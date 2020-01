Meilleurs ordinateurs portables de jeu 2020: les 10 meilleurs ordinateurs portables de jeu que nous avons examinés

Une fois que vous aurez l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu dans votre arsenal, vous aurez non seulement l’expérience de jeu la plus immersive de votre vie. Vous serez probablement aussi meilleur dans votre jeu, en tête des tableaux de score.

Les meilleurs ordinateurs portables de jeu, après tout, comblent l’écart de performances entre eux et les meilleurs PC de jeu. Ces ordinateurs portables de jeu sont équipés des dernières versions mobiles de composants internes de pointe, tels que les cartes graphiques Nvidia Turing, les processeurs Intel Coffee Lake Refresh et les SSD rapides pour des performances maximales. Ils deviennent si bons, en fait, que vous ne pourrez pas trouver un jeu PC qu’ils ne peuvent pas gérer. Et, pour couronner le tout, ils sont également portables, vous pouvez donc jouer en déplacement.

Peu importe que vous soyez juste un joueur occasionnel qui joue pendant votre temps libre ou un joueur compétitif qui a besoin des composants internes les plus puissants disponibles. Il y a un ordinateur portable de jeu pour vous, que vous trouverez probablement sur cette liste, car nous avons rassemblé le meilleur des meilleurs ordinateurs portables de jeu sur le marché pour chaque budget et chaque besoin. Nous avons également testé et examiné chaque choix, et ils ont obtenu notre sceau d’approbation.

Meilleurs ordinateurs portables de jeu 2020 en un coup d’œil

Alienware Area-51m – le meilleur ordinateur portable de jeu Asus ROG Zephyrus S GX701 – le meilleur ordinateur portable de jeu mince et puissant MSI GS65 Stealth – l’ordinateur portable de jeu le plus esthétique Razer Blade – l’ordinateur portable de jeu le plus portable Lenovo Legion Y740 – l’ordinateur portable de jeu le plus accessible Alienware m17 (2019) – le ordinateur portable de jeu à l’épreuve du tempsMSI GT75 Titan – l’ordinateur portable de jeu le plus minceAsus ROG Strix GL502 – l’ordinateur portable de jeu le plus élégantAsus ROG Zephyrus S GX531GX – l’ordinateur portable de jeu le plus minceOrigin Evo16-S – le meilleur mélange de portabilité et de puissance dans un ordinateur portable de jeu

Meilleurs ordinateurs portables de jeu 2020

Alienware Area-51m est parmi les meilleurs ordinateurs portables de jeu de 2020, avec un gros coup de pouce pour le jeu. (Crédit d’image: Alienware)

1. Zone Alienware-51m

Un ordinateur portable de jeu hors du commun

CPU: Intel Core i7-9700 – i9-9900K | Graphique: NVIDIA GeForce RTX 2060 – 2080 | RAM: 16 Go – 64 Go | Écran: IPS FHD 17,3 “(1920 x 1080) 60 Hz antireflet – IPS 144 Hz NVIDIA G-SYNC | Espace de rangement: 1 To SSHD – 2 To RAID0 SSDs + 1 To SSHD

Extrêmement puissant

Esthétique

Clavier parfait

Très cher

Se faire tirer dessus

Fans forts

Si vous êtes tombé sur les talons en voyant le châssis blanc étonnant et original d’Alienware Area-51m, vous n’êtes pas seul. Et, s’il vous arrive de débourser ces quelques milliers de dollars sur la seule apparence, nous serions les derniers à juger. Quoi qu’il en soit, vous serez heureux de savoir que ce n’était pas tout pour rien, car cet ordinateur portable de jeu – ou plutôt, le meilleur parmi les meilleurs ordinateurs portables de jeu de 2020 – a du punch, au niveau du jeu. C’est jusqu’à présent l’ordinateur portable de jeu le plus puissant du marché, et vous ne pourrez pas vous empêcher d’être impressionné. Son clavier confortable et sa préparation VR ne sont que des cerises sur le dessus.

Lire la critique complète: Zone Alienware-51m

Vous pouvez jouer à n’importe quel jeu PC sous le soleil sur Ultra sur l’Asus ROG Zephyrus S GX701. (Crédit d’image: Asus)

2. Asus ROG Zephyrus S GX701

CPU: Intel Core i7 | Graphique: Nvidia GeForce RTX 2060 – GeForce GTX 2080 Max-Q (8 Go de mémoire GDDR6 VRAM) | RAM: 8 Go – 24 Go | Écran: Écran FHD 1720 pouces (1920 x 1080) 144 Hz avec G-Sync

super mince

Des tonnes de performances

Très cher

De nos jours, les meilleurs fabricants d’ordinateurs portables de jeu se démènent pour créer le plus mince ordinateur portable de jeu avec une puissance brute. À l’heure actuelle, celui qui pourrait mener la charge est l’Asus ROG Zephyrus GX701. À seulement 0,7 pouces d’épaisseur, cette bête d’ordinateur portable dispose d’une puce Intel Coffee Lake Core i7, de graphiques Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q et de 16 Go de RAM. Cela signifie que vous pouvez jouer à n’importe quel jeu PC sous le soleil sur Ultra et l’emporter avec vous partout où vous allez – idéal pour les voyageurs avec un penchant pour les jeux. De plus, il est doté d’un éclairage RVB qui éblouira presque n’importe qui.

Lire l’avis complet: Asus ROG Zephyrus S GX701

MSI GS65 Stealth emballe un coup de poing dans son paquet même chose. (Crédit d’image: MSI)

3. MSI GS65 Stealth

Mince. Magnifique. Puissant.

CPU: Intel Core i7 | Graphique: Nvidia GeForce GTX 1060 – Nvidia GeForce GTX 1070 (8 Go de mémoire GDDR5X VRAM, Max-Q) | RAM: 16 Go – 32 Go | Écran: Écran FHD (1 920 x 1 080) 15,6 pouces antireflet, vue large 144 Hz | Espace de rangement: SSD 256 Go – SSD Super RAID 4 1 To

Beau design subtil

Performance excellente

Le dessous devient très chaud

Jouez à certains des meilleurs jeux PC en déplacement et très discrètement avec le MSI GS65 Stealth, qui pourrait bien être l’ordinateur portable de jeu de vos rêves si vous êtes un voyageur. Avec une épaisseur de seulement 0,69 pouces et des composants impressionnants comme les processeurs Intel Coffee Lake et Nvidia GeForce GTX 10-series – actualisés avec des graphiques RTX 20-series au CES – le MSI GS65 Stealth a du punch dans son package. Il n’y a rien que vous ne pourrez pas lancer sur cette chose qui le ralentira. Et, grâce à l’esthétique intelligente, vous pourrez trimbaler cette plate-forme robuste partout où vous allez, ce qui en fait l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu pour sortir dans la rue.

Lire la critique complète: MSI GS65 Stealth

Razer Blade a constamment été nommé l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu sur le marché. (Crédit d’image: Razer)

4. Lame Razer

CPU: Intel Core i7-8750H – Intel Core i7-9750H | Graphique: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Go GDDR6 VRAM) – Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q (8 Go GDDR6 VRAM) | RAM: 16 Go | Écran: 15,6 pouces FHD (1 920 x 1 080) 144 Hz – OLED 4K (3 840 x 2 160) tactile 60 Hz | Espace de rangement: 256 Go – SSD 512 Go

Incroyablement puissant

Svelte regarde

Très cher

Depuis plusieurs années, le Razer Blade a constamment été nommé l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu sur le marché. Pour une bonne raison, car il fait vibrer certains composants puissants et bénéficie d’un affichage époustouflant dans son châssis élégant. C’est également vrai pour le modèle 2019, qui se transforme désormais en Nvidia GeForce RTX 2080. C’est, franchement, une tonne de puissance pour un ordinateur portable avec ce mince. Si cela ne vous suffit pas, vous pouvez utiliser le Razer Core pour une future expansion. Ne vous y trompez pas: c’est cher; mais cela pourrait valoir la peine si le style et la puissance sont tout aussi importants pour vous.

Lire la critique complète: Lame Razer

Lenovo Legion Y740 est aussi proche que possible d’un ensemble complet. (Crédit d’image: Lenovo)

5. Lenovo Legion Y740

CPU: Intel Core i7-8750H | Graphique: Nvidia GeForce RTX 2060 (6 Go de GDDR6 VRAM) – RTX 2070 (Max-Q 8 Go) | RAM: 16 Go – 32 Go | Écran: 15,6 pouces FHD (1 920 x 1 080) Nvidia G-Sync 144 Hz | Espace de rangement: 256 Go SSD – 256 Go SSD + 1 To HDD

Composants internes puissants

Nouveaux graphiques discrets Nvidia

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Disposition du clavier

Mauvaise autonomie de la batterie

Le Lenovo Legion Y740 contient beaucoup de muscles à l’intérieur de son châssis élégant mais accessible, combinant un taux de rafraîchissement très élevé, des graphiques Nvidia Turing et un processeur puissant avec un refroidissement thermique glorieusement efficace, un système de gestion de câbles astucieux et un certain nombre d’applications pour le rendre Sincèrement. C’est aussi proche que possible d’un ensemble complet, enveloppé dans un beau châssis que vous seriez fier de montrer à vos amis et à des inconnus. Il a toujours les restes de cette esthétique de jeu, mais il est chic pour que vous puissiez jouer en public sans que personne ne le sache. Malgré ses lacunes – l’emplacement malheureux du clavier et de la webcam, ainsi que sa durée de vie de la batterie inférieure – c’est toujours l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu à ce jour.

Lire la critique complète: Lenovo Legion Y740

L’Alienware m17 (2019) vous permettra de vivre l’expérience de jeu la plus immersive de votre vie et de bien paraître en jouant. (Crédit d’image: Dell)

6. Alienware m17 (2019)

Alienware a-t-il fait un autre gagnant élégant?

CPU: Intel Core i5 de 9e génération – i9 | Graphique: Nvidia GeForce GTX 1650 – RTX 2080 avec design Max-Q | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran FHD 17,3 “(1920 x 1080) 60 Hz – Écran FHD 17,3” (1920 x 1080) 144 Hz Tech + Tobii Eyetracking | Espace de rangement: 256 Go SSD – 4 To SSD RAID 0

Design époustouflant

Mince et léger

Écran 1080p uniquement

Autonomie de batterie courte

Dell a réinventé sa marque phare de jeux. L’Alienware m17 (2019) propose des composants internes plus puissants et un nouveau design audacieux que vous ne verrez sur aucun autre ordinateur portable de jeu de son calibre. Cet ordinateur portable de jeu Alienware a fière allure à l’intérieur et à l’extérieur, vous pouvez donc vivre l’expérience de jeu la plus immersive de votre vie et avoir fière allure lorsque vous jouez, que vous soyez à la maison sur votre canapé ou dans un café. Ce n’est pas tout; il est également incroyablement portable, avec un châssis mince et léger, idéal pour les jeux en déplacement. Il s’agit d’un ordinateur portable de jeu bien équilibré qui vaut chaque centime que vous dépensez, bien que vous en dépenserez un montant considérable.

Lire la critique complète: Alienware m17 (2019)

MSI GT75 Titan est le roi des remplacements de bureau. (Crédit d’image: MSI)

7. MSI GT75 Titan

CPU: Jusqu’à Intel Core i9 de 8e génération | Graphique: Nvidia GeForce GTX 2070 (8 Go GDDR6) – Nvidia GeForce GTX 2080 avec 8 Go GDDR6 | RAM: Jusqu’à 32 Go | Écran: 17,3 pouces FHD (1 920 x 1 080) – UHD (3 840 x 2 160) | Espace de rangement: Disque dur 1 To, 1 To

Puissant

Affichage G-Sync

Très cher

Certains ordinateurs portables de jeu ne tirent tout simplement pas de coups, vous permettant d’exécuter n’importe quel jeu auquel vous pouvez penser sur Ultra sans vous ruiner – et le MSI GT75 Titan est un excellent exemple. C’est le roi des remplacements de bureau, équipé de processeurs Intel Coffee Lake à 6 cœurs, de beaucoup de RAM et de graphiques Nvidia Pascal puissants. Bien nommé, il s’agit en effet d’un titan, et n’est ni portable ni adapté aux cafés. Cependant, si vous recherchez la puissance brute, c’est le meilleur ordinateur portable de jeu pour vous. Soyez juste prêt à débourser l’argent.

Lire la critique complète: MSI GT75 Titan

L’Asus ROG Strix GL502 est toujours l’un des meilleurs ordinateurs portables en matière de jeu en 1080p. (Crédit d’image: Asus)

8. Asus ROG Strix GL502

Il est difficile de ne pas aimer un ordinateur portable de jeu aussi bon

CPU: Intel Core i5 – i7 | Graphique: Nvidia GeForce GTX 1060 – 1070 | RAM: jusqu’à 16 Go de DDR4 | Écran: 15,6 pouces Full HD 1 920 x 1 080 IPS | Espace de rangement: SSD 128 Go – 256 Go, disque dur 1 To

Jeux Rocks Full HD

Écran délicieusement vibrant

Autonomie de la batterie intermédiaire

Il n’a peut-être pas le design le plus original ou le plus innovant, échangeant l’esthétique noire et rouge habituelle pour un qui vous fait vous sentir comme son Halloween toute l’année (rien à redire ici, mais certains pourraient le trouver particulièrement peu attrayant). Pourtant, Asus ROG Strix GL502 est toujours l’un des meilleurs ordinateurs portables en matière de jeux en 1080p. En fait, lors de nos tests, nous avons pu augmenter les paramètres dans Overwatch sans jamais descendre en dessous de 60 images par seconde. Il n’offre pas la plus longue durée de vie de la batterie, mais il existe une solution facile – ayez simplement votre chargeur à portée de main à tout moment. Pour compléter le tout, l’écran, l’alimentation et le système audio embarqué, qui compensent largement la durée de vie de la batterie.

Lire la critique complète: Asus ROG Strix GL502

Ce produit est uniquement disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni au moment de la rédaction de ce document. Lecteurs australiens: découvrez une excellente alternative dans l’Alienware 17 R5

L’Asus ROG Zephyrus S GX531GX devrait vous mener loin dans le jeu. (Crédit d’image: Asus)

9. Asus ROG Zephyrus S GX531GX

CPU: Intel Core i7-8750H | Graphique: Nvidia GeForce RTX 2080 (Max-Q) | RAM: Jusqu’à 24 Go | Écran: 15,6 pouces Full HD (1 920 x 1 080) IPS, 144 Hz | Espace de rangement: SSD 1 To – SSD 512 Go / 1 To

Conception mince

Belle performance

Refroidissement innovant

Très cher

L’écran n’est pas HDR

Mince comme un Ultrabook, mais puissant comme un ordinateur portable de jeu, et avec un système de refroidissement très efficace pour démarrer, l’Asus Zephyrus S GX531GX est l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu sur lesquels nous avons mis la main en 2020. Il contient un 8 Intel Core i7 de génération, soutenu par des graphiques Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q et jusqu’à 24 Go de RAM, ce qui signifie que cette bête devrait vous emmener loin dans le jeu, que vous soyez un joueur occasionnel ou un pro. Nous sommes de grands fans, mais probablement pas de ce prix. Cette centrale coûteuse n’est pas pour les poches peu profondes, mais avec des composants premium, un prix premium. N’investissez que si vous avez les offres.

Lire la critique complète: Asus Zephyrus S GX531GX

Gigabyte Aero 15 offre des performances de jeu de premier ordre. (Crédit d’image: Gigabyte)

10. Origine Evo16-S

Puissance et portabilité en un

CPU: Intel Core i7 8750H ou i7 9750H | GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 – NVIDIA GeForce RTX 2080 avec Max-Q | RAM: 8 Go – 32 Go | Espace de rangement: Disque dur 500 Go – SSD 4 To | Afficher: FHD 1920 x 1080 16,1 pouces, niveau IPS 144 Hz

Beaucoup de puissance

Châssis mince et léger pour les jeux

Couvercle personnalisable et éclairage RVB

Lecteur d’empreintes digitales défectueux

L’affichage pourrait être meilleur

Haut-parleurs au son carré

Il y a vraiment beaucoup à aimer à propos de l’Origin Evo16-S. Cet ordinateur portable de jeu ne se contente pas de se vanter d’avoir plus que suffisamment de puissance pour gérer la plupart des jeux AAA sans perte de cadre ou bégaiement, ce qui est déjà une raison en soi pour l’acheter. Il conserve également toute cette puissance dans un châssis particulièrement fin et léger pour un ordinateur portable de jeu. De plus, sa durée de vie de la batterie est meilleure que la moyenne, ce qui est toujours un bon accueil lorsque vous avez un ordinateur portable de jeu. Il a sa part de lacunes, bien sûr: nous aimerions voir un affichage plus dynamique et des haut-parleurs de meilleure qualité. De plus, ce n’est pas exactement l’ordinateur portable de jeu le plus abordable du marché. Cependant, si vous avez un peu d’argent à perdre, vous aurez une expérience de jeu incroyable en déplacement avec l’Origin Evo16-S.

Lire la critique complète: Origine Evo16-S

Choisir le meilleur ordinateur portable de jeu

Lors du choix du meilleur ordinateur portable de jeu pour vous, vous devez prendre en compte quelques éléments.

D’abord et avant tout, la chose la plus cruciale à considérer dans les meilleurs ordinateurs portables de jeu est de savoir s’ils jouent bien avec les derniers jeux. Lors de la création de cette liste, non seulement nous approfondissons les spécifications de chaque ordinateur portable de jeu pour voir s’il est à la hauteur, mais nous exécutons également des repères sur chacun pour vérifier les performances brutes.

Les repères ne disent cependant qu’une partie de l’histoire. Donc, nous nous assurons également de jouer à certains des derniers jeux sur chaque ordinateur portable pour voir à quel point ils fonctionnent. C’est un travail difficile, mais quelqu’un doit le faire.

L’affichage, la qualité sonore, le clavier, le trackpad et la conception générale de l’ordinateur portable sont également importants, donc ce sont certainement des choses que vous voudriez vérifier avant d’appuyer sur ce bouton d’achat.

En fait, si l’appareil obtient un score élevé dans tous ces domaines, il a de bonnes chances de figurer sur notre liste des meilleurs ordinateurs portables de jeu 2020. Cela signifie que vous pouvez acheter l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu de cette liste en toute confiance que vous obtenez un appareil de jeu tueur qui vous durera pendant des années à venir.

Gabe Carey, Bill Thomas et Michelle Rae Uy ont également contribué à cet article