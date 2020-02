Meilleurs téléphones-appareils photo à moins de 20 000 roupies en Inde pour janvier 2020

Il y a deux ans, trouver un smartphone économique avec un bon appareil photo n’aurait été possible que si vous aviez emprunté la voie des secondes et acheté un smartphone d’occasion. Avance rapide jusqu’en 2020, cependant, et tout le scénario a changé pour de bon, amenant plusieurs tireurs totalisant les capteurs aux masses.

Pourtant, il est facile de se perdre dans la course aux mégapixels. Les fabricants de smartphones essaient de s’unir les uns les autres en proposant des caméras de résolution supérieure, mais tous les mégapixels ne sont pas créés égaux. Un bon smartphone d’appareil photo est fonction de beaucoup de choses comme la taille du capteur, les algorithmes de traitement d’image, d’autres optimisations logicielles et la résolution de la caméra n’est qu’un aspect de cela.

Cela étant dit, il existe actuellement de très bons smartphones pour appareils photo dans le segment du budget en Inde.

Nous avons préparé une liste de smartphones avec des appareils photo impressionnants de moins de 20 000 roupies que vous devriez rechercher.

Si vous recherchez un téléphone de moins de 25K doté d’un ensemble équilibré de fonctionnalités, nous avons ce qu’il vous faut. Consultez notre liste des meilleurs téléphones de moins de 25K.

(Crédit d’image: Future)

Xiaomi Redmi K20

Meilleur téléphone appareil photo sous Rs 20,000

Afficher: Écran AMOLED Full HD + 6,39 pouces (1080×2340 pixels) | OS: MIUI 10 basé sur Android 9 Pie | Processeur: Qualcomm Snapdragon 730 SoC | RAM: 6 Go | Espace de rangement: 64/128 Go interne | Caméra arrière: 48MP + 8MP + 13MP | Caméra frontale: 20MP | Batterie: 4000mAh

Caméra arrière puissante de 48 mégapixels

Caméra selfie pop-up

Beaucoup de rangement

Grand écran

Annonces dans les applications système

Le Redmi K20, le smartphone de milieu de gamme récemment lancé de la marque Redmi de Xiaomi, a été conçu en tenant compte des critiques auxquelles la société a été confrontée avec son appareil phare abordable, le Poco F1. Avec cet appareil, la société a proposé un appareil haut de gamme à un prix abordable pour affronter la concurrence croissante dans le segment des smartphones.

Alors que le Redmi K20 est doté d’un dos en verre, d’un superbe écran Full HD + AMOLED et d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, l’un des principaux points forts de l’appareil est son expérience de caméra. Il a une configuration de triple caméra à l’arrière avec un puissant appareil photo 48MP, un appareil photo ultra large et un téléobjectif, ainsi qu’un appareil photo selfie 20MP logé dans le module pop-up.

Le Redmi K20 commence maintenant à Rs 19,999 en Inde, ce qui en fait une excellente option sous Rs 20,000.

(Crédit d’image: Future)

Realme XT

OS: Android 9 Pie avec ColorOS 6.0.1 | Afficher: Écran Full HD + AMOLED de 6,4 pouces | Résolution: 2340 x 1080 | CPU: Qualcomm Snapdragon 712 SoC | RAM: 4/6 / 8GB | Espace de rangement: 64/128 Go, UFS 2.1 | Batterie: 4000mAh | Caméra arrière: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP | Caméra frontale: 16MP

Bonne performance

Configuration polyvalente de quatre caméras

Exécute Android 9 Pie

Grande autonomie de la batterie avec une charge rapide

ColorOS

Avec une configuration à quatre caméras de 64 mégapixels, le Realme XT rejoint cette liste comme l’un des packages de caméras de smartphone les plus polyvalents sur un smartphone. C’est également le premier téléphone en Inde à arborer un capteur 64MP. Les autres comprennent un objectif ultra-large, un objectif macro et un capteur de profondeur.

Non seulement cela, il apporte de grandes performances au mélange avec le SoC Snapdragon 712 et jusqu’à 8 Go de RAM. C’est également l’un des rares appareils à proposer un écran Super AMOLED dans ce segment, avec un scanner d’empreintes digitales intégré. Il a un prix de départ de Rs 15 999 et est disponible en deux options de couleur.

(Crédit d’image: Xiaomi)

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Poids: 200g | Dimensions: 161,4 x 76,4 x 8,8 mm | OS: Android 9.0 | Taille de l’écran: 6,53 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: MediaTek G90T | RAM: 6 / 8GB | Espace de rangement: 64/128 Go | Batterie: 4500mAh | Caméra arrière: 64 + 8 + 2 + 2MP | Caméra frontale: 20MP

Bon design

Caméra quad impressionnante

Performance de jeu

Emplacement micro SD dédié avec double SIM

Charge rapide de 18 W

Lourd

Annonces dans l’interface utilisateur

La gamme Redmi Note de Xiaomi est devenue de plus en plus populaire en Inde et cela vaut également pour la dernière Redmi Note 8 Pro.

Après avoir apporté des améliorations massives en termes d’imagerie avec le Redmi Note 7 Pro, Xiaomi s’est concentré sur l’amélioration des performances de jeu avec le Redmi Note 8 Pro.

Propulsé par le chipset MediaTek Helio G90T, le Redmi Note 8 Pro est à la hauteur du battage médiatique et offre des performances fluides. La technologie de refroidissement liquide, une énorme batterie de 4500 mAh, une charge rapide de 18 W et les caméras quad 64MP à l’arrière scellent plutôt bien l’affaire.

(Crédit d’image: Xiaomi)

Xiaomi Mi A3

Poids: 173,8 g | Dimensions: 153,5 x 71,9 x 8,5 mm | OS: Android 9.0 Pie | Taille de l’écran: 6,01 pouces | Résolution: 720 x 1560 pixels | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4 / 6GB | Espace de rangement: 64/128 Go | Batterie: 4030mAh | Caméra arrière: 48MP + 8MP + 2MP | Caméra frontale: 32MP

Capteur d’empreintes digitales intégré

Appareil photo 48MP avec capteur Sony IMX586

Mémoire et stockage suffisants

Grande batterie

Écran AMOLED Pentile 720p

Les smartphones de Xiaomi ont été un succès dans le segment du budget et cette tendance se poursuit depuis des années. Cependant, tout le monde n’est pas fan de MIUI et Xiaomi l’a reconnu avec le lancement de sa série de smartphones Android One.

Le Mi A3 est le dernier né de cette gamme de smartphones. Il fonctionne sur Android propre et stocké et devrait obtenir des mises à jour plus rapidement que les autres téléphones. Il offre également une expérience d’appareil photo décente, un capteur d’empreintes digitales intégré et une grosse batterie à des prix très agressifs, ce qui en fait une excellente option si vous souhaitez toutes ces fonctionnalités.

Poco F1

Poids: 182g | Dimensions: 155,5 x 75,3 x 8,8 mm | OS: Android 8.1 | Taille de l’écran: 6,18 pouces | Résolution: 1080 x 2246 pixels | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6 Go | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 4000mAh | Caméra arrière: 12MP + 5MP | Caméra frontale: 20MP

Performances puissantes

Le rapport qualité prix

Pas d’OIS

Le Poco F1, le seul lancement à ce jour de la première sous-marque de Xiaomi, Poco, est un appareil de milieu de gamme riche en fonctionnalités. C’est l’appareil le moins cher alimenté par Snapdragon 845 en Inde et avec les récentes baisses de prix, il offre encore plus de valeur pour votre argent. Alors que la conception de l’appareil est quelque chose sur laquelle la société a fait des compromis, le Poco F1 est durable avec une construction en plastique robuste.

Si vous préférez la performance à l’apparence, le Poco F1 est l’appareil qu’il vous faut. Il est au prix de Rs 17 999 en Inde.

Lire la critique complète: POCO F1 Review

(Crédit d’image: Future)

Nokia 7.2

Afficher: LCD Full HD + 6,3 pouces (2280 x 1080 pixels) HDR10 LCD | OS: Android 9 Pie | Processeur: Snapdragon 660 avec graphiques Adreno 512 | RAM: 4 Go / 6 Go de RAM | Espace de rangement: 64/128 Go | Caméra arrière: 48MP + 8MP + 5MP | Caméra frontale: 20MP | Batterie: 3500mAh

Design attrayant

Android One

Affichage HDR

Qualité de fabrication

Pas le meilleur processeur pour le prix

Annoncé à l’IFA 2019, le Nokia 7.2 a déjà fait son chemin en Inde. Il conserve la qualité de construction et les éléments de conception légendaires de la société, apporte de nouvelles couleurs fraîches et un nouvel ensemble de caméras.

Implémentant l’optique ZEISS, le Nokia 7.2 a une configuration triple caméra à l’arrière composée d’un tireur principal 48MP, d’un objectif ultra-large 8MP et d’un capteur de profondeur. L’imagerie par faible luminosité a également été considérablement améliorée.

C’est également l’un des rares appareils Android One premium et devrait bientôt être mis à jour vers Android 10. Le reste des spécifications comprend un écran HDR, le Snapdragon 600 et une batterie de 3 500 mAh.

(Crédit d’image: Aakash Jhaveri)

Realme 5 Pro

Poids: 184g | Dimensions: 157 x 74,2 x 8,9 mm | OS: Android 9.0 Pie | Taille de l’écran: 6,3 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 712 | RAM: 4/6 / 8GB | Espace de rangement: 64/128 Go | Batterie: 4,035mAh | Caméra arrière: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP | Caméra frontale: 16MP

Configuration de quatre caméras

Bon design

Mémoire et stockage suffisants

Corps en plastique

Ancienne version de Gorilla Glass

Le Realme 5 Pro est le dernier enfant sur le noir et il représente vraiment l’objectif de Realme de s’attaquer aux fabricants de smartphones établis en Inde. Doté d’un chipset Snapdragon de milieu de gamme et offrant une configuration à quatre caméras dans le segment du budget, Realme 5 Pro pourrait être votre prochain smartphone.

Si vous voulez un smartphone qui offre un excellent rapport qualité-prix et si vous ne voulez pas utiliser à nouveau MIUI (nous avons tous été un utilisateur Xiaomi à un moment donné), le Realme 5 Pro mérite d’être considéré.