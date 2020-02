Meilleurs téléphones Sony 2020: trouver le bon téléphone Sony Xperia pour vous

Notre guide des meilleurs téléphones Sony pourrait bientôt être bouleversé, car nous nous attendons à ce que le produit phare Sony Xperia 2 atterrisse imminemment – bien qu’il puisse s’appeler Sony Xperia 5 Plus ou Sony Xperia 1.1 quand il le fera.

Ce téléphone atterrira probablement le 24 février, alors que Sony organise un lancement en ligne ce jour-là pour quelque chose qu’il prévoyait auparavant de montrer au Mobile World Congress 2020, avant que ce dernier ne soit annulé.

Donc, vous voudrez peut-être revenir bientôt sur cette liste, mais si vous ne pouvez pas attendre le prochain produit phare de Sony – ou si vous ne voulez pas dépenser ce genre d’argent – alors il y a beaucoup plus ici pour vous.

Notre liste des meilleurs téléphones Sony comprend une large sélection de combinés, du Sony Xperia 1 haut de gamme, au Sony Xperia 10 Plus plus abordable et au Sony Xperia 5 plus compact.

Pour chacun, nous avons inclus une liste de spécifications ainsi que les principaux points positifs et négatifs des téléphones, et un bref aperçu de ceux-ci, afin que vous puissiez voir en un coup d’œil quel téléphone Sony vous convient le mieux.

Les meilleurs téléphones Sony 2020 en un coup d’œil:

Sony Xperia 5Sony Xperia 1Sony Xperia XZ3Sony Xperia XZ2 PremiumSony Xperia XZ2Sony Xperia XZ2 CompactSony Xperia XA2 UltraSony Xperia XA2Sony Xperia 10 PlusSony Xperia 10 Plus

1. Sony Xperia 5

Chérie, j’ai rétréci le Xperia 1

Date de sortie: Octobre 2019 | Poids: 164g | Dimensions: 158 x 68 x 8,2 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,1 pouces | Résolution: 1080 x 2520 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 3,140mAh | Caméra arrière: 12MP, 12MP, 12MP | Caméra frontale: 8MP

Taille conviviale

Performances impressionnantes du processeur

Capteur d’empreintes digitales peu fiable

L’écran est plutôt sombre

Le Xperia 1 est peut-être le véritable produit phare de Sony, mais le Sony Xperia 5 est plus récent et sans doute légèrement meilleur.

Bien sûr, son écran est plus petit et pas aussi net, mais c’est en fait une taille plus gérable pour de nombreuses personnes, et toujours assez grand à 6,1 pouces. La perte de pixels, quant à elle, ne sera probablement pas remarquée à moins que le téléphone ne soit pressé contre vos globes oculaires, car à 1080 x 2520, vous obtenez toujours 449 pixels par pouce.

Et de la plupart des autres manières, le Sony Xperia 5 correspond au Xperia 1 – il a le même rapport d’aspect 21: 9 qui le rend idéal pour les films, le même chipset Snapdragon 855 haut de gamme associé à 6 Go de RAM, la même quantité de stockage, et la même caméra arrière à triple objectif.

De plus, la batterie dure un peu plus longtemps et le prix est légèrement inférieur. Donc, si vous voulez un combiné Sony haut de gamme et que vous n’avez pas envie d’attendre le Sony Xperia 2 (ou Xperia 3 comme on pourrait l’appeler), le Sony Xperia 5 est le meilleur choix pour la plupart des acheteurs.

Lisez notre revue approfondie: Sony Xperia 5

2. Sony Xperia 1

Le Xperia 1 est l’un des meilleurs téléphones Sony que vous pouvez acheter en ce moment

Date de sortie: Juin 2019 | Poids: 178g | Dimensions: 167 x 72 x 8,2 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,5 pouces | Résolution: 1644 x 3840 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6 Go | Espace de rangement: 64/128 Go | Batterie: 3,330mAh | Caméra arrière: 12MP, 12MP, 12MP | Caméra frontale: 8MP

Format d’image 21: 9 utile

Jeu de puces impressionnant

La luminosité maximale de l’écran est trop faible

Autonomie de la batterie sur le côté court

Il ne semblait pas que 2019 allait être l’année de Sony après les Xperia 10 et 10 Plus mal reçus, mais la société l’a éliminé du parc avec le Xperia 1. C’est un véritable smartphone premium, qui utilise les meilleures parties de la précédente téléphones et le charge avec des spécifications améliorées dans de nombreuses zones.

Le Xperia 1 a un écran 21: 9, et maintenant il y a du contenu à faire correspondre. Il a également une application dédiée à la réalisation de films pour les réalisateurs en herbe, qui recrée l’expérience de l’utilisation d’un appareil photo Sony Alpha.

En plus de cela, vous avez trois caméras puissantes, un chipset Snapdragon 855 de pointe et un écran 4K. Bien qu’il soit définitivement cher, il est presque le meilleur smartphone Sony que vous puissiez obtenir en ce moment.

Lisez notre revue approfondie: Sony Xperia 1

3. Sony Xperia XZ3

Le dernier de la gamme Sony Xperia XZ

Date de sortie: Octobre 2018 | Poids: 193g | Dimensions: 158 x 73 x 9,9 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6 pouces | Résolution: 1440 x 2880 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 3,300mAh | Caméra arrière: 19MP | Caméra frontale: 13MP

Écran incroyablement bon

La vidéo 4K HDR est excellente

Scanner d’empreintes digitales maladroit

L’appareil photo est bon, pas génial

Le Sony Xperia XZ3 marche un peu mais c’est toujours un excellent téléphone Sony, offrant un excellent mélange de fonctionnalités qui sont particulièrement utiles si vous êtes accro aux films, aux émissions de télévision et aux jeux sur votre téléphone.

La principale caractéristique du XZ3 est son écran OLED HDR de 6 pouces, avec une résolution QHD +, garantissant une superbe apparence vidéo. Si vous avez un abonnement Netflix ou Amazon Prime, le contenu HDR offert par ces services brille vraiment.

Il y a suffisamment de puissance sous le capot et la caméra à l’arrière est un vivaneau solide, même si elle ne vous épatera pas. En plus de cela, il est loin d’être aussi cher que le Xperia 1, donc si vous êtes un fan de Sony qui ne veut pas faire sauter la banque, c’est une option plus viable.

Lisez notre revue approfondie: Sony Xperia XZ3

4. Sony Xperia XZ2 Premium

Un excellent téléphone Sony avec un écran 4K

Date de sortie: Juillet 2018 | Poids: 236g | Dimensions: 158 x 80 x 11,9 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 5,8 pouces | Résolution: 2160 x 3840 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6 Go | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 3,540mAh | Caméra arrière: 19MP + 12MP | Caméra frontale: 13MP

Écran audacieux et net

Bonnes photos et vidéos en basse lumière

Scanner d’empreintes digitales maladroit

Gros et lourd

Il n’y a qu’une seule spécification que vous devez vraiment savoir sur le Sony Xperia XZ2 Premium: il dispose d’un écran 4K.

Ce n’est pas le premier téléphone Sony à intégrer un écran 4K (c’est en fait le troisième), mais c’est la dernière génération et celle que vous pouvez réellement acheter facilement. Si vous avez une banque de vidéos 4K ou avez le bon abonnement aux services de streaming, aucun autre smartphone ne peut vous offrir la clarté et les détails à l’écran.

Cependant, si le contenu 4K n’est pas votre priorité, il existe probablement de meilleurs téléphones Sony pour répondre à vos besoins, alors continuez à lire!

Lisez notre revue approfondie: Sony Xperia XZ2 Premium

5. Sony Xperia XZ2

Un vaisseau amiral plus ancien qui a encore beaucoup à offrir

Date de sortie: Avril 2018 | Poids: 198g | Dimensions: 153 x 72 x 11,1 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 5,7 pouces | Résolution: 1080 x 2160 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 4 / 6GB | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 3,180mAh | Caméra arrière: 19MP | Caméra frontale: 5MP

Grande qualité sonore

Appareil photo riche en fonctionnalités

Conception moins souhaitable

Affichage Full HD «uniquement»

Le Xperia XZ2 a techniquement deux générations phares (ayant été remplacé par le Xperia XZ3 puis plus récemment par le Xperia 1), mais il n’a que 18 mois lui-même et a encore beaucoup à offrir.

Il y a l’écran QHD pris en charge par HDR, un appareil photo riche en fonctionnalités, un enregistrement vidéo 4K HDR et vous pouvez même capturer des séquences en super ralenti à 960 ips en Full HD.

De plus, il est désormais plus abordable que jamais avec plusieurs baisses de prix depuis son lancement. Le design ne va pas vous impressionner, mais à ce prix, c’est un compromis raisonnable.

Lisez notre revue approfondie: Sony Xperia XZ2 critique

6. Sony Xperia XZ2 Compact

Un excellent téléphone Sony pour les petits palmiers

Date de sortie: Avril 2018 | Poids: 168g | Dimensions: 135 x 65 x 12,1 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 5 pouces | Résolution: 1080 x 2160 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 2,870mAh | Caméra arrière: 19MP | Caméra frontale: 5MP

Caméra solide

Belle performance

Se sent moins cher qu’il ne l’est

Pas de prise casque

Les smartphones deviennent de plus en plus gros chaque année, et les téléphones Sony ne font pas exception – enfin, à part le Xperia XZ2 Compact.

Cet appareil plus dinky est livré avec un écran de 5 pouces, qui est petit par rapport à la norme d’aujourd’hui, et cela signifie que le XZ2 Compact se niche bien dans la paume.

Ne vous laissez pas rebuter par ses proportions réduites, car ce combiné offre la même puissance et le même appareil photo que le plus grand et ancien Xperia XZ2 – ce qui garantit qu’il peut toujours faire face à la plupart des applications et des jeux que vous lancez dessus.

Lisez notre revue approfondie: Sony Xperia XZ2 Compact

7. Sony Xperia XA2 Ultra

Si vous avez besoin d’une grande autonomie, c’est le meilleur téléphone Sony pour vous

Date de sortie: Février 2018 | Poids: 221g | Dimensions: 163 x 80 x 9,5 mm | OS: Android 8 | Taille de l’écran: 6 pouces | Résolution: 1080 x 1920 | CPU: Snapdragon 630 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 32 / 64GB | Batterie: 3,580mAh | Caméra arrière: 23MP | Caméra frontale: 16MP + 8MP

Excellente autonomie de la batterie

Deux caméras avant

La conception carrée est volumineuse

Les performances peuvent être inégales

Si l’argent est un peu plus serré, mais qu’un smartphone grand écran est un must, cela pourrait être le téléphone Sony pour vous.

Le Sony Xperia XA2 Ultra bénéficie d’un prix abordable et d’un grand écran de 6 pouces, offrant à vos jeux, vidéos et applications beaucoup d’espace. De plus, le XA2 Ultra offre une grande autonomie de batterie. Vous pouvez facilement obtenir un jour et demi avec une seule charge.

L’appareil photo semble devoir être meilleur, le design n’est pas le plus attrayant ou le plus moderne, et la superposition Android ne sera pas du goût de tout le monde, mais ce sont des compromis avec lesquels vous devriez pouvoir vivre.

Lisez notre revue approfondie: Sony Xperia XA2 Ultra

8. Sony Xperia XA2

Un téléphone Android solide à un prix raisonnable

Date de sortie: Février 2018 | Poids: 171g | Dimensions: 142 x 70 x 9,7 mm | OS: Android 8 | Taille de l’écran: 5,2 pouces | Résolution: 1080 x 1920 | CPU: Snapdragon 630 | RAM: 3 Go | Espace de rangement: 32 Go | Batterie: 3,300mAh | Caméra arrière: 23MP | Caméra frontale: 8MP

Bonne performance

Écran perforé

Autonomie de la batterie ordinaire

Fonctionnement de la caméra excentrique

C’est le téléphone Sony le moins cher de notre gamme, et le Xperia XA2 représente un excellent rapport qualité / prix si vous optez pour un contrat.

C’est un téléphone sans fioritures, mais ses performances sont solides comme le roc et bien qu’il soit plus épais que la plupart, il est facile à manipuler et obtient des scores assez élevés sur le facteur de vraisemblance.

Si un téléphone Sony est indispensable mais que vos finances ne permettent pas beaucoup de marge de manœuvre, c’est le combiné pour vous.

Lisez notre revue approfondie: Sony Xperia XA2

9. Sony Xperia 10 Plus

Des films d’amour? Ce téléphone Sony dispose d’un écran 21: 9

Date de sortie: Février 2019 | Poids: 180g | Dimensions: 167 x 73 x 8,3 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,5 pouces | Résolution: 1080 x 2520 | CPU: Snapdragon 636 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 3 000mAh | Caméra arrière: 12MP + 8MP | Caméra frontale: 8MP

Un espace d’écran supplémentaire est utile

Bonne photographie en basse lumière

Autonomie de batterie courte

Mal à l’aise

Vous voulez quelque chose d’un peu différent? Quelque chose pour déclencher des conversations avec des amis, la famille et peut-être même des étrangers? Dites bonjour au très, très grand Sony Xperia 10 Plus.

Ce téléphone Sony possède un gratte-ciel d’écran avec un écran de 6,5 pouces au format 21: 9, ce qui le rend parfait pour la lecture de films.

Il n’est pas toujours facile de trouver des films à 21: 9 sur les services de streaming populaires, mais lorsque vous en trouvez un, l’expérience est excellente. Il est plutôt maniable dans la main et la batterie pourrait être meilleure.

Lisez notre revue approfondie: Sony Xperia 10 Plus

10. Sony Xperia 10

Un écran 21: 9 pour ceux qui ne peuvent pas se permettre le Xperia 10 Plus

Date de sortie: Février 2019 | Poids: 162g | Dimensions: 155,7 x 68 x 8,4 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6 pouces | Résolution: 1080 x 2520 | CPU: Snapdragon 630 | RAM: 3 Go | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 2,870mAh | Caméra arrière: 13MP + 5MP | Caméra frontale: 8MP

Qualité de construction solide

Un espace d’écran supplémentaire est utile

Autonomie décevante de la batterie

L’écran 21: 9 peut s’avérer frustrant

Comme son frère de plus grande taille, le Sony Xperia 10 dispose également d’un écran au format 21: 9, mais cette fois-ci dans un format 6 pouces légèrement plus facile à gérer (mais toujours grand).

Ses performances, sa batterie et son appareil photo sont légèrement plus faibles que le 10 Plus, mais dans l’ensemble, il s’agit d’un smartphone solide de milieu de gamme avec les derniers logiciels et une gamme de fonctionnalités.

Lisez notre revue approfondie: Sony Xperia 10

