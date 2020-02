Meilleurs téléphones bon marché en Australie 2020: les meilleurs téléphones à petit budget que vous pouvez acheter dès maintenant

Alors que des combinés comme le Samsung Galaxy Note 10, l’iPhone 11 et le Google Pixel 4 attirent l’attention dans le monde entier, il y a beaucoup de choses intrigantes (et bon marché) dans le monde des téléphones économiques.

Malheureusement, l’innovation des smartphones n’est pas bon marché – et la plupart est réservée aux combinés haut de gamme. Cependant, il existe un bon smartphone bon marché, et toutes ces fonctionnalités incroyables des appareils phares se répercutent lentement sur les téléphones économiques.

C’est pourquoi nous avons trié des centaines de smartphones bon marché afin de classer les meilleures options que vous pouvez acheter débloquées sans frais mensuels et, surtout, sans contrat de deux ans.

Non, ce ne sont pas les meilleurs smartphones disponibles en Australie, vous ne trouverez donc pas le Galaxy S20 Ultra récemment annoncé parmi eux. Cependant, il s’agit d’une sélection de nos smartphones économiques et milieu de gamme préférés. Si vous cherchez à acheter un combiné décent pour peu d’argent, ce sont les meilleurs téléphones bon marché que votre argent peut acheter, même avec un budget limité.

(Crédit d’image: Future)

1. Realme XT

Realme est là pour combler le vide laissé par Huawei

Poids: 183g | Dimensions: 158,7 x 75,2 x 8,6 mm | OS: Android 9.0 (mise à jour vers Android 10) | Taille de l’écran: 5,4 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Muflier 712 (10 nm) | RAM: 8 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 64MP + 8MP + 8MP + 2MP | Caméra frontale: 16MP

Design magnifique

Grande caméra principale

Écran AMOLED vibrant

ColorOS a besoin de travail

Pas de résistance à l’eau

Avec son arrivée surprise en Australie l’année dernière, Realme a secoué la scène des smartphones à petit budget en proposant des combinés de haute qualité à des prix qui semblaient trop beaux pour être vrais. Bien qu’elle soit originaire d’une filiale du fabricant de téléphones chinois Oppo, la société est depuis devenue (principalement) indépendante, réussissant à se forger une réputation de valeur exceptionnelle en peu de temps.

Realme XT est actuellement le téléphone phare de l’entreprise en Australie, et il est si bon qu’il peut vous faire repenser complètement l’importance des combinés haut de gamme. Pour moins de 500 $ AU, le Realme XT propose un écran Super AMOLED, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, un chipset Snapdragon 710 décent et un quad-caméra à l’arrière qui dispose d’un capteur principal de 64 MP.

Ajoutez à cela une paire de superbes finitions dégradées à changement de couleur, une grande batterie de 4000 mAh avec une capacité de charge rapide, la possibilité de mettre à jour vers Android 10 et l’inclusion d’une prise casque, et il est difficile de blâmer le Realme XT. Certes, ColorOS est loin de notre interface de smartphone préférée, et une certaine résistance à l’eau aurait été bien, mais à ce prix, le Realme XT est très facile à recommander.

Découvrez les meilleures offres réelles de Realme XT ici

(Crédit d’image: TechRadar)

2. Samsung Galaxy A50

Samsung apporte un look premium à l’arène du budget

Poids: 166g | Dimensions: 158,5 x 74,7 x 7,7 mm | CPU: Exynos 9610 (10 nm) | RAM: 4 Go de RAM | Espace de rangement: 64 Go (microSD) | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 25MP + 8MP + 5MP | Caméra frontale: 25MP

Beau design

Superbe écran AMOLED

Bonne autonomie de la batterie

La caméra pourrait être meilleure

Pas le téléphone le plus accrocheur

Apportant le penchant de Samsung pour un beau design à l’arène du téléphone à petit budget, le Galaxy A50 a définitivement un look et une sensation premium malgré son prix public conseillé de 499 $ AU. Offrant un magnifique écran AMOLED de 6,4 pouces, le Galaxy A50 apparaît immédiatement impressionnant à première vue.

Exécutant l’interface One UI mise à jour de Samsung sur le système d’exploitation Android 9, le Galaxy A50 se sent certes un peu lent par rapport aux combinés phares de la société, ce qui, nous supposons, est attendu étant donné qu’il est alimenté par un chipset milieu de gamme Exynos 9610 (10 nm).

Pourtant, nous aimons que ce téléphone économique puisse se vanter d’une configuration à triple caméra qui comprend un fantastique objectif ultra-large, mais il faut certes faire un peu de travail pour obtenir de bonnes photos avec. Nous aimons également que le téléphone offre toujours une extension microSD et une prise casque 3,5 mm – deux choses qui sont de moins en moins susceptibles d’être incluses dans les futurs smartphones.

Découvrez les meilleures offres directes du Samsung Galaxy A50 ici

(Crédit d’image: Future)

3. Moto G8 Plus

Un bon smartphone qui manque de piquant

Poids: 188g | Dimensions: 158,4 x 75,8 x 9,1 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,3 pouces | Résolution: 1080 x 2280 | CPU: Qualcomm Snapdragon 665 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64 Go (microSD) | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 48MP + 16MP + 5MP | Caméra frontale: 25MP

Impressionnante triple caméra

Batterie décente

Haut-parleurs stéréo

Ne se sent pas premium

Performance moyenne

Motorola est devenu l’un des fabricants les plus fiables de smartphones économiques ces dernières années – un fait parfaitement illustré par ses combinés de la série Moto G. Nous en sommes venus à admirer grandement la façon dont la série G de Motorola offre constamment des fonctionnalités de qualité à une fraction du coût de votre combiné premium moyen.

Certes, le Moto G8 Plus n’est pas aussi joli que certains des autres combinés de la liste, arborant une construction en plastique et des coins arrondis, mais en termes de fonctionnalité, il a l’avantage sur beaucoup d’entre eux. Cela étant dit, nous souhaitons que son système d’exploitation soit un peu plus rapide à utiliser. Pourtant, nous aimons son grand écran lumineux et apprécions l’inclusion d’une prise casque – quelque chose qui devient de plus en plus rare de nos jours.

Avec sa configuration à triple caméra, le Moto G8 Plus est également capable de prendre de très belles photos. Cependant, bien que le téléphone soit capable d’enregistrer des vidéos au format ultra-large, il n’est pas en mesure de prendre des photos régulières de cette façon, ce qui est assez étrange si vous demandez

Voir les meilleures offres directes de Moto G8 Plus ici

(Crédit d’image: Future)

4. iPhone 7

L’iPhone le moins cher que vous pouvez acheter

Poids: 138g | Dimensions: 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | OS: iOS 11 (mise à jour vers iOS 13) | Taille de l’écran: 4,7 pouces | Résolution: 750 x 1334 | CPU: Apple A10 Fusion (16 nm) | RAM: 2 Go | Espace de rangement: 32 Go | Batterie: 1,960mAh | Caméra arrière: 12MP | Caméra frontale: 7MP

Belle performance

Résistant à l’eau

Bon appareil photo à faible luminosité

Conception datée

Spécifications intermédiaires

L’iPhone 7 est peut-être le plus ancien iPhone (avec l’iPhone 7 Plus) encore vendu par la société, mais cela en fait également l’iPhone le moins cher actuellement proposé, ce qui le rend idéal pour ceux qui souhaitent jouer dans l’écosystème d’Apple sans payer des sommes exorbitantes.

Sur le papier, l’iPhone 7 est surclassé par la plupart des combinés Android les plus récents de cette liste en termes de caméra et de spécifications. Cependant, la puce A10 Fusion d’Apple offre au combiné d’excellentes performances et, dans la main, elle conserve définitivement un sens indéniable de la qualité malgré son âge.

Bien qu’il ait peut-être été remplacé par deux générations distinctes d’iPhones, avec un prix inférieur et le dernier logiciel iOS 13 à bord de l’iPhone 7 est toujours une option viable pour ceux qui recherchent une part du gâteau pour smartphone d’Apple.

Découvrez les meilleures offres sur iPhone 7 ici

(Crédit d’image: TechRadar)

5. Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Une excellente option pour les joueurs

Poids: 200g | Dimensions: 161,4 x 76,4 x 8,8 mm | OS: Android 9.0 | Taille de l’écran: 6,53 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Mediatek Helio G90T (12 nm) | RAM: 6 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 4,500mAh | Caméra arrière: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP | Caméra frontale: 20MP

Caméra quad impressionnante

Énorme batterie de 4500 mAh

Idéal pour les jeux

Le logiciel MIUI n’est pas génial

Bloatware est répandu

Doté de spécifications impressionnantes et d’un grand écran coloré, le Redmi Note 8 Pro de Xiaomi est certainement une bonne option pour ceux qui veulent de grandes performances de jeu mobile à un prix abordable.

Il possède un chipset axé sur les jeux dans le Mediatek Helio G90T, offrant des performances exceptionnelles sur des titres comme Call of Duty: Mobile et PUBG. Cela est soutenu par une grande quantité de RAM, une énorme batterie et l’inclusion d’un refroidissement liquide.

En regardant ses spécifications sur papier, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro semble presque trop beau pour être vrai. Cependant, il est considérablement abandonné par son logiciel MIUI et une abondance de bloatware. Pourtant, un peu de bricolage (et beaucoup de désinstallation) peut améliorer considérablement l’expérience globale du téléphone, ce qui en fait une excellente option pour les joueurs soucieux de la valeur.

Voir les meilleures offres directes Xiaomi Redmi Note 8 Pro ici