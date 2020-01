Meilleurs routeurs sans fil 2020: les meilleurs routeurs disponibles aujourd’hui

Vous pourriez penser qu’il n’est pas nécessaire d’avoir les meilleurs routeurs sans fil, mais vous vous trompez. Surtout si vous êtes un joueur aux prises avec des adversaires du monde entier, un travailleur à distance qui travaille à domicile ou un parent avec plusieurs enfants à la maison partageant le réseau familial, avoir un routeur de haute qualité est vital pour votre connexion en ligne.

Vous ne voulez pas que votre routeur soit le goulot d’étranglement qui maintient votre service Internet à un rythme d’escargot. Une connexion faible ou intermittente est plus que frustrante. De plus, un routeur sans fil extrêmement fiable garantira que vous n’obtiendrez pas une mauvaise connexion au milieu d’un jeu intense sur PC, tout en travaillant sur un projet avec votre équipe ou en diffusant Netflix le soir du cinéma.

Comme les options pour les routeurs sans fil sont nombreuses, nous avons dressé une liste des meilleurs routeurs sans fil sur le marché. Nous avons testé ces appareils afin que vous sachiez qu’ils sont à la hauteur. Ainsi, lorsque vous serez prêt à effectuer la mise à niveau, vous n’aurez pas à consacrer beaucoup de temps à la recherche.

Meilleurs routeurs sans fil 2020 en un coup d’œil

Google Nest Wifi prend le Google Wifi et lui donne les capacités de Google Home. (Crédit d’image: Google)

1. Google Nest Wifi

Google Wifi et Home enfin ensemble

La vitesse: 802.11a / b / g / n / ac 2,4 GHz / 5 GHz simultané double bande | Connectivité: Deux ports Ethernet Gigabit | Fonctionnalités: Puce de sécurité avancée, point Nest Wifi avec Google Assistant, contrôle de la confidentialité

Excellent design

Haut-parleur (s) intelligent (s) inclus

Des commandes encore plus simples

Aucun gain de performance majeur

Ne vaut pas la peine de remplacer le maillage existant

Google donne un coup de pouce à sa ligne Google Wifi avec son dernier opus. Ne vous méprenez pas; le Google Wifi d’origine est toujours parmi les meilleurs routeurs sans fil aujourd’hui. Cependant, si vous vous intéressez à la vie de la maison intelligente, vous apprécierez le pur génie de Google Nest Wifi. Ce routeur sans fil prend le Google Wifi, lui donne les capacités de Google Home et le tout dans un ensemble encore plus élégant et plus attrayant. Il s’agit d’un routeur maillé et d’un haut-parleur intelligent en un, le tout avec la simplicité reconnue de Google Wifi.

Lire la critique complète: Google Nest Wifi

Google Wifi est la preuve que la révolution du mesh arrive. (Crédit d’image: Google)

2. Google Wifi

L’avenir des réseaux sans fil devient abordable

La vitesse: 802.11ac 5 GHz en baisse: 101,41 Mbps, 2,4 GHz en baisse: 47,53 Mbps | Connectivité: 2 ports Gigabit Ethernet par point Wifi (1 port WAN et 1 port LAN chacun) | Fonctionnalités: AC1200 2 x 2 Wave 2 Wi-Fi, TX beamforming, Bluetooth Smart ready

Configuration super simple

Grande valeur

Contrôle matériel limité

Note CA inférieure

L’époque des routeurs sans fil traditionnels touche à sa fin; l’âge des routeurs maillés sans fil est ici. Le Wi-Fi de Google, à lui seul, est la preuve que la révolution du maillage est à nos portes, ce qui signifie que vous pourriez dire au revoir à l’époque où la seule façon d’avoir le bonheur sans fil était d’installer un certain nombre d’extendeurs sans fil. L’idée de Google Wi-Fi est simple: acheter un ensemble de points, les placer dans des endroits stratégiques autour de la maison, puis scanner un code QR. Et, comme ça, vous êtes connecté où que vous soyez chez vous. Il n’est pas surprenant que ce routeur maillé sans fil revendique l’endroit le plus élevé de notre liste des meilleurs routeurs sans fil de 2019, car c’est aussi celui qui est le plus facile à configurer et à démarrer.

Lire la critique complète: Google Wifi

Asus RT-AC86U surclasse facilement pratiquement tous les routeurs sans fil sur le marché. (Crédit d’image: Asus)

3. Asus RT-AC86U

Des performances aussi fortes que le design

La vitesse: 802.11ac 1734 Mbps en baisse | Connectivité: 4 x Gigabit LAN, Gigabit Wan, USB 2.0, USB 3.0 | Fonctionnalités: MU-MIMO, analyseur de trafic, QoS adaptative, réseau privé WTFast Gamers

Micrologiciel étendu

Grande vitesse et couverture

Firmware complexe

Looks diviseurs

Si vous connaissez bien Asus, en particulier ses ordinateurs de jeu, vous avez probablement une idée générale de ce que l’Asus RT-AC86U apporte à la table. Ce routeur sans fil peut ressembler à l’enfant de Doritos et de Mountain Dew, s’ils ont passé une nuit ensemble dans une machine à fabriquer des routeurs. Mais, à l’intérieur de cette esthétique de jeu kitsch se trouve un routeur sans fil qui, pour son prix, surclasse sans effort presque tous ses concurrents sur le marché. Encore mieux, vous ne payez pas non plus un appareil de jeu, donc si vous recherchez une connexion haut débit avec un prix abordable, l’Asus RT-AC86U devrait être en haut de votre liste.

Lire l’avis complet: Asus RT-AC86U

Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 est suralimenté pour vos besoins de jeu en ligne. (Crédit d’image: Netgear)

4. Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500

Un fantastique routeur de jeu

La vitesse: Processeur bicœur 802.11ac 1,7 GHz | Connectivité: 5 ports Gigabit Ethernet (4 LAN + 1 WAN) | Fonctionnalités: Deux bandes WiFi simultanément, 4 antennes externes, 15 canaux supplémentaires à 5 GHz

Super rapide

Incroyable logiciel DumaOS

Pas dérouté par des conditions architecturales délicates

Pas de modem haut débit

Cher

Documentation inutile

Le Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 peut être coûteux et ne dispose pas d’un modem à large bande. Cependant, il s’agit toujours d’un routeur qui offre des performances, en particulier pour obtenir ces pings. Conçu pour les maisons avec des joueurs en interne, il est suralimenté pour vos besoins de jeu en ligne, en gardant ces taux de «ping» et de latence élevés pour offrir une excellente connexion, que vous jouiez à Call of Duty ou à PUBG. Si vous êtes prêt à payer un joli centime – et si vous êtes un joueur sérieux, vous devriez l’être – c’est l’un des meilleurs routeurs sans fil à considérer.

Lire la critique complète: Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500

Ce produit est uniquement disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni au moment de la rédaction de ce document. Lecteurs australiens: découvrez une bonne alternative dans Google Wifi.

TP-Link Archer C5400 v2 peut relier les utilisateurs grand public et les entreprises en offrant des fonctionnalités haut de gamme à un prix raisonnable. (Crédit d’image: TP-Link)

5. Archer C5400 v2 de TP-Link

Un look étrange, de grandes performances

La vitesse: 802.11ac 5 GHz vers le bas: jusqu’à 2 167 Mbps, 2,4 GHz vers le bas: jusqu’à 1 000 Mbps | Connectivité: 4 x LAN, WAN, USB 3.0, USB 2.0 | Fonctionnalités: MU-MIMO, Wi-Fi tri-bande, 8 antennes externes, commande vocale Alexa

Rapide et puissant

Prise en charge d’Alexa et IFTTT

Coûteux

Êtes-vous à la recherche d’un des meilleurs routeurs sans fil de 2019 et ne vous souciez pas d’un design original. Si une conception de science-fiction inspirée des années 90 semble convenir à votre maison, alors le TP-Link Archer C5400 v2 pourrait être le meilleur routeur sans fil pour vous. Ce n’est pas exactement le routeur maillé le plus moderne, mais il est unique en ce qu’il peut relier les utilisateurs grand public et les entreprises en offrant des fonctionnalités haut de gamme à un prix raisonnable et avec une configuration détendue. C’est étrange, oui; cependant, si vous recherchez un routeur sans fil capable de couvrir une maison de taille moyenne, vous ne pouvez pas vous tromper.

Lire la critique complète: TP-Link Archer C5400 v2

Netgear Orbi Pro est un routeur maillé Wi-Fi modulaire. (Crédit d’image: Netgear)

6. Netgear Orbi Pro

Un routeur maillé pour le bureau

La vitesse: 802.11AC 3Gbps | Connectivité: Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN | Fonctionnalités: Couverture réseau modulaire, design moderne, configuration facile, séparation du trafic

Facile à déployer

Des performances fantastiques

Très cher

Si vous devez faire entrer le réseau de votre bureau dans l’ère moderne avec l’un des meilleurs routeurs de 2019, vous devez sérieusement envisager de vous procurer le Netgear Orbi Pro. Il s’agit d’un routeur maillé Wi-Fi modulaire qui s’inspire de ses concurrents professionnels de conception et de performances. C’est du côté le plus cher. Cependant, si vous dirigez une entreprise où vous ne pouvez pas vous permettre de retards en raison d’une mauvaise connexion Wi-Fi, cela vaut vraiment la peine.

Lire la critique complète: Netgear Orbi Pro

Netgear Orbi AC2200 RBK23 est une alternative économique pour les utilisateurs occasionnels. (Crédit d’image: Netgear)

7. Netgear Orbi AC2200 RBK23

Le Netgear Orbi, mais plus petit maintenant

La vitesse: 802.11ac 5 GHz en baisse: 68,8 Mbps | Connectivité: 2 x ports Gigabit Ethernet par unité | Fonctionnalités: Contrôle parental Disney Circle, Pause WiFi, configuration smartphone, mise en réseau Tri-Band, modulaire

Vite

Plus petit que l’original

Toujours cher

Lorsque le Netgear Orbi a frappé les rues, il a changé la scène du routeur sans fil. Puis, en 2019, Netgear a lancé le Netgear Orbi AC2200 RBK23, une alternative économique pour les utilisateurs occasionnels qui n’ont pas de grand manoir à couvrir. Cela en fait un concurrent digne des meilleurs routeurs sans fil. Bien sûr, il est livré avec moins d’antennes et de ports Ethernet que son homologue haut de gamme. Cependant, il offre plus qu’assez pour fournir une couverture réseau très solide. De plus, le petit facteur de forme signifie qu’il n’aura aucun problème à s’intégrer – pas que vous ressentirez le besoin de le cacher.

Lire la critique complète: Netgear Orbi AC2200 RBK23

TP-Link Deco M9 intègre la prise en charge de la maison intelligente IoT, aux côtés des vitesses et de la couverture standard de l’industrie. (Crédit d’image: TP-Link)

8. TP-Link Deco M9 Plus

Un routeur pour la maison intelligente

La vitesse: 5 GHz: jusqu’à 867 Mbps, 2,4 GHz: jusqu’à 400 Mbps | Connectivité: 2 x Gigabit WAN / LAN, USB 2.0 | Fonctionnalités: Connectivité tri-bande, tueur de zone morte, concentrateur intelligent intégré, antivirus intégré, QoS, contrôle parental

Couverture solide

Installation facile

Cher

Le marché est désormais inondé de routeurs maillés sans fil, mais il est difficile de se plaindre lorsque le niveau de couverture de ces routeurs sans fil dépasse tout ce que nous avons vu auparavant. Avec des appareils comme le TP-Link Deco M9, l’un des meilleurs routeurs de 2020, nous pouvons voir comment ils ne font que s’améliorer. En intégrant le support de la maison intelligente IoT, aux côtés des vitesses et de la couverture standard de l’industrie, le TP-Link Deco M9 est, sans aucun doute, un excellent choix pour un partisan de la maison intelligente. Juste avertissement cependant, ce routeur est un peu cher. Cependant, vous obtenez également toutes ces fonctionnalités et des performances exceptionnelles en échange.

Lire la critique complète: TP-Link Deco M9

D-Link Covr C1203 est l’un des meilleurs routeurs sans fil si vous souhaitez mettre à niveau et enregistrer en même temps. (Crédit d’image: D-Link)

9. Covr-C1203 de D-Link

Réseau maillé sans fil pour tous

La vitesse: 2,4 GHz: jusqu’à 300 Mbps; 5 GHz: jusqu’à 866 Mbps | Connectivité: 2 x LAN Gigabit Ethernet par nœud | Fonctionnalités: MU-MIMO, Contrôle parental, Contrôle intelligent du réseau, Configuration intelligente de l’appareil

Abordable

Grande couverture

Pas aussi vite que possible

Prêt à sauter dans le train du routeur sans fil maillé, mais sans casser cette tirelire? Vous avez de la chance avec le Covr C1203 D-Link abordable. C’est l’un des meilleurs routeurs sans fil, si vous souhaitez mettre à niveau et enregistrer en même temps. Il offre une couverture comparable à celle du Google Wi-Fi tout en étant abordable, et il a également l’air futuriste de manière formidable. Il est un peu plus lent que le routeur légendaire de Google, mais il sera toujours assez rapide pour l’utilisateur type. Il n’est pas surprenant que le Covr C1203 de D-Link obtienne notre vote comme l’un des meilleurs routeurs sans fil de 2020.

Lire la critique complète: D-Link Covr-C1203

Le système Wi-Fi Eero Home donne aux utilisateurs un contrôle total sur leur réseau tout en vantant une connexion sécurisée via l’IA. (Crédit d’image: Eero Home)

10. Système Wi-Fi Eero Home

Wi-Fi maillé pour l’utilisateur expérimenté

La vitesse: 802.11a / b / g / n / ac 2,4 GHz, 5,2 GHz et 5,8 GHz, 802.11a / b / g / n / ac 2,4 GHz et 5 GHz | Connectivité: 2 x Gigabit WAN / LAN | Fonctionnalités: Couverture réseau modulaire, design moderne, logiciel de sécurité inclus, réacheminement dynamique

Puissant

Se fond dans l’arrière-plan

Plus cher que la concurrence

Si vous recherchez un routeur maillé sans fil qui vous donne beaucoup de contrôle sur votre réseau, le système Wi-Fi Eero Home pourrait bien être la solution. Il a un prix plus élevé que celui de votre routeur standard, mais il donne également aux utilisateurs un contrôle total sur leur réseau tout en vantant une connexion sécurisée via l’IA. Encore mieux, le système Wi-Fi Eero Home est livré avec des abonnements à 1Password, MalwareBytes et Encrypt.me VPN, qui devraient garder tout le monde lié à votre réseau en sécurité.

Lire la critique complète: Système Wi-Fi Eero Home

Joe Osborne, Bill Thomas, Gabe Carey et Michelle Uy ont également contribué à cet article

