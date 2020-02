Meilleurs téléphones Android au Moyen-Orient pour 2020

Notre liste des meilleurs téléphones Android a beaucoup en commun avec notre choix des meilleurs smartphones en général – Android est un système d’exploitation si courant et populaire que la plupart des meilleurs téléphones le font fonctionner.

Donc, si vous cherchez à acheter le meilleur téléphone Android pour vous, vous êtes au bon endroit. Nous avons testé tous les appareils les meilleurs et les plus brillants de Google, afin que nous puissions écrire cet aperçu précis de tous les meilleurs smartphones Android.

Le grand nombre de smartphones extrêmement différents exécutant Android est le plus grand atout des systèmes d’exploitation, des appareils économiques aux sifflets d’appareil photo et aux puissantes centrales, et même aux téléphones pliables, fonctionnant sur Android.

Cette liste rassemble tous les grands noms, de Samsung et Google aux fabricants chinois de plus en plus répandus comme Huawei, OnePlus et Oppo. Il y a beaucoup de variations dans la taille de l’écran, la puissance de traitement, les capacités de l’appareil photo et plus encore, ce qui rend la recherche du meilleur téléphone Android pour vous assez difficile.

Alors, lequel de ces téléphones Android donne au nouvel iPhone une course pour son argent, ou même le dépasse? Les nouveaux téléphones Android de 2020, comme le Samsung Galaxy S11, le Huawei P40 et plus, feront-ils leur chemin dans la liste? Seul le temps nous le dira.

Pour vous aider à trouver le téléphone Android le plus approprié pour vous, nous avons rassemblé les meilleurs combinés Android aujourd’hui, en évaluant les téléphones en fonction des performances matérielles, du potentiel de mise à niveau du système d’exploitation et, bien sûr, de la façon dont ils sont brillants et agréables pour travailler avec des collègues.

Les voici donc – les meilleurs téléphones Android que l’argent puisse acheter aujourd’hui.

Les meilleurs téléphones Android en un coup d’œil

1. Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus

Un téléphone Android haut de gamme et le meilleur avec un stylet

Date de sortie: Août 2019 | Poids: 196g | Dimensions: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,8 pouces | Résolution: 1440 x 3040 | CPU: Muflier 855 / Exynos 9825 | RAM: 12 Go | Espace de rangement: 256/512 Go | Batterie: 4 300mAh | Caméra arrière: 12MP + 12MP + 16MP + ToF 3D | Caméra frontale: 10MP

Meilleur écran sur un smartphone

Handy S Pen Stylus

Extrêmement cher

L’appareil photo n’est pas le «meilleur»

Le Samsung Galaxy Note 10 Plus est le meilleur que Samsung a actuellement à offrir et est en tête de notre liste des meilleurs téléphones Android, même avec son prix énorme.

Il y a beaucoup à aimer dans le phablet Note de Samsung, de son bel écran de 6,8 pouces à la puissante caméra selfie et au stylet S Pen qui transforme votre expérience de smartphone.

Bien sûr, les caméras ne sont pas aussi bonnes que le Huawei P30 Pro, et le corps laisse un peu à désirer avec son cadre énorme et sa conception glissante, mais c’est toujours un excellent smartphone si vous pouvez supporter le prix.

2. Huawei P30 Pro

Le meilleur téléphone Android de Huawei jamais créé

Date de sortie: Mars 2019 | Poids: 192g | Dimensions: 158 x 73,4 x 8,4 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,47 pouces | CPU: Kirin 980 | RAM: 8 Go | Espace de rangement: 128/256/512 Go | Batterie: 4 200mAh | Caméra arrière: 40MP + 20MP + 8MP + ToF | Caméra frontale: 32MP

Des caméras fantastiques

Design accrocheur

Affichage «uniquement» Full HD

EMUI s’améliore

Le Huawei P30 Pro pourrait être le meilleur téléphone Android que nous ayons utilisé en matière de photographie. Ses capacités de zoom 5x et 10x sont incroyablement bonnes. Il fonctionne également très bien dans des conditions de faible luminosité.

Pour ceux qui veulent vraiment se rapprocher de leur sujet, le P30 Pro propose également un zoom numérique 50x, et bien que la qualité soit réduite, elle reste impressionnante.

Vous bénéficiez également de beaucoup d’énergie sous le capot, d’un scanner d’empreintes digitales intégré, d’un design haut de gamme et d’une charge sans fil avec la possibilité de charger sans fil d’autres appareils à l’arrière du P30 Pro.

C’est un téléphone Android haut de gamme et ne manque que de peu la première place en raison de la fluidité globale du Galaxy S10 Plus et de l’expérience smartphone plus arrondie.

3. Samsung Galaxy S10 et S10 Plus

Le meilleur téléphone Android que vous pouvez acheter dès maintenant

Date de sortie: Mars 2019 | Poids: 175g | Dimensions: 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,4 pouces | Résolution: 1440 x 3040 | CPU: Muflier 855 / Exynos 9820 | RAM: 8 / 12GB | Espace de rangement: 128/512 Go / 1 To | Batterie: 4,100mAh | Caméra arrière: 12MP + 12MP + 16MP | Caméra frontale: 10MP + 8MP

Le meilleur écran de smartphone autour

Excellentes caméras

Ce n’est pas bon marché

Le design offre peu d’adhérence

Si le Galaxy Note 10 est trop cher pour vous, le Samsung Galaxy S10 et le S10 Plus sont les prochains meilleurs téléphones Samsung Android que vous pouvez acheter dès maintenant, emballant le meilleur de ce que Samsung a à offrir.

Le Plus, en particulier, est un gros téléphone conçu pour les grandes mains – et il prend le meilleur de ce qui se trouve sur le marché des smartphones et le rassemble dans un package convaincant que nous avons adoré tester.

L’écran Super AMOLED a été mesuré comme le meilleur, avec des super couleurs, et un scanner d’empreintes digitales est intégré à l’écran.

La durée de vie de la batterie est une amélioration par rapport au S9 Plus, grâce à la plus grande batterie à l’intérieur, et vous bénéficiez également du nouveau Wireless PowerShare de Samsung, vous permettant de charger sans fil d’autres appareils à l’arrière du combiné.

Le trio d’appareils photo à l’arrière du Galaxy S10 Plus est parmi les meilleurs du marché, offrant plus de fonctionnalités, de modes de prise de vue et une clarté globale.

4. OnePlus 7T

Un combiné qui n’a pas besoin d’être plus grand pour être grand

Date de sortie: Octobre 2019 | Poids: 190g | Dimensions: 160,9 x 74,4 x 8,1 mm | OS: Android 10 | Taille de l’écran: 6,55 pouces | Résolution: 1080 x 2440 | CPU: Snapdragon 855 Plus | RAM: 8 Go | Espace de rangement: 128/256 Go | Batterie: 3 800 mAh | Caméra arrière: 48MP + 12MP + 16MP | Caméra frontale: 16MP

Taux de rafraîchissement brillant de 90 Hz

Android 10 prêt à l’emploi

Pas de charge sans fil

Gros coup de caméra

La plupart des meilleurs téléphones Android de cette liste sont des versions plus grandes ou des combinés premium, mais le OnePlus 7T ne l’est pas non plus; c’est juste un excellent téléphone Android qui a fait son chemin dans cette liste en raison de ses excellentes fonctionnalités et d’un prix fantastique.

Il y a trois caméras arrière puissantes, un bel écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (ce qui est presque inédit à son prix) et vous obtenez une expérience utilisateur impressionnante tout autour lorsque vous l’utilisez.

Cela ne vous épatera pas lorsque vous le confronterez à l’un des autres smartphones de cette liste, sauf sur un point: le prix. Le OnePlus 7T est extrêmement abordable, et il vaut donc la peine d’être acheté si vous voulez un téléphone sur cette liste mais ne pouvez pas vous permettre les énormes monstres qui le précèdent.

5. Oppo Reno Zoom 10x

Une nouvelle marque dans la liste des meilleurs téléphones Android

Date de sortie: Juin 2019 | Poids: 210g | Dimensions: 162 x 77 x 9,3 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,6 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6 / 8GB | Espace de rangement: 128/256 Go | Batterie: 4,065mAh | Caméra arrière: 48MP + 13MP + 8MP | Caméra frontale: 16MP

Nouvelle caméra ‘pop-up’

Processeur rapide

L’interface utilisateur est un peu lente

Un peu lourd

C’est la première fois qu’un smartphone Oppo fait la coupe pour notre meilleure liste de téléphones Android – mais le Oppo Reno 10x Zoom mérite sa place, avec un téléphone aussi puissant que novateur.

Avec trois appareils photo puissants qui facilitent le zoom hybride 10x et le zoom numérique 60x, ainsi qu’une gamme de modes fantastiques pour améliorer votre photographie, le Reno 10x Zoom est l’un des meilleurs téléphones non Huawei pour la photographie. Il a également un excellent design et se démarque des autres appareils Android.

La caméra selfie pop-up est l’une des fonctionnalités les plus intrigantes, car c’est une nouvelle solution au problème de la caméra frontale qui apparaît sous une forme d’aileron de requin. C’est un look unique qui signifie que le Reno 10x Zoom se démarque de la foule.

Le combiné n’est pas plus haut sur cette liste car il y a quelques problèmes, comme le poids lourd, l’interface utilisateur discutable et parce que le nom est un peu trompeur (car il suggère qu’il y a un zoom optique 10x, pas hybride). L’appareil devrait tout de même être l’une de vos premières questions si vous recherchez un excellent appareil photo sans vous ruiner.

6. Huawei P30

Date de sortie: Mars 2019 | Poids: 165g | Dimensions: 149,1 x 71,4 x 7,6 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,1 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 980 | RAM: 8 Go | Espace de rangement: 64/128/512 Go | Batterie: 3,650mAh | Caméra arrière: 40MP + 16MP + 8MP | Caméra frontale: 32MP

Super appareil photo

Processeur puissant

Pas de charge sans fil

P30 Pro est supérieur

Qu’est-ce que c’est ça? Un autre téléphone Huawei dans le top dix? Vos yeux ne vous trompent pas, le Huawei P30 est vraiment l’un des meilleurs téléphones Android.

Il a un écran plus petit que le P30 Pro, et se contente des trois caméras arrière (plutôt que quatre) et d’un zoom maximum de 30x, mais c’est toujours un excellent téléphone Android.

Il y a beaucoup de puissance, une prise casque pratique (quelque chose que le Pro ne peut pas se vanter) et un facteur de forme plus gérable pour une utilisation à une main. Et bien sûr, c’est aussi un peu moins cher.

7. Samsung Galaxy S10e

Un smartphone compatible avec la paume avec une gamme de fonctionnalités phares

Date de sortie: Mars 2019 | Poids: 150g | Dimensions: 142,2 x 69,9 x 7,9 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 5,8 pouces | Résolution: 1080 x 2280 | CPU: Muflier 855 / Exynos 9820 | RAM: 6 / 8GB | Espace de rangement: 128/256 Go | Batterie: 3,100mAh | Caméra arrière: 12MP + 16MP | Caméra frontale: 10MP

Utilisation à une main possible

Bonne camera pour le prix

Pas de lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Sensiblement plus épais que le S10

Vous aimez le look des nouveaux S10 et S10 Plus, mais vous n’êtes pas fan de leurs prix élevés? Eh bien, ne craignez rien, car Samsung a pris soin de vous avec le Galaxy S10e, qui est notre téléphone Android à une main préféré.

Le Galaxy S10e possède de nombreuses fonctionnalités phares de ses frères et sœurs plus chers, tout en offrant une taille plus conviviale et quelques compromis pour aider à réduire les coûts.

Il est difficile de ne pas recommander le S10e à quiconque préfère un téléphone plus petit. Ce smartphone est destiné aux personnes qui souhaitent envoyer des SMS et parcourir des applications d’une seule main sans compromettre les performances.

8. OnePlus 7T Pro

L’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme

Date de sortie: Octobre 2019 | Poids: 206g | Dimensions: 162 x 75,9 x 8,8 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,67 pouces | Résolution: 3120 × 1440 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 8 / 12GB | Espace de rangement: 256 Go | Batterie: 4,085mAh | Caméra arrière: 48MP + 8MP + 16MP | Caméra frontale: 16MP

Affichage lisse et beau

Super design

Toujours pas de charge sans fil

Mise à niveau limitée de 7 Pro

OnePlus est un fabricant chinois qui fabrique de meilleurs téléphones, et c’est son deuxième combiné qui figure dans notre liste des meilleurs téléphones Android, après le OnePlus 7 Pro. Le 7T Pro est un petit pas en avant par rapport à ce combiné, mais un petit pas en avant par rapport à un grand combiné est toujours une bonne chose.

Le OnePlus 7T Pro possède une impressionnante matrice de caméras arrière et un vivaneau avant logé dans une section contextuelle. Il dispose également d’un bel affichage à 90 Hz, ce qui rend les jeux et le défilement sur les réseaux sociaux encore plus agréables.

Bien sûr, OnePlus n’a pas encore introduit de technologies utiles dans ses téléphones comme la recharge sans fil, et l’appareil photo n’est pas aussi bon que certains des autres plus haut sur cette liste, mais c’est toujours l’un des meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter sans vous ruiner. .

