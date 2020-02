Meilleurs ordinateurs portables de jeu de 2020 – Alienware, Razer, Lenovo, etc.

Tout le monde ne peut pas consacrer l’intégralité de son espace de travail à une configuration de PC de jeu dédiée, mais pour ceux qui veulent toujours boire au fond des jeux PC, cela ne ressemble plus à un compromis dramatique pour emprunter la voie d’un ordinateur portable de jeu puissant. Pendant longtemps, les GPU mobiles ont eu du mal à suivre en termes de vitesse, et la chaleur des ordinateurs portables ferait fondre un bureau si quelqu’un jouait à un jeu puissant pendant trop longtemps (du moins, c’est ce que ça faisait). Maintenant, l’équilibre est à l’envers avec un compromis minimal pour la plupart des modèles sur le marché.

Une victoire commune est que les résolutions «les plus adaptées» pour une bonne expérience avec un ordinateur portable conviennent parfaitement à l’état actuel de la puissance de traitement graphique. En ce qui concerne l’affichage, les grands écrans de bureau atteignent des résolutions 4K et au-delà pour les amateurs de pointe, la plupart des ordinateurs portables ne dépassent pas 1920×1080 (ou 1080p) en tant que résolution, car les gains diminuent assez rapidement sur les sous-20 -écrans pouces. Les GPU qui s’intègrent à l’intérieur d’un ordinateur portable ont bien rattrapé cette échelle de pixels et, dans la plupart des cas, font un travail confortable en fournissant plus de 50 images par seconde à des paramètres très élevés dans tous les jeux, sauf les plus exigeants. Un certain nombre de modèles d’ordinateurs portables ajoutent également la possibilité d’augmenter la puissance du GPU à l’aide d’appareils externes, de sorte que vous n’êtes pas confiné à la carte graphique à l’intérieur du boîtier et que vous pouvez vous protéger dans une certaine mesure.

Cependant, il y a certains domaines où des compromis demeurent: les haut-parleurs peuvent avoir du mal à donner un son impressionnant et les ventilateurs peuvent faire beaucoup de bruit en gardant l’air en mouvement dans l’espace limité à l’intérieur d’un châssis d’ordinateur portable. Si vous jouez avec un casque, ces deux problèmes peuvent être ignorés assez confortablement, mais c’est quelque chose à garder à l’esprit.

Les ordinateurs portables de jeu sont également devenus beaucoup plus minces au cours des trois dernières années. Certains sont encore assez gros, en particulier les grandes unités de 17 pouces, mais par rapport à il y a seulement quelques années, la plupart de nos choix ont un réel potentiel pour être de beaux ordinateurs portables puissants à usage quotidien qui peuvent également offrir une excellente expérience de jeu.

Nous avons joué avec de nombreux modèles différents de divers fabricants, et dans ce guide, vous trouverez nos recommandations personnelles et un guide de l’acheteur pour les meilleurs ordinateurs portables de jeu actuellement disponibles. Nous nous sommes concentrés sur les avantages et les inconvénients du facteur de forme, tous les traits uniques, et avons utilisé l’outil d’analyse comparative dans Assassin’s Creed: Odyssey pour nous aider à comparer les performances graphiques des modèles que nous avons testés – ces chiffres de référence nous donnent une indication approximative de la performances moyennes d’images par seconde sur l’unité.

Aperçu rapide: Meilleurs ordinateurs portables de jeu 2019

Meilleur ordinateur portable de jeu pour la portabilité

Razer Blade Stealth

Les bons Les bad sont minces et légers comme n’importe quel ordinateur portable agréable au quotidien Pas un artiste de jeu éblouissant lorsqu’il est loin d’une qualité eGPUB La construction est solide comme le roc Options de stockage très limitées

Le Razer Blade Stealth est un morceau élégant et bien construit d’aluminium noir qui donne l’impression qu’Apple a dit «oui» à la fabrication d’un ordinateur portable ultra-mince pour les joueurs. Mais même si le logo à l’arrière et ces ports USB garnis de vert envoient le signal que cela vient beaucoup de la maison de Razer, c’est toujours un joli matériel minimaliste qui ne crie pas “ordinateur portable de jeu” comme un beaucoup d’autres.

Le Stealth est un plaisir à taper et à utiliser comme un matériel de travail quotidien, même s’il est un peu à l’étroit pour les grandes mains. Sa taille signifie que l’un de ses principaux défauts est le stockage de 256 Go profondément limité qui ne peut être mis à niveau que vers 512 Go en commandant le modèle haut de gamme absolu. Avec les tailles d’installation de jeux relativement importantes d’aujourd’hui, attendez-vous à ce que seulement quelques jeux soient installés à la fois ici.

Avec sa conception portable, il n’est pas surprenant que cette machine offre les pires performances de jeu de toutes les unités testées. Le Stealth d’entrée de gamme ne dispose que de graphiques intégrés et d’un écran 1080p, tandis qu’une version optimisée peut avoir un écran tactile 4K et un GPU GTX 1650 Max-Q. Nous avons constaté qu’il ne pouvait exécuter que des jeux exigeants sur des paramètres faibles et était plus heureux en réduisant la résolution à 720p.

Cela étant dit, si la commodité est votre plus grande priorité et que vous pouvez gérer des jeux à des réglages inférieurs lors de vos déplacements, le Stealth est un bon choix.

Cependant, lorsque le Stealth est à son meilleur, c’est lorsqu’il est connecté à un GPU externe lorsque vous revenez à votre bureau à la maison. Et c’est quoi? Razer a un compagnon idéal pour cela dans le Razer Core X Chroma – bien que son prix de 399 USD / 649 AUD RRP, ainsi que le coût d’une carte graphique de bureau en plus de cela, soit un investissement lourd en soi. Cependant, la plupart des concentrateurs eGPU Thunderbolt 3 fourniront les mêmes fonctionnalités, vous permettant de combiner le Stealth avec une carte graphique de taille bureau, un moniteur externe et d’autres périphériques afin de laisser le Stealth agir comme un PC de jeu beaucoup plus puissant que votre ordinateur de bureau tout en à la maison.

Lors de nos tests, les performances de jeu sur le Core X Choma n’étaient pas aussi bonnes que nous l’aurions espéré. Il y a un goulot d’étranglement dans le système qui signifie qu’une carte RTX 2080 Ti de bureau fonctionne toujours moins bien que certains des autres ordinateurs portables ici. Les forums Core X suggèrent qu’il existe des moyens de vraiment plonger et de modifier les paramètres pour améliorer les performances de l’eGPU, mais ne vous attendez pas à tirer le meilleur parti d’une carte graphique haut de gamme dès la sortie de la boîte.

Pourtant, il y a quelque chose de vraiment agréable dans un ordinateur portable ultra-portable élégant de 13 pouces qui offre également beaucoup de valeur si vous voulez jouer à des jeux. Et si vous décidez d’investir dans une unité eGPU pour la maison, vous pouvez très facilement tirer le meilleur parti des deux mondes.

Spécifications et performances du Razer Blade Stealth

Version testée1080p Core i7-8565U (1,8 GHz) avec GeForce MX150Options d’écran13,3 “1080p / 13,3” 4KOptions GPUCarte graphique Intel UHD Graphics / Geforce MX150 / Geforce GTX 1650Poids3,13 lb / 1,42 kgRRP1099,99 $ USD – 1999,99 $ USD (1999 $ AUD – 3699 $ AUD)Facteur XAssemblage ultra-léger Résultat de référence d’Assassin’s Creed Odyssey (des nombres plus élevés sont meilleurs)Très haut: 11 (1080p) / 17 (720p) / 38 (Core X avec RTX 2080 Ti)Très haut: 16 (1080p) / 26 (720p) / 41 (Core X)

Meilleur ordinateur portable de jeu conçu

Alienware m15

Le bon Le mauvais Le châssis et le plateau de clavier sont vraiment agréables sous les mains Le pavé tactile est petit pour un usage généralTobii eye-tracking intégré

La construction premium signifie un prix premium

La dernière conception du m15 d’Alienware est vraiment de première classe. Les motifs en nid d’abeille sont une grande caractéristique, et en plus d’avoir fière allure, ils offriraient une résistance améliorée du châssis et une capacité de circulation d’air. Le style noir-blanc est également un look saisissant et la finition du corps est agréable sous les mains. L’ensemble du m15 est quelque chose qui se sent incroyablement bien conçu pour être utilisé à la fois comme un ordinateur portable à usage général et une plate-forme de jeu.

La technologie de suivi oculaire Tobii est une inclusion importante. Grâce à ses fonctionnalités les plus élémentaires, il peut assombrir l’écran lorsque vous détournez le regard et s’éclaircir lorsque vous revenez, économisant ainsi une précieuse autonomie lorsque vous l’utilisez à l’écart de l’alimentation. Mais, il a également un grand potentiel pour le jeu, permettant aux mouvements oculaires d’être utilisés comme option d’entrée dans les jeux pour des choses comme le mouvement de la caméra. Le suivi oculaire de Tobii prend en charge des jeux comme Elite Dangerous, ARMA III, The Division 2, Assassin’s Creed: Odyssey et, surtout, Euro Truck Simulator 2.

Dans la pratique, la configuration de Tobii semblait un peu difficile, échouant dans un certain nombre de tentatives de configuration pendant notre période de test. Cela a fonctionné hors de la boîte pour les fonctionnalités de gradation et de réveil de l’écran, et même alors, il s’est parfois atténué lors d’un test de référence, même si nous étions assis juste devant l’écran. Mais la promesse de Tobii semble solide pour ceux qui ont le temps de bricoler et de le faire fonctionner.

À des fins d’épreuvage futur, Alienware inclut également le port de connecteur dédié pour son unité eGPU propriétaire afin que vous puissiez donner un coup de pouce à la machine tout en étant au bureau si cela vous semble nécessaire.

Lors de nos tests, ce système a très bien fonctionné, avec son écran de 240 Hz offrant des performances de jeu fluides et soyeuses qui n’ont pas souffert de déchirure ou de tremblement. Avec l’Asus Strix (ci-dessous), ces écrans à 240 Hz se sont vraiment révélés être une meilleure fonctionnalité que d’obtenir un ordinateur portable avec une meilleure carte graphique et un écran à 60 Hz.

Il est difficile de reprocher à Alienware de fournir ici. Il n’y a pas de vrai problème à noter, bien que le pavé tactile soit un peu trop petit pour une utilisation régulière dans les tâches quotidiennes. Cependant, les haut-parleurs sonnent bien, le clavier est vraiment agréable à utiliser et si l’écran déjà agréable ne suffit pas, vous pouvez désormais opter pour un modèle OLED hors du commun. La seule mise en garde – il vous suffit également de configurer votre portefeuille pour qu’il soit stupéfait.

Spécifications et performances de l’Alienware M15

Version testée1080p Core i7-9750 (2,6 GHz) avec Nvidia RTX 2080 Max-QOptions d’écran15,6 “1080p / 15,6” 4KOptions GPUGeForce GTX 1660 / GeForce RTX 2070Poids4,78 lb / 2,16 kgRRP1 399,99 $ USD – 1 999,99 $ USD (2 999 $ AUD – 3 674 $ AUD)Facteur XSlick Design, eye-tracking intégré Résultat de référence d’Assassin’s Creed Odyssey (des nombres plus élevés sont meilleurs)Très haut: 43Très haut: 47

Ordinateur portable de jeu le plus puissant

Alienware Area51m

Les performances de GoodThe BadIts sont écrasantes La conception du câble d’alimentation double est vraiment ennuyeuse Conception agréable et subtile malgré un facteur de forme gigantesque L’écran de 60 Hz réduit la qualité globale du système Grand, lourd et encombrant – ne vous attendez pas à aller aussi loin sur une base régulière

L’Area51m est la machine la plus grosse et la plus bestiale de la liste. C’est presque un mensonge d’utiliser l’expression «ordinateur portable» pour s’y référer. Mesurant 16 x 12,5 pouces et pesant 8,5 livres, cela ressemble plus à un ordinateur de bureau que vous pouvez emballer si nécessaire par rapport aux autres options de la liste – jetez-le dans un sac à bandoulière géant et vous risquez de jeter le dos le transporter en ville.

Une surprise agaçante est l’inclusion d’une double alimentation. Au premier déballage, il semblait qu’il y avait eu une erreur lorsque j’ai vu la brique de 180W (le m15 a un 240W) jusqu’à ce que je réalise qu’il en utilise deux pour fonctionner. Cela signifie deux ports d’alimentation, deux câbles d’alimentation et deux briques d’alimentation. C’est un gâchis de câbles avant même d’ajouter une souris ou un casque externe. Pour tout ce truc, cependant, c’est une plate-forme de jeu incroyablement puissante, et elle a exécuté tout ce que nous lui avons lancé sans problème et sans aucun problème.

Le monolithe de 17 pouces n’essaie pas d’être mince ou svelte, mais a quelques courbes qui semblent aider à la circulation de l’air, tout en lui donnant une touche de style. La conception d’éclairage est subtile, mais apparaît aux endroits où elle a été ajoutée, y compris un anneau lumineux multizone frappant autour des bouches d’aération arrière.

Les performances brutes de gameplay sont les meilleures que nous ayons vues dans tous les ordinateurs portables testés, avec un processeur et un GPU robustes livrant la marchandise. Il a également un écran très lumineux qui fait un meilleur travail que beaucoup de détails révélateurs dans les zones plus sombres, mais l’écran obtient plus de déchirure d’écran lors des rotations rapides. Nous avons testé le modèle 60 Hz, nous voulons donc vraiment l’acheter avec l’option de mise à niveau 144 Hz.

Cependant, sa taille peut parfois être quelque peu inconfortable – le positionnement de votre main peut être un peu gênant car le châssis épais vous oblige à lever votre poignet. Mais si vous recherchez une puissance écrasante et que votre situation ne vous permet pas d’investir dans un ordinateur de bureau, le Area51m est exactement ce que vous espérez.

Alienware Area51m spécifications et performances

Version testéeCore i7-9700 (3,0 GHz) avec Nvidia RTX 2060Options d’écran17,3 “1080p uniquementOptions GPUGeforce GTX 1660 / RTX 2060 / RTX 2070Poids8,54 lb / 3,87 kgRRP1099,99 $ USD – 3969,99 $ USD (3999 $ AUD – 6 799 $ AUD)Facteur XRésultat de référence d’Assassin’s Creed Odyssey (des nombres plus élevés sont meilleurs)Très haut: 53Très haut: 68

Meilleur ordinateur portable de jeu pour la sécurité

Asus ROG Strix Scar III

Le bon Le mauvais (ou bon, selon la façon dont vous vous sentez) Les meilleures options d’éclairage de tous les ordinateurs portables testés Le verrouillage spécial USB est unique mais pourrait être votre pire cauchemarGestion rapide des performances en appuyant sur un bouton Aucune webcam L’écran 240 Hz / 3 ms est magnifique

Les performances sont solides, mais une caractéristique simple qui la fait vraiment ressortir est la bande dédiée de boutons de contrôle, au lieu d’avoir des touches de fonction partagées. Les commandes de coupure du volume et du microphone sont ici. ainsi qu’un bouton de lancement pour le logiciel du contrôleur ROG. De plus, il est possible de basculer instantanément la configuration du processeur entre les modes silencieux, performances et turbo au lieu de s’appuyer sur une solution logicielle.

Des détails comme la barre d’espace ayant un côté gauche plus large indiquent que les joueurs ont été au cœur de la réflexion derrière le design. Ce clavier offre le positionnement des mains WASD le plus confortable pour atteindre les touches importantes à proximité comme Shift et Space.

Le “ Keystone ” USB est la caractéristique la plus unique de cet ordinateur portable, cependant – c’est un appareil NFC qui ajoute un composant de sécurité physique à l’ordinateur portable, ainsi que vous donne un périphérique de mémoire intégré pour partager rapidement des données. Une fois retiré de l’ordinateur portable, une section définie du stockage principal du système est verrouillée et disparaît de la vue. C’est génial pour les personnes soucieuses de la sécurité, mais il est facile de voir où les choses peuvent mal se passer ici.

Étrangement, il n’y a pas de webcam intégrée – quelque chose qui semble standard dans presque tous les ordinateurs portables – mais si vous êtes quelqu’un qui prend sa sécurité très au sérieux, cette omission en plus de la fonction Keystone est certainement un avantage.

Les performances de jeu ont été de premier ordre, avec un autre écran de 240 Hz qui s’est avéré être une grande victoire pour des images fluides à l’écran, même dans les moments les plus rapides. Ayant utilisé un de ces derniers maintenant, je ne veux pas avoir à revenir à un ordinateur portable de jeu qui a un écran plus lent.

Asus ROG Strix Scar III spécifications et performances

Version testée15,6 ”Core i7-9750H (2,6 GHz) avec Nvidia RTX 2060Options d’écran15,6 “1080p / 17,3” 1080pOptions GPUGeforce GTX 1660 / RTX 2060 / RTX 2070Poids6,3 lb / 2,86 kgRRP$ 1,649.99 USD – $ 1,999 USD ($ 1,999 AUD – $ 3,199 AUD)Facteur XCaractéristiques de sécurité intéressantes: Résultat de référence d’Assassin’s Creed Odyssey (des nombres plus élevés sont meilleurs)Très haut: 45Très haut: 54

Meilleur ordinateur portable de jeu pour le confort

Lenovo Y740

Le clavier GoodGreat pour une frappe étendue Le pavé tactile semble ancien Haut-parleurs puissants

La marque Legion de Lenovo continue de progresser pour rattraper ses rivaux d’ordinateur portable de jeu, et ce système de 17,3 pouces établit un équilibre intéressant entre les prouesses commerciales traditionnelles de Lenovo et être une excellente machine axée sur les jeux.

Lenovo a toujours été l’un des meilleurs concepteurs de clavier pour les utilisateurs d’ordinateurs portables professionnels, avec de grands capuchons de touches qui se courbent bien sous le doigt. Vous obtenez ce même style ici et c’est un plaisir à utiliser, bien que j’imagine que certaines personnes pourraient ne pas utiliser les touches plus grandes si vous êtes trop habitué à d’autres configurations.

Le revers de la médaille, cependant, est une expérience terne du trackpad, avec deux boutons physiques où la plupart des conceptions modernes étendent la surface du trackpad jusqu’au bord inférieur. Cela dit, la puissance des haut-parleurs se démarque vraiment parmi les autres de nos favoris. Non pas qu’ils sonnent le plus doux, mais ils avaient définitivement du punch quand vous vouliez monter les choses.

La performance du jeu n’était pas loin derrière la Area51m en termes de puissance brute, mais combinée à un écran de 144 Hz avec G-Sync intégré, l’écran offrait des rendus sans gigue et des mouvements rapides. Cela semblait parfois un peu “boueux”, pas toujours aussi net que nous le souhaiterions.

La conception de l’ordinateur portable semble fade, ce qui pourrait vous désactiver si être flashy est ce qui compte. Mais c’est génial si vous voulez juste un excellent ordinateur portable de jeu confortable à utiliser tout en n’essayant pas de faire grand cas de ses références de jeu.

Lenovo Y740 spécifications et performances

Version testéeCore i7-8750H (2,2 GHz) avec Nvidia RTX 2070 Max-QOptions d’écran15,6 “1080p uniquementOptions GPUGeforce GTX 1660 / RTX 2060 / RTX 2070Poids4,85 lb / 2,2 kgRRP1719,99 $ USD – 1999 $ USD (2699 $ AUD – 3099 $ AUD)Facteur XExcellent clavierAssassin’s Creed Odyssey Benchmark Result (des nombres plus élevés sont meilleurs)Très haut: 50Très haut: 59

Meilleur ordinateur portable de jeu pour un clavier économique / complet

Acer Helios 300

Le bon La conception du mauvais clavier s’adapte au pavé numériquePositionnement du câble d’alimentation maladroitLogiciel de gestion efficaceSons comme un turboréacteurClavier rétroéclairéLa qualité de construction semble un peu insuffisante

L’Helios 300 est un excellent exemple de ce que fait Acer avec sa gamme Predator. Il se sent un peu moins piégé que les goûts de l’Asus Strix. Le clavier est un peu caoutchouteux – que ce soit les touches ou les actionneurs, il y a quelque chose d’un peu doux dans l’expérience sous les doigts.

La plus grande caractéristique est l’inclusion par Helios d’un pavé numérique intégré à un ordinateur portable de 15 pouces. C’est une question de goût, bien sûr – c’est un grand espace et un compromis de positionnement juste pour tout avoir, et la plupart des modèles négligent le pavé numérique pour offrir un design sans clé de dix clés. Mais, si vous aimez les pavés numériques, l’Helios a l’impression d’avoir obtenu la bonne échelle – son inclusion ne ressemble jamais à un compromis dans la pratique.

Il y a aussi quelques touches de jeu dédiées autour du clavier, dont une pour lancer le logiciel de gestion PredatorSense – et ce logiciel est assez simple, il est donc facile de faire rapidement exactement ce que vous voulez – personnalisation de l’éclairage, surverrouillage, etc. – avec un minimum d’agitation.

Le trackpad est probablement le pire de la gamme. C’est un pad complet – pas de boutons séparés – mais le déplacement sur la pression des boutons au bas du pad semble trop profond et très imprécis. Mais avec une souris de jeu impliquée, allez-vous l’utiliser aussi souvent de toute façon?

Les performances pures étaient également très impressionnantes, avec de bons nombres de tests et une bonne sensation générale. Il y a cependant un peu de boue dans les zones sombres des jeux et une certaine déchirure dans les rendus rapides et les rotations d’écran.

Il y a peu de plaintes ici si vous voulez de bonnes performances avec un budget serré. Si vous appuyez sur le bouton “ Turbo ” dédié, préparez-vous à entendre les fans faire une fantastique imitation d’un turboréacteur, mais pour la plupart, le système fait un bon travail pour rester performant sans avoir à faire tourner tous les fans le chemin.

L’étrange positionnement du câble d’alimentation au milieu du côté semble standard pour les ordinateurs portables Predator, probablement dans le cadre de sa conception de flux d’air, mais il est un peu gênant et semble pouvoir s’adapter tellement mieux ailleurs. Mais si c’est le seul compromis pour que ce système impressionnant fasse ce qu’il fait bien, ce n’est pas tout à fait un dealbreaker.

Acer Helios 300 spécifications et performances

Version testée15,6 ”Core i7-9750H (2,6 GHz) avec GTX 1660 TiOptions d’écran15,6 “1080p ou 17,3” 1080pOptions GPUGeforce GTX 1660Poids5,95 lb (2,7 kg)RRP1199,99 $ USD – 1799,99 $ USD (2132,66 $ AUD à confirmer)Facteur XExcellent clavierAssassin’s Creed Odyssey Benchmark Result (des nombres plus élevés sont meilleurs)Très haut: 42Très haut: 46