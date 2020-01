Meilleurs simulateurs de rencontres pour Nintendo Switch en 2020

Choix du personnel

Choisissez votre sexe, puis déterminez lequel de vos camarades de classe à Weasel Heights Middle School vous souhaitez poursuivre. Il y a au total huit épisodes s’étalant sur plusieurs années et comprenant de nombreux drames. Serez-vous capable de maintenir vos amitiés et votre relation amoureuse?

15 $ sur le Nintendo eShop

Vous incarnez un père célibataire qui vient d’emménager dans la ville de Maple Bay. Heureusement pour vous, tous les autres pères du quartier sont célibataires et cherchent à se mêler. Il y a sept intérêts amoureux à poursuivre, et chacun a une personnalité très différente. Lequel est votre type?

15 $ sur le Nintendo eShop

Ce roman visuel vous permet de faire connaissance avec trois camarades de classe en vous laissant choisir comment vous passez votre temps avec elles. Mais attention, vos décisions affectent le résultat de l’histoire. Voyez quel intérêt amoureux vous rend le plus excité.

15 $ sur le Nintendo eShop

Ce roman visuel s’ouvre avec l’héroïne principale découvrant qu’elle est une princesse et que cinq hommes attrayants s’intéressent à elle: le mauvais garçon, le tuteur, le garde du corps, l’ami d’enfance et le monarque. Parcourez chacune de leurs histoires pour découvrir leurs histoires et déterminer celle que vous préférez.

25 $ sur le Nintendo eShop

Le personnage principal retourne dans sa ville natale pour découvrir que son ami d’enfance est devenu une sirène. Ce roman visuel vous permet de prendre des décisions qui déterminent le résultat de l’histoire. Voyez à quel point votre amour s’épanouit.

25 $ sur le Nintendo eShop

OK, OK, donc ce n’est pas un simulateur de rencontres, mais c’est un simulateur d’amour. Rien de tel que d’ouvrir son cœur à un adorable ami à fourrure et de passer ses journées ensemble. Vous pourrez faire connaissance avec votre meilleur ami lorsque ce jeu sortira le 14 mai 2020.

Bientôt disponible