Meilleurs routeurs WiFi maillés 2020: les meilleurs routeurs maillés sans fil pour les grandes maisons

Les meilleurs routeurs WiFi maillés du marché peuvent vraiment améliorer la situation de votre réseau, que ce soit parce que vous avez des connexions irrégulières ou que vous essayez de couvrir un grand bureau. Alors que les routeurs sans fil typiques sont généralement un seul appareil assurant la couverture, les routeurs WiFi maillés ont plusieurs composants ou nœuds. Lorsqu’ils sont placés stratégiquement autour de la zone que vous souhaitez couvrir, ils peuvent fournir un signal fiable et robuste à chaque coin de votre espace.

Fondamentalement, en utilisant les meilleurs routeurs WiFi maillés, vous pouvez couvrir un grand espace sans compromettre la connexion ou nécessiter plusieurs réseaux. En plus de cela, la mise en place des meilleurs routeurs WiFi est généralement assez facile pour que vous puissiez le faire sans l’aide d’un expert informatique.

Voici une collection des meilleurs routeurs WiFi maillés disponibles actuellement. Qu’il s’agisse de son meilleur rapport qualité-prix, de sa configuration la plus simple ou même de son aspect le plus esthétique, nous avons rassemblé ici nos meilleurs choix pour vous permettre de trouver facilement le meilleur pour vos besoins.

Les meilleurs routeurs Wi-Fi maillés en un coup d’œil

Google Nest Wifi Google WifiNetgear OrbiNetgear Orbi WiFi 6Netgear Orbi AC1200TP-Link Deco M5Ubiquiti Amplifi HDLinksys Velop

Le Google Nest Wifi accélère les choses. (Crédit d’image: Google)

1. Google Nest Wifi

Google Wifi et Home enfin ensemble

La vitesse: 802.11a / b / g / n / ac 2,4 GHz / 5 GHz simultané double bande | Connectivité: Deux ports Ethernet Gigabit | Caractéristiques: Puce de sécurité avancée, point Nest Wifi avec Google Assistant, contrôle de la confidentialité

Excellent design

Haut-parleur (s) intelligent (s) inclus

Des commandes encore plus simples

Aucun gain de performance majeur

Ne vaut pas la peine de remplacer le maillage existant

Quoi de mieux que le meilleur routeur maillé? Eh bien, un routeur maillé avec un haut-parleur intelligent, c’est tout. Surtout si vous êtes un démon de la maison intelligente, vous apprécierez le génie pur de cette mise à niveau dans la ligne Wifi de Google. Le Google Nest Wifi donne un coup de fouet, prenant la conception et les performances incroyables mais simples de Google Wifi, puis les fusionne avec la commodité d’un haut-parleur intelligent pour que vous ayez un appareil deux-en-un dans un boîtier encore plus élégant et plus attrayant. Et, si vous en avez assez de la couleur blanche, celle-ci est également disponible dans les couleurs Mist et Sand. En ce qui concerne les meilleurs routeurs Wi-Fi maillés, l’original Google Wifi est toujours celui à battre. Celui-ci lui donne juste ce punch supplémentaire.

Lire la critique complète: Google Nest Wifi

Avec Google WiFi, Google a dominé le monde du WiFi maillé. (Crédit d’image: Google)

2. Google Wifi

Le meilleur système Wi-Fi Mesh du futur

La vitesse: 802.11ac 5 GHz en baisse: 101,41 Mbps, 2,4 GHz en baisse: 47,53 Mbps | Connectivité: 2 ports Gigabit Ethernet par point Wifi (1 port WAN et 1 port LAN chacun) | Noeuds maillés inclus: 1-3 | Caractéristiques: AC1200 2 x 2 Wave 2 Wi-Fi, TX beamforming, Bluetooth Smart ready

Configuration simple

Peu coûteux

Contrôle matériel limité

Google Wifi est probablement le meilleur routeur maillé sans fil que nous ayons jamais utilisé, et nous ne le disons pas avec désinvolture. En fait, nous irions même jusqu’à dire que c’est peut-être le meilleur routeur maillé sans fil, du moins à ce jour. Non seulement il a le pouvoir de pousser le Wi-Fi rapide dans toute votre maison – un exploit encore plus impressionnant compte tenu de sa petite taille, mais il est également assez bon marché et pas si difficile à configurer. La configuration est si simple que tout ce que vous avez à faire pour configurer Google Wifi est de télécharger une application sur votre smartphone, de scanner des codes QR et de placer les nœuds où vous le souhaitez dans votre maison. Avec Google WiFi, l’entreprise a dominé le monde du WiFi maillé.

Lire la critique complète: Google Wifi

Le Netgear Orbi possède plus que suffisamment de ports Ethernet. (Crédit d’image: Netgear)

3. Netgear Orbi

La vitesse: 802.11ac 5 GHz en baisse: 90,14 Mbps, 2,4 GHz en baisse: 93,69 Mbps | Connectivité: 4 ports Gigabit Ethernet 10/100 / 1000Mbps (1 WAN + 3 LAN pour routeur, 4 LAN pour satellite), 1 x port USB 2.0 | Noeuds maillés inclus: 2-4 | Caractéristiques: 4 Go de mémoire flash, 512 Mo de RAM, AC3000, compatible MU-MIMO

Performance excellente

Joli design

Coûteux

Si vous avez des poches profondes, consultez le Netgear Orbi, qui est peut-être l’un des meilleurs routeurs maillés sans fil que l’argent puisse acheter cette année. Au lieu de quelque chose comme Google WiFi, qui utilise trois nœuds identiques pour créer le réseau, vous obtiendrez un routeur principal et plusieurs nœuds satellites à brancher sur les prises de courant autour de votre maison. De plus, l’Orbi vante plus que suffisamment de ports Ethernet, ce qui en fait une option exceptionnelle pour quiconque possède un certain nombre d’appareils qui ont besoin d’une connexion câblée. Ce routeur maillé est le meilleur choix pour les consommateurs qui utilisent leur réseau principalement pour les jeux, en particulier sur plusieurs appareils.

Lire la critique complète: Netgear Orbi

L’Orbi WiFi 6 est votre meilleur pari lorsqu’il s’agit d’obtenir les meilleurs routeurs Wi-Fi maillés. (Crédit d’image: Netgear)

4. Netgear Orbi WiFi 6

Netgear ajoute le Wi-Fi 6 à sa gamme de mailles Orbi

La vitesse: WiFi 6 (IEEE 802.11ax) tri-bande avec 1x 2,4 GHz (1200 Mbps), 2x 5 GHz (2400 Mbps) | Connectivité: WAN 2,5 Gbit / s, 4x Gigabit Ethernet; satellite – 4x Gigabit Ethernet | Caractéristiques: Formation de faisceau implicite et explicite pour les bandes 2,4 GHz / 5 GHz

Excellente portée et vitesse Wi-Fi

Configuration simple et application facile à utiliser

Sérieusement cher

Peu de support pour le Wi-Fi 6 en ce moment

Si vous êtes prêt à sauter dans le train Wi-Fi 6, l’Orbi WiFi 6 est votre meilleur pari quand il s’agit d’obtenir les meilleurs routeurs Wi-Fi maillés. Ce n’est en aucun cas un achat occasionnel, avec son prix élevé, mais si vous cherchez à passer à un routeur plus rapide et plus fiable pour couvrir un espace massif – comme votre manoir de campagne, peut-être, ou votre maison intelligente bondée – alors celui-ci en vaut vraiment la peine. De plus, il est facile et direct à configurer, ce qui le rend idéal pour les personnes qui n’ont pas trop d’expérience avec les réseaux Wi-Fi.

Lire la critique complète: Netgear Orbi WiFi 6

Le tri-bande Orbi Whole Home AC1200 offre des performances solides à un prix raisonnable. (Crédit d’image: Netgear)

5. Netgear Orbi Whole Home Mesh WiFi System

Wi-Fi maillé tri-bande rapide et abordable

La vitesse: IEEE 802.11ac double bande avec 1x 2,4 GHz (400 Mbps), 1x 5 GHz (866 Mbps) | Connectivité: 2 x Gigabit Ethernet | Caractéristiques: Formation de faisceau implicite et explicite pour les bandes 2,4 GHz / 5 GHz

Système Wi-Fi maillé bi-bande abordable

Bonne performance

Le contrôle parental gratuit est limité

Un seul port Ethernet pour les connexions filaires

L’Orbi Whole Home AC1200 tri-bande offre des performances solides à un prix raisonnable et sera un bon choix pour la plupart des petites et moyennes maisons qui ont besoin d’améliorer leur couverture Wi-Fi. Il est simple à configurer et à utiliser pour les nouveaux arrivants, bien que la décision de Netgear d’utiliser le service Circle sur abonnement de Disney pour le contrôle parental soit décourageante, étant donné que les routeurs et les systèmes maillés concurrents ont souvent fourni gratuitement de meilleurs contrôles parentaux. Le manque de ports Ethernet pour les connexions câblées ainsi que des fonctionnalités plus avancées dans l’application Orbi peuvent également désactiver les utilisateurs expérimentés.

Le TP-Link Deco M5 est un moyen abordable de diffuser le Wi-Fi dans toute votre maison. (Crédit d’image: TP-Link)

6. Déco TP-Link M5

L’option Wi-Fi Mesh abordable

La vitesse: 802.11ac 5 GHz en baisse: 76,69 Mbps | Connectivité: 2 x ports Gigabit par unité Deco M5, 1 x port USB Type-C, Bluetooth 4.2 | Noeuds maillés inclus: 1-3 | Caractéristiques: Processeur quadricœur, compatible MU-MIMO, antivirus basé sur un routeur, compatibilité avec Alexa

Valeur incroyable

Facile à configurer

Plus lent que la compétition

Si vous cherchez un moyen de diffuser le Wi-Fi dans toute votre maison sans avoir à dépenser beaucoup de pâte, alors regardez le TP-Link Deco M5. Ce n’est pas aussi rapide que certains des autres meilleurs routeurs Wi-Fi maillés de cette liste, mais si vous n’êtes pas trop soucieux d’obtenir le débit théorique maximal, dont vous ne pourrez probablement pas tirer pleinement parti de toute façon, ce ne devrait pas être trop un problème. La configuration, similaire aux autres appareils ici, est un jeu d’enfant, même si vous n’êtes pas technophile. Le TP-Link Deco M5 est parmi les meilleurs routeurs maillés sans fil pour ceux qui ne veulent pas devenir trop techniques.

Lire la critique complète: TP-Link Deco M5

Vous trouverez beaucoup de choses à aimer dans Ubiquiti Amplifi HD. (Crédit d’image: Ubiquiti)

7. Ubiquiti Amplifi HD

La vitesse: 802.11AC 5 GHz en baisse: 74,1 Mbps | Connectivité: 1 x Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN | Noeuds maillés: 1 x routeur, 2 x nœuds | Caractéristiques: Couverture réseau modulaire, design moderne, écran tactile LCD

Esthétique moderne

Extrêmement puissant

Coûteux

Si vous aimez la philosophie de conception d’Apple, profitez d’avoir des gadgets attrayants installés dans votre maison et d’avoir plus qu’assez d’argent supplémentaire assis, l’Ubiquiti Amplifi HD est le routeur maillé parfait pour vous. Vous trouverez beaucoup de choses à aimer avec cet appareil, surtout si vous vivez dans une grande maison et pouvez profiter de toute la puissance fournie par cette configuration Wi-Fi maillée, car elle est capable d’un débit très important. Cependant, vous constaterez peut-être que la valeur diminue un peu lorsque vous vivez dans un espace plus petit, car il existe des alternatives plus abordables pour les petites et moyennes maisons. L’Ubiquiti Amplifi HD peut être cher, mais vous payez pour un morceau de technologie qui respire à la fois le style et une tonne de substance. C’est plus que suffisant pour justifier le prix, ce qui en fait un excellent ajout à la meilleure liste de routeurs maillés sans fil.

Lire la critique complète: Ubiquiti Amplifi HD

Il y a quelque chose à dire sur la simplicité du Linksys Velop. (Crédit d’image: Linksys)

Vitesse: 802.11ac 5 GHz vers le bas: 117,46Mbps | Connectivité: 2 x ports Gigabit Ethernet par unité (1 port WAN et 1 port LAN chacun) | Noeuds maillés inclus: 1-3 | Caractéristiques: Configuration guidée, Modulaire, Contrôles parentaux faciles, Correction automatique

Simple r

Configuration simple

Coûteux

Bien qu’il soit coûteux et pas aussi puissant que les autres routeurs maillés Wi-Fi de cette liste, il y a quelque chose à dire sur la simplicité du Linksys Velop. Il pourrait avoir un prix plus élevé que la concurrence, mais le Velop plaira aux personnes qui ont besoin de créer un réseau Wi-Fi et qui souhaitent éviter de le configurer. Les utilisateurs plus avertis en technologie chercheront probablement ailleurs – pourquoi dépenser de l’argent alors que vous pouvez faire le travail vous-même gratuitement? Cependant, pour la plupart des utilisateurs, le Linksys Velop est parmi les meilleurs routeurs maillés sans fil en raison de la commodité qu’il offre dès le départ. Il est également complètement modulaire, vous n’avez donc qu’à ramasser autant de nœuds que vous en avez réellement besoin – un nœud couvrira jusqu’à 2000 pieds carrés.

Lire la critique complète: Linksys Velop