Meilleurs systèmes eero WiFi en 2020

Si vous en avez assez de gérer une connexion Wi-Fi lente ou incohérente dans certaines zones de votre maison, il est temps de passer à un réseau maillé. Les routeurs maillés utilisent plusieurs balises ou satellites dans la maison pour couvrir chaque coin, vous offrant le Wi-Fi que votre famille mérite. Le pack eero WiFi System 3-Pack est un système de maillage abordable qui peut couvrir presque n’importe quelle taille de maison avec une connexion Wi-Fi rapide et fiable, ce qui en fait le meilleur pour la plupart. Voici notre tour d’horizon de tous les systèmes eero disponibles pour vous aider à décider lequel est le mieux adapté à vos besoins.

Meilleur dans l’ensemble: eero WiFi System 3-Pack

Le système Wi-Fi de 3 packs d’eero est un système d’entrée de gamme abordable qui couvre toutes les bases. Ce système est livré avec trois des unités bi-bande de dernière génération d’eero, qui sont toutes identiques en taille et en fonctionnalités. Choisissez-en un pour vous connecter à votre modem et placez les autres autour de votre maison pour une couverture maximale.

Ces unités compactes ont chacune deux ports Ethernet pour des connexions directes à votre modem ou à des appareils non Wi-Fi, et fonctionnent également ensemble pour former un réseau maillé à travers votre maison. Cela simplifie les choses en utilisant le même nom de réseau et les mêmes paramètres, permettant à vos appareils de se déplacer librement en se connectant automatiquement à la meilleure unité en arrière-plan.

Ce système de trois unités peut couvrir jusqu’à 5 000 pieds carrés, ce qui devrait être suffisant pour la plupart des maisons, et il prend en charge des unités supplémentaires si vous avez besoin de vous agrandir. Le seul inconvénient de ce système est qu’il ne prend pas en charge le Tri-Band, qui est réservé aux modèles “pro” d’eero.

Avantages:

Abordable

Installation facile

Design compact

Couvre jusqu’à 5000 pieds carrés

Les inconvénients:

Seulement deux ports Ethernet par unité

Double bande uniquement

Meilleur dans l’ensemble

eero WiFi System 3-Pack

Le meilleur pour la plupart

Le pack de 3 d’eero est le mélange parfait de fonctionnalités et de prix abordable. C’est la meilleure option pour ceux qui veulent une connexion Wi-Fi rapide et fiable.

Meilleur rapport qualité / prix: eero WiFi System

La version unique du système eero WiFi abandonne les unités supplémentaires au profit d’un seul eero qui peut couvrir les petites maisons. Capable de couvrir jusqu’à 1 500 pieds carrés, cet eero peut remplir le rôle d’un routeur Wi-Fi traditionnel mais est extensible si nécessaire.

Bien sûr, certains compromis sont le moyen le moins cher de se joindre au plaisir eero, comme avoir seulement deux ports Ethernet disponibles. Cela signifie que lorsque vous branchez votre modem, vous n’aurez qu’un seul port Ethernet à épargner, nécessitant que tout le reste fonctionne via Wi-Fi ou nécessitant un commutateur réseau supplémentaire.

Avantages:

Prix ​​le plus bas eero

Extensible

Peut étendre d’autres eeros

Les inconvénients:

Zone de couverture plus petite

Seulement deux ports Ethernet

Double bande uniquement

Meilleure valeur

Système eero WiFi

Rentable

Un seul routeur eero peut répondre aux besoins des maisons jusqu’à 1 500 pieds carrés, offrant de nombreuses fonctionnalités modernes sans se ruiner.

Meilleure couverture: eero Pro WiFi System 3-Pack

Le pack de 3 systèmes eero Pro WiFi pousse les choses à l’extrême en couvrant jusqu’à 6 000 pieds carrés de qualité sans fil. Ce système haut de gamme utilise la technologie Tri-Band qui utilise un signal séparé pour la communication entre chaque unité, ce qui contribue à réduire la congestion potentielle du réseau.

Tout comme avec les eero Dual-Band, les modèles Pro disposent chacun de deux ports Ethernet, mais ils viennent dans un facteur de forme légèrement plus grand. Cependant, le Pro obtient son jus via USB-C, ce qui rend les options de placement flexibles car il existe des tonnes de différentes tailles et supports de câbles disponibles pour leur donner une installation beaucoup plus propre.

Avantages:

Couvre jusqu’à 6000 pieds carrés

Compatible tri-bande

Entrée d’alimentation USB-C

Les inconvénients:

Coûteux

Seulement deux ports Ethernet

Le plus grand design eero

Meilleure couverture

Pack de 3 systèmes eero Pro WiFi

Couvrez tout

Le pack eero Pro 3 offre une zone de couverture massive, jusqu’à 6 000 pieds carrés, ainsi que des radios tri-bande pour les vitesses les plus rapides.

Meilleure commodité: système Wi-Fi eero Pro + 2 balises

Composé d’une unité eero Pro et de 2 balises, ce système offre l’inconvénient ultime. Placez simplement le Pro eero plus grand près de votre modem, puis étendez sa portée en branchant les balises directement dans les prises autour de votre maison.

Cette conception plug and play garde les choses bien rangées et fonctionne dans des endroits, comme dans un couloir, où les routeurs décodeurs traditionnels ne peuvent pas aller. Les balises poussent également les choses encore plus loin en ayant une veilleuse intégrée, aidant à éclairer le chemin la nuit.

Avantages:

Unité Tri-Band Pro

Veilleuse sur Beacon

Balises Plug and Play

Les inconvénients:

Pas d’Ethernet sur les balises

Les balises sont uniquement bi-bande

Coûteux

Meilleure commodité

Système Wi-Fi eero Pro + 2 balises

Brancher et utiliser

Cet ensemble comprend le puissant routeur Pro et deux balises qui se branchent sur n’importe quelle prise de la maison, pour simplifier les choses.

Idéal pour les maisons de taille moyenne: système Wi-Fi eero Pro + balise

Ce système eero combine la puissance de l’eero Pro avec une seule balise offrant une couverture pouvant atteindre 3750 pieds carrés. Le mélange de ce système fonctionne très bien dans les scénarios où votre modem réside dans un endroit pas si pratique, permettant au Beacon de fonctionner à l’endroit optimal de votre maison.

Étant donné que l’unité Pro est la seule à disposer de ports Ethernet, ce système fonctionne mieux lorsque la majorité des appareils qui s’y connectent utilisent le Wi-Fi. Cependant, si vous rencontrez une situation où vous avez besoin d’un port supplémentaire, vous pouvez toujours échanger un autre eero pour continuer à fonctionner.

Avantages:

Unité Tri-Band Pro

Veilleuse sur Beacon

Plug and Play Beacon

Les inconvénients:

Deux ports Ethernet au total

La balise est uniquement bibande

Pas d’Ethernet sur Beacon

Idéal pour les maisons de taille moyenne

Système Wi-Fi eero Pro + balise

Entre

Cet ensemble eero couvre jusqu’à 3500 pieds carrés avec un seul pro et Beacon, gardant le cerveau hors de vue tout en couvrant la maison.

Meilleure évolutivité: eero Pro WiFi System

Si vous avez actuellement un seul routeur qui peut couvrir toute votre maison mais que vous souhaitez passer aux fonctionnalités modernes, l’eero Pro pourrait être celui qu’il vous faut. Un seul eero Pro peut couvrir jusqu’à 1750 pieds carrés, et il peut être étendu à tout moment avec des unités supplémentaires.

L’installation d’un eero vous donne accès aux profils de famille, ce qui peut limiter les sites Web pouvant être visités, la pause des appareils et la priorité des appareils. Le service d’abonnement eero Secure est également disponible, ce qui peut bloquer les publicités et analyser le trafic à la recherche de logiciels malveillants potentiels et de sites de phishing.

Avantages:

Compatible tri-bande

Couvre les petites maisons seules

Extensible

Les inconvénients:

Pas de balises incluses

Seulement deux ports Ethernet

Coûteux

Meilleure extensibilité

Système eero Pro WiFi

Preuve d’avenir

Le seul eero Pro fournit beaucoup de puissance, ainsi qu’une radio tri-bande qui est prête pour l’extension si vous avez besoin de plus de couverture.

Conclusion

La mise à niveau vers un réseau maillé est un excellent moyen d’améliorer les vitesses globales et la couverture Wi-Fi dans toute la maison. Les routeurs eero sont synonymes de mise en réseau maillée, non seulement parce qu’ils ont été l’un des premiers systèmes disponibles, mais également en raison de leurs niveaux élevés de performances et de fiabilité.

Le pack eero WiFi System 3-Pack est notre meilleur choix, car il offre une couverture, des vitesses et une fiabilité fantastiques, le tout à un prix abordable. Ce système est également incroyablement facile à configurer, en utilisant simplement une application, et ses puissantes fonctionnalités logicielles peuvent vous protéger, vous et votre famille, contre les menaces potentielles.

