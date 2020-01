Meilleurs téléviseurs 32 pouces en 2020

Meilleur

Les téléviseurs à grand écran sont les meilleurs, mais un 55 pouces n’a probablement pas beaucoup de sens dans votre chambre, votre cuisine ou votre petit salon. Un modèle 32 pouces est souvent la taille parfaite pour ces espaces, et ce sont les meilleurs téléviseurs 32 pouces que vous pouvez acheter. Gardez à l’esprit que, bien que vous souhaitiez opter pour la HD comme possible, le 720p est plus que suffisant pour tout téléviseur de moins de 40 pouces.

Si la Full HD est essentielle pour vous, alors vous voulez un téléviseur de la série N5300 de Samsung avec sa résolution 1080p qui utilise le processeur “HyperReal Engine” de Samsung pour offrir des visuels magnifiques. Ce modèle dispose également de la plate-forme intelligente améliorée de Samsung, qui vous permet de télécharger des applications de streaming, des jeux, des applications utilitaires, etc. Si vous achetez ce téléviseur, cependant, vous l’achetez parce que vous appréciez la qualité d’image avant tout.

275 $ chez Amazon

Le 32 pouces de TCL est le mélange parfait d’accessibilité et de qualité, grâce à son excellente image et à sa plate-forme TV Roku intégrée, qui comprend la plupart des services de streaming les plus populaires, y compris HBO Now, Netflix, Amazon Video, etc. Celui-ci dispose de trois ports HDMI et d’une entrée USB pour tous vos besoins de supports externes.

200 $ chez Amazon

Si vous voulez la Full HD, mais que vous préférez ne pas payer plus de 200 $, la série D de Vizio est votre meilleure option. Son design presque sans cadre est moderne et minimal, et pour un téléviseur de milieu de gamme, il produit des couleurs étonnamment décentes, grâce au rétro-éclairage complet. Ce modèle intègre même Chromecast et la plate-forme Smart TV de Vizio pour toutes vos applications de streaming préférées.

180 $ sur Amazon

Si l’écosystème d’Amazon a une présence significative dans votre maison et que vous utilisez son service de streaming et profitez de sa plate-forme, alors c’est le téléviseur que vous voulez. L’offre d’Insignia comprend la plate-forme Fire TV d’Amazon, qui intègre la télévision en direct et les services de streaming sur un seul écran. Vous pouvez également coupler ce téléviseur avec votre appareil Echo préféré et le contrôler ainsi que vos appareils domestiques intelligents en mains libres.

150 $ chez Amazon

Ce modèle LG prend en charge HDR et la plateforme intelligente webOS de LG est intégrée. Bien qu’il soit un peu plus épais que les autres options de cette liste, il dispose de haut-parleurs au son exceptionnel avec la technologie “Virtual Surround Plus” de LG, et il prend en charge le contrôle via Google Assistant et Amazon Alexa. Ce téléviseur a une excellente qualité d’image avec des couleurs vives et un joli design.

150 $ chez Amazon

Komodo est la version économique de la marque Sceptre déjà soucieuse de son budget et c’est le téléviseur 32 “le moins cher que j’ai vu. Ce n’est pas un téléviseur intelligent, mais pour le prix, il serait facile de jeter un bâton de feu, un Chromecast ou Apple TV pour vous offrir ces capacités. Si vous recherchez un téléviseur à structure simple avec de bons visuels, cela peut être une bonne option.

100 $ sur Amazon

32 “Les téléviseurs étaient autrefois les plus grands et les meilleurs, mais de nos jours, ils ont tendance à avoir un cas d’utilisation différent de celui du” téléviseur principal “. Cela signifie que vous pouvez regarder des marques auxquelles vous n’aviez peut-être pas pensé auparavant. Bien sûr, si vous êtes à la recherche du meilleur écran et des meilleurs visuels, le Samsung N5300 Series est probablement le téléviseur qu’il vous faut. Il est intelligent, puissant et l’image que vous en obtenez est difficile à battre à ce prix.

Si vous voulez quelque chose d’un peu plus économique, j’irais avec le TCL 32S327. TCL a réussi à créer quelque chose de spécial avec ses téléviseurs, avec une image fantastique, une excellente interface intelligente et des prix bas. Si vous voulez quelque chose de abordable, TCL est l’entreprise à surveiller.

