Meilleurs nouveaux jeux sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 9-15 février 2020

C’est la semaine de l’amour, donc cet épisode de New Releases passe un peu plus de temps pour parler d’un jeu de plus que d’habitude – ou du moins de DLC bonus, depuis l’extension Dead Cells The Last Seed arrive cette semaine. Il est également temps pour les versions occidentales du remaster Yakuza 5 et Snack World: The Dungeon Crawl – Gold. Si vous avez manqué la version originale de Darksiders Genesis, vous pouvez récupérer les versions de la console cette semaine. Street Fighter 5 revient également sous les projecteurs avec l’édition Champion, et les types créatifs PS4 peuvent plonger dans les rêves exclusifs tant attendus.

Yakuza 5 – 11 février

Disponible sur: PS4

The Yakuza Remastered Collection est un package tout-en-un qui vous propose des remasters de Yakuza 3, 4 et 5 .. Ces trois jeux ont des dates de sortie décalées, mais la dernière entrée arrive ce mois-ci. Reprenant le «5» en son nom, cette entrée particulière se déroule dans cinq régions différentes du Japon et comprend cinq personnages jouables, dont le ruffian préféré de tous, Kazuma Kiryu.

Dead Cells – The Bad Seed – 11 février

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC, Switch

The Bad Seed est le premier morceau de DLC payant de Dead Cells, et le buy-in de 5 $ vous offre une bonne quantité de nouveau contenu. L’Arboretum et The Swamp sont deux nouveaux biomes issus des premières parties du jeu roguelike, et ils se terminent par un combat de boss contre un monstre géant aux champignons. Vous combattrez également de nouveaux ennemis avec de nouvelles capacités et armes, y compris une faux géante qui occupe vos deux emplacements d’armes.

Dreams – 14 février

Disponible sur: PS4

Media Molecule, créateurs de LittleBigPlanet, a conçu un autre jeu d’outils profond avec Dreams. Cette exclusivité PS4 vous permet de sculpter des objets, de construire des mondes et de créer à peu près n’importe quel type d’activité auquel vous pouvez penser – quelqu’un a même refait Final Fantasy VII dans le jeu. Que vas-tu imaginer?

Darksiders Genesis – 14 février

Disponible sur: PS4, Xbox One, Switch

Les cavaliers sont de retour: ce jeu de hack-and-slash de haut en bas vous permet de contrôler Strife and War Vous pouvez basculer entre les deux à la volée, en utilisant les pistolets de Strife et l’épée de guerre pour abattre la horde d’ennemis à l’écran. La sortie sur PC a déjà eu lieu l’année dernière, mais les joueurs sur console peuvent prendre les rênes cette semaine.

Street Fighter V: Champion Edition – 14 février

Disponible sur: PS4, PC

Street Fighter 5 est également sorti depuis un certain temps, mais l’édition Champion regroupe tous les contenus précédemment publiés. Cela signifie que vous obtenez 40 personnages, 34 scènes et plus de 200 costumes. Capcom a également ajouté un deuxième V-Skill pour chaque combattant et a apporté quelques changements d’équilibre – ce patch d’équilibre sera disponible pour tous ceux qui possèdent n’importe quelle version de Street Fighter 5.

Snack World: The Dungeon Crawl – Or – 14 février

Disponible sur: Switch

Le cadre de Snack World est un mélange de fantaisie médiévale et de commodités modernes comme les téléphones portables et les mini-marts – laissez le soin au fabricant Layton de niveau 5 de construire un autre monde fascinant. Snack World vous permet de personnaliser un personnage, d’explorer des donjons générés aléatoirement et d’aider les citadins. “L’or” dans le titre signifie que vous obtenez également tout le contenu précédemment publié.

Il reste encore beaucoup de février à venir, et un autre lot de jeux se prépare pour la semaine prochaine. Les nouvelles versions reviendront dimanche prochain pour jeter un œil à certains jeux bien-aimés qui trouvent leur place sur de nouvelles consoles, alors que Kingdom Hearts 2.8 HD Final Chapter Prologue arrive sur Xbox One et Devil May Cry 3: Special Edition arrive sur Switch.

