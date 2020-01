Meilleurs ordinateurs portables HP 2020 | TechRadar

Prenez en considération l’un des meilleurs ordinateurs portables HP, si vous êtes à la recherche d’un excellent ordinateur portable Windows 10. Récemment, nous avons vu certains des meilleurs ordinateurs portables HP à ce jour, concurrençant l’abordabilité de Dell ainsi que la conception svelte d’Apple et gagnant même en traction dans la sphère haut de gamme.

En fait, HP a fait un si bon travail que bon nombre des meilleurs ordinateurs portables HP en ce moment sont considérés comme les meilleurs ordinateurs portables proposés par 2020. La route vers le changement de marque de HP a abouti à certains des ordinateurs portables les plus étonnants – pour ne pas dire vraiment puissants – que nous ayons jamais vus, ce qui signifie que c’est maintenant le meilleur moment que jamais pour sauter dans le train en marche de HP.

Et HP ne ralentira pas de si tôt, avec de nouveaux produits sympas qui devraient bientôt sortir dans la rue. Si vous êtes prêt à vous lancer dans le mouvement HP, l’un des meilleurs ordinateurs portables HP de cette liste est le chemin à parcourir.

Les meilleurs ordinateurs portables HP en un coup d’œil

HP Elite DragonflyHP Spectre x360 15T (2019) HP Spectre FolioHP Chromebook 14HP EliteBook x360 1040HP Omen 17HP Envy x360 (2019) HP Omen XHP Envy 13t 2019HP Spectre 13

HP Elite Dragonfly est parmi les meilleurs ordinateurs portables pour les voyageurs. (Crédit d’image: HP)

1. HP Elite Dragonfly

Pour les professionnels du voyage

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran tactile Full HD de 13,3 pouces de diagonale – Écran tactile Full HD Sure View | Espace de rangement: 256 Go SSD

Design impeccable

Excellente autonomie de la batterie

Assez cher

Si vous êtes un professionnel itinérant à la recherche du meilleur ordinateur portable HP à la fois portable et puissant, vous pourriez envisager le HP Elite Dragonfly. Non seulement il figure parmi les meilleurs ordinateurs portables pour les voyageurs, mais il est également le meilleur ordinateur portable HP sur le marché en ce moment. Ce n’est pas seulement puissant cependant; il est également léger, fin et élégant. Et, il bénéficie d’une excellente autonomie et d’un clavier impressionnant. Pour autant, le prix est un peu élevé; mais si vous pouvez vous le permettre, cela vaut chaque centime.

Lire la critique complète: HP Elite Dragonfly

HP Spectre x360 15T (2019) est indéniablement l’un des meilleurs ordinateurs portables HP sur le marché. (Crédit d’image: TechRadar) (Crédit d’image: HP)

2. HP Spectre x360 15T (2019)

Des performances puissantes dans un design qui fait tourner les têtes

CPU: Intel Core i7 de 8e génération | Graphique: Nvidia GeForce GTX 1050Ti avec design Max-Q | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: 15,6 pouces, 3840 x 2160 pixels tactile | Espace de rangement: 512 Go – SSD 2 To

Beau design

Écran Sharp 4K

Performance excellente

Placement problématique de l’évent

Position maladroite du pavé tactile

Il ne fait aucun doute que le HP Spectre x360 15 pouces est habillé pour le succès, d’une élégante garniture dorée sur une finition noire mate à de puissants entrailles qui incluent une puce Intel de 8e génération, des graphiques Nvidia GTX et plus que suffisamment d’espace de stockage que la plupart des utilisateurs typiques avoir besoin. Il est indéniablement l’un des meilleurs ordinateurs portables HP sur le marché, et vous en serez impressionné au moment où vous verrez ce superbe écran 4K. Si vous cherchez à passer à l’environnement Windows 10, c’est une alternative fantastique aux MacBook Pros, mais avec une meilleure expérience de jeu.

Lire la critique complète: HP Spectre x360 15T (2019)

HP Spectre Folio est destiné aux acheteurs de luxe. (Crédit d’image: HP)

3. HP Spectre Folio

CPU: Intel Core i5-8200Y – Core i7-8500Y | Graphique: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 8 – 16 Go | Écran: Écran tactile 13,3 pouces FHD (1 920 x 1 080) – UHD (3 840 x 2 160) | Espace de rangement: 256 Go – SSD 2 To

Magnifique châssis

Stylet inclus

Coûteux

Bien qu’il ne redéfinisse pas exactement le PC, le HP Spectre Folio fait suffisamment de bonnes choses pour mériter une place parmi les meilleurs ordinateurs portables HP que vous pouvez acheter en 2020. Revêtu d’avant en arrière en cuir, cet ordinateur portable 2 en 1 est conçu pour les acheteurs de luxe, comme en témoigne son prix élevé. Malheureusement, ce n’est pas l’ordinateur portable le plus rapide du marché. Cependant, la puce sans ventilateur à bord a suffisamment de jus pour vous aider à gérer votre charge de travail quotidienne, tant que vous ne vous attendez pas à faire un montage vidéo sérieux. C’est plus pour le professionnel prenant un appareil entre les réunions.

Lire la critique complète: HP Spectre Folio

HP Chromebook 14 a quelques atouts dans ses manches. (Crédit d’image: TechRadar) (Crédit d’image: HP)

4. Chromebook HP 14

Un Chromebook bien équilibré

CPU: AMD A4 – A6, Intel Celeron N3350 – N3450 | Graphique: AMD Radeon R4 – R5, Intel HD Graphics 500 | RAM: 4 Go – 8 Go | Écran: 14 pouces de diagonale HD (1366×768) SVA anti-reflets – FHD (1920×1080) IPS BrightView | Espace de rangement: 16 Go – 64 Go eMMC

Excellent clavier et trackpad

Chrome OS est réactif

Écran net et vif

Autonomie moyenne de la batterie

Le HP Chromebook 14 n’est peut-être pas aussi puissant que les autres Chromebooks, mais ce petit ordinateur portable a quelques atouts dans ses manches, ce qui lui permet de se tailler une place bien méritée parmi les meilleurs ordinateurs portables HP. Ces atouts incluent un bon équilibre entre un grand espace d’écran et la portabilité, ainsi qu’un clavier étonnamment excellent et un trackpad décent. C’est sans mentionner à quel point l’affichage est vivant et à quel point son prix est bas.

Lire la critique complète: Chromebook HP 14

EliteBook x360 1040 G5 est le «prédateur suprême du monde des affaires». (Crédit d’image: TechRadar) (Crédit d’image: HP)

5. HP EliteBook x360 1040

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 32 Go | Écran: FHD BrightView LED diagonale de 14 pouces (1920×1080) – UHD (3840×2160) | Espace de rangement: 128 Go – SSD 2 To

Design et stylet astucieux

Belle performance

SSD incroyablement rapide

Beaucoup de ports

Autonomie de la batterie décevante

Coûteux

Affichage antireflet inégal

Nous avons surnommé l’EliteBook x360 1040 G5 comme le «prédateur suprême du monde des affaires» dans notre revue, car c’est le cas. Il possède de nombreuses excellentes fonctionnalités dans son beau châssis, ainsi que de nombreux ports à contourner, y compris un port qui fait des merveilles et un son impressionnant. Simplement, cet ordinateur portable HP est un partenaire idéal pour les professionnels qui exigent de la fluidité et de la puissance au travail. Ce n’est pas la machine parfaite, mais elle possède de nombreuses fonctionnalités qui compensent ses défauts, ce qui en fait l’un des meilleurs ordinateurs portables HP sur le marché.

Lire la critique complète: HP EliteBook x360 1040

Le HP Omen 17 est une machine de jeu incroyable dotée d’excellentes fonctionnalités. (Crédit d’image: HP)

6. HP Omen 17

Un monstre d’ordinateur portable de jeu relativement abordable

CPU: Intel Core i7 de 8e génération | Graphique: Intel GeForce GTX 1050 – 1070 | RAM: 8 Go – 32 Go | Écran: FHD BrightView LED diagonale de 14 pouces (1920×1080) – UHD (3840×2160) | Espace de rangement: Disque dur de 1 To à 2 To; SSD 128 Go – 256 Go

Prix ​​abordable

Écran 4K, G-Sync

Construction en plastique

Grande taille physique

Ne jugez pas cet ordinateur portable de jeu économique par sa couverture. Son design modeste et son châssis de mauvaise qualité mis à part, le HP Omen 17 est une machine de jeu incroyable dotée d’excellentes fonctionnalités. Avec son écran G-Sync, ses haut-parleurs solides et ses jeux 4K (si vous êtes d’accord avec des fréquences d’images plus faibles), c’est l’un des meilleurs ordinateurs portables HP pour les jeux. Mieux encore, il offre une grande valeur à un prix abordable. Donc, si vous n’avez pas les fonds nécessaires pour acheter un ordinateur portable de jeu premium, vous savez que vous avez une option dans celui-ci.

Lire la critique complète: HP Omen 17

Si vous êtes intéressé par les dernières entrailles AMD, HP Envy x360 13 (2019) est un excellent choix. (Crédit d’image: HP)

7. HP Envy x360 (2019)

HP donne à son ordinateur portable mince une mise à niveau AMD

CPU: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Graphique: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: IPS FHD de 13,3 po de diagonale (1 920 x 1 080) | Espace de rangement: 256 Go – SSD 1 To

Mince et élégant pour un 2 en 1

Châssis de haute qualité

Durée de vie de la batterie améliorée

Les performances du processeur sont tout simplement suffisantes

Performances graphiques décevantes

Grâce à son design élégant de 13 pouces, ce 2-en-1 est plus mince que vous vous attendiez, ce qui fonctionne en votre faveur lors de son utilisation en mode tablette. Il existe d’autres raisons convaincantes pour lesquelles le HP Envy x360 (2019) mérite d’être pris en compte lorsque vous êtes sur le marché pour l’un des meilleurs ordinateurs portables HP. Si vous êtes intéressé par les dernières entrailles AMD, c’est un excellent choix. Cette beauté HP propose également une version haut de gamme, offre 9 heures de lecture vidéo et offre des performances qui vous permettront de réaliser la plupart de vos travaux scolaires et de votre projet, à un prix très abordable.

Lire la critique complète: HP Envy x360 (2019)

HP Omen X reste au sommet de la pile plus longtemps que ses concurrents. (Crédit d’image: HP)

8. HP Omen X

L’ordinateur portable de jeu ultime

CPU: Intel Core i7 de 9e génération – i9 | Graphique: Nvidia GeForce RTX 2070 – 2080 | RAM: 16 à 32 Go de RAM | Écran: Écran FHD de 15,6 pouces de diagonale (1920 x 1080) – 4K (3840 x 2160) | Espace de rangement: 256 Go – SSD 2 To

Spécifications de jeu haut de gamme

Conçu pour l’overclocking

Autonomie de batterie courte

Si vous observez le marché des ordinateurs portables depuis aussi longtemps que nous, vous aurez remarqué que les meilleurs ordinateurs portables de jeu se font mal en raison de leur manque de mobilité. Cependant, HP a résolu ce problème en proposant de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui manquent aux ordinateurs portables de jeu. Tout d’abord, vous pouvez overclocker l’Omen X, ce qui signifie simplement des performances gratuites – ce qui le maintiendra au sommet de la pile plus longtemps que ses concurrents. Pour les joueurs, le HP Omen X est une évidence.

HP Envy 13t possède une beauté élégante alliant un design haut de gamme et des composants internes haut de gamme. (Crédit d’image: HP) (Crédit d’image: HP)

9. HP Envy 13t 2019

Un Ultrabook avec peu de compromis

CPU: Intel Core i7 de 8e génération – Intel Core i7 de 10e génération | Graphique: Intel GeForce MX150 – Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran FHD IPS BrightView rétroéclairé WLED de 13,3 pouces de diagonale en diagonale (1920 x 1080) – Verre IPS bord à bord avec rétroéclairage WLED 4K BrightView rétroéclairé multitouch (3840 x 2160) | Espace de rangement: jusqu’à 1 To SSD

Excellent rapport qualité / prix

Design élégant

Excellentes performances Ultrabook

Performances multicœurs incohérentes

Conception de charnière médiocre pour les tours

Pour un ordinateur portable de second niveau, vous pourriez être surpris de trouver si peu de défauts dans le nouveau HP Envy 13t 2019. Cette beauté élégante combine un design premium et des composants internes premium sans vous coûter un bras et une jambe, ce qui en fait un formidable alternative pour les amateurs de MacBook souhaitant économiser de l’argent pour leur prochain investissement informatique. Il y a aussi d’autres choses à aimer – le châssis ultra-mince, le clavier tactile et une batterie qui survivra à la vôtre.

Lire la critique complète: HP Envy 13t 2019

HP Spectre 13 offre une puissance considérable. (Crédit d’image: HP)

10. HP Spectre 13

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 – 16 Go | Écran: 13,3 pouces, FHD (1 920 x 1 080) – UHD (3 840 x 2 160) | Espace de rangement: 256 Go – SSD 1 To

Incroyablement mince et léger

Looks haut de gamme

Lumière sur les ports

Trackpad de second ordre

Le HP Spectre 13 est sans doute l’un des ordinateurs portables les plus étonnants que nous ayons jamais vus ou utilisés. La finition en céramique blanche est magnifiquement complétée par une conception de charnière à deux broches extrêmement attrayante et utilitaire. Le Spectre 13 va encore plus loin en offrant de puissantes puissances en chevaux. Il exploite la puissance des processeurs Intel Kaby Lake Refresh de 8e génération pour surpasser la concurrence. Il a été interrompu sur le site HP, mais le HP Spectre 13 est toujours l’un des meilleurs ordinateurs portables HP cette année. Recherchez-le, car des détaillants tiers le vendent toujours.

Lire la critique complète: HP Spectre 13

Bill Thomas et Michelle Rae Uy ont également contribué à cet article