Meilleurs nouveaux jeux sortis sur Switch, PS4 et Xbox One cette semaine – 12-18 janvier 2020

New Releases est de retour pour une autre année de jeux vidéo, et cette semaine de janvier est consacrée à cet anime. Cet épisode présente l’aventure de Goku dans Dragon Ball Z: Kakarot, l’action de match-trois de Puzzle & Dragons Gold, et une aventure remaniée de Tokyo avec Tokyo Mirage Sessions #FE Encore. Il y a aussi une double dose de titres indépendants avec Red Bow et Super Mega Space Blaster Special Turbo.

Super Mega Space Blaster Special Turbo – 14 janvier

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC, Switch

Space Blaster est un jeu de tir avec des éléments infernaux, ce qui signifie que vous éviterez toutes sortes de lasers et de balles pendant que vous volerez dans l’exosphère. Avec 15 navires différents et plusieurs power-ups, il existe de nombreuses façons de ravager vos adversaires spatiaux. Vous pouvez aussi voler avec des amis en coopération ou contre d’autres en multijoueur en ligne.

Red Bow – 14 janvier

Disponible sur: PS4, Vita, Xbox One, Switch (14 janvier) / PC (17 janvier)

Red Bow est l’histoire de Roh, une jeune fille prise au piège dans un cauchemar. Il s’agit d’une brève aventure axée sur l’histoire que vous pouvez terminer en quelques heures seulement. Sachez simplement que le développeur avertit les joueurs de l’exploration de Red Bow de certains contenus sombres et matures.

Puzzle & Dragons Gold – 15 janvier

Disponible sur: Switch

Le combattant de puzzle préféré des fans fait ses débuts sur Switch Puzzle & Dragons Gold. Pour les non-initiés, le combat s’effectue en faisant correspondre trois orbes de la même couleur. Cela semble assez simple, mais lorsque vous tenez compte des capacités spéciales et des files d’attente de monstres, les possibilités stratégiques s’ouvrent vraiment.

Dragon Ball Z: Kakarot – 17 janvier

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC

Kakarot est un RPG d’action mettant en vedette plus que Kakarot, alias Goku. Vous pouvez également jouer en tant que Piccolo, Gohan et même des formes de fusion comme Vegito. Le créateur de la série Akira Toriyama a également dessiné un nouveau personnage pour le jeu, un ancien membre de Ginyu Force nommé Bonyu. Kakarot couvre cette histoire, l’arc cellulaire et de nombreux autres moments emblématiques de la série.

Plus de couverture:

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore – 17 janvier

Disponible sur: Switch

La Wii U JRPG prend une seconde vie sur Switch, qui comprend de nouveaux contenus d’histoire, de la musique et des membres du groupe. Si vous avez raté l’aventure originale, voici le terrain: le combat est une combinaison de la série Shin Megami Tensei et Fire Emblem, utilisant à la fois les faiblesses élémentaires et le triangle d’arme. En dehors du combat, vous sauterez entre le monde réel de Tokyo et une dimension alternative où les méchants Mirages sont apparus.

Plus de couverture:

Ce n’est que le premier épisode de New Releases pour 2020 et pour le mois de janvier. La semaine prochaine, nous examinerons une autre vague de jeux, notamment Oddworld: Stranger’s Wrath HD et The Walking Dead: Saints and Sinners.

