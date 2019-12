Meilleurs moniteurs USB-C pour MacBook, MacBook Air et MacBook Pro (2016-2019) en 2019

Source: iMore

Moniteurs USB-C pour Macbooks

Si vous recherchez un écran large pour accompagner votre MacBook Air ou MacBook Pro, vous êtes au bon endroit. Votre meilleur pari est l'écran 4K 27 pouces de LG grâce à sa polyvalence et son prix. Il est parfait pour la plupart des gens, bien qu'il existe d'autres moniteurs mieux adaptés à différents besoins.

Meilleur dans l'ensemble: LG 27UK850-W

Le dernier écran 4K de LG est parfaitement dimensionné pour la plupart des gens à 27 pouces. Il prend en charge une large gamme de périphériques, notamment USB-C, USB-A, DisplayPort, HDMI et des écouteurs standard.

La meilleure partie de ce moniteur est sa capacité à alimenter votre MacBook tout en agissant comme un écran afin que votre batterie ne vous limite pas. Il peut même alimenter facilement le MacBook Pro 13 pouces (bien qu'il ait du mal à garder le MacBook Pro 15 pouces plus qu'un filet pendant son utilisation).

Avantages:

Un concentrateur USB intégré pour tous vos périphériques

Installation facile

Affichage 4K

Taux de rafraîchissement de 60 Hz et temps de réponse de 5 ms

Écran IPS sans bordure sur 3 côtés

Les inconvénients:

Mauvaise qualité audio intégrée

Panneau de commande maladroit

Meilleur dans l'ensemble

LG 27UK850-W

Le meilleur moniteur USB-C pour la plupart des gens.

Ce moniteur 4K est parfaitement situé entre le prix et les fonctionnalités avec une variété de ports, un transfert de données à haute vitesse, etc.

Meilleur rapport qualité / prix: HP Envy 27

L'Envy 27 pouces a un grand écran aussi beau que son matériel. Il est ultra-fin avec une lunette "micro-bord", ce qui signifie qu'il a un bord presque sans bord sur 3 côtés, de sorte que vous voyez plus sur l'écran que, par exemple, l'écran 27 pouces d'un iMac. Le connecteur USB-C alimente le MacBook Pro 13 pouces (il chargera également le MacBook Pro 15 pouces), vous n'aurez donc pas à vous soucier de la décharge de la batterie.

Il a une petite base pour un encombrement minimal sur le bureau et peut être monté sur un mur. Avec deux ports HDMI, un DisplayPort et la prise en charge d'AMD FreeSync, c'est l'écran de jeu, l'écran de visionnage de films et le moniteur de tous les jours parfaits.

Avantages:

Affichage 4K

Taux de rafraîchissement rapide de 60 Hz

Zéro décalage pour les jeux

Les inconvénients:

Pas de réglage vertical

Le support est fragile

Meilleure valeur

HP Envy 27

Une option abordable qui a l'air aussi belle que performante.

Le HP Envy 27 est un moniteur modèle de qualité pour ce prix. Vous en avez pour votre argent.

Idéal pour la connexion en guirlande: LG UltraFine 4K

Le prix sur le LG UltraFine 4K est très attrayant. Vous pouvez avoir un moniteur 4K de qualité qui fonctionne parfaitement avec votre Mac. Bien qu'il n'ait pas l'esthétique du design Apple, les bonnes choses sont à l'intérieur. Tout comme un moniteur de marque Apple, tous les contrôles du moniteur sont disponibles dans la section des paramètres de votre Mac.

Cet écran de 24 pouces s'intègre parfaitement dans la poche de qualité raisonnable et d'excellent prix si cela ne vous dérange pas le look noir boxy. Quant au prix, vous pouvez en obtenir deux pour presque le prix d'un écran LG UltraFine 5K.

Avantages:

Deux ports Thunderbolt 3

Prise en charge de l'affichage double écran complet 4K

Prend en charge la charge de 85 W

Facile à installer

Les inconvénients:

Pas de caméra ni de micro

Pas de ports hérités

Idéal pour la connexion en guirlande

LG UltraFine 4K

Prise en charge complète de l'écran double 4K.

Connectez-en deux pour un flux de travail magnifique, lumineux et pratique pour votre ordinateur portable Mac.

Option Premium: LG 34WK95U-W Nano-ISP UltraWide

Bien que l'UltraFine 5K de LG ait été conçu spécifiquement avec le MacBook Pro d'Apple à l'esprit; c'est le 34WK95U-W qui gagne nos cœurs. Ce moniteur 5K a une résolution de 5120 x 2160, un écran de 34 pouces, un port Thunderbolt 3, un port HDMI, un port DisplayPort et quelques ports USB-A. Il est plus polyvalent que l'UltraFine, et c'est très fin avec nous.

Avantages:

Technologie de qualité professionnelle

Écran Nano ISP couleur 5K

Concentrateur USB

Options d'entrée polyvalentes

Les inconvénients:

Pas de caméra ni de microphone intégrés

Mauvaise qualité de haut-parleur intégré

Option premium

LG 34WK95U-W Nano-ISP UltraWide

Du MacBook à l'iMac avec LG et Thunderbolt 3.

Utilisez le moniteur UltraWide de LG avec votre ordinateur portable Mac et connectez-le en série avec un deuxième moniteur 4K.

Idéal pour iPad Pro: LG UltraFine 5K

Avec la dernière mise à jour de LG pour son moniteur UltraFine 5K, vous pouvez l'utiliser avec votre iPad Pro 2018 (ou version ultérieure) avec USB-C. En effet, le moniteur prend désormais en charge USB-C et Thunderbolt. Le Thunderbolt 3 charge le MacBook Pro et les trois ports USB-C offrent 5 Gbit / s en aval. Ses 27 pouces de large, ce qui correspond à la taille du plus grand iMac d'Apple, et a une gamme de couleurs P3 similaire avec une luminosité de 500 nits. Pour une résolution complète de 5K sur un écran plus grand, l'UltraFine 5K est votre choix parfait.

Son plus gros inconvénient est qu'il n'a pas tout à fait cette esthétique Apple. LG a conçu une base Edge-Arcline attrayante pour certains de ses moniteurs, qui est plus belle avec les produits Apple. L'UltraFine 5K, malheureusement, a toujours cette grande base noire carrée.

Avantages:

Résolution jusqu'à 5K

Conçu pour Apple

Thunderbolt 3 et USB-C

Haut-parleurs, caméra et micro intégrés

Les inconvénients:

Aucune esthétique Apple

Pas de ports hérités

Idéal pour iPad Pro

LG UltraFine 5K

Écran 5K complet et prise en charge de l'USB-C.

Si votre flux de travail comprend à la fois un MacBook Pro et un iPad Pro, c'est le moniteur que vous souhaitez.

Meilleure courbe: LG 38WK95C-W UltraWide incurvé

L'avenir est incurvé et LG est le pionnier de la flexion des règles d'affichage. Ce moniteur UltraWide de 38 pouces a un rapport de 21: 9 avec prise en charge d'écran partagé et est parfait pour les graphistes et les éditeurs professionnels de photos et de vidéos. L'écran dispose d'un port de transfert de données USB-C, de deux ports USB-A, de deux ports HDMI et d'un port DisplayPort.

Avantages:

Bien conçu

Installation facile

Ports polyvalents

Bon son intégré

Meilleur courbe

LG 38WK95C-W UltraWide incurvé

Devant la courbe.

Si vous devez charger votre ordinateur portable Mac et transférer des données en même temps, vous avez de la chance.

Meilleur sur un budget: ASUS ZenScreen

Le ZenScreen est un favori dans le bureau iMore pour son incroyable portabilité. Il s'agit d'un écran de 15,6 pouces avec un connecteur USB-C. Vous pouvez basculer entre le mode paysage et le mode portrait, et il est compatible avec Thunderbolt 3. Si vous avez besoin d'un deuxième écran lorsque vous vous dirigez vers le café, cela prend juste la bonne quantité d'espace sans être un fardeau pour votre portabilité.

Avantages:

Pèse moins de 2 livres

Ultra-mince à seulement 8 mm d'épaisseur

Livré avec sa propre housse

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Les inconvénients:

Ne charge pas votre ordinateur portable

Pas de prise en charge HDMI

Meilleur sur un budget

ASUS ZenScreen

Aussi portable que possible.

Le ZenScreen est le moniteur très portable d'ASUS avec son propre port USB-C, un superbe panneau IPS et plus encore.

Idéal pour les créatifs: * BenQ PD2720U DesignVue 4K *

Les graphistes, photographes et vidéastes gagnent gros avec l'écran DesignVue 4K de BenQ. Il est conçu pour vous. La variété des modes d'affichage est utile et le moyen incroyablement facile de basculer entre eux, y compris l'écran partagé, est un plaisir absolu à utiliser.

L'écran répond à tous vos besoins de résolution de haute qualité. Les noirs sont profonds, les rouges sont brillants et les blancs sont si brillants que vous avez presque besoin de lunettes de soleil. En fait, j'ai travaillé en mode sombre pendant un certain temps, ce qui a un peu réduit la luminosité, tout en gardant l'écran clair.

Avantages:

Image nette

Deux ports Thunderbolt 3

Ports hérités

Support multi-angle

Prend en charge les moniteurs en chaîne

Livré avec son propre contrôleur de raccourci clavier

Variété d'options de filtre d'écran à bord

Les inconvénients:

Les ports de connexion sont terriblement positionnés

Pas aussi compatible avec Mac que l'écran UltraFine 4K de LG

Haut-parleurs de mauvaise qualité

Idéal pour les créatifs

BenQ PD2720U DesignVue 4K

Économiseur d'espace.

Si vous êtes graphiste, photographe ou vidéaste, vous allez adorer la variété des modes d'affichage ici.

Conclusion

Choisir le deuxième écran de droite pour votre MacBook, MacBook Air ou MacBook Pro est difficile. Il est important de tenir compte de l'espace dont vous disposez sur votre bureau, de l'utilisation prévue de votre ordinateur portable Mac et de la quantité que vous pouvez vous permettre. C'est pourquoi le LG 27UK850-W convient parfaitement à la plupart des gens. À 27 pouces, c'est grand, mais pas trop grand. Il a une résolution d'écran 4K incroyable et une variété de ports polyvalents pour connecter toutes sortes de périphériques.

Si le LG 27Uk850 est juste un peu hors de votre portée, le HP Envy 27 est vraiment la meilleure chose suivante. Avec la résolution 4K et la prise en charge USB-C, il n'a pas toutes les cloches et les sifflets du modèle LG, mais il a tout ce dont vous avez besoin pour que votre deuxième écran fonctionne pour vous. Votre compromis le plus important est qu'il y a moins de ports que le modèle plus cher et que la base n'est pas aussi solide.

