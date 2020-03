Meilleurs moniteurs d’entreprise de 2020: les meilleurs écrans pour le travail

Les meilleurs moniteurs commerciaux sont l’un des achats les plus importants que vous puissiez faire. Quiconque passe sa journée à travailler sur son PC, à regarder un moniteur pendant des heures, sait qu’il est extrêmement important d’avoir un écran de la plus haute qualité car il doit être confortable et sûr à utiliser. Et les meilleurs moniteurs commerciaux satisfont ce besoin.

Offrir des couleurs vives, claires et précises est une exigence pour les meilleurs moniteurs professionnels. Si vous travaillez dans l’industrie créative où la précision des couleurs et des images est primordiale, comme la photographie ou le montage vidéo, vous aurez certainement besoin d’un moniteur prenant en charge une variété de normes de l’industrie. Mais, bien sûr, les meilleurs moniteurs professionnels sont également capables de résolutions élevées pour plus d’espace de travail et une meilleure productivité. Pour augmenter encore votre productivité, certains des meilleurs moniteurs professionnels offrent également un format d’image 21: 9 (ou même supérieur) ultra large, ce qui vous donne encore plus d’espace pour travailler.

Nous sommes allés de l’avant et avons répertorié certains des meilleurs moniteurs commerciaux que nous pouvions trouver, et chacun d’eux a ses propres atouts spécifiques. Parcourez notre liste et voyez celle qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget.

Les meilleurs moniteurs d’entreprise en un coup d’œil:

Dell UltraSharp UP3218KAsus Designo Curve MX38VCBenQ PD3200UPhilips Brilliance 499P9HAsus MB169B PlusBenQ GW2270HAcer V276HLLG 25UM58-PAOC U2879VFMSI Prestige PS341WU

1. Dell UltraSharp UP3218K

La taille et la résolution énormes en font le moniteur professionnel ultime

Taille de l’écran: 32 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 7 680 x 4 320 | Luminosité: 400 cd / m2 | Temps de réponse: 6ms | Angle de vue: 178/178 | Rapport de contraste: 1300: 1 | Prise en charge des couleurs: 100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% Rec. 709, 98% DCI-P3 | Poids: 23,14 livres

Énorme résolution 8K

Qualité d’image incroyable

Très, très cher

8K peut ne pas être utile pour beaucoup de gens

Le Dell UltraSharp UP3218K est le meilleur moniteur professionnel que nous ayons jamais essayé, mais il ne sera pas pour tout le monde. L’énorme écran de 32 pouces et la résolution 8K le rendent parfait pour les photographes et les monteurs vidéo, et la quantité d’espace d’écran que la haute résolution offre en fait un excellent outil de productivité. L’écran est calibré par un professionnel, il a donc l’air incroyable, mais attention: il s’agit d’un moniteur très cher. Selon votre entreprise, ce sera soit un achat brillant, soit une folie coûteuse.

2. Asus Designo Curve MX38VC

Taille de l’écran: 37,5 pouces | Ratio d’aspect: 21: 9 | Résolution: 3 840 x 1 600 | Luminosité: 300 cd / m2 | Temps de réponse: 5 ms G2G (gris à gris) | Angle de vue: 178/178 | Rapport de contraste: 1 000: 1 | Prise en charge des couleurs: 1,07 million de couleurs | Poids: 9,9 kg

Beaucoup de pixels

Charge sans fil Qi

Pas de HDR

Les moniteurs Ultrawide existent depuis un certain temps: en fait, ils figurent constamment sur la liste des meilleurs moniteurs depuis quelques années. Ces écrans larges sauvent des vies en termes de productivité, et leur popularité ne fait qu’augmenter. L’Asus Designo Curve MX38VC, cependant, le fait passer au niveau supérieur. Non seulement ce moniteur a une résolution massive de 3840 x 1600, mais avec la compatibilité USB-C et un chargeur sans fil Qi intégré à la base, il sera un compagnon de travail sans lequel vous ne voudrez pas vivre. C’est un peu cher et ne dispose pas de HDR, mais c’est un sacrifice digne, en particulier pour les professionnels.

3. BenQ PD3200U

Un grand écran 4K pour votre bureau

Taille de l’écran: 32 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 3 840 x 2 160 | Luminosité: 350 cd / m2 | Temps de réponse: 4ms | Angle de vue: 178/178 | Rapport de contraste: 1000: 1 | Prise en charge des couleurs: 100% sRGB / Rec. 709 | Poids: 12,5 kg

Résolution 4K

Grand écran

Besoin d’un grand bureau

Si vous êtes un professionnel de la conception à la recherche d’un moniteur qui vous fournit des couleurs précises, une gamme de fonctionnalités, un étalonnage professionnel et un prix décent, alors le BenQ PD3200U vaut vraiment la peine d’être considéré. À 32 pouces, c’est un grand écran, mais cela signifie que la résolution UHD de 3840 x 2160 ne rend pas les choses trop difficiles à voir ou à utiliser. Il a une conception simple, de nombreuses fonctionnalités, telles qu’un mode chambre noire et un mode qui facilite l’utilisation des programmes de CAO, et le prix est également très tentant. Si vous avez un bureau assez grand pour le contenir, le BenQ PD3200U pourrait être le meilleur moniteur professionnel pour vous.

4. Philips Brilliance 499P9H

Un moniteur de productivité incroyablement large

Taille de l’écran: 49 pouces | Ratio d’aspect: 32: 9 | Résolution: 5120 x 1440 | Luminosité: 450 cd / m2 | Temps de réponse: 5ms | Angle de vue: 178/178 | Rapport de contraste: 3 000: 1 | Prise en charge des couleurs: SRGB, NTSC, Adobe RGB | Poids: 15h30

Alternative intéressante aux doubles moniteurs

Grand ensemble de fonctionnalités

Très grand

Très cher

Si vous recherchez un excellent moniteur de productivité qui vous offre d’énormes quantités d’espace de travail, sans avoir à recourir à plusieurs moniteurs, alors vous aurez besoin d’un moniteur ultra-large. Le Philips Brilliance 499P9H prend ultra-large à l’extrême, offrant un rapport d’aspect 32: 9 énorme sur 49 pouces d’écran. Il vous donne un énorme bureau sur lequel travailler, ce qui en fait un excellent choix pour les personnes qui travaillent avec plusieurs applications ouvertes à la fois. C’est un énorme moniteur qui ne tient pas sur le bureau de tout le monde, mais il peut réellement vous faire économiser de l’espace, car cela signifie que vous n’avez pas besoin d’avoir plusieurs moniteurs connectés à votre PC à la fois.

5. Asus MB169B Plus

Taille de l’écran: 15,6 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 1 920 x 1 080 | Luminosité: 200 cd / m2 | Temps de réponse: n / a | Angle de vue: 160/160 | Rapport de contraste: 700: 1 | Prise en charge des couleurs: n / a | Poids: 2,1 livres

Lumière

Housse de protection astucieuse

Nécessite un port USB 3.0

Mauvaise luminosité

Lorsque vous pensez à un moniteur, vous ne considérez pas seulement l’écran, mais aussi les câbles et le support. En ce qui concerne ce dernier, le MB169B Plus est différent – c’est un moniteur portable alimenté par USB, ce qui signifie que vous pouvez l’alimenter à l’aide d’un seul câble USB 3.0. Il se démarque grâce à un étui intelligent qui est à la fois un support réglable et un manchon de protection. Avec une résolution Full HD et une taille d’écran de 15,6 pouces, il se révélera être un accessoire précieux pour ceux qui recherchent un espace supplémentaire pour travailler lorsqu’ils sont loin de leur bureau, ou un moniteur de présentation pour une petite équipe. Gardez à l’esprit que vous devriez pouvoir en ajouter quelques-uns à votre PC si vous le souhaitez.

6. BenQ GW2270H

Un bon polyvalent avec un look moderne

Taille de l’écran: 21,5 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 1 920 x 1 080 | Luminosité: 250 cd / m2 | Temps de réponse: 5ms | Angle de vue: 178/178 | Rapport de contraste: 20 mM: 1 (DFC) | Prise en charge des couleurs: SRGB 91% | Poids: 7,5 livres

Deux ports HDMI

Abordable

Aucun orateur

Pas de concentrateur USB

BenQ propose le moniteur Full HD le plus abordable avec un connecteur HDMI et il n’a pas l’air si mal. L’entreprise a adopté la philosophie du Bauhaus «moins c’est plus» pour offrir «une célébration du style de vie minimaliste». Ce sont leurs mots, pas les nôtres. Il a cependant quelques fonctionnalités exceptionnelles; celui qui réduit le scintillement (technologie PWM) et un mode de faible lumière bleue qui peut aider avec les maux de tête et les troubles du sommeil. La conception du support lui donne une sensation plus chère et ses trois ports (dont deux HDMI) sont dignes de mention, tout comme la garantie de deux ans et l’option de montage mural VESA.

7. Acer V276HL

Taille de l’écran: 27 pouces | Rapport d’aspect: 1: 6: 9 | Résolution: 1 920 x 1 080 | Luminosité: 300 cd / m2 | Temps de réponse: 6ms | Angle de vue: 178/178 | Rapport de contraste: 100M: 1 (DFC) | Prise en charge des couleurs: N / A | Poids: 13 livres

Prix ​​tentant

Taille de l’écran

Aucun orateur

Quelques soucis de conception

Pour aborder les feuilles de calcul sans avoir à plisser les yeux, un grand écran est recommandé et ce moniteur Acer vous donnera des hectares d’espace (près du double de celui du moniteur ViewSonic) pour pas beaucoup d’argent. Il a un temps de réponse faible, un support VESA, trois ports dont un DVI et une garantie de trois ans. Comme prévu, il est livré avec un certain nombre de fonctionnalités Acer comme le ComfyView anti-éblouissement et la gestion adaptative du contraste qui modifie le contraste en temps réel. Le support et la lunette pourraient faire l’objet d’une certaine amélioration, mais dans l’ensemble, c’est un moniteur à un prix avantageux qui fournira aux entreprises une grande zone d’affichage sans une dépense énorme.

8. LG 25UM58-P

Une multitude de pixels pour un prix demandé bas

Taille de l’écran: 25 pouces | Ratio d’aspect: 21: 9 | Résolution: 2 560 x 1 080 | Luminosité: 300 cd / m2 | Temps de réponse: 5ms | Angle de vue: 178/178 | Rapport de contraste: 1M: 1 (DFC) | Prise en charge des couleurs: SRGB 99% | Poids: 11,9 livres

Précision des couleurs

Image dans l’image

Aucun orateur

Seuls les ports HDMI 2.0

Les moniteurs à écran large sont devenus courants, grâce à une baisse progressive de leurs prix, permettant aux entreprises d’adopter pleinement le concept d’avoir un moniteur beaucoup plus large que haut. La perception commune est que les joueurs sont les seuls à en bénéficier. En vérité, même les professionnels de la création et les croqueurs de feuilles de calcul apprécieront le facteur de forme. Avec un rapport d’aspect de 21: 9, ce moniteur LG abordable peut afficher 2560 x 1080 pixels sur son écran de 25 pouces. Il offre une magnifique reproduction des couleurs – grâce au panneau AH-IPS – et quelques fonctionnalités intéressantes comme Picture-in-Picture. Unique à ce prix, il propose deux ports HDMI 2.0 mais pas d’autres ports hérités.

9. AOC U2879VF

Taille de l’écran: 27 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 3 860 x 2 160 | Luminosité: 300 cd / m2 | Temps de réponse: 1ms | Angle de vue: 178/178 | Rapport de contraste: 80M: 1 (DFC) | Prise en charge des couleurs: SRGB 99% | Poids: 13,2 livres

Quatre entrées

Image dans l’image

Pas de montage VESA

Pas de réglage en hauteur

Ce moniteur 4K d’AOC peut afficher plus de 8 millions de pixels à 60 Hz, et est la preuve que les écrans ultra haute résolution baissent de prix tout en gagnant des fonctionnalités très utiles. Celui-ci, par exemple, est livré avec la technologie Freesync d’AMD qui réduit les déchirures. Il a également un temps de réponse de 1 ms, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et peut même faire du Picture-in-Picture grâce à ses quatre ports (dont un DisplayPort et un HDMI 2.0). Malheureusement, il n’est livré avec aucun support VESA, mais au moins sa conception et son étalonnage certifié en usine compensent cela.

Le MSI Prestige PS341WU est un cran au-dessus de la norme 4K. (Crédit d’image: MSI)

10. MSI Prestige PS341WU

Quand 4K ne suffit pas …

USB-C: Oui | Taille de l’écran: 34 pouces | Résolution: 5 120 x 2 160 | Ratio d’aspect: 21: 9 | Entrées HDMI: HDMI 2.0 x 2 | Ports d’affichage: DisplayPort v1.4 x 1

Glorieuse résolution 5K2K

Superbe panneau Nano IPS

Grand ensemble de fonctionnalités

Qualité de construction inégale

Performances HDR médiocres

Si vous recherchez un moniteur qui dépasse la norme 4K, vous avez le MSI Prestige PS341WU. Afficher n’importe quel moniteur 4K impeccable n’est en aucun cas une tâche facile, mais ce moniteur le fait avec l’énorme résolution native 5K2K (et le rapport d’aspect ultra large 21: 9) de son écran IPS de 34 pouces. Il n’est pas bon marché, mais il a un ensemble de fonctionnalités formidable pour compenser cela, y compris un panneau Nano IPS avec une gamme de couleurs DCI-P3, un support HDR et une connectivité complète. Tout cela emballé dans une belle esthétique blanche, et vous vous êtes procuré l’un des meilleurs moniteurs professionnels de 2020.

