Meilleurs ordinateurs portables Acer 2020 | TechRadar

Procurez-vous l’un des meilleurs ordinateurs portables Acer 2020 que vous puissiez offrir, et vous emporterez chez vous un ordinateur portable qui offre une fiabilité et des performances de premier ordre sans vous ruiner. Acer est synonyme de prix abordable, offrant aux acheteurs soucieux de leur budget de grandes options à un prix raisonnable dans une mer de primes, et cela s’étend à sa gamme d’ordinateurs portables.

Cela signifie que les meilleurs ordinateurs portables Acer, tout en offrant suffisamment de puissance pour satisfaire les professionnels et les joueurs, constituent également d’excellents ordinateurs portables pour les étudiants et les utilisateurs occasionnels. Et, il y a aussi une pléthore d’options, des Chromebooks légers et Ultrabooks portables aux artistes haut de gamme et aux grands joueurs de jeux.

Pour vous aider à monter dans le train Acer, nous avons trié sur le volet les meilleurs ordinateurs portables Acer disponibles en ce moment. Chacun de ces ordinateurs portables a été testé et examiné par nous, vous savez donc qu’ils ont obtenu notre sceau d’approbation. Il vous suffit de parcourir la liste et de décider quel ordinateur portable Acer est idéal pour vos besoins.

Que vous soyez en voyage ou au bureau, l’Acer Swift 3 est l’un des meilleurs ordinateurs portables Acer 2020 pour vous. (Crédit d’image: Acer)

1. Acer Swift 3

Des performances haut de gamme à partir d’un ordinateur portable économique

CPU: jusqu’à Intel Core i7-8565U | Graphique: Nvidia GeForce MX150, Intel HD Graphics 620 ou AMD Radeon Vega 8 | RAM: 4 Go – 8 Go | Écran: Écran FHD 14 pouces (1 920 x 1 080) ComfyView IPS – 15,6 “Full HD (1 920 x 1 080) | Espace de rangement: 128 Go – Disque dur 1 To, 16 Go de mémoire Intel Optane

Superbe clavier et trackpad

Performance excellente

Prix ​​très raisonnable

Semble un peu simple

Au-delà de l’extérieur modeste de l’Acer Swift 3, vous trouverez un excellent ordinateur portable qui offre beaucoup de puissance pour le travail et les études. Le Swift 3 (à ne pas confondre avec le Switch 3 ci-dessous) est un ordinateur portable peu coûteux; cependant, ce châssis ordinaire est entièrement en aluminium et regorge de composants robustes. En termes de performances, il se rapproche étonnamment de l’ordinateur portable Microsoft Surface beaucoup plus cher. Son affichage est un peu plus bas, mais les deux sont par ailleurs étonnamment similaires – à part le prix. Cet ordinateur portable est également incroyable à utiliser, avec son trackpad spacieux ainsi que son clavier rétroéclairé qui offre une expérience de frappe confortable avec un voyage décent. Si vous écrivez beaucoup – que vous soyez en voyage ou au bureau, c’est l’un des meilleurs ordinateurs portables Acer 2020 que vous avez.

Lire la critique complète: Acer Swift 3

Acer Switch 3 est parmi les meilleurs ordinateurs portables Acer 2020 proposés aux créatifs. (Crédit d’image: Acer)

2. Acer Switch 3

Superbe 2 en 1 pour les designers en mouvement

CPU: 1,10 GHz Intel Pentium Quad Core N4200 | Graphique: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 Go | Écran: Écran tactile LCD IPS 12,2 pouces, 1920 x 1200 | Espace de rangement: 64 Go – 128 Go eMMC

Très bien construit

Des performances fluides et rapides

Excellent écran

Pas le plus léger du genre

Si vous avez eu l’œil sur une Microsoft Surface Pro, mais que votre portefeuille vous retient, alors vous voudrez peut-être considérer sérieusement cet ordinateur portable Acer 2-en-1. L’Acer Switch 3 est suffisamment rapide et réactif pour les concepteurs, mais vous coûtera moins cher en raison de son prix abordable. Son écran tactile est sensible et vibrant avec de grands angles de vision – crucial sur un appareil dont la charnière solide lui permet d’être utilisé dans une pléthore de configurations. Ce n’est pas le cabriolet le plus léger sur lequel vous aurez jamais mis la main, mais il est rassurant, bien fait et bien construit. Ramassez-le et vous savez que c’est un appareil robuste qui résiste aux coups occasionnels lorsque vous êtes en déplacement. C’est parmi les meilleurs ordinateurs portables Acer 2020 proposés aux créatifs.

Lire la critique complète: Acer Switch 3

Acer Swift 5 a un châssis incroyablement léger et a du punch. (Crédit d’image: Acer)

3. Acer Swift 5

Si léger mais si fonctionnel

CPU: jusqu’à Intel Core i7-8565U | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: 14 “Full HD (1920 x 1080) – 15,6” Full HD (1920 x 1080) | Espace de rangement: 256 Go – SSD 512 Go

Incroyablement léger

Affichage lumineux

Haut-parleurs nets

Autonomie de la batterie intermédiaire

Écran fragile

Les charges de travail quotidiennes typiques ne sont rien pour l’Acer Swift 5, dont le châssis incroyablement léger a du punch, suffisamment pour gérer la conception Web et certains divertissements après qu’il vous ait déjà duré une journée de travail entière. Il s’agit sans aucun doute de l’un des meilleurs ordinateurs portables Acer commercialisés à ce jour. Mais ce n’est pas tout: au-delà de ses performances, il y a aussi son superbe écran sur lequel n’importe quel film ou jeu est magnifique. Il n’est pas parfait, mais aucun de ses défauts n’est suffisamment grave pour décourager les utilisateurs potentiels.

Lire la critique complète: Acer Swift 5

Acer Predator Triton 500 vaut la peine de casser cette tirelire. (Crédit d’image: TechRadar)

4. Acer Predator Triton 500

Dévorer la compétition

CPU: jusqu’à Intel Core i7-9750H | Graphique: jusqu’à Nvidia GeForce RTX 2080 | RAM: 16 Go – 32 Go | Écran: 15,6 “Full HD (1920 x 1080) 16: 9 IPS | Espace de rangement: jusqu’à 1 To SSD

Extrêmement puissant

Bel affichage

Durée de vie de la batterie étonnamment longue

Un peu cher

Couvercle fragile

L’Acer Predator Triton 500 n’est pas exactement bon marché. Cependant, étant donné qu’il s’agit de l’un des meilleurs ordinateurs portables Acer 2020 proposé – sans parler des machines de jeu les plus puissantes – cela vaut certainement la peine de casser cette tirelire. Il est doté de puces Intel Core de 8e et 9e génération ainsi que de cartes Nvidia RTX, ce qui lui donne suffisamment de jus pour gérer les jeux AAA les plus gourmands en processeurs et les plus gourmands en graphisme. Le couvercle est un peu fragile, mais cela n’aura aucun impact sur ses performances globales. Vous devez juste être un peu plus prudent en le trimballant.

Lire la critique complète: Acer Predator Triton 500

L’Acer Aspire E 15 offre plus que ce que vous attendez pour son prix demandé. (Crédit d’image: Acer)

5. Acer Aspire E 15

CPU: Intel Core i5-7200U | Graphique: Nvidia GeForce 940MX | RAM: Jusqu’à 2 Go | Écran: LCD couleur TFT à matrice active 15,6 “(1366 x 768) | Espace de rangement: 1 To

Plus léger qu’il n’y paraît

Clavier convivial pour le travail (et les doigts)

Beaucoup de ports et d’entrées nouveaux et anciens

Construction fragile

Affichage fade

L’écran de l’Acer Aspire E 15 n’a rien de spécial et sa construction est un peu fragile et bon marché. Mais en tant qu’ordinateur portable économique, certaines choses doivent être compromises. Ce qui est bien ici, cependant, c’est que cet ordinateur portable ne fait aucun compromis sur les performances, offrant plus que ce que vous attendez pour son prix demandé. Il y a beaucoup de choses à aimer ici – c’est-à-dire, en plus de vous aider à gérer votre charge de travail quotidienne de manière transparente – y compris un énorme trackpad, un clavier confortable et une variété de ports. Ce n’est pas beaucoup pour les jeux, mais pour des raisons de productivité, c’est parmi les meilleurs ordinateurs portables Acer.

Lire la critique complète: Acer Aspire E 15

Acer Predator Helios 500 est une bête dans presque tous les sens du mot. (Crédit d’image: TechRadar)

6. Acer Predator Helios 500

Un ordinateur de jeu puissant sous forme d’ordinateur portable

CPU: Intel Core i5-7200U | Graphique: Nvidia GeForce 940MX | RAM: Jusqu’à 2 Go | Écran: LCD couleur TFT à matrice active 15,6 “(1366 x 768) | Espace de rangement: 1 To

Beaucoup de puissance pour les jeux

Grand écran 144 Hz à couleurs corrigées

CPU et GPU facilement réglables

Les intervenants sont médiocres

Mauvais trackpad

L’Acer Predator Helios 500 est une bête dans presque tous les sens du terme, à commencer par ses formidables composants qui peuvent gérer n’importe quel jeu que vous lui lancez jusqu’à sa taille herculéenne. Sans aucun doute, il est conçu pour les joueurs hardcore qui ont une tolérance zéro pour les problèmes de jeu les plus courants qui ruineront votre expérience de jeu ou vous éloigneront du classement. Si vous êtes à la recherche d’une monstrueuse machine de jeu pour PC mobile, c’est l’un des meilleurs ordinateurs portables Acer pour embellir votre bureau.

Lire la critique complète: Acer Predator Helios 500

Acer Spin 5 offre une performance décente, en la combinant avec un design agréable et une autonomie décente. (Crédit d’image: TechRadar)

7. Acer Spin 5

Le milieu de gamme n’est qu’un état d’esprit

CPU: jusqu’à Intel Core i7-8550U | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: Jusqu’à 16 Go | Écran: 13,3 “Full HD (1920 x 1080) 16: 9 IPS – 15,6” Full HD (1920 x 1080) 16: 9 IPS | Espace de rangement: Disque dur 1 To – SSD 512 Go

Des performances solides

Vie de la batterie décente

Construire la qualité et le design

Affichage médiocre

Haut-parleurs ternes

Avec un prix milieu de gamme, il est facile de ne pas attendre grand-chose de l’Acer Spin 5. Mais vous seriez surpris – l’Acer Spin 5 offre en fait une performance décente, en le combinant avec un design agréable et une autonomie de batterie décente qui vous durera un certain temps sans frais, pour le prix. Il réduit le prix avec un écran de qualité inférieure et des haut-parleurs pas si bons, que ce sont un petit prix à payer pour accomplir la plupart des tâches informatiques et de productivité sans problèmes et sans payer une somme considérable.

Lire la critique complète: Acer Spin 5

Acer Chromebook R11 mérite de prendre le temps de chercher. (Crédit d’image: Acer)

8. Acer Chromebook R11

Flips à 360 degrés toute la journée

CPU: Intel Celeron N3060 | Graphique: Nvidia Geforce GTX 1050 | RAM: 4 Go | Écran: 11,6 “IPS Multitouch | Espace de rangement: SSD 32 Go

Convertible

Attrayant minimaliste

Bonne autonomie de la batterie

Terrible trackpad

Écran HD uniquement

Acer a peut-être interrompu la production de l’Acer Chromebook R11. Cependant, les magasins tiers le vendent toujours, ce qui signifie qu’il peut être acheté pour beaucoup moins cher si vous savez où chercher. Ce Chromebook mérite certainement de prendre le temps de chercher, avec son design 2-en-1 polyvalent, son look simple mais attrayant et une autonomie décente. Tout cela permet certainement à ce Chromebook d’atteindre ce point idéal parmi les consommateurs, ce qui en fait l’un des meilleurs ordinateurs portables Acer 2020 si vous cherchez à économiser de l’argent.

Lire la critique complète: Acer Chromebook R11

Acer Chromebook Spin 15 est un ordinateur portable incroyable, bien que léger, avec un talent pour le multitâche. (Crédit image: Acer / Elgiganten)

9. Acer Chromebook Spin 15

Chromebook ultime pour le multitâche

CPU: Intel Pentium N4200 | Graphique: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 Go | Écran: 15,6 “Full HD (1920 x 1080) 16: 9 IPS | Espace de rangement: 32 Go – 64 Go

Beaucoup de puissance

Durée de vie de la batterie extrêmement longue

Écran tactile magnifiquement réactif

Beaucoup de biens immobiliers gaspillés

Le trackpad pourrait être mieux

En dépit de certaines limitations, qui ne sont pas exactement des ruptures, le Acer Chromebook Spin 15 est un ordinateur portable incroyable, bien que léger, avec un talent pour le multitâche et la gestion de plusieurs tâches gourmandes en processeur à la fois. Tout en transpirant à peine. Si cela ne suffit pas, il offre également une autonomie impressionnante qui dure jusqu’à 13 longues heures. Cela pourrait même vous survivre, ce qui signifie que vous pouvez faire tout votre travail, regarder un épisode de votre émission préférée et jouer à un jeu ou deux sans avoir à charger. La meilleure partie, vous obtiendrez tout cela sans dépenser un joli centime.

Lire la critique complète: Acer Chromebook Spin 15

Acer a donné au Swift 7 un design plus raffiné. (Crédit d’image: Acer)

10. Acer Swift 7

L’ordinateur portable le plus fin du monde est de retour

CPU: Intel Pentium N4200 | Graphique: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 Go | Écran: 15,6 “Full HD (1920 x 1080) 16: 9 IPS | Espace de rangement: 256 Go – SSD 512 Go

Beau nouveau design

Le pavé tactile est amélioré

Incroyablement léger

Si cher

La position de la webcam n’est pas excellente

Remaniant son plus fin et le plus léger, Acer a donné au Swift 7 un design plus raffiné, une portabilité absolue et des performances décentes qui satisferont tous ceux qui ont besoin d’un ordinateur portable qu’ils peuvent transporter – ou montrer – à peu près n’importe où. La conception svelte a cependant un prix. Pourtant, si vous êtes prêt à le payer pour une commodité suprême, cela vaut vraiment la peine et peut-être le match le plus idéal de tous les meilleurs ordinateurs portables Acer pour vous.

Lire la critique complète: Acer Swift 7