Meilleurs téléphones Xiaomi: ce sont les meilleurs appareils Mi, Redmi et Pocophone pour vous

Les meilleurs téléphones Xiaomi sont parmi les premiers appareils que vous devriez regarder si vous êtes à la recherche d'un nouveau combiné abordable – les téléphones de la société chinoise offrent souvent le genre de fonctionnalités généralement vues dans les appareils de milieu de gamme ou même haut de gamme. , mais à des prix relativement bas.

Xiaomi devient rapidement un acteur majeur en Europe grâce à ses prix agressifs, les acheteurs avertis de téléphones voyant la marque comme un moyen d'obtenir un appareil avec le dernier design et les spécifications haut de gamme, sans payer les prix phares.

Xiaomi commercialise ses téléphones sous trois marques: Mi, Redmi et Pocophone; Mi a tendance à être sa principale marque de milieu de gamme, avec Redmi et Pocophone étant sa série économique.

Au moment d'écrire ces lignes, notre liste est principalement peuplée de smartphones Mi, car c'est la marque sur laquelle Xiaomi s'est concentrée sur les marchés occidentaux. Cependant, la société semble accélérer les versions des appareils Redmi, et les combinés Pocophone se sont également révélés populaires, de sorte que nous pourrions voir un mélange plus large à l'avenir.

Il y a actuellement deux absences dans ce guide d'achat: le Xiaomi Mi Note 10 et Redmi Note 8T. Nous examinons actuellement les deux téléphones et nous les ajouterons à cette liste lorsque nous aurons décidé de leur classement.

Nous nous attendons également à voir le Xiaomi Mi 10 (et peut-être d'autres appareils de la société) à l'expo Mobile World Congress 2020 en février, et il y a de fortes chances qu'il gagne une place sur cette liste, vu que le Mi 9 est actuellement en tête.

Voici notre classement des meilleurs téléphones Xiaomi, y compris les combinés Mi, Redmi et Pocophone, que vous pouvez acheter dès maintenant.

Les meilleurs téléphones Xiaomi en un coup d'œil

Les meilleurs téléphones Xiaomi

(Crédit d'image: Xiaomi)

1. Xiaomi Mi 9

Le meilleur téléphone Xiaomi en ce moment

Date de sortie: Mars 2019 | Poids: 173g | Dimensions: 157,5 x 74,7 x 7,6 mm | OS: Android 9 | Taille de l'écran: 6,39 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6 / 8GB | Espace de rangement: 64 Go / 128 Go | Batterie: 3,300mAh | Caméra arrière: 48MP + 12MP + 16MP | Caméra frontale: 20MP

Jeu de puces puissant

Configuration impressionnante de la caméra

Devient chaud assez facilement

Capacité de batterie faible

Le Xiaomi Mi 9 est le meilleur téléphone Xiaomi que vous puissiez acheter en ce moment, offrant des fonctionnalités impressionnantes à bas prix.

Ce fut le premier téléphone au monde à avoir le chipset Snapdragon 855 (bien que le Samsung Galaxy S10 fut le premier en Occident), et également l'un des premiers à ce prix à avoir trois caméras arrière, dont un capteur principal de 48 MP.

Depuis sa sortie, d'autres téléphones sont apparus avec des spécifications et des fonctionnalités similaires, mais le Mi 9 est toujours incroyablement abordable et a moins de points faibles que certains de ses rivaux.

Lisez l'intégralité de notre Test du Xiaomi Mi 9

(Crédit d'image: Xiaomi)

2. Xiaomi Mi 9 SE

Date de sortie: Mars 2019 | Poids: 155g | Dimensions: 147,5 x 70,5 x 7,5 mm | OS: Android 9 | Taille de l'écran: 5,97 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 712 | RAM: 6 Go | Espace de rangement: 64 Go / 128 Go | Batterie: 3,070mAh | Caméra arrière: 48MP + 8MP + 13MP | Caméra frontale: 20MP

Design élégant et premium

Des performances accrocheuses

MIUI n'est pas génial

Haut-parleur mono

Si vous voulez un téléphone proche du Xiaomi Mi 9 mais que vous voulez dépenser un peu moins d'argent, alors le Mi 9 SE est fait pour vous – il possède de nombreuses fonctionnalités du téléphone Xiaomi le mieux noté, mais dans une version réduite format.

Il est plus petit, avec quelques spécifications plus faibles dans certains domaines, comme les caméras à résolution légèrement inférieure et un chipset de milieu de gamme, mais il y a encore beaucoup à aimer, en particulier en termes de conception et d'affichage.

Si vous cherchez un téléphone Android élégant mais abordable, vous pourriez faire bien pire. C'est normal dans de nombreux domaines, mais c'est ce que beaucoup de gens veulent dans un smartphone.

Lisez l'intégralité de notre Test du Xiaomi Mi 9 SE

(Crédit d'image: Xiaomi)

3. Xiaomi Mi Mix 3

Date de sortie: Novembre 2018 | Poids: 218g | Dimensions: 157,9 x 74,7 x 8,5 mm | OS: Android 9 | Taille de l'écran: 6,39 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6 Go / 8 Go / 10 Go | Espace de rangement: 128 Go / 256 Go | Batterie: 3,200mAh | Caméra arrière: 12MP + 12MP | Caméra frontale: 24MP + 2MP

Conception tout écran

Vie de la batterie solide

Lourd et encombrant

Le curseur est rigide

Le Xiaomi Mi Mix 3 dispose d'un ensemble de caméras coulissantes, donc si vous voulez prendre un selfie, vous tirez la section arrière – cela signifie que l'écran n'est pas cassé par une encoche ou un trou de perforation, vous donnant un magnifique plein écran expérience.

En dehors de cela, le Mi Mix 3 est un appareil milieu de gamme compétent, avec une autonomie décente, un processeur haut de gamme (pour fin 2018) et deux caméras arrière.

Nous avons trouvé le curseur un peu raide, et dans l'ensemble, le téléphone est plutôt large. Mais si vous voulez un téléphone de milieu de gamme avec une astuce amusante, c'est une excellente option. Il existe également une variante 5G, qui vous coûtera un peu plus.

Lisez l'intégralité de notre Test du Xiaomi Mi Mix 3

(Crédit d'image: Xiaomi)

4. Xiaomi Mi 9T Pro

Le téléphone Mi 9 le plus avancé

Date de sortie: Août 2019 | Poids: 191g | Dimensions: 156,7 x 74,3 x 8,8 mm | OS: Android 9 | Taille de l'écran: 6,39 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6 Go / 8 Go | Espace de rangement: 64 Go / 128 Go / 256 Go | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 48MP + 8MP + 13MP | Caméra frontale: 20MP

Design haut de gamme

Spécifications phares

L'interface utilisateur ne sera pas pour tout le monde

Pas d'imperméabilisation

Le Xiaomi Mi 9T Pro est un autre téléphone de la société avec des pièces mécaniques: cette fois, c'est une caméra frontale escamotable, ce qui a pour conséquence que l'écran n'est pas brisé.

Il y a beaucoup à aimer avec le Mi 9T Pro, avec des spécifications phares, une grande autonomie de batterie et un design que beaucoup de gens trouveront attrayant – et tout cela pour un prix considérablement inférieur à celui de la plupart des téléphones de milieu de gamme similaires .

Il y a quelques problèmes ici – entre autres, il n'y a qu'un seul haut-parleur (et il est facile de couvrir avec vos mains), et il n'est pas étanche. Mais vous pouvez décider que vous pouvez vivre avec de telles lacunes étant donné le faible prix.

Lisez l'intégralité de notre Courte critique du Xiaomi Mi 9T Pro

(Crédit d'image: Xiaomi)

5. Pocophone F1

Un appareil budgétaire impressionnant

Date de sortie: Août 2018 | Poids: 182g | Dimensions: 155,5 x 75,3 x 8,8 mm | OS: Android 8 | Taille de l'écran: 6,18 pouces | Résolution: 1080 x 2246 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6 Go / 8 Go | Espace de rangement: 64 Go / 128 Go / 256 Go | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 12MP + 5MP | Caméra frontale: 20MP

Excellent processeur

Un bel écran

Les spécifications de la caméra ne tiennent pas

Un peu vieux maintenant

Le Pocophone F1 est actuellement le seul combiné de Pocophone, bien que d'autres pourraient être à l'horizon.

C'est un très bon appareil économique, avec certaines spécifications que vous ne vous attendez pas au prix, y compris un processeur Snapdragon 845 et un gros bloc d'alimentation de 4000 mAh.

Bien sûr, toutes les spécifications ici ne se comparent pas favorablement aux téléphones à un prix similaire publié en 2019 – les spécifications de l'appareil photo en particulier sont un peu faibles – mais encore une fois, c'est le prix bas qui est le gros argument de vente ici.

(Crédit d'image: Xiaomi)

6. Xiaomi Mi 8 Pro

Date de sortie: Septembre 2018 | Poids: 177g | Dimensions: 154,9 x 74,8 x 7,6 mm | OS: Android 8 | Taille de l'écran: 6,21 pouces | Résolution: 1080 x 2248 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6 Go / 8 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 3 000mAh | Caméra arrière: 12MP + 12MP | Caméra frontale: 20MP

Design intéressant

Processeur décent

Écran tamisé

Capteur d'empreintes digitales peu fiable

Avant que le Mi 9 n'introduise l'Occident à Xiaomi, la société est arrivée sur plusieurs marchés, dont le Royaume-Uni, avec le Mi 8 Pro. C'est certainement un appareil intéressant, et ce fut un début impressionnant.

Le Xiaomi Mi 8 Pro a un dos transparent, ce qui lui donne un aspect plus intéressant que de nombreux autres produits phares – vous pouvez voir ses composants internes en place. Le téléphone a également un processeur décent, une caméra frontale de bonne qualité et un bon prix bas.

Il y a quelques problèmes – c'est pourquoi c'est si loin dans notre liste – comme son écran légèrement sombre, le capteur d'empreintes digitales peu fiable et l'absence d'une prise casque. Cependant, il offrait toujours une bonne valeur lors de son lancement, et comme il progresse un peu maintenant, vous pouvez le ramasser à un prix encore plus bas.

Lisez l'intégralité de notre Test du Xiaomi Mi 8 Pro

(Crédit d'image: Xiaomi)

7. Xiaomi Redmi Note 7

Date de sortie: Janvier 2019 | Poids: 186g | Dimensions: 159,2 x 75,2 x 8,1 mm | OS: Android 9 | Taille de l'écran: 6,3 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 660 | RAM: 3 Go / 4 Go / 8 Go | Espace de rangement: 32 Go / 64 Go / 128 Go | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 48MP + 5MP | Caméra frontale: 13MP

Autonomie exceptionnelle de la batterie

Grand écran vibrant

Sous-performances de la caméra

Logiciels exagérés

Si vous cherchez un vrai téléphone à petit budget, avec un prix très bas, vous devez regarder les téléphones Redmi. Le Note 7 est un excellent combiné pour son prix, et si vous cherchez juste un appareil de tous les jours bon marché mais solide, vous pourriez faire bien pire.

En particulier, la durée de vie de la batterie est excellente, avec le bloc d'alimentation de 4000 mAh, plus qu'un match pour l'écran et le processeur de milieu de gamme – bien que ces deux fonctionnalités ne laissent pas nécessairement tomber le téléphone, car elles sont également bonnes pour le prix.

Le Redmi Note 7 n'a pas un excellent appareil photo, et comme avec tous ces téléphones, l'interface MIUI de Xiaomi est une superposition de système d'exploitation que l'on aime ou déteste.

Lisez l'intégralité de notre Xiaomi Redmi Note 7 avis

(Crédit d'image: Xiaomi)

8. Xiaomi Redmi 7A

Date de sortie: Juin 2019 | Poids: 165g | Dimensions: 146,3 x 70,4 x 9,6 mm | OS: Android 9 | Taille de l'écran: 5,45 pouces | Résolution: 720 x 1440 | CPU: Snapdragon 439 | RAM: 2 Go / 3 Go | Espace de rangement: 16 Go / 32 Go | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 12MP | Caméra frontale: 5MP

Idéal pour une utilisation à une main

Grande autonomie de la batterie

Pas assez de RAM

Pas de NFC

Il s'agit de l'appareil Redmi le plus abordable que vous trouverez en ce moment, car il s'agit de la version 'Lite' d'une série déjà économique.

Il est facile à utiliser d'une seule main, car il a un petit corps par rapport aux autres téléphones de cette liste. Il a également une excellente batterie – le bloc d'alimentation de 4000 mAh serait impressionnant sur n'importe quel téléphone à ce prix.

Vous n'obtiendrez pas toutes les fonctionnalités et spécifications que vous pourriez souhaiter, comme le NFC ou beaucoup de RAM, mais si vous en avez besoin, il y a beaucoup d'autres téléphones sur cette liste qui correspondent à la facture.

Lisez l'intégralité de notre Test du Xiaomi Redmi 7A