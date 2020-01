Meilleurs téléphones pour Music 2020: les meilleurs choix pour l’audio sur votre smartphone

C’est un bon moment pour être un fan audio car il existe de nombreux choix pour les meilleurs téléphones pour la musique en 2020. Malgré les smartphones haut de gamme qui abandonnent largement la prise casque, il existe plusieurs options de smartphone en fonction de vos besoins musicaux.

Bien que beaucoup d’entre nous diffusent désormais notre musique, le résultat est que certains téléphones sont vraiment meilleurs pour la lecture de musique que d’autres.

Les écouteurs sans fil sont de plus en plus populaires et la bonne nouvelle, c’est qu’ils s’améliorent également. L’audio Bluetooth était bien pire qu’aujourd’hui, car les normes se sont améliorées. Les téléphones de cette liste suivent cette amélioration.

Mais vous pourriez également être un puriste audio avec une vieille paire d’écouteurs à triple conducteur filaire que vous souhaitez toujours apprécier avec votre smartphone. Si tel est le cas, seule une prise casque suffira, mais elles se raréfient de jour en jour sur les téléphones en 2020.

Sur les six téléphones ci-dessous, trois ont une prise casque. Les autres sont plus abordables ou disposent d’un excellent logiciel audio sans fil, ou ont des haut-parleurs solides. Il y aura un téléphone sur cette liste pour répondre aux besoins de tous les téléphones musicaux, alors gardez à l’esprit que ce n’est peut-être pas le téléphone en tête.

1. Samsung Galaxy S10 Plus

Certifié Dolby Atmos et emballant une prise casque

Date de sortie: Mars 2019 | Poids: 175g | Dimensions: 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,4 pouces | Résolution: 1440 x 3040 | CPU: Muflier 855 / Exynos 9820 | RAM: 8 / 12GB | Espace de rangement: 128/512 Go / 1 To | Batterie: 4,100mAh | Caméra arrière: 12MP + 12MP + 16MP | Caméra frontale: 10MP + 8MP

Possède une prise casque et une bonne

Haut-parleurs de bonne qualité, améliorés par Atmos

Le pilote chargé en bas limite l’effet stéréo

Certains rivaux ont des caméras et des conceptions plus dynamiques

Samsung a retiré la prise casque des excellents Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus, mais le Galaxy S10 Plus sorti plus tôt dans l’année en a toujours un.

Il n’y avait pas de grande fanfare sur le matériel audio mis dans le téléphone, mais les résultats sont excellents malgré tout. Le S10 Plus émet un son câblé à un volume élevé et avec une distorsion harmonique très faible, ce qui est l’un des moyens les plus techniques de juger l’audio dans ce type de situation.

Un démontage du Galaxy S10 Plus par TechInsights a montré que le téléphone (ou au moins la version CPU Exynos) utilise une puce DSP Cirrus Logic CS47L93. Cela a également été utilisé dans la série Galaxy S9. Et nous avons également quelques amplis Cirrus CS35L40.

Nous n’avons pas beaucoup d’informations techniques sur ces chipsets, mais ils font certainement bien leur travail. Le Samsung Galaxy S10 Plus peut même prendre en charge des formats ultra haut de gamme tels que DSD 64/128 et PCM 32 bits. Mais non, vous ne le trouverez pas sur Spotify.

Le téléphone dispose également d’un son Dolby Atmos. Au cinéma, cela signifie généralement qu’il y a des haut-parleurs au plafond pour un son spatialisé avancé. À la maison, cela peut signifier avoir des haut-parleurs de «canal de hauteur» supplémentaires. Dans un téléphone, cela implique un traitement psychoacoustique utilisé pour augmenter le sens de la taille et de l’échelle de l’audio.

Nous trouvons que cela fonctionne mieux pour les films que la musique lors de l’utilisation d’un casque, car cela peut également ajouter un peu trop de poids aux médiums, ce qui peut obstruer la séparation dans un casque haute performance. Lorsque nous examinons les écouteurs, nous désactivons tous ces extras de coloration sonore. Mais faites confiance à vos oreilles sur celui-ci et utilisez tout ce qui rend vos morceaux plus amusants et engageants.

Les haut-parleurs internes du Samsung Galaxy S10 Plus sont également bons, avec des médiums inférieurs à consonance plombée qui donnent un peu plus de poids aux podcasts, aux voix de registre inférieures et aux instruments de basse. Ils bénéficient également de l’amélioration Dolby Atmos, et vous pouvez modifier le son avec quelques modes Dolby différents.

Lisez l'intégralité de notre Courte critique du Samsung Galaxy S10 Plus

2. LG V50 ThinQ 5G

Dispose d’un Quad DAC pour un son exceptionnel grâce aux écouteurs

Date de sortie: Mai 2019 | Poids: 183g | Dimensions: 159,2 x 76,1 x 8,3 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,4 pouces | Résolution: 1440 x 3120 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 12MP + 12MP + 16MP | Caméra frontale: 8MP + 5MP

Grande prise casque / qualité DAC

Personnalisation sonore adaptée aux audiophiles

Le haut-parleur interne ne correspond pas au meilleur

Pas un tueur en dehors de l’audio

LG est tombé du radar pour de nombreux acheteurs de téléphones, mais il mérite une place au cœur de chaque fan audio. Ses derniers modèles haut de gamme, le LG V50 ThinQ et le LG G8X ThinQ, ont tous deux le matériel «Quad DAC» qu’il a introduit en 2016.

À quoi ça sert? Est-ce que cela rend le son quatre fois meilleur ou plus fort? Pas assez. Le DAC transforme le signal numérique en signal analogique auquel vos pilotes de casque peuvent être alimentés. Les écouteurs Bluetooth ont un DAC, même certains câbles USB-C à 3,5 mm.

Le LG V50 ThinQ dispose d’un DAC «quadruple» car il permet au téléphone d’analyser le signal numérique quatre fois en parallèle. Ces quatre interprétations sont ensuite combinées et recoupées pour éliminer les erreurs. Cela augmente à son tour le rapport signal / bruit, nous donnant un son plus pur.

Il dispose également d’un ampli casque exceptionnellement puissant qui, lorsqu’il est utilisé en mode Quad DAC, offre un volume de sortie plus élevé que la plupart. Ceci est utile pour des écouteurs naturellement plus silencieux.

Nous avons testé le Quad DAC le plus récemment avec les anciens favoris du laboratoire de test TechRadar, l’AKG Q701, une grande paire de dos ouverts de studio. Ils montrent vraiment la différence entre le Quad DAC et les performances du DAC standard. La qualité audio est superbe.

LG fait également beaucoup d’autres choses avec cette technologie, incorporant peut-être la personnalisation sonore la plus merveilleusement geek de n’importe quel téléphone. Vous pouvez modifier le «filtre numérique», qui modifie la forme de la réponse impulsionnelle. C’est comme l’égalisation qui affecte le caractère de la scène sonore plutôt que la composition tonale. Nerd out central: on l’adore.

Il existe également un égaliseur paramétrique normal et un mode DTS: X 3D Surround. Mais nous ne recommandons pas ce dernier pour la musique.

Les enceintes LG V50 ThinQ ne sont pas parmi les meilleures ici, mais si vous aimez tant la qualité sonore, voudriez-vous vous contenter d’enceintes intégrées?

Lisez l'intégralité de notre LG V50 ThinQ 5G évaluation

3. iPhone 11 Pro

Un bon polyvalent avec des haut-parleurs puissants

Date de sortie: Septembre 2019 | Poids: 188g | Dimensions: 144 x 71,4 x 8,1 mm | OS: iOS 13 | Taille de l’écran: 5,8 pouces | Résolution: 1125 × 2436 | CPU: Apple A13 Bionic | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64/256/512 Go | Batterie: 3,046mAh | Caméra arrière: 12MP + 12MP + 12MP | Caméra frontale: 12MP

Grands haut-parleurs internes

Prise en charge optimale des écouteurs sans fil

Pas de prise casque

Coûteux

Ne gémis pas. L’iPhone a toujours été un excellent choix pour l’audio, même si le déplacement de vos fichiers musicaux vers un n’a jamais été aussi simple que sur Android.

Les excellents haut-parleurs de l’iPhone 11 Pro sont le principal attrait ici, ainsi que l’expérience sans fil sur mesure que vous obtenez lorsque vous achetez une paire d’écouteurs avec un chipset Apple H1 ou W1. Cela inclut le Beats Solo Pro et les AirPods Pro d’Apple (oui, nous savons que Apple possède également des Beats de nos jours).

L’expérience d’appariement est plus propre et la stabilité sans fil est généralement parfaite.

Les haut-parleurs internes de l’iPhone 11 d’Apple ont des pilotes stéréo pour une expérience plus immersive et sont automatiquement améliorés avec Dolby Atmos. Cela aide à rendre le son beaucoup plus large et plus expansif.

Plus tôt dans cet article, nous étions un peu sournois sur l’utilisation d’Atmos pour des écouteurs de haute qualité, mais cela peut faire des merveilles pour des haut-parleurs de téléphone beaucoup plus limités.

Et la sortie casque? Eh bien, il n’y en a pas vraiment. Le port Lightning n’a pas de sortie audio analogique. Il déclenche le signal numérique tel quel, laissant le travail de qualité audio à votre casque.

Même le câble Lightning vers 3,5 mm que vous pourriez acheter pour utiliser vos anciens écouteurs préférés possède sa propre puce DAC, alors choisissez judicieusement vos écouteurs.

Lisez l'intégralité de notre Test de l'iPhone 11 Pro

4. Razer Phone 2

Un téléphone au volume sérieux

Date de sortie: Octobre 2018 | Poids: 220g | Dimensions: 158,5 x 79 x 8,5 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 5,72 pouces | Résolution: 1440 x 2560 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 8 Go | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 12MP + 12MP | Caméra frontale: 8MP

Des orateurs puissants

Un bon équilibre stéréo entre les pilotes

Pas de prise casque

Peut sembler laid à certains yeux

Le Razer Phone 2 est l’un des maîtres des haut-parleurs de téléphone à plat, aux côtés de son rival rival, l’Asus ROG Phone 2.

Il y a de l’espace au-dessus et en dessous de l’écran pour laisser plus de place à ces enceintes. Et les deux sont assis à l’avant, plutôt que d’utiliser la stratégie commune d’en avoir un en bas, un à l’avant.

La taille du pilote n’est pas vraiment l’élément crucial ici, mais plutôt un espace supplémentaire dans le boîtier du haut-parleur en plastique. Parfois, tout ce dont vous avez besoin est d’un peu d’air frais pour laisser le son respirer.

Au volume maximum, le Razer Phone 2 ne sonne pas exactement super détendu et sans contrainte. Mais quand il est en concurrence avec le bruit de vos oignons sous la douche ou la friture, le volume est plus important.

Ces enceintes projettent vraiment.

Il n’y a pas de prise casque sur le Razer Phone 2, ce qui lui fait perdre des points importants. Cependant, vous obtenez un adaptateur 3,5 mm dans la boîte, qui intègre un DAC 24 bits.

Lisez l'intégralité de notre Test du Razer Phone 2

5. Google Pixel 3a

Un choix moins cher avec un port casque

Date de sortie: Mai 2019 | Poids: 147g | Dimensions: 151,3 x 70,1 x 8,2 mm | OS: Android 10 | Taille de l’écran: 5,6 pouces | Résolution: 1080 x 2220 | CPU: Snapdragon 670 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 3 000mAh | Caméra arrière: 12.2MP | Caméra frontale: 8MP

Qualité de haut-parleur solide

Dispose d’une prise casque

Pas la meilleure sortie audio filaire

Corps en plastique

Dans un sens crucial, le Google Pixel 3a est un meilleur téléphone pour la musique que le Pixel 4. plus cher. Pourquoi? Il a une prise casque, vous pouvez donc l’utiliser avec ces superbes paires plus anciennes que les géants de la technologie veulent que vous stockiez.

Sa sortie filaire n’a pas la pureté sonore des meilleurs, mais c’est un mobile relativement abordable, donc nous n’allons pas l’exclure complètement pour ne pas avoir un son aussi vivant que le LG V50 ThinQ.

Les haut-parleurs du Pixel 3a sont également solides. Nous les avons comparés directement aux Pixel 4 pour cette pièce. Le Pixel 4 a une chaleur légèrement meilleure et moyenne, mais ils ne sont pas dans des ligues complètement différentes.

Nous pensons que le Pixel 3a et le Pixel 3a XL sont polyvalents. Ils ont un logiciel propre, une conception solide, de bons écrans et à peu près les meilleurs appareils photo que vous trouverez au prix.

Lisez l'intégralité de notre Avis sur Google Pixel 3a

6. Sony Xperia 1

Des haut-parleurs impressionnants avec une vibration inhabituelle

Date de sortie: Juin 2019 | Poids: 178g | Dimensions: 167 x 72 x 8,2 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,5 pouces | Résolution: 1644 x 3840 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6 Go | Espace de rangement: 64/128 Go | Batterie: 3,330mAh | Caméra arrière: 12MP + 12MP + 12MP | Caméra frontale: 8MP

Réseau de haut-parleurs stéréo

Fonction de vibration dynamique inhabituelle

La fonctionnalité Rumble est un gadget

Sortie haut-parleur asymétrique

Que devrions-nous inclure d’autre? Alors que nous nous éloignons des premiers, il y a beaucoup d’autres téléphones que nous aurions pu mettre dans cette position. Huawei, Honor et Oppo ont tous mis des haut-parleurs décents dans leurs téléphones de milieu de gamme, dont beaucoup sont difficiles à trouver dans certains pays. Et n’abordons même pas le problème Huawei / Honor US.

Le Sony Xperia 1 est un endroit sûr pour atterrir. Ce téléphone Sony haut de gamme ne possède pas de prise casque, ce qui a déçu de nombreux fans. Cependant, il a des haut-parleurs stéréo et une caractéristique inhabituelle appelée vibration dynamique.

Cela agit un peu comme la fonction de grondement dans un contrôleur de jeu, faisant vibrer le téléphone au rythme du rythme. C’est, vous l’aurez deviné, un peu un gadget.

Les haut-parleurs sont solides, cependant. Il y en a un à l’avant et un en bas, pour un effet stéréo lorsque le téléphone est devant votre visage. Cependant, contrairement aux meilleures paires stéréo, le haut-parleur avant est principalement là pour les informations sur les aigus. Tous les sons médiums et graves sont fournis par le pilote inférieur.

Lisez l'intégralité de notre Sony Xperia 1 avis

