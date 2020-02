Meilleurs reflex numériques sous Rs 30,000 en février 2020

Les reflex numériques et les caméras dédiées sont devenus assez abordables et constituent un bon point de départ pour les utilisateurs qui veulent quelque chose de plus que ce que leur téléphone peut offrir. Pour ceux qui cherchent à se lancer dans la photographie, cette compilation vous aidera avec les meilleurs appareils photo pour débutants.

Étant donné que les reflex numériques sont tout à fait un investissement, nous vous suggérons de commencer par un reflex numérique à petit budget. Peaufiner vos compétences sur un reflex numérique d’entrée de gamme, puis passer à un reflex numérique haut de gamme / coûteux est généralement le chemin préféré. Donc, voici quelques excellentes options sous Rs 30,000 que vous pouvez commencer. Gardez à l’esprit que les appareils photo légèrement plus chers offrent beaucoup plus de fonctionnalités telles qu’un autofocus plus rapide, un écran tactile et des processeurs d’image plus récents.

1. Nikon D3500

Capteur: CMOS APS-C | Mégapixels: 24.2MP | Monture de lentilles: Nikon DX | Type d’écran: 3 pouces, 921 000 points | Vitesse de prise de vue continue maximale: 5fps | Résolution vidéo maximale: 1080p | Niveau de l’utilisateur: Débutant

Superbe autonomie de la batterie

Facile à utiliser

Pas d’écran tactile

Pas de port microphone

Le Nikon D3500 succède à l’autre reflex numérique de niveau débutant de la société – D3400. Il est considéré comme l’un des meilleurs choix pour les débutants avec des fonctions faciles à utiliser et des résultats de qualité.

Il est livré avec un mode guide, qui enseigne à l’utilisateur l’art de cliquer sur de superbes images. L’appareil photo fournit également des couleurs précises et des détails fins à l’aide d’un capteur fiable de 24,2 mégapixels.

Nikon a ajouté une fonction SnapBridge à cet appareil photo qui permet aux utilisateurs de transférer des images vers leurs appareils intelligents via une connexion Bluetooth Low Energy constante. Vous pouvez également accéder aux images à l’aide de cette connexion même si l’appareil photo est éteint. Nikon D3500 est un appareil photo riche en fonctionnalités qui vaut la peine d’être acheté si vous êtes un nouvel utilisateur de reflex numérique.

2. Canon EOS 1300D

Capteur: CMOS APS-C | Mégapixels: 18MP | Monture de lentilles: Canon EF-S | Type d’écran: 3 pouces, 920 000 points | Vitesse de prise de vue continue maximale: 3fps | Résolution vidéo maximale: 1080p | Niveau de l’utilisateur: Débutant

Écran haute résolution

Wi-Fi et NFC

Écran fixe

Mise au point lente en visée écran

Alors que Nikon propose une fonction SnapBridge pour transférer des fichiers vers des appareils intelligents, le Canon EOS 1300D est livré avec une connectivité Wi-Fi et NFC intégrée qui le distingue de son prédécesseur – le Canon EOS 1200D.

En plus de cela, l’appareil photo est également équipé d’un processeur d’image amélioré-DIGIC 4+, et a une meilleure résolution d’écran de 920 000 points. Il tient sa promesse de fournir une qualité d’image fine et capture des images bien saturées et détaillées.

3. Canon EOS 1500D

Capteur: CMOS APS-C (22,3 x 14,9 mm) | Mégapixels: 18MP | Monture de lentilles: Canon EF-S | Type d’écran: 3 pouces, 920 000 points | Vitesse de prise de vue continue maximale: 3fps | Résolution vidéo maximale: 1080p | Niveau de l’utilisateur: Débutant

Connectivité NFC et Wi-Fi

9 points de mise au point automatique

Le Canon EOS 1500D est livré avec un capteur CMOS APS-C de 24,1 mégapixels qui constitue l’épine dorsale du processeur d’image DIGIC 4+. Il y a 9 points de mise au point automatique et 1 point de croisement. L’EOS 1500D prend également en charge le Wi-Fi et le NFC. Il est compatible avec les objectifs EF / EF-S et les flashes Speedlite de la série EX de Canon.

Il coûte 24 347 roupies sur Amazon Inde.

4. Nikon D5200

Capteur: CMOS APS-C | Mégapixels: 24.1MP | Monture de lentilles: Monture Nikon F | Type d’écran: 3 pouces, 921 000 points | Vitesse de prise de vue continue maximale: 5fps | Résolution vidéo maximale: 1080p | Niveau de l’utilisateur: Débutant

Écran articulé

Bonne interface

Manque d’écran tactile

Peu de contrôles directs

Le Nikon D5200 est le troisième de notre liste. C’est une alternative au Nikon D5300 à un bien meilleur prix.

La qualité des images sur lesquelles il clique avec son capteur de 24,1 mégapixels est excellente pour le prix auquel il se rapporte, et le moteur de traitement d’image EXPEED 3 fait un bon travail d’amélioration des images.

Son capteur RVB de 2016 pixels permet de délimiter des informations précises sur la luminosité et la couleur des scènes. De plus, l’appareil photo a une large plage ISO de 100 à 6400 qui peut être étendue jusqu’à Hi-2 ISO 25600, ce qui permet des images de qualité dans presque toutes les conditions d’éclairage.

Ceux qui aiment capturer des objets en mouvement rapide apprécieront l’appareil photo car il présente une vitesse de déplacement continu de 5 images par seconde.

Dans l’ensemble, le Nikon D5200 est un bon appareil photo pour les débutants avec son écran articulé combiné à une interface simple.

5. Fujifilm X-A5

Capteur: CMOS APS-C | Mégapixels: 24.2MP | Lentille: XC15-45mmF3.5-5.6 OIS | Type d’écran: 3 pouces, 921 000 points | Vitesse de prise de vue continue maximale: 6fps | Résolution vidéo maximale: 4K | Niveau de l’utilisateur: Débutant / passionné

Excellente science des couleurs

Couverture du viseur à 100%

Vidéo 4K

Pas d’objectif interchangeable

Fujifilm est devenu une sensation YouTube pour son excellente science des couleurs et ses capacités d’enregistrement vidéo 4K abordables. Le Fujifilm X-A5 est destiné aux amateurs et aux utilisateurs qui commencent avec des vidéos, avec des fonctionnalités telles que l’enregistrement vidéo 4K, un écran pivotant et des commandes faciles à utiliser.

