nostalgie des années 80 et est assez brutal, élégant et psychédélique. Vous êtes dans un pays plein de Vikings Pingouin, de Zombies Wurst, de Géants de Glace Hipster et de bien d'autres ennemis intelligents, et votre objectif est de survivre. Comment accomplissez-vous cela? Avec des épées lumineuses et un bon objectif. Dans Lichtspeer, vous aurez accès à 10 Lichtpowers évolutifs pour vous aider à traverser plus de 60 niveaux difficiles, et il y a aussi six boss difficiles à affronter. Bien que vous puissiez penser que lancer des lances est facile, vous devrez mettre vos compétences à l'épreuve dans ce jeu effréné.

4 $ – En savoir plus

L'INTÉRIEUR de Playdead

Si vous avez aimé LIMBO, vous allez adorer INSIDE de Playdead. Ce jeu s'appuie sur ce qui a rendu LIMBO génial et finit par créer quelque chose d'encore plus grand.

INSIDE est un magnifique jeu de plateforme de puzzle 2D immersif, captivant et amusant. Les puzzles peuvent être assez délicats et sournois, mais cela signifie seulement que c'est beaucoup plus gratifiant une fois que vous les résolvez et progressez. Le jeu est également plein d'humour noir et de moments "WTF" pendant que vous démêlez l'histoire engageante.

Gratuit avec les achats intégrés – En savoir plus

Shadowmatic

Êtes-vous du genre à regarder les nuages ​​et à essayer de déchiffrer la forme du nuage? Si c'est le cas, alors Shadowmatic est un jeu de puzzle qui vous est destiné.

Shadowmatic est un jeu de puzzle où vous avez des objets abstraits qui doivent être tournés autour d'un projecteur jusqu'à ce qu'ils commencent à former des silhouettes reconnaissables dans les ombres. Vos indices sont l'environnement de chaque étape, car la silhouette de l'ombre formera quelque chose qui est lié au thème général. Il y a plus de 10 salles et thèmes différents, et c'est assez relaxant de jouer. Il y a aussi plus de contenu DLC si vous terminez le jeu principal.

4 $ avec achats intégrés – En savoir plus

Asphalte 8: Airborne

Vous aimez les jeux de course modernes avec des voitures de luxe et des vitesses folles? Ensuite, Asphalt 8: Airborne est un must.

Bien que la vitesse soit le nom du jeu (pas littéralement), ce n'est pas la seule chose excitante et amusante à propos d'Asphalt 8. Vous devrez également vous concentrer sur des cascades et de gros sauts et du temps d'antenne pour avancer dans les courses avec vos voitures préférées. . Dans Asphalt 8, vous pourrez choisir entre Ferrari, Ducati, Lamborghini, McLaren, Bugatti, Mercedes, Audi, Ford, Chevrolet et plus encore. Quel que soit le type de voiture dans laquelle vous vous trouvez, vous le trouverez dans Asphalt 8. Le jeu propose plus de 50 pistes, des actions multijoueurs, des événements spéciaux à durée limitée et bien plus encore. Il y a une tonne de contenu solo si le multijoueur n'est pas votre truc, et étant donné que le jeu est gratuit pour commencer, il y a beaucoup à faire.

Gratuit avec les achats intégrés – En savoir plus

À quoi joues-tu?

Avez-vous un jeu préféré pour Apple TV? Qu'est-ce que c'est et pourquoi l'Apple TV est-elle le moyen idéal pour y jouer? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Principale

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.