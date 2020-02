Meilleurs nouveaux jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-février 2020

Le mois de l’amour est arrivé, et cet épisode de New Releases jette un regard de haut niveau sur certains des plus grands jeux de février. Le nouveau mois démarre avec The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics et se termine avec One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Entre les deux, les joueurs PS4 peuvent profiter d’exclusivités comme Dreams et le remaster Yakuza 5. Les fans de Platinum Games peuvent également revisiter Bayonetta et Vanquish avec leur pack 10e anniversaire.

The Dark Crystal: Age Of Resistance Tactics – 4 février

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC, Switch

Netflix a créé une série basée sur le film culte, et maintenant cette série obtient son propre jeu. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un jeu de tactique, et il propose plus de 50 escarmouches à gagner, 14 personnages à mener au combat et de nombreux travaux personnalisés à assigner en cours de route alors que la guerre entre les Gelflings et les Skeksis fait rage.

Yakuza 5 – 11 février

Disponible sur: PS4

La collection Yakuza Remastered est un achat unique, mais ce buy-in vous donne des remasters de Yakuza 3, 4 et 5. Ces trois jeux ont des dates de sortie décalées, mais la dernière entrée arrive ce mois-ci. Reprenant le «5» en son nom, cette entrée particulière se déroule dans cinq régions différentes du Japon et comprend cinq personnages jouables, dont le ruffian préféré de tous, Kazuma Kiryu.

Dreams – 14 février

Disponible sur: PS4

Media Molecule, créateurs de LittleBigPlanet, a conçu un autre ensemble d’outils profond avec Dreams. Cette exclusivité PS4 vous permet de sculpter des objets, de construire des mondes et de créer à peu près n’importe quel type d’activité auquel vous pouvez penser – quelqu’un a même refait Final Fantasy VII dans le jeu. Que vas-tu imaginer?

Pack 10e anniversaire Bayonetta & Vanquish – 18 février

Disponible sur: PS4, Xbox One

Ces classiques cultes des jeux Platinum lancés il y a 10 ans, et ils sont regroupés sur PS4 et Xbox One pour célébrer. Ceux d’entre vous qui ont une PS4 Pro ou Xbox One X peuvent même les expérimenter en résolution 4K à 60 images par seconde. Cela semble être un bon moyen de vous rafraîchir avant d’obtenir enfin Bayonetta 3.

One Punch Man: un héros que personne ne connaît – 28 février

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC

Basé sur l’anime à succès, ce combattant de l’arène reste fidèle à One Punch Man de manière intelligente. Saitama gagne en effet tous les combats avec un seul coup de poing, mais si vous le choisissez pour votre équipe lors de l’un des combats 3 contre 3, il faudra un certain temps pour se montrer, vous laissant combattre défavorisé jusqu’à ce qu’il arrive. Bien sûr, il y a aussi beaucoup d’autres personnages préférés des fans.

Février ne fait que commencer et il y a plein de matchs à l’horizon. La semaine prochaine, nous plongerons dans la version gonflée de Street Fighter V: Championship Edition et une nouvelle extension pour Dead Cells, appelée The Bad Seed.

