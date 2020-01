Meilleurs moniteurs de fréquence cardiaque externes pour iPhone et Apple Watch en 2020

Source: Scosche

Meilleur

Moniteurs de fréquence cardiaque externes pour iPhone et Apple Watch

iMore

2020

L’Apple Watch dispose d’un excellent moniteur de fréquence cardiaque basé sur un oxymètre pour suivre votre journée et vos entraînements de base, mais il n’est pas parfait pour plus d’activités d’endurance ou basées sur le poids. Pour ces entraînements difficiles, vous devriez envisager un moniteur de fréquence cardiaque externe comme le brassard Rhythm + Monitor de Scosche.

Idéal pour la plupart: Brassard de moniteur Scosche Rhythm +

Source: iMore

Le dispositif résistant à l’eau (IP67) se connecte à une sangle en néoprène réglable. Bien que vous puissiez le porter n’importe où sur votre bras, Scosche recommande l’avant-bras. (J’ai également fait mes premiers tests avec cet appareil à cet endroit.) Il utilise une batterie rechargeable de 8 heures, vous pouvez donc le brancher après les entraînements comme vous le feriez avec une Apple Watch.

Le petit tracker gris et la sangle sont minces et élégants, étant donné que vous les porterez probablement à un endroit visible sur votre bras. Vous pouvez enfiler une chemise sur le Rhythm + si vous voulez le cacher, mais c’est un tracker assez joli pour le laisser visible. Cela semble un peu maladroit lorsque l’Apple Watch et le tracker sont sur le même bras, mais jusqu’à ce que nous ayons des implants de nanobots magiques, tel est notre mode de vie des appareils connectés.

En pratique, c’est beaucoup plus confortable que de porter une sangle de poitrine pendant les entraînements intensifs, tout en étant à peu près aussi précis. Le Rhythm + utilise des capteurs d’oxymètre verts et jaunes (décrits comme «la technologie de capteur biométrique PerformTek») pour obtenir un aperçu plus précis de votre fréquence cardiaque que les capteurs verts de l’Apple Watch seuls et enregistre les données beaucoup plus fréquemment.

J’ai porté le Rhythm + pendant une semaine pour mes pratiques de patinage régulières et mes séances de musculation. À partir de ces entraînements, il s’est avéré beaucoup plus précis que mon suivi Apple Watch habituel (j’ai utilisé Bluetooth pour me connecter au Rhythm, mais il offre également un support ANT + pour les cyclistes). Ma seule préoccupation avec Rhythm + était une oppression occasionnelle lors des exercices liés aux bras. Bien que la sangle en néoprène fléchit légèrement, elle n’est pas vraiment conçue pour faire face à une flexion majeure de l’avant-bras ou du biceps.

Contrairement à de nombreuses autres options de sangles pectorales, Scosche ne propose pas d’application dédiée pour afficher vos données de fréquence cardiaque enregistrées. Au lieu de cela, vous pouvez le regarder dans les applications d’activité ou de santé d’Apple, ou télécharger une option tierce comme Cardiogram.

Avantages:

Poids léger

Bande respirante

Lectures fréquentes de la fréquence cardiaque

Résistant à l’eau

Les inconvénients:

Ajustement serré lors de la levée de poids

Idéal pour la plupart

Brassard de moniteur Scosche Rhythm +

Un brassard qui surveille sans crainte de décharge de la batterie.

Si vous cherchez à améliorer la surveillance cardiaque sans aller complètement sur la sangle de poitrine, optez plutôt pour la surveillance de l’avant-bras.

Idéal pour les coureurs: moniteur de fréquence cardiaque Wahoo TICKR X

Source: Wahoo

La plus grande différence entre le TICKR X et le Polar H10 réside dans ces petites options supplémentaires, principalement pour les coureurs: le TICKR vous permet de suivre votre foulée, le temps de contact avec le sol et l’oscillation verticale. Il est également moins résistant à l’eau, offrant une protection jusqu’à 5 pieds par rapport au Polar 30.

Lors de mes tests, j’ai trouvé le TICKR X légèrement moins fiable que le Polar H10, en grande partie grâce à son application RunFit, qui a parfois causé un dysfonctionnement du TICKR. Il y a eu plusieurs cas au cours d’une séance d’entraînement où il a affirmé que ma fréquence cardiaque était en hausse dans les années 170 (ce n’était pas le cas). J’ai également remarqué des ratés occasionnels à cause du tracker d’oscillation verticale – pendant 7 minutes d’entraînement de Wahoo, il a refusé d’enregistrer plusieurs exercices et répétitions parce qu’il ne voyait pas le mouvement.

Cela dit, le TICKR X a un aspect plus convivial de l’application d’entraînement et de l’expérience globale; il se présente comme une sangle de poitrine Bluetooth pour les débutants, plutôt que comme les experts de fitness de Polar.

Avantages:

Résistant à l’eau

Suivi des foulées

Suivi des oscillations verticales

Support hors ligne

Idéal pour les coureurs

Moniteur de fréquence cardiaque Wahoo TICKR X

Si vous êtes un coureur, vous adorerez l’analyse des données.

Cette sangle de poitrine à base d’électrodes offre jusqu’à 16 heures de suivi hors ligne, la résistance à l’eau, une application pour suivre vos séances d’entraînement.

Idéal pour Apple Watch: ActionSleeve

Source: TwelveSouth

C’est un groupe dans lequel vous insérez le boîtier de votre Apple Watch et l’attachez à votre bras. Cela permet de maintenir le capteur de la montre en toute sécurité sur votre peau, de sorte que vous obtenez une lecture plus cohérente, surtout si vous pliez beaucoup votre poignet pendant que vous vous entraînez.

Votre Apple Watch, sans bande, s’insère dans un support avec l’arrière exposé, de sorte que les capteurs de la montre ne sont pas obstrués. La monture a une bordure en silicone surélevée pour protéger la montre des rayures (et la maintenir en place).

Si vous êtes satisfait des performances de l’émetteur de fréquence cardiaque de votre Apple Watch, mais que vous ne voulez pas qu’il s’enroule autour de votre poignet pendant que vous vous entraînez, procurez-vous l’ActionSleeve. C’est l’alternative parfaite.

Avantages:

Fonctionne avec Apple Watch

Lectures plus précises grâce au positionnement

Abordable

Les inconvénients:

Mal à l’aise pour les entraînements du biceps

Idéal pour Apple Watch

ActionSleeve

Vous permet d’utiliser votre Apple Watch.

Si vous souhaitez vous en tenir au moniteur de fréquence cardiaque de l’Apple Watch, mais souhaitez un peu plus de précision, l’ActionSleeve est parfait.

Idéal pour la précision: moniteur de fréquence cardiaque Polar H10

Source: Polar

Le H10 se connecte à votre iPhone ou Apple Watch à l’aide de Bluetooth LE, bien que vous souhaitiez utiliser l’une des applications Polar pour obtenir les lectures spécifiques de Polar. J’ai utilisé Polar Beat; ce n’est pas mon application préférée (et nécessite un achat intégré si vous voulez voir votre fréquence cardiaque / ventilation des graisses), mais elle fait l’affaire. Votre suivi cardiaque se connectera également à l’application Apple Health après que vous l’ayez connectée, vous permettant de prendre vos données de fitness ailleurs. Et si vous n’êtes pas à proximité d’un appareil connecté, le H10 dispose d’une petite quantité de stockage intégré, vous permettant de vous connecter à un entraînement même sans que vos appareils soient présents.

Remarque: Nous avons vu plusieurs utilisateurs rencontrer un problème où le H10 apparaît sur l’iPhone, mais pas l’Apple Watch. Pour résoudre ce problème, vous devez d’abord coupler le H10 à l’Apple Watch, avant de le connecter à votre iPhone – ou désactiver le Bluetooth sur votre iPhone à partir de l’application Paramètres avant d’essayer de l’appairer avec l’Apple Watch.

Le H10 de Polar était de loin le plus précis des trackers de fitness que j’ai essayé, mais cela se fait au détriment du port d’une sangle de poitrine. Pendant une course ou une séance de musculation, cela ne devrait pas vous déranger, mais les sports de plein contact peuvent être un peu trop: pour moi, tout ce qui est attaché à ma poitrine lors d’un derby est un danger potentiel de contusion – et j’ai vu suffisamment de sternums fissurés vouloir éviter ce sort à tout prix.

Avantages:

Lectures précises

Synchronise avec l’application Santé

Stockage à bord

Les inconvénients:

Style de sangle de poitrine

Mauvaise conception d’application

Meilleur pour la précision

Moniteur de fréquence cardiaque Polar H10

La technologie Polar permet un suivi rapide de la condition physique.

Cette sangle de poitrine résistante à l’eau est confortable et offre une surveillance cardiaque à base d’électrodes, elle est donc plus précise que les autres.

Idéal pour les longues courses: Scosche Rhythm24

Source: Scosche

Le Rhythm24 dispose d’un indicateur d’état de la batterie, vous saurez donc s’il est temps de recharger.

Il dispose de sept modes de moniteur différents pour différentes options de formation. Réglez-le pour la course, le vélo, la natation, le suivi de votre fréquence cardiaque ou la variabilité de la fréquence cardiaque pour identifier le stress et la récupération pendant l’entraînement. Si vous vous entraînez pour un duathlon ou un triathlon, définissez l’un des modes multiples et il suivra chacune de vos différentes activités.

Vous pouvez enregistrer votre entraînement et enregistrer vos données d’entraînement pour vous aider à mieux comprendre où vous avez besoin d’amélioration.

Tout comme le Rhythm +, il utilise des capteurs optiques jaunes et verts pour une meilleure précision avec tous les tons de peau.

J’ai testé le Rhythm24 avec des séances de course quotidiennes aux côtés de mon Apple Watch. J’ai trouvé que le Rhythm24 était toujours plus précis, surveillant chaque battement de coeur en temps réel, par opposition à la mise à jour avec de nouvelles informations qui étaient déjà en retard au moment de la synchronisation.

Le Rhythm24 utilise le même type de brassard utilisé avec le Rhythm +. Je l’ai trouvé très confortable pendant mes courses, mais je ne l’ai pas essayé avec des exercices de musculation.

Pour un peu plus que le Rhythm +, l’autonomie de la batterie et les multiples modes d’entraînement en font un bien meilleur choix pour les fans de fitness qui s’entraînent pendant plus d’une heure ou deux. Si vous êtes un coureur de fond, un entraîneur de triathlon ou si vous voulez simplement suivre votre fréquence cardiaque toute la journée, procurez-vous le Rhythm24.

Avantages:

Résistant à l’eau

Durée de vie de la batterie la plus longue

Plusieurs modes d’entraînement

Soutien à l’entraînement au triathlon

Idéal pour les longues courses

Scosche Rhythm24

Idéal pour les amateurs de fitness qui sont là pour le long terme.

Ce brassard de moniteur de fréquence cardiaque dispose de 13 heures de stockage en mémoire, alors laissez votre téléphone derrière vous lorsque vous vous entraînez.

Idéal pour la formation: Dash Bluetooth Cardiofréquencemètre, sangle de poitrine et capteur de santé

Source: Dash Wearables

Avec le moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth Dash, vous obtenez une analyse en temps réel de votre fréquence cardiaque et du nombre de calories brûlées pendant vos séances d’entraînement. Ce capteur fonctionnera même avec votre application compatible préférée, notamment Wahoo RunFit, Polar Beat, Endomondo, Runtastic, Sports Tracker, MapMyRide, etc.

Le moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth Dash vous aide à vous entraîner plus intelligemment, pas plus fort. C’est presque comme avoir un pro avec vous, car le capteur vous aide à déterminer quand pousser votre zone de fréquence cardiaque plus fort, mais vous permet également de savoir quand vous devez reculer. Avec Dash, vous verrez les résultats plus rapidement et évitez le surentraînement et les blessures.

En ce qui concerne les apparences, le moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth Dash est un capteur qui se fixe à une sangle élastique, et la sangle elle-même est facile à porter avec le clip. La sangle est conçue pour tous les types de corps et ne se détachera pas pendant les séances d’entraînement. Bien que le capteur ne soit pas rechargeable, il utilise simplement l’une de ces piles plates qui peuvent être remplacées lorsqu’il est à court de jus. Mais l’autonomie de la batterie dure longtemps, vous n’aurez donc pas à vous en préoccuper pendant un certain temps.

Avantages:

Longue durée de vie de la batterie

Très abordable

Compatible avec de nombreuses applications

Confortable à porter

Vous aide à connaître vos limites

Idéal pour la formation

Courroie de poitrine et capteur de santé du moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth Dash

Connaissez vos propres limites

Ce capteur est simple, confortable et a une longue durée de vie de la batterie. Il fonctionne avec de nombreuses applications et vous aide à comprendre vos limites.

Idéal pour les cyclistes: Brassard de moniteur de fréquence cardiaque Wahoo TICKR FIT

Source: Wahoo

Si vous voulez avoir le moniteur de fréquence cardiaque des champions comme Team INEOS, Bora-Hansgrohe, Katusha Alpecin, la championne du monde Ironman Jan Frodeno, Heather Jackson et l’American Pro Mountain Biker Sonya Looney, consultez le Wahoo TICKR FIT.

Le TICKR FIT est un brassard qui fonctionne le mieux sur votre avant-bras, et vous pouvez obtenir un entraînement personnalisé de la fréquence cardiaque pour des entraînements plus efficaces. Avec TICKR FIT, vous suivrez et capturerez votre fréquence cardiaque en temps réel, verrez vos zones d’entraînement et vos calories brûlées sur votre iPhone via plus de 50 applications compatibles puisqu’il utilise Bluetooth / ANT +. Cela signifie qu’il fonctionnera non seulement avec votre iPhone, mais aussi avec les tablettes, les montres GPS et les ordinateurs de vélo de Wahoo, Polar, Garmin, Apple et bien d’autres.

Si vous utilisez l’application Wahoo Fitness avec le TICKR FIT, vous pouvez automatiquement télécharger ces données dans la plateforme d’entraînement de votre choix, comme Strava. Et bien qu’il semble davantage adapté au cyclisme, le TICKR FIT fonctionne bien avec n’importe quelle forme d’exercice. Le TICKR FIT est assez précis, confortable et reste en place pendant que vous vous entraînez.

Avantages:

Confortable sur l’avant-bras

Lectures précises

Fonctionne avec plus de 50 applications et de nombreux appareils

Jusqu’à 30 heures d’autonomie

Étiquette de prix abordable

Les inconvénients:

Aucune donnée stockée sur l’appareil lui-même

Idéal pour les cyclistes

Brassard de moniteur de fréquence cardiaque Wahoo TICKR FIT

Les cyclistes champions utilisent ce moniteur de fréquence cardiaque

TICKR FIT est confortable et sécurisé. Il fonctionne avec plus de 50 applications et se connecte à la plupart des appareils pour une expérience personnalisée.

Pourquoi s’embêter avec un moniteur de fréquence cardiaque externe?

La surveillance de la fréquence cardiaque sur Apple Watch se fait au détriment de la durée de vie de la batterie: les capteurs de santé de la smartwatch représentent une grande majorité de la décharge de la batterie. En tant que tel, Apple limite la fréquence à laquelle le capteur enregistre des données, même pendant les entraînements. Au repos, vous obtiendrez des données de fréquence cardiaque toutes les 10 minutes; pendant un entraînement, vous obtiendrez probablement des enregistrements toutes les 10 secondes à une minute.

Le moniteur au poignet peut également se déclencher si vous avez tendance à faire beaucoup d’exercices impliquant une flexion du poignet ou des mouvements rapides. L’oxymètre fonctionne en mesurant le mouvement de votre sang à l’aide de la lumière. Lorsque vous fléchissez votre poignet, vous pouvez momentanément modifier cette circulation, ce qui conduit à des lectures cardiaques erronées (si vous avez déjà vu une lecture Apple Watch de “65 bpm” ou inférieure ou un nombre gris lorsque vous êtes au milieu d’un high- entraînement d’intensité, c’est probablement ce qui s’est passé).

Si vous vous inquiétez de la durée de vie de la batterie de votre Apple Watch pendant un long entraînement (comme un marathon, par exemple), ou si vous souhaitez des lectures plus cohérentes et rapides, envisagez un moniteur de fréquence cardiaque externe. Ces accessoires Bluetooth fonctionnent souvent avec des charges rapides ou des piles de montre et offrent des lectures plus rapides à partir d’un endroit avec une meilleure circulation (comme la poitrine ou le haut du bras). Si vous n’avez pas du tout d’Apple Watch, vous pouvez utiliser des moniteurs externes avec votre iPhone pour obtenir de précieuses données de fréquence cardiaque.

Nous avons testé plusieurs de ces moniteurs de fréquence cardiaque Bluetooth pour vous donner la meilleure recommandation.

Conclusion

Le brassard de moniteur Scosche Rhythm + est un moniteur fiable, précis et abordable, parfait pour les amateurs et les amateurs de fitness. Non seulement cela, mais c’est aussi un accessoire accrocheur qui fera tourner les têtes pendant que vous transpirez.

De plus, c’est beaucoup plus confortable que de porter une sangle de poitrine pendant les entraînements intensifs, tout en étant à peu près aussi précis. Le Rhythm + utilise des capteurs d’oxymètre verts et jaunes (décrits comme «la technologie de capteur biométrique PerformTek») pour obtenir un aperçu plus précis de votre fréquence cardiaque que les capteurs verts de l’Apple Watch seuls et enregistre les données beaucoup plus fréquemment.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Lory Gil est le rédacteur en chef actuel d’iMore et a ramassé le manteau de fitness en l’absence de Serenity. Elle a testé des moniteurs de fréquence cardiaque sur ses joggings quotidiens pour s’assurer qu’ils répondent à nos normes les plus élevées.

Christine Romero-Chan est rédactrice à iMore qui fait de son mieux pour retrouver un mode de vie plus actif. Elle a testé de nouveaux appareils et outils qui l’aideront à se remettre sur la bonne voie.

Serenity Caldwell était auparavant rédacteur en chef chez iMore et travaille maintenant pour Apple. Elle a passé un an à tester ces cardiofréquencemètres pendant l’entraînement, à s’entraîner au roller derby et à tester les limites de son corps.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.