Meilleurs services de streaming TV 2020: quel service de streaming vous convient le mieux?

Bien que les chiffres exacts ne soient pas disponibles, une grande partie du public américain a abandonné le câble en faveur des services de streaming pour le divertissement de leur salon. Alors que les services de streaming deviennent plus omniprésents, avec plus de réseaux et d’entreprises qui sautent chaque année, il est facile de voir un avenir pas si lointain où les services de streaming dominent complètement les médias domestiques.

L’époque où Netflix ne faisait que compléter votre paquet de câbles est révolue. Maintenant, vous avez de nombreuses options, ce qui est à la fois bon et mauvais. Alors que vous abonner à un service de streaming peut être considéré comme une bonne affaire, lorsque vous accumulez des abonnements, le prix combiné peut commencer à ressembler beaucoup à la facture de câble que vous étiez heureux d’abandonner. Même une combinaison des services les plus populaires – Netflix, Hulu, Disney Plus et Prime Video – vous coûtera 30 $ par mois sur le bas de gamme.

Pour vous aider à prendre les meilleures décisions, nous avons rassemblé ce guide pratique décrivant les meilleurs services de streaming à considérer en 2020. Nous avons pesé à la fois le coût et le contenu et continuerons de réévaluer au fil du temps à mesure que les services changent et que de nouvelles options deviennent disponibles.

Netflix

Meilleure variété, plus de contenu

Le sorceleur

Prix: De base – 9 $ / mois, Standard – 13 $ / mois, Premium – 16 $ / mois

Contenu original notable: Miroir noir, BoJack Horseman, The Haunting of Hill House, Stranger Things, The Witcher, Russian Doll, The Irishman, Ozark, Mindhunter, Aggretsuko

Conclusion: Si vous ne pouvez vous abonner qu’à un seul service de streaming, Netflix est clairement le gagnant.

Netflix est la raison pour laquelle la concurrence existe dans l’espace de streaming. Le détaillant de DVD en ligne devenu géant du streaming vidéo a eu un impact beaucoup plus important sur l’industrie des médias domestiques que tous les autres services de cette liste. Même avec son emprise sur l’industrie du streaming, Netflix ne s’est pas reposé sur ses lauriers. Il reste le service de streaming le plus populaire pour une raison – enfin, pour de nombreuses raisons. Netflix possède la collection de programmation la plus importante et la plus variée de tous les services disponibles aujourd’hui. Sa bibliothèque comprend une gamme variée de programmes télévisés et de films originaux et une abondance d’émissions par câble et de films populaires, y compris une belle sélection de grands anime et même des anime originaux.

C’est un cliché, mais Netflix a vraiment quelque chose pour tout le monde. Si vous êtes un fan de super-héros, The Umbrella Academy et une flopée d’émissions Marvel (maintenant annulées) sont disponibles en streaming. Si vous voulez regarder certaines des comédies modernes les plus innovantes, Russian Doll et I Think You Should Leave vous couvrent. Si vous aimez l’horreur, The Haunting of Hill House est là pour vous faire dormir avec les lumières allumées. Les vrais mordus du crime peuvent enfiler leur casquette de réflexion pendant Making a Murderer. Et c’est le seul endroit pour regarder le dernier film de Martin Scorsese, The Irishman. Netflix a même une section dédiée aux émissions de télévision et aux films pour enfants qui est remplie de suffisamment d’animation pour conserver le contenu des enfants sur le long terme. Les fans d’anime peuvent également profiter d’excellents anime originaux comme Carole & Tuesday, Aggretsuko et Devilman Crybaby, et quelques émissions populaires comme Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Death Note et Fairy Tail.

Les abonnements Netflix commencent à 9 $ par mois, ce qui vous permet de regarder sur un écran à la fois en définition standard. Pour 13 $ par mois, deux utilisateurs peuvent regarder en même temps, et la résolution est montée en haute définition. Si vous partagez votre abonnement avec votre famille et vos amis (tout le monde le fait), l’abonnement premium de 16 $ est le chemin à parcourir, car il permet à quatre utilisateurs de regarder simultanément et prend en charge 4K Ultra HD pour le contenu compatible.

Hulu

Idéal pour les coupe-câbles réticents

château de Pierre

Prix: 6 $ / mois (avec publicités), 11 $ / mois (sans publicité), 45 $ / mois pour Hulu + Live TV

Contenu original notable: Marvel’s Runaways, The Handmaid’s Tale, Ramy, Castle Rock, Shrill, The Path, Veronica Mars, The Mindy Project, 11.22.63, The Act

Conclusion: Hulu est le meilleur pour ceux qui veulent regarder la télévision en réseau actuelle.

Le principal attrait de Hulu est sa pléthore d’émissions de télévision par câble, ce qui en fait un style de service de streaming différent de Netflix. Hulu ajoute un nombre important d’épisodes le lendemain de leur diffusion à la télévision, faisant d’Hulu le choix naturel pour ceux qui hésitent à abandonner le câble traditionnel. Dans le même ordre d’idées, Hulu n’est probablement pas le meilleur choix pour ceux qui ont encore le câble. Alors que Hulu a une excellente programmation originale, y compris The Handmaid’s Tale et Castle Rock, l’essentiel des fonctionnalités de la bibliothèque montre que vous pouvez facilement trouver à la télévision chaque semaine ou sur demande. Hulu a parfois de bons films à diffuser, mais la télévision est certainement le centre d’intérêt ici.

Le contenu de la télévision par câble de Hulu est extrêmement varié et comprend des émissions de ABC, Adult Swim, Fox, FX, NBC et de nombreux autres réseaux. Il y a beaucoup trop d’émissions à énumérer ici, mais voici un aperçu de ce que Hulu a à offrir en matière d’émissions scénarisées: This Is Us, The Good Doctor, Family Guy, Bob’s Burgers, Rick and Morty, It’s Always Sunny in Philadelphia , Preacher, The Terror et NOS4A2. Des émissions de télé-réalité populaires comme The Bachelor et Survivor sont également disponibles. Hulu a même une belle collection d’animes, y compris des séries populaires comme Naruto Shippuden, Attack on Titan, Cowboy Bebop et Sailor Moon.

Pour l’instant, Hulu reste une excellente option pour les coupe-câbles récents. Et si vous n’avez pas encore coupé le cordon, vous pouvez vous abonner pendant un mois ou deux pour profiter du contenu original. Les abonnements Hulu commencent à 6 $ par mois. C’est une bonne affaire, bien sûr, mais le niveau de 6 $ a des publicités. Pour 11 $ par mois, vous pouvez profiter de tout le contenu de Hulu sans publicité.

Si vous utilisez principalement votre abonnement au câble pour regarder des sports ou d’autres événements en direct comme des remises de prix, le forfait Hulu + Live TV est une excellente alternative au câble. Pour 45 $, vous avez accès au contenu en streaming de Hulu et à une tonne de chaînes, notamment ESPN, FS1 et les principaux réseaux d’information.

YouTube TV

Meilleur service de streaming TV en direct

Prix: 50 $ / mois

Réseaux notables: ABC, CBS, Fox, NBC, Disney Channel, ESPN, AMC, Fox Sports

Conclusion: YouTube TV offre l’expérience du câble à un prix inférieur.

YouTube TV est essentiellement votre service de câblodistribution actuel à un prix inférieur. Contrairement à Sling, YouTube TV propose une diffusion en direct des quatre principaux réseaux de télévision: ABC, CBS, Fox et NBC. Au total, il propose plus de 70 chaînes, y compris tous les réseaux d’information et de sport les plus populaires.

YouTube TV est un meilleur service que Sling simplement parce qu’il vous offre plus d’options. Vous paierez pour ces options supplémentaires, cependant. YouTube TV coûte 50 $ par mois. Cependant, vous pouvez diffuser simultanément sur six appareils, ce qui signifie que vous pouvez partager votre service (et partager le coût!) Avec la famille et les amis.

Fronde

Meilleur service de streaming TV en direct à petit budget

Prix: 20 $ / mois pour Bleu ou Orange, 35 $ / mois pour Bleu + Orange

Réseaux notables: ESPN, TBS, TNT, AMC, FX, Cartoon Network, États-Unis, TLC, Histoire, Disney Channel, Nick Jr.

Conclusion: Sling est la meilleure option de streaming TV en direct pour les amateurs de sport.

Le harnais est destiné aux coupe-câbles qui ne veulent pas perdre l’expérience du câble. Sling offre un streaming TV en direct pour plus de 50 réseaux, dont ESPN, TBS, TNT, FX, CNN, et bien d’autres. Il abrite également une bibliothèque d’émissions de télévision et de films à la demande provenant de ses réseaux pris en charge. Ce que vous ne trouverez pas sur Sling, ce sont les principaux réseaux comme ABC, Fox, CBS et NBC.

En tant qu’alternative par câble, Sling est plus cher que les services de streaming plus traditionnels de cette liste. Trois plans sont disponibles: Sling Blue, Sling Orange et Orange & Blue. Sling Blue et Sling Orange coûtent 20 $ par mois. Il y a un certain croisement entre les deux plans en termes d’offres de chaînes, vous devrez donc comparer les deux pour voir lequel a le plus de chaînes que vous souhaitez. Alternativement, vous pouvez obtenir toutes les chaînes de télévision en direct de Sling dans le plan Orange & Blue pour 35 $ par mois.

Disney Plus

Idéal pour les enfants

Le Mandalorien

Prix: 7 $ / mois, 70 $ / an

Contenu notable: The Mandalorian, Forky pose une question, Star Wars: The Clone Wars, des dizaines de films Disney, Pixar et Marvel

Conclusion: Disney Plus est le meilleur service de streaming pour les enfants et les jeunes adultes qui souhaitent revivre leur enfance.

Disney Plus a été lancé en grande pompe en novembre 2019 grâce aux débuts du premier spectacle en direct de Star Wars, The Mandalorian, et une bibliothèque éclectique remplie d’un trésor de films Disney et Pixar. Si vous êtes principalement abonné à un service de streaming pour vos enfants, Disney Plus est la solution.

Bien que Disney Plus soit plutôt limité en ce qui concerne le nouveau contenu original en ce moment, il y a beaucoup d’émissions de télévision en préparation pour être excitées, en particulier pour les fans de Marvel. WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier devraient arriver en 2020, tandis que Loki, Hawkeye, Moon Knight, Mme Marvel et She-Hulk sont au rôle pour 2021. Il y a aussi la prochaine série Obi-Wan Kenobi Star Wars à hâte de.

Pour l’instant, le principal attrait de Disney Plus est sa vaste bibliothèque de contenus Disney, Pixar, Marvel et Star Wars. Des films d’animation classiques de Disney comme La Petite Sirène et Le Roi Lion aux succès de Pixar comme Les Indestructibles 2 et Wall-E aux huit premiers films de la saga Skywalker à la majorité des films MCU, Disney Plus regorge de contenu populaire qui est Du plaisir pour toute la famille. Disney Plus a également une collection de contenu Fox, y compris les 30 premières saisons des Simpsons et des films comme Home Alone et The Sandlot.

Disney Plus coûte 6 $ par mois ou 70 $ par an (5,83 $ / mois). Vous pouvez également acheter un forfait de 13 $ / mois qui comprend Disney Plus, Hulu (avec publicités) et ESPN +. Les clients Verizon disposant d’un forfait illimité peuvent obtenir une année gratuite de Disney Plus.

Amazon Prime Video

Meilleur service de streaming que vous avez probablement oublié

L’étendue

Prix: 9 $ / mois (streaming vidéo uniquement) ou 119 $ / an pour un abonnement Prime complet

Contenu notable: The Expanse, The Man In The High Castle, Bosch, Jack Ryan, The Marvellous Mrs Maisel, Good Omens, The Boys, Homecoming, The Tick, Fleabag, Psycho-Pass 3

Conclusion: Amazon Prime Video possède une excellente bibliothèque, mais c’est le meilleur pour ceux qui utilisent également d’autres avantages Prime.

Amazon Prime Video est un service de streaming intéressant car il est fourni avec tous les abonnements Amazon Prime. Nous imaginerions qu’un contingent important de membres d’Amazon Prime se sont abonnés à la livraison gratuite d’un ou deux jours, et non à l’immense bibliothèque de films et d’émissions de télévision. Mais Prime Video est vraiment très bon.

Prime Video propose une collection grandissante de contenu original, y compris des émissions de télévision exceptionnelles comme The Expanse, The Boys, Fleabag et The Man In The High Castle. Il reçoit également des films distribués par Amazon Studios tels que The Big Sick, Manchester by the Sea et Beautiful Boy.

Bien qu’Amazon Prime ne dispose pas d’une bibliothèque de contenu réseau aussi robuste, il propose certaines des meilleures émissions publiées au cours des deux dernières décennies. Des succès de HBO comme Six Feet Under, The Wire, The Sopranos, Boardwalk Empire et Curb Your Enthusiasm (jusqu’à la saison 8) sont tous disponibles en streaming. Prime Video abrite également une excellente télévision en réseau, notamment The X-Files, Star Trek: The Next Generation, The Americans et Justified. Une section pour enfants propose une assez large sélection d’émissions et de films en direct et animés. Prime Video propose également une belle sélection d’animés, notamment Vinland Saga, Psycho-Pass 3 et Made in Abyss.

Amazon Prime coûte 119 $ par an (environ 10 $ / mois). Vous pouvez ignorer les avantages d’expédition Prime et vous abonner à Prime Video pour seulement 9 $ / mois, mais ce que vous perdez est bien plus précieux que les économies minuscules. Prime Video est génial, mais si vous êtes déjà abonné à Netflix, vous trouverez beaucoup de chevauchements à l’exception de la liste de diffusion HBO. Cela dit, nous recommandons Prime Video à ceux qui utiliseront leur abonnement Amazon Prime.

HBO Now

Meilleure série originale

Watchmen

Prix: 15 $ / mois

Contenu original notable: Succession, Barry, Insécurité, Watchmen, Ses matériaux sombres, Big Little Lies, Westworld, Freinez votre enthousiasme, Game of Thrones, True Detective

Conclusion: HBO Now abrite certains des meilleurs téléviseurs, mais c’est un service dont vous pouvez vous passer jusqu’à la prochaine saison de vos émissions préférées.

Ce n’est un secret pour personne que HBO produit certaines des meilleures émissions à la télévision. Dans les années 2000, The Wire et The Sopranos ont défini la télévision. Dans les années 2010, Game of Thrones a captivé des millions de téléspectateurs chaque semaine. L’an dernier, HBO a sans doute sorti le meilleur spectacle de l’année dans Watchmen et a poussé l’un des meilleurs drames en cours, Succession, vers de nouveaux sommets. HBO excelle également dans les comédies, avec Barry entièrement absorbant en tête du peloton et le pivot Curb Your Enthusiasm dans sa dixième saison.

HBO Now est un excellent service, mais il est assez cher et, franchement, limité en termes de contenu. Oui, il a l’intégralité du catalogue arrière des émissions de HBO et une écurie tournante de films, dont beaucoup sont sortis au cours de la dernière année, mais il n’y a que beaucoup de choses à regarder sur HBO.

Il est facile de recommander HBO Now, car le contenu original en cours est de premier ordre. Cependant, le jeu intelligent est de garder votre abonnement actif quand une émission que vous aimez a une nouvelle saison. Il n’y a aucun sens à avoir un abonnement HBO Now actif si tout ce que vous attendez est la saison 3 de Westworld.

Cette logique pourrait changer lorsque HBO Max, un service de streaming étendu de HBO, sera lancé en mai. HBO Max remplacera HBO Now et présentera toute la programmation de HBO et bien plus encore, notamment South Park, Doctor Who, Friends et tous les films de Studio Ghibli. De nouveaux contenus seront également publiés sur HBO Max. La gamme comprend des propriétés DC telles que Green Lantern, Doom Patrol et Aquaman; Snowcrash, une adaptation du roman de Neal Stephenson du même nom; et Dune: The Sisterhood, une série dérivée centrée sur le roman de science-fiction classique de Frank Herbert.

AppleTV Plus

Meilleur pour ramener Steve Carell à la télévision

The Morning Show

Prix: 5 $ / mois, 50 $ / an

Contenu original notable: The Morning Show, For All Mankind, Dickinson, Serviteur, Snoopy in Space

Conclusion: AppleTV Plus a beaucoup d’étoiles, mais son contenu est limité.

AppleTV Plus a été lancé le même mois que Disney Plus. Contrairement à Disney Plus, cependant, AppleTV Plus est entièrement axé sur le nouveau contenu original. Bien que ce fait rend AppleTV Plus intéressant, cela signifie également qu’il est faible en termes de contenu pour le moment. Cependant, Apple a obtenu de grands noms à la fois dans ses productions et travaille sur eux en coulisses.

Par exemple, The Morning Show, qui suit un groupe de présentateurs, met en vedette Steve Carell, Jennifer Aniston et Reece Witherspoon. Servant, une émission troublante sur l’embauche d’une baby-sitter pour s’occuper d’une poupée, vient de l’esprit de M. Night Shyamalan. En plus des séries destinées aux téléspectateurs adultes, Apple TV Plus a un nouveau spectacle Peanuts appelé Snoopy in Space et plusieurs Sesame Workshop en préparation. AppleTV Plus aura également bientôt sa propre émission à la Silicon Valley, baptisée Mythic Quest: Raven’s Banquet, dans un studio de développement de jeux vidéo avec Rob McElhenney de It’s Always Sunny à Philadelphie.

AppleTV Plus vaut le détour, en particulier au prix raisonnable de 5 $ par mois ou 50 $ par an. Étant donné que le service est si nouveau, il est trop tôt pour dire si ce sera quelque chose que vous voudrez conserver à long terme.

CBS All Access

Idéal pour les fans de Star Trek

Star Trek: Picard

Prix: À partir de 6 $ / mois

Contenu original notable: Star Trek: Picard, The Good Fight, Star Trek: Discovery, Why Women Kill, No Activity, Stephen King’s The Stand (à venir)

Conclusion: CBS All Access a une programmation originale, mais elle est vraiment destinée à ceux qui veulent accéder à la bibliothèque historique de CBS.

CBS All Access existe depuis 2014. Il a commencé principalement comme un endroit pour diffuser des émissions CBS en cours et anciennes. Bien que sa bibliothèque soit toujours principalement composée d’émissions que vous regarderiez sur CBS, le service propose désormais un assortiment croissant d’émissions originales, y compris le nouveau Star Trek: Picard, Why Women Kill, et la prochaine adaptation du roman bien-aimé de Stephen King, The Supporter.

La liste de programmation originale de CBS All Access ne vaut probablement pas la peine de s’abonner si vous avez le câble, cependant. Il est préférable de considérer CBS All Access comme un autre abonnement qui peut être supprimé et rajouté à mesure que de nouvelles émissions exclusives arrivent sur le service.

Cela dit, si vous n’avez pas de câble et que vous souhaitez regarder les émissions CBS actuelles, CBS All Access est votre meilleur choix. Sans surprise, CBS ne concède pas de licence sur bon nombre de ses émissions à des services comme Netflix et Hulu. Vous pourrez également regarder du contenu sportif CBS avec CBS All Access, y compris des jeux NFL et March Madness.

CBS All Access avec publicités est de 6 $ par mois, tandis que l’abonnement sans publicité coûte 10 $ par mois.

Divulgation: CBS est la société mère de GameSpot.

Frémir

Idéal pour les fans d’horreur

Spectacle d’horreur

Prix: 6 $ / mois, 57 $ / an

Contenu original notable: Creepshow, The Last Drive-in avec Jo Bob Briggs, The Core, Primal Screen

Conclusion: Shudder est le meilleur service de streaming pour les fans d’horreur.

Shudder d’AMC existe depuis 2016. S’adressant spécifiquement aux fans d’horreur, la bibliothèque de Shudder s’est considérablement développée au fil des ans. En 2019, Shudder a publié Creepshow, une série d’anthologie d’horreur et un suivi stellaire du film classique réalisé par George Romero et écrit par Stephen King. La saison 2 est actuellement en préparation. Bien que Shudder trouve toujours ses bases avec une programmation originale, il ne fait aucun doute qu’il offre la plus large collection d’horreur classique et contemporaine.

Shudder présente les classiques attendus comme Psycho, Halloween, The Texas Chainsaw Massacre, The Birds, Phantasm et Night of the Living Dead, tout en abritant une importante bibliothèque de films d’horreur et de spectacles dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler auparavant. Oui, des géants comme Netflix, Hulu et Prime Video ont une certaine horreur, mais leurs sélections ne sont rien comparées à Shudder.

Shudder coûte 6 $ par mois ou 57 $ pour un abonnement annuel (4,75 $ par mois). Pour vous aider à trouver le type de films et d’émissions d’horreur que vous recherchez, Shudder a une énorme liste de collections organisées à parcourir.

Univers DC

Idéal pour les fans de bandes dessinées

Titans

Prix: 8 $ / mois, 75 $ / an

Contenu original notable: Krypton, Titans, Doom Patrol, DC Daily, Swamp Thing, Young Justice, Harley Quinn

Conclusion: DC Universe offre un trésor de contenu pour les fans de DC.

Sorti en 2018, DC Universe abrite une liste croissante de programmation DC originale et un vaste catalogue arrière contenant des émissions et des films DC, à la fois en direct et animés. Plus particulièrement, DC Universe a Titans, une suite mature et en direct de Teen Titans et Doom Patrol, qui entame sa deuxième saison plus tard cette année.

Bien que DC Universe n’ait pas beaucoup de spectacles originaux en ce moment, il a un impressionnant catalogue arrière. Vous trouverez une tonne de films animés Batman, notamment Batman: Hush, Batman Ninja et Batman: Year One. Superman est également bien représenté avec The Death of Superman, Reign of Supermen et le film de 1978 avec Christopher Reeve. Des émissions animées comme Batman: The Brave and the Bold, Justice League, The New Adventures of Superman peuvent également être diffusées dans leur intégralité. Les abonnés de DC Universe reçoivent des vidéos de mise à jour quotidiennes gracieuseté de DC Daily, qui fait la chronique de toutes les nouvelles DC que vous devez savoir.

DC Universe est assez cher à 8 $ par mois, mais un abonnement annuel de 75 $ peut vous faire économiser de l’argent. Naturellement, DC Universe est destiné aux fans dévoués de DC Comics. Les abonnés bénéficient également du bonus supplémentaire d’avoir accès à certains numéros numériques de bandes dessinées. Étant donné que HBO Max aura également des émissions DC (telles que la Doom Patrol auparavant exclusive), vous pouvez obtenir votre correctif DC ailleurs. Cependant, nous recommanderions certainement DC Universe à ceux qui sont fans des émissions et films d’animation de DC.

ESPN Plus

Idéal pour les amateurs de sport

30 pour 30

Prix: 5 $ / mois, 50 $ / an

Contenu notable: 30 pour 30, Peyton’s Places, NBA Rooks, Detail, ESPN FC, UFC Embedded

Conclusion: ESPN Plus ne remplace pas le câble, mais il a toujours ses points positifs.

Avant de plonger dans ce qu’est ESPN Plus, il est important de relayer ce qu’il n’est pas. ESPN Plus ne permet pas aux abonnés d’accéder aux sports et événements en direct diffusés sur ESPN, ESPN2 ou ESPNews. Cela signifie que vous ne pourrez pas regarder les matchs de la NBA, de la NFL ou de la MLB. Cependant, ESPN Plus a des jeux MLS hors marché, des tournois de tennis, des événements UFC et plus de sports de niche (au moins aux États-Unis) comme le cricket et le rugby.

ESPN Plus propose également un certain nombre de spectacles exclusifs tels que Peyton’s Places and Detail, qui est organisé par l’ancienne star de la NBA, Kobe Bryant. Il possède également l’intégralité de la bibliothèque des 30 pour 30 documentaires captivants d’ESPN.

ESPN Plus est plus un service supplémentaire pour le fan de sport moyen. À 5 $ par mois ou 50 $ par année, le service a un prix amical, surtout pour les amateurs de tennis et de soccer.

Réseau WWE

Idéal pour les fans de la WWE

Réseau WWE

Prix: 10 $ / mois

Contenu notable: Tous les événements à la carte, 205 Live, NXT

Conclusion: Pour les seuls événements à la carte, WWE Network en vaut le coût.

Les événements de la WWE à la carte comme Royal Rumble, SummerSlam et WrestleMania coûtent généralement environ 50 $ via votre câblo-opérateur. Le réseau WWE coûte 10 $ par mois et vous permet de regarder chaque événement à la carte. Il n’est pas difficile de voir la valeur du service de streaming de la WWE, même si vous ne vous souciez que de quelques événements à la carte par an. Mais le WWE Network a bien plus que les derniers événements à la carte. Il a presque tout le catalogue de la WWE, WCW et ECW à la carte, ainsi que de nombreuses émissions en coulisses, des documentaires sur vos lutteurs préférés et même certaines émissions de téléréalité. Même s’il n’incluait pas l’accès aux événements PPV en cours, WWE Network a toujours suffisamment de contenu pour satisfaire les fans de catch hardcore.

Que vous soyez un passionné ou simplement quelqu’un qui regarde WrestleMania chaque année, le WWE Network est un investissement intéressant. Puisque vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment, vous pouvez techniquement obtenir chaque PPV (et parfois deux ou trois) pour seulement 10 $. Bien que vous puissiez être satisfait de votre liste de diffusion actuelle d’émissions WWE – SmackDown, Raw, NXT – vous ne pouvez pas battre la valeur avec WWE Network en ce qui concerne les événements à la carte et le contenu historique.

Crunchyroll

Meilleure variété de nouveaux et anciens anime

Un lieu plus loin que l’univers

Prix: 8 $ / mois, 23 $ / trois mois, 80 $ / an

Anime notable: Un endroit plus loin que l’univers, gardez vos mains loin Eizouken !, dans / Spectre, Camp décontracté, Konosuba

Conclusion: Crunchyroll a la plus grande sélection d’anime.

Avant les guerres de streaming, Crunchyroll a fait ses débuts en 2006 et est depuis devenu un guichet unique pour les amateurs d’anime. Bien que Crunchyroll ait la possibilité de diffuser des émissions gratuitement, vous devrez supporter des publicités, regarder en basse résolution et attendre une semaine pour que de nouveaux épisodes soient ajoutés au service. Crunchyroll Premium vous donne accès aux simulcasts HD du Japon une heure après leur diffusion et élimine les publicités.

La bibliothèque de Crunchyroll est énorme, avec plus de 900 émissions et films parmi lesquels choisir. Autrement dit, si vous voulez la plus grande variété, Crunchyroll est la voie à suivre. Depuis la séparation de Crunchyroll de Funimation, plus de doublons sont apparus sur le service. Il y a encore beaucoup de spectacles qui n’ont que des sous-marins, mais Crunchyroll fait un effort concerté pour ajouter plus de dubs anglais, surtout quand il s’agit des spectacles les plus populaires comme Konosuba.

Crunchyroll Premium coûte 8 $ par mois. Si vous avez un budget limité, c’est génial d’avoir la possibilité de regarder gratuitement, mais si vous regardez même de façon semi-régulière, premium offre une bien meilleure expérience.

Funimation

Meilleur pour l’anime doublé

Pillard

Prix: Premium – 6 $ / mois, Premium Plus – 8 $ / mois, Premium Plus Extra – 100 $ / an

Anime notable: Plunderer, Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story, Infinite Dendrogram, Sorcerous Stabber Orphen, Smile Down The Runway, 22/7, Hanako-kun aux toilettes

Conclusion: Funimation est le meilleur service pour l’anime doublé.

Funimation vous permet de diffuser gratuitement une petite sélection de sa bibliothèque, mais vous aurez besoin d’un abonnement premium pour déverrouiller l’intégralité du catalogue de plus de 500 anime. Funimation a sa propre sélection d’animes exclusifs tels que Plunderer et Sorcerous Stabber Orphen. Il contient des tas d’animés classiques, y compris la plus large sélection de contenu Dragon Ball à diffuser.

Il est également intéressant de noter que Funimation a des Simuldubs, vous pouvez donc regarder des anime en même temps qu’il est diffusé au Japon avec des doublons. Vous ne pouvez pas toujours regarder des dubs immédiatement, mais tous les anime Simuldubs sont disponibles à regarder dans les deux semaines suivant sa date de diffusion au Japon. Si vous préférez l’anime doublé, Funimation bat toujours Crunchyroll malgré les récents efforts de ce dernier pour offrir plus de doublons.

Funimation propose trois plans premium différents. Pour 6 $ par mois, vous avez accès à toute la bibliothèque Funimation et pouvez diffuser sur deux appareils simultanément. Premium Plus coûte 8 $ par mois et offre cinq flux simultanés et la possibilité de télécharger des épisodes à regarder hors ligne. L’abonnement Premium Plus Extra de 100 $ comprend de nombreux avantages, dont cinq flux simultanés, une visualisation hors ligne, un cadeau d’anniversaire annuel, deux locations à la carte et plus encore.