Meilleurs projecteurs professionnels de 2020: meilleurs projecteurs pour la maison et les voyages

Si vous êtes à la recherche du meilleur projecteur professionnel pour faire ressortir vos présentations ou pour booster votre divertissement à domicile, alors vous êtes au bon endroit.

Dans notre liste des meilleurs projecteurs professionnels, nous avons examiné une large gamme de marques et de modèles adaptés à toutes sortes de budgets et de cas d’utilisation.

Un bon projecteur d’entreprise est d’une importance vitale si vous faites régulièrement des présentations – chaque appareil de cette liste est capable de produire des projections lumineuses et vibrantes qui vous permettent de partager votre écran avec un public, tout en les maintenant engagés dans votre présentation ou votre réunion.

Acheter l’un des meilleurs projecteurs professionnels signifiera rechercher des fonctionnalités différentes de l’achat d’un projecteur pour le divertissement, donc les résolutions élevées et les millions d’entrées ne seront pas aussi importants qu’ils le seraient autrement.

Malheureusement, de nombreux bureaux sont souvent bon marché lors de l’achat de projecteurs professionnels ou ne font pas suffisamment de recherches, ce qui entraîne des maux de tête pour les années à venir. Ne faites pas ces erreurs: passez en revue nos options préférées pour le projecteur de votre bureau.

Nous avons présenté des appareils compacts qui peuvent être transportés dans les bagages et facilement transportés avec vous, aux projecteurs professionnels riches en fonctionnalités qui peuvent être installés dans un bureau et offrent une vaste gamme de fonctionnalités professionnelles, ainsi que de nombreux ports pour connectivité et qualité d’image haut de gamme.

Vous ne trouverez pas seulement les meilleurs projecteurs professionnels sur cette liste – car nous avons également inclus notre outil de comparaison de prix pour vous aider à trouver les prix les moins chers sans avoir à faire le tour.

1. ViewSonic PA503S

Un excellent projecteur pour les petites salles d’affaires

Système de projection: DLP | Résolutions: 800 x 600 | Luminosité: 3600 lumens | Rapport de contraste: 22000: 1 | Entrées vidéo: HDMI, VGA, S-vidéo, composite

Tres brillant

Convivial

Basse résolution

Faible dans un environnement plus grand

Si vous êtes une petite ou moyenne entreprise et que vous avez besoin d’un projecteur pour organiser des présentations dans de petites salles, le ViewSonic PA503S est un choix brillant. Bien que sa résolution SVGA 800 x 600 soit inférieure à la pleine HD, il suffit d’afficher des images vibrantes, des rapports et des feuilles de calcul sur un mur ou un écran de projection. Il possède de nombreuses entrées, est facile à utiliser, et est également agréable et lumineux.

Il est également livré avec un mode SuperEco qui réduit la luminosité jusqu’à 70%. Cela le rend plus économe en énergie (et donc moins cher à utiliser), tout en prolongeant la durée de vie de l’ampoule.

2. Optoma ML750e

Le projecteur palmier le plus lumineux, le plus agréable et le mieux connecté à ce jour

Système de projection: DLP | Résolutions: 1280 x 800 | Luminosité: 700 lumens | Rapport de contraste: 10000: 1 | Entrées vidéo: HDMI, VGA, microSD, USB | Dimensions: 106 x 105 x 39 mm

Luminosité

Polyvalence

Pas de wifi

L’intégration de la tablette nécessite un dongle

Le ML750e d’Optoma n’est peut-être pas le plus petit projecteur dont nous parlons ici, mais il est beaucoup plus puissant que le PicoPix de poche de Phillips. Il pèse 380g ultraportable avec un faible encombrement qui le rend facile à transporter. Les différences de taille entre celui-ci et le PicoPix sont négligeables pour la puissance que vous obtenez en retour: une lampe de 700 Lumens qui vous permet de présenter dans des pièces qui ne sont pas complètement assombries.

Non seulement il est riche en ports avec une entrée HDMI compatible MHL, un emplacement USB 2.0 pour les clés USB, un emplacement d’E / S universel et un emplacement pour carte microSD, mais le ML550 a géré notre écran de test de 90 pouces avec des résultats impressionnants, et atteint un sommet à une taille de 60 pouces ou plus. Tout comme le ViewSonic PLED-W800, le ML750e nous a fait grogner car vous devez acheter un dongle pour l’accès Wi-Fi. qui semblait aussi mystérieux au moment de la sortie de ce projecteur qu’aujourd’hui. Et à un autre moment anachronique, il n’y a aucun moyen de travailler avec le projecteur via un smartphone ou une tablette.

3. Epson EB-S41

Petit projecteur, grande projection

Système de projection: LCD | Résolutions: 800 x 600 | Luminosité: 3300 lumens | Rapport de contraste: 15000: 1 | Entrées vidéo: USB 2.0, Wi-Fi, VGA, HDMI, composite, S-vidéo

Petit et portable

Très grande taille de projection

Pas en haute définition

Rapport d’aspect 4: 3

Habituellement, lorsque vous choisissez un projecteur professionnel portable, vous devez faire quelques sacrifices pour avoir un si petit appareil – mais ce n’est pas le cas avec l’Epson EB-S41.

Epson a une excellente réputation auprès des projecteurs professionnels et a apporté une grande partie de son expertise à l’EB-S41. Sa luminosité de 3300 lumens est beaucoup plus brillante que celle de nombreux autres projecteurs portables et signifie que vous avez plus de flexibilité lors de la configuration de l’EB-S31 dans des environnements où il y a encore de la lumière ambiante.

L’EB-S41 est petit et suffisamment léger pour vous accompagner lors de vos voyages d’affaires, mais il a également une très grande taille de projection – jusqu’à 300 pouces – ce qui en fait un projecteur professionnel portable incroyablement polyvalent.

4. LG Minibeam PH550G

Système de projection: LED RGB | Résolutions: 1280 x 720 | Luminosité: 550 lumens | Rapport de contraste: 100000: 1 | Entrées vidéo: USB, HDMI, composite, RBG | Dimensions: 174 x 109,5 x 44 mm

Facile à porter

Nombreuses options de connectivité

Pas HD

Pas de microSD

Le LG Minibeam PH550G est un projecteur professionnel brillant pour les personnes qui travaillent souvent sur la route grâce à sa taille compacte. Il est également sans fil, vous permettant d’y connecter un smartphone ou une tablette et de présenter vos présentations ou vos médias rapidement et facilement.

C’est idéal pour les réunions impromptues, et malgré sa petite taille, il offre une qualité d’image et de son brillante. Si vous recherchez un projecteur professionnel qui épatera le public dans d’énormes discours, alors ce n’est pas le projecteur pour vous – il est relativement sombre et manque de résolution – mais pour les présentations lorsque vous êtes en déplacement, c’est facilement l’un des meilleurs .

5. Epson EB-X11

Un projecteur LCD d’un bon rapport qualité / prix

Système de projection: LCD | Résolutions: 1024 x 768 | Luminosité: 2600 lumens | Rapport de contraste: 3000: 1 | Entrées vidéo: VGA, S-vidéo, USB | Dimensions: 295 x 228 x 77 mm

Luminosité

Portabilité

Rapport d’aspect 4: 3

La fente USB ne lit que les photos

Si vous recherchez l’option jack de la plupart des métiers, l’EB-X11 d’Epson est un bon point de départ. L’EB-X11 s’intègre au milieu du pack, avec suffisamment de fonctionnalités pour que la plupart le prennent au sérieux. Mesurant seulement 295 x 228 x 77 mm (L x P x H) et pesant 2,3 kg, l’EB-X11 est facile à déplacer entre les salles de conférence ou même les bâtiments.

Une caractéristique qui nous tenait particulièrement à cœur est le cache de l’objectif qui éteint instantanément la lampe et les haut-parleurs. La lampe à l’intérieur de l’EB-X11 est plus adaptable que certains en raison de sa cote de luminosité relativement élevée de 2600 lumens.

Malheureusement, il est livré avec une poignée de défauts. La machine ne projette que le rapport d’aspect 4: 3, et lorsque vous montrez des photos (probablement avec des barres noires au-dessus et en dessous, grâce à ce rapport), vous ne verrez pas la reproduction la plus nette grâce à la faible résolution du projecteur.

Contrairement aux autres projecteurs dont nous avons parlé dans ce tour d’horizon, le port USB de l’EB-X11 ne peut gérer que des photos et la machine n’a pas d’options Wi-Fi. Si tous ces drapeaux rouges ne suffisent pas à vous dissuader, et qu’une mauvaise qualité audio ne le serait pas non plus, alors considérez toujours l’EB-X11.

6. Asus ZenBeam E1

Système de projection: DLP | Résolutions: 854 x 480 | Luminosité: 150 lumens | Rapport de contraste: 3500: 1 | Entrées vidéo: HDMI, MHL | Dimensions: 110 x 29 x 83 mm

Design magnifique

Petit

Basse résolution

Faible rendement lumineux

L’Asus ZenBeam E1 est un projecteur de poche magnifiquement conçu qui est suffisamment petit et léger pour vous accompagner si vous faites souvent des présentations sur la route.

Malgré sa petite taille, il peut projeter des images jusqu’à 120 pouces, et il dispose d’une batterie intégrée de 6000 mAh qui peut alimenter le projecteur jusqu’à 5 heures, ce qui le rend plutôt flexible, car vous n’avez pas à vous inquiétez pas de trouver une prise pour alimenter l’appareil. Dans une touche plutôt agréable, le projecteur peut également servir de banque d’alimentation pour d’autres appareils mobiles.

L’Asus ZenBeam E1 n’est pas le projecteur portable le plus puissant, mais sa polyvalence, sa facilité d’installation et son design accrocheur lui donnent une place sur notre liste des meilleurs projecteurs professionnels.

7. ViewSonic PLED-W800

Un projecteur LED DLP très portable

Système de projection: DLP | Résolutions: 1280 x 800 | Luminosité: 800 lumens | Rapport de contraste: 120 000: 1 | Entrées vidéo: HDMI, VGA, S-Vidéo, USB | Dimensions: 175 x 138 x 51,5 mm

HDMI, USB et amp; Emplacements pour carte SD

Conception portable

Nécessite un dongle Wi-Fi

Haut-parleurs 2 W sous-alimentés

Bien qu’il soit moins cher que les autres modèles ViewSonic mentionnés ici, le ViewSonic PLED-W800 fonctionne toujours bien. Il gagne son prix grâce à son ultra-portabilité, pesant 830g et mesurant 175 x 138 x 51,5 mm (L x P x H).

Avec une lampe pouvant atteindre jusqu’à 800 lumens, vous pouvez toujours exécuter une présentation dans n’importe quelle pièce où vous pouvez l’amener, à condition de pouvoir ombrager les fenêtres et baisser l’éclairage. Il est livré avec une fente pour carte SD, une fente USB, une entrée HDMI compatible MHL (pour connecter des lecteurs DVD / Blu-ray et aussi des smartphones / tablettes) et une entrée VGA pour les ordinateurs portables.

Tout comme les autres projecteurs portables dont nous parlons ici, ce n’est pas parce que vous pouvez passer de la vidéo via cet appareil que vous le devriez. Pour son prix, cependant, vous faire payer encore plus pour un dongle Wi-Fi en option (ViewSonic recommande son PJ-WPD-200, qui apporte la compatibilité Miracast et DLNA) donne l’impression que vous obtenez du nickel et une gradation.

Si la présentation de documents Microsoft Office est une grande partie de votre pratique, et c’est probablement le cas, le PLED-W800 devrait se démarquer grâce à la prise en charge native de la présentation des fichiers Word, Excel et Powerpoint directement à partir d’une clé USB ou d’une carte SD.

8. Epson BrightLink 685Wi

Présentations interactives étonnantes

Système de projection: 3 LCD | Résolutions: 1280 x 800 | Luminosité: 3500 lumens | Rapport de contraste: 14 000: 1 | Entrées vidéo: 2 x HDMI, HDMI / MHL, D-sub, composite, USB, Wi-Fi | Dimensions: 368 x 401 x 150 mm

Interactif

Coup court

Coûteux

Grand

Si vous voulez vraiment impressionner lors des présentations, ou transformer un mur entier en un tableau blanc interactif pour les sessions de brainstorming, alors l’Epson BrightLink 685Wi vaut vraiment la peine d’être considéré.

C’est un projecteur interactif qui permet aux gens de dessiner, d’écrire et de modifier les éléments qu’il projette sur un écran. Il est livré avec une gamme de logiciels pour vous aider à créer ces projections impressionnantes et peut se connecter sans fil à une vaste gamme d’appareils.

L’Epson BrightLink 685Wi n’est certainement pas bon marché, mais c’est un investissement décent si vous recherchez un projecteur professionnel pouvant être utilisé de nombreuses façons innovantes.