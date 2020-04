Meilleurs routeurs WiFi maillés 2020: les meilleurs routeurs maillés sans fil pour les grandes maisons

Les meilleurs routeurs Wi-Fi maillés du marché peuvent vraiment améliorer la situation de votre réseau, que vous ayez une connexion irrégulière ou que vous tentiez de couvrir un grand bureau. Alors que la plupart des routeurs sans fil typiques utilisent généralement un seul appareil pour assurer la couverture, les routeurs Wi-Fi maillés ont plusieurs composants ou nœuds. Lorsqu’ils sont placés stratégiquement autour de la zone que vous souhaitez couvrir, ils peuvent renvoyer un signal fiable et robuste à chaque coin de votre espace.

Fondamentalement, en utilisant une configuration de routeur Wi-Fi maillé, vous pouvez couvrir un grand espace sans compromettre la connexion ou nécessiter plusieurs réseaux. De plus, la mise en place d’un réseau maillé est généralement assez simple pour que vous puissiez le faire sans l’aide d’un expert informatique.

Voici une collection des meilleurs routeurs Wi-Fi maillés disponibles actuellement. Qu’il s’agisse de son meilleur rapport qualité-prix, de sa configuration la plus simple ou même de son aspect le plus esthétique, nous avons rassemblé ici nos meilleurs choix pour vous permettre de trouver facilement celui qui correspond à vos besoins.

Les meilleurs routeurs Wi-Fi maillés en un coup d’œil

Routeur Wi-Fi Google Nest Wifi D-Link EXO DIR-3060 AC3000 Asus ZenWiFiAsus RT-AX92U Pack de 2 Google WiFiTenda MW5s Wi-Fi Mesh Wi-Fi Netgear Nighthawk X6 Extender Mesh WiFi Tri-Band WiFi Netgear Orbi

Le Google Nest Wifi accélère les choses. (Crédit d’image: Google)

1. Google Nest Wifi

Google Wifi et Home enfin ensemble

La vitesse: 802.11a / b / g / n / ac 2,4 GHz / 5 GHz simultané double bande | Connectivité: Deux ports Ethernet Gigabit | Caractéristiques: Puce de sécurité avancée, point Nest Wifi avec Google Assistant, contrôle de la confidentialité

Excellent design

Haut-parleur (s) intelligent (s) inclus

Des commandes encore plus simples

Aucun gain de performance majeur

Ne vaut pas la peine de remplacer le maillage existant

Quoi de mieux que le meilleur routeur maillé? Eh bien, un routeur maillé avec un haut-parleur intelligent, c’est tout. Surtout si vous êtes un démon de la maison intelligente, vous apprécierez le génie pur de cette mise à niveau dans la ligne Wifi de Google. Le Google Nest Wifi donne un coup de fouet, prenant la conception et les performances incroyables mais simples de Google Wifi, puis les fusionnant avec la commodité d’un haut-parleur intelligent afin que vous ayez un appareil deux-en-un dans un boîtier encore plus élégant et plus attrayant. Et, si vous en avez assez de la couleur blanche, celle-ci est également disponible dans les couleurs Mist et Sand. En ce qui concerne les meilleurs routeurs Wi-Fi maillés, l’original Google Wifi est toujours celui à battre. Celui-ci lui donne juste ce punch supplémentaire.

Lire la critique complète: Google Nest Wifi

D-Link DIR-3060 est un routeur maillé WiFi AC3000 avec une sécurité supplémentaire. (Crédit d’image: D-Link)

2. Routeur Wi-Fi D-Link EXO DIR-3060 AC3000

Secure Home Platform de McAfee et de meilleures performances à moindre coût.

La vitesse: AC3000 3 000 Mbps, double cœur | Connectivité: : 4 x Gigabit Ethernet, 1 x WAN, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 | Caractéristiques: : Contrôle parental, compatibilité avec Google Assistant et Alexa, mises à jour de sécurité en direct de McAfee.

Performance excellente

Sécurise

Pas de Wi-Fi 6

Le DIR-3060 offre une sécurité similaire à la précédente D-Fend DIR-2680 de 500 $ AU, mais il a fait un grand pas en avant en termes de performances et pourtant, il ne coûte que 379 $ AU. Malheureusement, il manque le WiFi 6, mais le routeur WiFi maillé à trois bandes de 3000 Mbps est assez rapide pour que nous ne nous attendions pas à ce que beaucoup remarquent la différence. Le D-Link DIR-3060 a pu obtenir 67 Mo / s lors du transfert de fichiers NAS à courte portée, seulement 1 Mo / s derrière le Wi-Fi 6, mais cette vitesse a chuté à d’autres distances. La configuration est simple à l’aide de l’application WiFi de D-Link, mais elle n’est pas aussi intuitive que l’application Google Wifi, mais le principal atout est l’intégration de la sécurité McAfee. McAfee fournit des abonnements illimités LiveSafe de deux ans à chaque appareil qui s’y connecte (au cours des 5 premières années).

L’Asus ZenWiFi AC (CT8) est extrêmement rapide et intègre quelques fonctionnalités premium. (Crédit d’image: ASUS)

3. ASUS Zen WiFi AC

Réseau maillé tri-bande rapide, facile

La vitesse: AX 3000Mbps | Connectivité: 2x (3 Gigabit Ethernet, 1 x WAN, 1 x USB 3.1) | Caractéristiques: Trend Micro Security et contrôles familiaux, compatible Alexa, IFTTT, Download Manager.

Système Wi-Fi maillé double bande rapide

Configuration simple

Application conviviale

Coûteux

Pas de WiFi 6

Le routeur maillé Asus ZenWiFi AC (CT8) est extrêmement facile à configurer et offre certaines des vitesses de connexion sans fil les plus rapides que nous ayons testées. Le routeur AC Asus ZenWiFi utilise une connexion Ethernet «backhaul» entre les deux unités qui lui permet de projeter des vitesses cohérentes de chaque concentrateur. Le réseau maillé peut fournir des vitesses de réseaux locaux d’environ 500 Mbps et chaque nœud a été capable de lancer cela sur plusieurs niveaux d’une maison sans perdre trop de débit. Bien que cette unité particulière n’offre pas le WiFi 6, ces vitesses de réseau signifient que vous ne remarquerez pas vraiment et l’application pour smartphone Asus facilite la gestion de ce qui est connecté à votre réseau et de toutes les restrictions ou garanties que vous souhaitez mettre en œuvre.

L’Asus RT-AX92U est le routeur WiFi 6 le plus rapide que nous ayons testé, pour ceux qui ont besoin d’une couverture et d’une vitesse sans compromis. (Crédit d’image: Asus)

4. Asus RT-AX92U

Le réseau maillé AX6100 ultime d’Asus offre des performances imbattables.

La vitesse: AX 6,100Mbps | Connectivité: 4 x Gigabit Ethernet, 1 x WAN, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2 | Noeuds maillés inclus: 1-3 | Caractéristiques: Trend Micro Security et contrôles familiaux, compatible Alexa, IFTTT

Incroyablement rapide

Grande couverture en maille

Coûteux

Ainsi, l’Asus RT-AX92U est un peu cher, mais pour le meilleur prix, vous obtenez deux routeurs WiFi 6 indépendants ou maillés capables de créer un réseau ininterrompu sur 4 étages d’une maison. Parce que c’est un réseau maillé tri-bande, il le fait sur chacune des fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz + pour fournir des vitesses de transfert de réseau local de 386 Mbps sur une zone massive, suffisamment grande pour envelopper la plupart des maisons. Cela signifie que l’ensemble de votre réseau WiFi bénéficiera de la même vitesse maximale et du même ping minimal que votre Internet domestique via une connexion Ethernet. Cela peut sembler être une fonctionnalité standard, mais l’Asus RT-AX92U est le premier appareil à offrir une parité WiFi parfaite avec des connexions Ethernet câblées. Donc, si vous voulez une connexion Wi-Fi sans compromis, c’est la seule façon de procéder.

Avec Google WiFi, Google a dominé le monde du WiFi maillé. (Crédit d’image: Google)

5. Google Wifi

Toujours l’un des meilleurs systèmes Wi-Fi Mesh sans haut-parleur intelligent.

La vitesse: 802.11ac 5 GHz en baisse: 101,41 Mbps, 2,4 GHz en baisse: 47,53 Mbps | Connectivité: 2 ports Gigabit Ethernet par point Wifi (1 port WAN et 1 port LAN chacun) | Noeuds maillés inclus: 1-3 | Caractéristiques: AC1200 2 x 2 Wave 2 Wi-Fi, TX beamforming, Bluetooth Smart ready

Configuration simple

Peu coûteux

Contrôle matériel limité

Le Google Wifi propose toujours l’une des applications de réseau maillé les plus détaillées et les plus faciles à utiliser. Bien qu’il ait été l’un des premiers à proposer des réseaux maillés à l’utilisateur de smarthome traditionnel, il résiste encore assez bien aujourd’hui. Cet espace a fait des pas de géant depuis l’introduction des réseaux maillés, de sorte que Google Wifi a été dépassé par plusieurs concurrents, mais si vous cherchez à ajouter à votre système existant, vous pouvez obtenir des nœuds supplémentaires pour une bonne affaire de nos jours. Non seulement il a le pouvoir de pousser le Wi-Fi rapide dans toute votre maison (un exploit encore plus impressionnant compte tenu de sa petite taille), il est également assez bon marché et pas si difficile à configurer.

Lire la critique complète: Google Wifi

Pour ceux qui recherchent un réseau maillé AC plus abordable, le pack Tenda MW5s Mesh Wi-Fi 3 est plus que suffisant pour le NBN australien. (Crédit d’image: Tenda)

6. Tenda MW5s Wi-Fi maillé

Excellent WiFi maillé AC pour tous ceux qui utilisent des routeurs pour Internet.

La vitesse: AC 1 200 Mbps | Connectivité: 2x Gigabit Ethernet (nœud principal), 2x 10/100 Ethernet (nœuds secondaires) | Noeuds maillés: 1 x routeur, 2 x nœuds | Caractéristiques: Contrôle parental, réseau invité, redirection de port, QoS pour les jeux.

Abordable

Grande gamme

Pas idéal pour le stockage en réseau local

Tenda est peut-être une marque Wi-Fi relativement inconnue en Occident, mais la société basée à Shenzen a en fait créé un système de réseau maillé AC à prix compétitif pour Internet à domicile. À courte portée, il n’est pas aussi rapide que Google Wifi, mais son débit de 119,7 Mbps tient sur une plus grande portée verticale lorsqu’il est au sol au-dessus du nœud principal – plus de deux fois la vitesse de Google Wifi à cette plage. La configuration est simple et les fonctionnalités de sécurité et de hiérarchisation sont suffisantes pour satisfaire les utilisateurs en général. Plus que suffisant pour quiconque cherche simplement à diffuser Internet uniformément dans la maison familiale.

Il y a quelque chose à dire sur la simplicité du branchement du routeur maillé Netgear EX7700 à votre réseau domestique existant. (Crédit d’image: Netgear)

7. Netgear EX7700

Une solution simple et abordable pour une meilleure couverture WiFi.

La vitesse: CA 2 200 Mbps (2,4 GHz plus 2 bandes 5 GHz) | Connectivité: 2 x Gigabit Ethernet | Caractéristiques: WPS

Configuration simple

Fonctionne dans le système actuel

Pas la meilleure performance

Plutôt que de jeter votre routeur existant et de recommencer avec un système maillé, un routeur maillé comme le Netgear EX7700 se branche sur votre réseau existant et étend la portée, sans créer de nom de réseau et de connexion séparés. Le Nighthawk X6 Tri-band WiFi Mesh Extender, comme l’EX7700 est parfois commercialisé sous le nom de, n’est pas compatible Wi-Fi 6 malgré le nom faisant allusion à la prochaine génération. capacités de mise en réseau, mais il offre deux canaux à 5 GHz, ce qui en fait une mise à niveau rapide pour tout réseau Wi-Fi existant. La connexion WPS à faible bruit signifie qu’il n’y a pas vraiment besoin de sa propre application de mise en réseau, mais si cette solution est ce que vous voulez, vous n’en tirerez probablement pas grand-chose de toute façon. Une solution décente pour les réseaux maillés plug and play avec le matériel existant.

Le Netgear Orbi possède plus que suffisamment de ports Ethernet. (Crédit d’image: Netgear)

8. Netgear Orbi

La vitesse: 802.11ac 5 GHz en baisse: 90,14 Mbps, 2,4 GHz en baisse: 93,69 Mbps | Connectivité: 4 ports Gigabit Ethernet 10/100 / 1000Mbps (1 WAN + 3 LAN pour routeur, 4 LAN pour satellite), 1 x port USB 2.0 | Noeuds maillés inclus: 2-4 | Caractéristiques: 4 Go de mémoire flash, 512 Mo de RAM, AC3000, compatible MU-MIMO

Performance excellente

Joli design

Coûteux

Si vous avez des poches profondes, consultez le Netgear Orbi, qui est peut-être l’un des meilleurs routeurs maillés sans fil que l’argent puisse acheter cette année. Au lieu de quelque chose comme Google Wifi, qui utilise trois nœuds identiques pour créer le réseau, vous obtiendrez un routeur principal et plusieurs nœuds satellites à brancher sur les prises de courant autour de votre maison. De plus, l’Orbi vante plusieurs ports Ethernet, ce qui en fait une option exceptionnelle pour ceux avec un certain nombre d’appareils qui ont besoin d’une connexion câblée. Ce routeur maillé est le meilleur choix pour les consommateurs qui utilisent leur réseau principalement pour les jeux, en particulier sur plusieurs appareils.

Lire la critique complète: Netgear Orbi