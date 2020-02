Meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 $: les meilleurs ordinateurs portables à petit budget

Il peut être plus difficile de trouver le meilleur ordinateur portable à moins de 500 $, mais ce n’est pas impossible. S’il est vrai qu’en général, les ordinateurs portables plus puissants ont tendance à être plus chers, les meilleurs ordinateurs portables de moins de 500 $ trouveront un équilibre parfait entre les prix et les performances.

La plupart des ordinateurs portables à petit budget ne fourniront jamais ce niveau de performances, parmi les meilleurs ordinateurs portables haut de gamme. Cependant, si vous ne vous attendez pas à faire quelque chose d’incroyablement gourmand en graphiques ou gourmand en processeur, il existe de nombreux ordinateurs portables qui vous permettront de répondre à la plupart des exigences informatiques sans vous coûter un bras et une jambe. Avec un peu d’aide de notre part, vous pouvez économiser de l’argent tout en obtenant ce portable qui répond à vos besoins informatiques.

Que vous recherchiez simplement un ordinateur portable bon marché pour les enfants, un ordinateur portable de jeu abordable, un ordinateur portable 2 en 1 ou l’un des meilleurs Chromebooks du marché, nous avons les meilleurs ordinateurs portables de moins de 500 $ sur cette liste. Vous trouverez quelque chose qui vous convient sans avoir à faire toutes ces recherches frustrantes. Ce n’est pas parce que vous avez un budget limité que vous ne pouvez toujours pas tirer le meilleur parti.

Les meilleurs ordinateurs portables de moins de 500 $ en un coup d’œil

Commutateur Microsoft Surface GoAcer 3Dell Inspiron Chromebook 11 Chromebook 2 en 1Acer 15Acer Chromebook R11Acer Chromebook Spin 15

Microsoft Surface Go fera plus que répondre à vos besoins informatiques dans son boîtier compact et portable.

1. Microsoft Surface Go

Le meilleur ordinateur portable à moins de 500 $ jusqu’à présent

CPU: Intel Pentium Gold 4415Y | Graphique: Intel HD Graphics 615 | RAM: 4 Go – 8 Go | Écran: Écran tactile PixelSense 10,5 pouces 1 800 x 1 200 | Espace de rangement: EMMC 64 Go – SSD 128 Go

Abordable

Léger et facile à tenir

Pas aussi puissant que l’iPad

Type de couvercle non inclus

Le Microsoft Surface Go n’est peut-être pas l’ordinateur portable traditionnel auquel nous sommes tous habitués, mais il répondra largement à vos besoins informatiques dans son boîtier compact et portable. Non seulement cet appareil est l’une des meilleures tablettes Windows, mais il constitue une excellente alternative pour les ordinateurs portables si vous recherchez le meilleur ordinateur portable à moins de 500 $. Avec un mode Windows 10 S prêt à l’emploi, vous obtenez un système d’exploitation approprié qui vous permet d’utiliser des applications telles que les versions mobiles de Microsoft Office et Adobe Photoshop. Si votre ordinateur a besoin de traitement de texte, d’envoi d’e-mails, de vidéoconférence, de jeux légers, de retouche photo légère et de streaming Netflix, cet appareil est là pour vous.

Lire la critique complète: Microsoft Surface Go

Acer Switch 3 est conçu autour du même concept que le Surface Book 2.

2. Acer Switch 3

Une alternative Surface Book 2 à moitié prix

CPU: Intel Pentium Quad Core N4200 à 1,10 GHz – Intel Core i3 7100U | Graphique: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 Go | Écran: Écran tactile LCD de 12,2 pouces, 1 920 x 1 200 IPS | Espace de rangement: 64 Go – 128 Go eMMC

Excellente qualité de construction

Superbe valeur

Support articulé délicat

Options de stockage plus lentes

Le Microsoft Surface Book 2 est assez cher, mais l’Acer Switch 3 est une excellente alternative pour beaucoup moins d’argent, ce qui en fait le meilleur ordinateur portable à moins de 500 $ pour les fans des fonctionnalités de Surface Book 2. Cette tablette est conçue autour du même concept que le Surface Book 2, même si elle est moins adaptée en raison de ses internes de faible puissance. Pour la plupart des tâches, cependant, c’est une petite machine courageuse. Ce que cet ordinateur portable 2-en-1 a sur les modèles ‘Pro’ et ‘Go’ de Microsoft, c’est que le clavier est déjà inclus. Bien sûr, l’Acer Switch 3 est disponible en plusieurs configurations, avec USB-C, 8 Go de mémoire, un écran tactile IPS et un processeur Intel Core i3 7100U avec l’option la plus chère.

Lire la critique complète: Acer Switch 3

Le Dell Inspiron Chromebook 11 2-en-1 est plus que capable de gérer toute votre navigation sur le Web et l’édition de documents.

3. Chromebook Dell Inspiron 11 2 en 1

Le meilleur Chromebook 2 en 1 pas cher

CPU: Intel Celeron N3060 | Graphique: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4 Go | Écran: Écran tactile HD de 11,6 pouces (1366 x 768) | Espace de rangement: 32GB-64GB eMMC

Durable

Longue durée de vie de la batterie

Pas très puissant

Stockage SSD plus lent

Parmi les meilleurs Chromebooks, il y a aussi une machine économe pour tous ceux qui recherchent le meilleur ordinateur portable à moins de 500 $. Il est facile de voir comment le Chromebook 11 Inspiron Dell 2-en-1 dépasse les attentes. Bien qu’il soit loin du Chromebook le plus puissant disponible, c’est exactement ce dont les gens en ont besoin: économique, facile à utiliser et capable de résister aux abus. Le Dell Inspiron 11 2-en-1 est plus que capable de gérer toute votre navigation sur le Web et l’édition de documents, et considérez qu’il pourrait être le meilleur ordinateur portable de moins de 500 $ qui ne se briserait pas d’un simple trébuchement.

Lire la critique complète: Chromebook Dell Inspiron 11 2 en 1

Acer Chromebook 15 fait une impression étonnante avec sa durée de vie de la batterie, qui dure près de 17 heures dans notre test de batterie.

4. Acer Chromebook 15

Preuve que le 15 pouces peut aussi être abordable

CPU: Intel Pentium N4200 | Graphique: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 Go | Écran: 15,6 pouces, FHD (1 920 x 1 080) | Espace de rangement: 32GB eMMC

Durée de vie incroyable de la batterie

Design attrayant et sans ventilateur

Le trackpad est maladroit

Facile à alourdir avec des onglets

Avec un châssis brillant aussi magnifique que le MacBook le plus récent, ce magnifique Chromebook de 15 pouces fait une impression incroyable avec sa durée de vie de la batterie, qui dure près de 17 heures dans notre test de batterie. C’est fou pour un ordinateur portable de 15 pouces – Chromebook ou non. Mais ce n’est pas fini. Il a également quelques autres atouts dans ses manches, y compris son habitabilité, son affichage brillant et sa capacité de charge rapide. Mieux encore, c’est le meilleur ordinateur portable de moins de 500 $ (vous pouvez en trouver un de moins de 200 $, en fait), donc les acheteurs soucieux de leur budget adoreront la valeur.

Lire la critique complète: Acer Chromebook 15

La conception de l’Acer Chromebook R11 pourrait ne pas faire tourner les têtes. (Crédit d’image: Acer)

5. Acer Chromebook R11

Flips à 360 degrés toute la journée

CPU: Intel Celeron N3150 – N3160 | Graphique: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4 Go | Écran: 11,6 “HD (1366 x 768) 16: 9 IPS | Espace de rangement: Mémoire flash 32 Go ou SSD 32 Go

Convertible

Attrayant minimaliste

Bonne autonomie de la batterie

Terrible trackpad

Écran HD uniquement

Le design de l’Acer Chromebook R11 pourrait ne pas faire tourner les têtes, mais en ce qui concerne les meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 $, son châssis est toujours d’une beauté minimaliste avec sa finition texturée et une construction globale qui semble assez solide. Il possède également quelques autres atouts: l’autonomie de la batterie qui dure jusqu’à 10 heures, l’écran tactile dynamique, la conception 2 en 1 qui vous permet de l’utiliser en mode tente et tablette et ces haut-parleurs croustillants et lumineux. Ce clavier est également attachant.

Lire la critique complète: Acer Chromebook R11

Le Chromebook Spin 15 d’Acer vous impressionnera toujours avec son talent pour le multitâche sans se frotter les cils. (Crédit image: Acer / Elgiganten)

6. Acer Chromebook Spin 15

Le Chromebook ultime pour le multitâche

CPU: Intel Pentium N4200 | Graphique: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 Go | Écran: 15,6 “Full HD (1920 x 1080) 16: 9 IPS | Espace de rangement: jusqu’à 64 Go de mémoire flash

Beaucoup de puissance

Durée de vie de la batterie extrêmement longue

Écran tactile magnifiquement réactif

Le trackpad pourrait être mieux

Haut-parleurs de second ordre

Même si vous êtes habitué aux ordinateurs portables puissants qui répondent à vos demandes de retouche photo et vidéo, l’Acer Chromebook Spin 15 vous impressionnera toujours avec son talent pour le multitâche sans se frotter les cils. Cet ordinateur portable léger ne semble pas pouvoir assumer des tâches gourmandes en processeur à la fois, mais il le fait, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs informatiques implacables qui font plus que leur juste part de navigation sur Internet, de jeux mobiles et de streaming vidéo.

Lire la critique complète: Acer Chromebook Spin 15