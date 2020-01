Meilleurs moniteurs 4K 2020: les meilleurs écrans Ultra HD pour votre PC

Il est temps de passer à l’un des meilleurs moniteurs 4K du marché. Le contenu UHD devient de plus en plus courant en 2020. Non seulement ces moniteurs offrent une expérience de visionnement et de jeu incroyablement immersive, mais ils vous donnent également plus d’espace lorsque vous faites beaucoup de travail créatif – que ce soit la conception 3D ou l’édition vidéo .

En plus de cela, les moniteurs 4K sont désormais plus abordables que jamais, même pour les acheteurs à petit budget. En fait, ils sont beaucoup moins chers qu’un téléviseur 4K. Aujourd’hui, lorsque vous achetez l’un des meilleurs moniteurs 4K, vous obtenez non seulement d’excellentes performances. Vous l’obtenez également à un prix avantageux.

Nous avons rassemblé les meilleurs moniteurs 4K du marché en ce moment et les avons mis sur cette liste. Ainsi, vous passerez moins de temps à magasiner et à faire des recherches, et plus de temps à profiter du beau contenu en 4K – que vous jouiez, diffusiez des films ou fassiez un travail créatif.

Les meilleurs moniteurs 4K en un coup d’œil

LG 27UD88-W Philips Brilliance 328P LG Ultrafine 24MD4KL BenQ PD2700U Monoprice 27 “4K UHD Asus ROG Swift PG27UQ ViewSonic XG2700-4K AOC U2879VF Acer Predator X27 LG 43UD79-B

Si vous avez la puissance nécessaire pour conduire le LG 27UD88-W, vous devez le ramasser. (Crédit d’image: LG)

1. LG 27UD88-W

Un bel écran, un beau prix

Taille de l’écran: 27 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 3 840 x 2 160 | Luminosité: 350 cd / m² | Temps de réponse: 5ms | Rapport de contraste: 5M: 1 | Prise en charge des couleurs: 99% sRGB

Abordable

Belle photo

Pas de pivotement sur l’axe Y

Lorsque vous recherchez le meilleur moniteur 4K, vous voulez trouver quelque chose qui est abordable, mais qui a également une qualité d’image fantastique. C’est un équilibre assez rare, mais le LG 27UD88-W le sort du parc. Non seulement ce panneau couvre 99% de l’espace colorimétrique sRGB, mais il le fait avec un rapport de contraste insensé et un temps de réponse pour afficher les meilleurs jeux PC tels qu’ils doivent être vus. La meilleure partie? Il fait tout cela tout en maintenant un prix raisonnable. Si vous avez la puissance nécessaire pour conduire le LG 27UD88-W, vous devez le ramasser.

Lire la critique complète: LG 27UD88-W

Le Philips Brilliance 328P est vraiment l’un des meilleurs moniteurs 4K du marché. (Crédit d’image: Philips)

2. Philips Brilliance 328P

Taille de l’écran: 31,5 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 3 840 x 2 160 | Luminosité: 300 cd / m² | Temps de réponse: 4ms | Rapport de contraste: 3 000: 1 | Prise en charge des couleurs: 1,07 milliard

Grand et beau écran

Abordable

Performances HDR intermédiaires

Alors que les panneaux 4K et la technologie HDR deviennent de plus en plus omniprésents, nous commençons à voir des moniteurs plus abordables sur le marché, et le Philips Brilliance 328P fait exactement cela. Ce moniteur 4K combine un panneau 4K VA avec des performances HDR décentes à un prix qui ne vous forcera pas à ouvrir la tirelire. Sa luminosité n’atteint pas tout à fait sa haute note HDR 600, mais à ce prix, il est difficile de se plaindre. Le Philips Brilliance 328P est vraiment l’un des meilleurs moniteurs 4K du marché.

Lire la critique complète: Philips Brilliance 328P

LG Ultrafine 24MD4KL est le match parfait pour votre Mac ou Ultrabook. (Crédit d’image: LG)

3. LG Ultrafine 24MD4KL

Taille de l’écran: 24 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 3840 x 2160 | Luminosité: 540 cd / m² | Temps de réponse: 14ms | Rapport de contraste: 1 200: 1 | Prise en charge des couleurs: 1,07 milliard

Précision des couleurs incroyable

Lumineux et vif

Compatibilité USB-C et Thunderbolt 3

Coûteux

Lunettes épaisses

Les fans de 4K trouveront beaucoup à aimer dans le LG Ultrafine 24MD4KL, surtout si ce sont des photographes ou des vidéastes qui ont besoin de tout cet immobilier de choix et de haute résolution. De sa résolution 4K et de sa précision des couleurs à sa pléthore de ports USB-C et Thunderbolt 3 et à sa conception sans bouton, cet écran 4K est le match parfait pour votre Mac ou ultrabook. Et, en dépit de ces lunettes étrangement épaisses et de leur prix élevé, cet écran pourrait être difficile à résister.

Lire la critique complète: LG Ultrafine 24MD4KL

Lorsque vous obtenez le BenQ PD2700U, vous obtenez beaucoup de pixels. (Crédit d’image: BenQ)

4. BenQ PD2700U

Taille de l’écran: 27 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 3 840 x 2 160 | Luminosité: 350 cd / m² | Temps de réponse: 5ms | Rapport de contraste: 1 300: 1 | Prise en charge des couleurs: 1,07 milliard

Affichage précis des couleurs

Beaucoup d’espace de bureau

Pas d’USB Type-C

Si vous êtes sur le marché pour l’un des meilleurs moniteurs 4K pour l’informatique et la productivité au quotidien, sans toutes les cloches et sifflets fantaisistes, vous voudrez le BenQ PD2700U. Ce moniteur ne dispose pas de la technologie Quantum Dot sophistiquée ou de la synchronisation adaptative, il n’a même pas d’entrée USB-C! Mais, lorsque vous obtenez le BenQ PD2700U, vous obtenez beaucoup de pixels, c’est tout ce dont vous avez vraiment besoin. Ce n’est pas le moniteur 4K le moins cher de cette liste, mais il est fidèle aux couleurs, a beaucoup d’espace de bureau et s’adaptera confortablement dans n’importe quel environnement de bureau.

Lire la critique complète: BenQ PD2700U

Le panneau IPS Monoprice 27 “4K UHD permet une image extrêmement nette. (Crédit Image: Monoprice)

5. Monoprice 27 “4K UHD

L’un des moniteurs 4K les plus abordables

Taille de l’écran: 27 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 3 840 x 2 160 | Luminosité: 350 cd / m2 | Temps de réponse: 5 ms | Rapport de contraste: 10 000 000: 1 | Prise en charge des couleurs: 1,07 milliard

Grand panneau abordable

Grande connectivité

Nécessite un étalonnage des couleurs

Vous n’avez peut-être pas entendu parler de Monoprice, mais cette marque est derrière certains des moniteurs les plus abordables actuellement. Son moniteur en aluminium ultra-mince, par exemple, est salué pour sa conception élégante et ultra-mince de la lunette et ses angles de vision ultra-larges à 178 °. Ce moniteur n’est pas particulièrement riche en fonctionnalités – il n’y a pas de haut-parleurs intégrés, par exemple – mais son panneau IPS permet une image extrêmement nette, la technologie FreeSync réduit le déchirement de l’écran et la garantie Pixel Perfect de Monoprice lui donne des performances de couleurs vibrantes. De plus, avec deux ports DisplayPort et deux ports HDMI, il y a beaucoup de connectivité proposée.

Asus ROG Swift PG27UQ est un moniteur de jeu 4K avec HDR et le type de prise en charge des couleurs que vous voyez sur les écrans professionnels. (Crédit d’image: Asus)

6. Asus ROG Swift PG27UQ

La Cadillac des moniteurs de jeu

Taille de l’écran: 27 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 3 840 x 2 160 | Luminosité: 1 000 cd / m2 (crête) | Temps de réponse: 4 ms | Rapport de contraste: 1 000: 1, 5 000: 1 (HDR) | Prise en charge des couleurs: Adobe RGB à 99%

Qualité d’image d’un autre monde

G-sync

Prix ​​ludique

Alors que les moniteurs 4K sont de plus en plus courants, même sans matériel particulièrement puissant, nous rencontrons toujours le type de moniteur qui change tout. L’Asus ROG Swift PG27UQ en fait partie. Asus a réussi à créer un moniteur de jeu 4K avec HDR et le type de prise en charge des couleurs que vous voyez dans les écrans professionnels – et à rendre tout cela à 144 Hz avec G-Sync. Il n’y a que quelques moniteurs qui contiennent autant de fonctionnalités que cet écran Asus, et c’est pourquoi c’est l’un des meilleurs moniteurs 4K. Mais gardez à l’esprit que vous allez devoir payer pour quelque chose d’aussi avancé – et nous voulons dire payer.

Lire la critique complète: Asus ROG Swift PG27UQ

ViewSonic XG2700-4K offre une qualité d’image incroyable, un temps de réponse rapide, des performances couleur précises et plusieurs ports. (Crédit d’image: ViewSonic)

7. ViewSonic XG2700-4K

Taille de l’écran: 27 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 3 840 x 2 160 | Luminosité: 300 cd / m2 | Temps de réponse: 5 ms | Rapport de contraste: 1 000: 1 | Prise en charge des couleurs: 1,07 milliard

Performances précises des couleurs

Temps de réponse rapide

Qualité d’image incroyable

Luminosité d’écran limitée

Si vous recherchez un moniteur 4K pour les jeux, le XG2700-4K de ViewSonic est la solution idéale. Ce n’est pas sans bizarreries: la luminosité de l’écran pourrait être plus élevée, la garniture rouge sur noir est un goût acquis, et il n’a pas de haut-parleurs intégrés. D’autre part, vous obtenez une qualité d’image incroyable, un temps de réponse rapide, des performances couleur précises, plusieurs ports et un support polyvalent pour plusieurs options d’angle de vision. Sa fonctionnalité la plus notable est AMD FreeSync pour empêcher le déchirement et garantir le bon fonctionnement de vos jeux. Bien sûr, les modes image dans image et image par image sont également utiles car qui ne fait pas de tâches multiples de nos jours.

L’AOC U2879VF a un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour un prix modique. (Crédit d’image: AOC)

8. AOC U2879VF

Le moniteur 4K le plus abordable pour les jeux

Taille de l’écran: 28 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 3 840 x 2 160 | Luminosité: 300 cd / m2 | Temps de réponse: 1 ms | Rapport de contraste: 1 000: 1 | Prise en charge des couleurs: 1,07 milliard

Jeux 4K à 144 images par seconde

Temps de réponse le plus rapide de 1 ms

Angles de vision étroits

Les écrans IPS peuvent offrir de meilleurs angles de vision et une meilleure représentation des couleurs, mais un bon panneau TN offre un bien meilleur moniteur de jeu, grâce à des temps de réponse beaucoup plus rapides, des taux de rafraîchissement plus élevés et un prix abordable. C’est pourquoi l’AOC U2879VF a un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour un prix modique. Si vous pouvez pardonner les angles de vision restreints, le scintillement occasionnel à 144 Hz, l’absence de port USB et les performances en couleurs, ce moniteur compatible AMD FreeSync est fait pour vous.

Lire la critique complète: AOC U2879 VF

Si vous avez besoin de la technologie, c’est certainement là dans l’Acer Predator X27. (Crédit d’image: Acer)

9. Acer Predator X27

4K, HDR et 144 Hz? Oh mon!

Taille de l’écran: 27 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 3 840 x 2 160 | Luminosité: 1 000 cd / m2 (crête) | Temps de réponse: 4 ms | Rapport de contraste: 1 000: 1 | Prise en charge des couleurs: 16,7 millions

Grande HDR

Taux de rafraîchissement élevé

Très cher

Si vous avez une bête absolue d’un ordinateur de jeu – pensez à deux Nvidia RTX 2080 Tis en SLI – et que vous avez besoin d’un moniteur qui peut suivre, vous voudrez peut-être jeter un œil à l’Acer Predator X27. Non seulement c’est un moniteur 4K de 27 pouces avec HDR, mais il a également un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Si vous avez la puissance, vous pouvez jouer à des jeux en 4K de manière compétitive sans perdre un avantage pour la personne qui joue en 1080p. Mais, comme vous pouvez vous y attendre d’une fiche technique comme celle-ci, c’est très cher – mais si vous avez besoin de la technologie, elle est certainement là.

Lire la critique complète: Acer Predator X27

Les caractéristiques du LG 43UD79-B compenseront largement ses défauts. (Crédit d’image: LG)

10. LG 43UD79-B

Un écran robuste avec des fonctionnalités encore plus lourdes

Taille de l’écran: 42,51 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 3 840 x 2 160 | Luminosité: 350 cd / m2 | Temps de réponse: 5 ms | Rapport de contraste: 1 000: 1 | Prise en charge des couleurs: 1,07 milliard

Panneau massif de 42 pouces

Plusieurs options de fractionnement d’écran

Difficile à tenir sur de petits bureaux

Très cher

Vous aurez besoin d’un bureau plus grand avec un écran de 42 pouces de 43UD79-B. Malheureusement, cet écran plus grand que nature pourrait également être plus sombre sur les bords et une rage de rafraîchissement lente. Cependant, les autres fonctionnalités de ce moniteur 4K feront plus que compenser ses défauts. Le logiciel de partage d’écran, pour sa part, permet une gamme de configurations d’écran. Ceci, couplé à ses quatre entrées HDMI, un port DisplayPort 1.2a et un port USC-C, vous permettra d’exécuter sans effort plusieurs appareils à la fois. Avec son véritable écran IPS, son écran riche en couleurs et sa compatibilité avec FreeSync, vous pourriez peut-être faire une bonne affaire.

