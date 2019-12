Meilleurs protecteurs d'écran iPhone 11 en 2019

Meilleur

Protections d'écran iPhone 11

iMore

2019

Acheter un tout nouvel iPhone 11? N'attendez pas d'avoir l'iPhone en main pour acheter un protecteur d'écran. Appliquer un protecteur d'écran au moment où vous retirez le film protecteur qui l'accompagne est le meilleur moyen d'éviter les empreintes digitales et la poussière. Procurez-vous l'un de ces protecteurs d'écran pour couvrir votre nouvel iPhone dès le premier jour. Si vous avez déjà commencé à utiliser votre nouvel iPhone et que vous souhaitez ajouter un protecteur d'écran, ou si vous devez remplacer celui qui est endommagé, assurez-vous de bien nettoyer votre écran avant de l'appliquer. L'iPhone XR et l'iPhone 11 ont exactement les mêmes dimensions d'écran: 5,94 pouces par 2,98 pouces. Ainsi, un protecteur d'écran fait pour l'un ira aussi bien à l'autre.

Personnel préféré

Ce pack de trois prix abordable et bien révisé est livré avec un cadre en plastique pour guider une installation parfaite. Le cadre noir incurvé autour du protecteur d'écran en verre transparent va jusqu'au bord de votre écran et se fond dans la lunette de l'iPhone. Donc, vous ne le remarquerez pas une fois le protecteur en place. TETHYS offre une garantie à vie.

5 $ chez Amazon

Quel bonne affaire! Obtenez trois protecteurs d'écran en verre transparent de 0,25 mm, plus un cadre d'installation pour assurer un placement parfait. Trianium offre une garantie à vie sur ses protecteurs d'écran.

6 $ chez Amazon

Ce protecteur d'écran en verre de dureté 9H empêchera les rayures sur ce bel écran. Un cadre noir autour du bord disparaît dans les lunettes de l'iPhone pour que vous ne le remarquiez pas. Le cadre facilite l'alignement du protecteur d'écran pour l'installation.

10 $ sur Amazon

Si vous ne voulez pas que des randos regardent par-dessus votre épaule et sur votre écran, vous voudrez prendre ce pack de deux protections d'écran de confidentialité de LEADSTAR.

8 $ chez Amazon

Protégez ces objectifs d'appareil photo fantaisie à l'arrière de votre nouvel iPhone 11. Le protecteur d'objectif pour appareil photo FilmHoo n'affectera pas le flash ou la résolution de l'appareil photo.

7 $ sur Amazon

Si vous voulez plus qu'un simple protecteur d'écran en verre à l'avant de votre téléphone, ce réservoir est un boîtier étanche et un protecteur d'écran en un.

17 $ chez Amazon

Non seulement vous obtenez deux dans un paquet, mais vous obtenez une garantie de remplacement d'un an au cas où votre protecteur d'écran se fissure ou se raye.

17 $ chez Amazon

Les bords incurvés signifient que la couverture de votre écran est vraiment bord à bord. Ce pack de deux comprend un kit complet pour une installation parfaite.

18 $ chez Amazon

Ce pack de deux protecteurs d'écran compatibles avec une dureté de 9H est livré avec un plateau pour une installation facile.

11 $ chez Amazon

Ce populaire pack de trois protecteurs d'écran compatibles avec les étuis est livré avec un cadre pour une installation facile.

7 $ sur Amazon

OtterBox propose ce protecteur d'écran haut de gamme avec Glare Guard pour une meilleure clarté de l'écran dans toutes les conditions d'éclairage, en particulier en plein soleil.

55 $ chez OtterBox

Bien sûr, ce n'est pas le protecteur d'écran le moins cher de la liste, mais c'est celui qui a gardé l'écran de mon précédent iPhone intact.

Ce couvercle d'écran bord à bord était facile à installer, droit et sans bulles, et une fois installé, il est à peine perceptible.

25 $ sur Amazon

Les bords arrondis de ce protecteur d'écran haut de gamme de Caudabe l'aident à se fondre dans votre iPhone une fois en place. Bien que le prix ne soit pas super bon marché, vous en obtenez deux. Le verre cristallin est fortifié et résistant aux taches.

25 $ chez Caudabe

Si vous ne voulez pas le poids et la cassabilité du verre, voici une autre option. Ce pack de six protecteurs d'écran en film PET transparent haute définition offre une protection légère pour l'écran de votre iPhone.

6 $ chez Amazon

Certaines personnes préfèrent un film plastique mat. Il est léger, lisse et réduit les empreintes digitales et les reflets de l'écran. Je pense que cela réduit également la clarté de votre écran, mais pour certains, c'est un compromis utile. Vous obtenez six pour un prix bas avec iCarez.

8 $ chez Amazon

Obtenez l'expérience d'écran mat soyeux et lisse dans un protecteur en verre trempé dur et protecteur 9H. Il coupe l'éblouissement et les empreintes digitales sont rarement visibles. Il n'y en a qu'un dans cet emballage, mais il a une garantie à vie.

9 $ chez Amazon

Laquelle choisir?

La plupart des gens veulent juste un simple protecteur d'écran en verre sans dépenser beaucoup d'argent. Si c'est le cas, optez pour le protecteur d'écran en verre TETHYS pour iPhone 11. Vous en avez le plus pour votre argent, avec un cadre pour faciliter votre installation et trois protecteurs d'écran dans l'emballage. Le verre est hydrophobe et oléophobe pour résister aux impressions et aux taches. Ce protecteur d'écran offre une protection bord à bord, contrairement à certains qui laissent plusieurs millimètres exposés autour des bords. Mieux encore, il a une garantie à vie, vous effectuez donc cet achat et vous êtes prêt pour toujours.

Si vous avez besoin de cet écran de confidentialité, optez pour le protecteur d'écran de confidentialité LEADSTAR. C'est comme les vitres teintées du monde iPhone. Vous pouvez toujours voir votre téléphone, mais pas la personne assise à côté de vous. Encore une fois, vous en avez deux, vous avez donc cette pièce de rechange si vous en avez besoin.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.