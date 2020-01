Meilleurs téléviseurs 4K 55 pouces 2020: les meilleurs écrans de taille moyenne pour tous les budgets

Vous recherchez le meilleur téléviseur 55 pouces sur le marché? TechRadar vous a couvert. Dans ce guide d’achat, nous vous expliquerons ce qu’il faut rechercher dans votre nouveau téléviseur de 55 pouces et les modèles les plus récents et les meilleurs qui attendent d’être emportés chez vous.

55 pouces sont les verrous dorés des tailles de téléviseurs: pas aussi compacts que les téléviseurs 40 pouces, et pas aussi superbes que les téléviseurs 65 pouces ou 75 pouces non plus, le téléviseur 55 pouces occupe un excellent compromis entre taille et praticité.

Si un téléviseur de 55 pouces vous semble un peu trop grand pour vos besoins, consultez notre sélection des meilleurs petits téléviseurs pour votre salon

La plupart des téléviseurs de 55 pouces actuellement sur le marché prendront en charge la résolution 4K, HDR et auront des services de télévision intelligente intégrés pour démarrer. Vous devrez également vous demander si vous préférez la luminosité inégalée de l’écran LCD ou les niveaux de noir battant le cinéma et le contraste profond d’une OLED.

Certes, c’est beaucoup à considérer, mais nous sommes là pour vous orienter vers certains des meilleurs téléviseurs 4K 55 pouces disponibles à l’achat. Tous les ensembles répertoriés ci-dessous ont été testés et testés par nos examinateurs experts, et vous pouvez cliquer pour lire les critiques complètes pour en savoir plus sur les avantages et les inconvénients de chaque modèle.

Les meilleurs téléviseurs 4K de 55 pouces en un coup d’œil

LG OLED55C9TCL 6-Series Roku TVB & O BeoVision Eclipse Sony A9G / AG9 OLEDSamsung Q90 QLED TVPhilips OLED 803 4KLG B9 OLEDSamsung RU8000

Crédit d’image: LG

1. Meilleur téléviseur 55 pouces: LG C9 OLED Series

Vous ne pouvez pas faire mieux que ça

Taille de l’écran: 55 pouces | Tuner: Freeview HD | Résolution: 3840 x 2160 | Technologie de panneau: OLED | Smart TV: webOS | Incurvé: Non | Dimensions: 1 225 x 714 x 48,9 mm

Dolby Vision et Atmos

Plateforme intelligente améliorée par IA

Manque de luminosité vs LCD

Haut-parleurs plus faibles que les OLED LG haut de gamme

C’est vrai: la série OLED C de LG arrive en tête de liste pour la deuxième année consécutive, avec le nouveau modèle LG C9 mettant en valeur les meilleurs atouts de LG.

Avec la plateforme intelligente webOS bien organisée vous donnant un accès facile aux nombreuses applications et services du téléviseur intelligent, et le panneau OLED et le processeur a9 Gen 2 amélioré pour rendre ces images vraiment pop, il n’y a pas grand-chose à critiquer dans cet excellent téléviseur LG 2019.

Le C9 n’est pas le téléviseur LG le plus avancé du marché, avec les modèles E9 et W9 offrant un design plus audacieux et une sortie audio plus grande – même si la qualité d’image est la même sur les trois modèles. Mais pour les performances que vous obtenez au prix, le C9 ne peut vraiment pas être battu, et mérite une place de choix dans la taille phare du téléviseur 55 pouces.

Le meuble TV incliné utilisé dans le C9 fonctionne également pour canaliser le son de ses haut-parleurs vers le bas vers le spectateur; pas tout à fait un remplacement pour les haut-parleurs 4.2 canaux de l’E9, mais un signe de la persistance du C9 à offrir la meilleure expérience possible avec les pièces fournies.

Lire la critique complète: LG C9 OLED (OLED55C9, OLED65C9, OLED77C9)

(Crédit d’image: TCL)

2. Meilleur téléviseur 4K 55 pouces économique: TV Roku TCL série 6 (États-Unis uniquement)

La série 6 abordable de TCL continue de briller comme un phare d’espoir pour les acheteurs de téléviseurs à petit budget

Taille de l’écran: 55 pouces | Tuner: N / A | Résolution: 3840 x 2160 | Technologie de panneau: LED | Smart TV: Roku TV | Incurvé: Non | Dimensions: 1 239 x 717 x 36 mm

HDR lumineux et coloré

Roku TV est incroyable

La mise à l’échelle n’est pas de classe mondiale

Mauvaise performance du niveau de noir

Bien que nous puissions facilement remplir cette liste de téléviseurs qui coûtent des milliers, nous essayons de mesurer les écrans en fonction de leur performance à leur prix – et, selon cette métrique, il y a peu de téléviseurs meilleurs que le TCL 6-Series QLED (55R625).

Grâce à l’ajout de Quantum Dots, la série 6 est plus colorée que jamais et le nouveau moteur AIPQ rend le contenu mis à l’échelle encore plus beau que l’an dernier. Il peut ne pas être en mesure de produire la même luminosité de pointe que les téléviseurs QLED de Samsung et Vizio, mais cela coûte moins de la moitié de la concurrence.

Nous ne pouvons pas le recommander assez fortement.

Lire la critique complète: TCL 6-Series (R625)

3. Faites exploser le budget: B&O BeoVision Eclipse

Un choix d’argent et sans objet pour ceux après une déclaration TV

Taille de l’écran: 55 pouces | Tuner: N / A | Résolution: 3840 x 2160 | Technologie de panneau: OLED | Smart TV: WebOS | Incurvé: Non | Dimensions: 1 390 x 1 235 x 518 mm

Qualité d’image OLED

Design époustouflant

Support motorisé

Très cher

Achetez un téléviseur B&O et vous n’obtenez pas seulement une qualité d’image haut de gamme: le B&O BeoVision Eclipse est également une déclaration de conception.

Il a une barre de son intégrée de 450 W, six pilotes et un support motorisé qui vous permet d’incliner l’écran en fonction de votre position de visualisation. C’est une superbe télévision au sol (plutôt que celle que vous montez sur le mur).

L’écran lui-même est un OLED fabriqué par LG. Vous obtenez la même qualité d’image et le même logiciel, WebOS, que l’un des propres ensembles de LG. Cela signifie un noir parfait et une excellente couleur, sinon une gestion des mouvements aussi forte que les tout derniers téléviseurs LCD Sony haut de gamme.

Si vous n’êtes pas gêné par la magie B&O saupoudrée sur l’Eclipse, vous verrez une qualité d’image similaire avec l’une des dernières OLED de LG. Cependant, c’est un téléviseur que vous ne pouvez pas simplement résumer à son image par rapport au prix: il offre une expérience différente et un look différent à n’importe quel autre téléviseur.

Le prix? Vous devrez débourser 9 995 $ (7 495 £, 13 990 $ AU).

Lire la critique complète: B&O BeoVision Eclipse

(Crédit d’image: Sony)

4. Meilleur téléviseur 55 pouces premium: Sony A9G / AG9 OLED

La série A9G Master est une OLED pour prendre le meilleur

Taille de l’écran: 55 pouces | Tuner: Freeview HD / Freesat | Résolution: 3840 x 2160 | Technologie de panneau: OLED | Smart TV: Android TV | Incurvé: Non | Dimensions: 1226 x 714 x 255 mm (L x H x P)

Upscaling haut de gamme

Surface acoustique + audio

Conception dos nu

Pas de lecture TNT ou HDR10 +

Pourquoi acheter le A9G OLED? Le modèle 2019 excelle en matière de mise à l’échelle, avec des images SD et HD aussi soignées et détaillées que vous pouvez l’espérer sur l’écran 4K de l’A9G – tandis que le panneau OLED parvient à tirer des performances de couleurs et de contraste incroyables.

Le son est également une caractéristique clé, avec la technologie haut de gamme Acoustic Surface + Audio de Sony qui émet le son hors du panneau lui-même, plutôt que de sortir des haut-parleurs à déclenchement arrière.

Il y a quelques défauts spécifiques à noter, notamment le manque de Freeview Play – le service à la demande pour les diffuseurs britanniques. Bien que vous obteniez des formats Dolby Vision et Dolby Atmos premium, il n’y a pas non plus de HDR10 +, ce qui peut être un problème selon les services de streaming et les sources HDR que vous utilisez. L’A9G est cependant certifié IMAX Enhanced pour ceux qui aiment le rapport d’aspect cinématographique et l’audio mixé DTS qui le permet.

Si vous pouvez vous permettre le prix alléchant, c’est l’un des meilleurs téléviseurs de 55 pouces.

Lire la critique complète: Sony A9G Master Series OLED

Crédit d’image: Samsung (Crédit d’image: Samsung)

5. Pour des images HDR lumineuses: Samsung Q90 QLED TV

Taille de l’écran: 55 pouces | Tuner: Freeview / FreeSat | Résolution: 3840 x 2160 | Technologie de panneau: QLED | Smart TV: Samsung Eden | Incurvé: Non | Dimensions: 1450 x 922 x 284 mm (L x H x P)

Superbe qualité d’image

Des performances HDR incroyables

Angles de vision plus larges

Pas de support Dolby Vision

Pas d’enceintes Dolby Atmos

Samsung a été la première marque à introduire un écran compatible HDR en 2015, mais cela n’a pas été une tâche facile depuis.

Samsung a poussé la luminosité possible sur ses LED à points quantiques (connues sous le nom de QLED), créant des écrans vibrants qui font vraiment briller ces couleurs à plage dynamique élevée.

Nulle part cela n’est plus clair que le Q90 QLED, avec une luminosité maximale de 1600 nits, bien au-dessus des 1000 nits nécessaires pour la certification UHD Premium. Le Q90 n’est pas seulement brillant, c’est l’un des ensembles les plus brillants jamais créés.

En dehors d’un nombre impressionnant, cette luminosité a un réel impact sur la qualité d’image de l’ensemble. Les détails sont préservés même dans les zones les plus lumineuses de l’image, et les couleurs sont exceptionnellement vives et lumineuses – même si les QLED de Samsung peuvent avoir une légère floraison autour des objets lumineux (le prix d’un tel écran lumineux).

La nouvelle technologie Ultra Angle de vue de Samsung maintient également la profondeur de la couleur hors axe, ce qui en fait un téléviseur LCD exceptionnel.

Lire l’avis complet: Samsung Q90 QLED TV

Crédit d’image: TechRadar (Crédit d’image: Philips)

6. Pour le facteur wow: Philips OLED 803 4K

Philips redéfinit la réalité avec le processeur d’image P5 de nouvelle génération

Taille de l’écran: 65 pouces | Tuner: N / A | Résolution: 3840 x 2160 | Technologie de panneau: OLED | Smart TV: Android N | Incurvé: Non

Excellentes performances d’image

Ambilight à trois côtés

Designer de bonne mine

Pas de lecture TNT

La mise à jour Android est attendue depuis longtemps

Seulement deux entrées HDMI 4K complètes

Philips a considérablement amélioré la puissance de traitement de l’image de ses téléviseurs OLED 2018, et les avantages de ce nouveau brawn peuvent être vus en grand, avec un contraste amélioré et des couleurs spectaculaires.

Le moteur de traitement parfait P5 de deuxième génération de la marque offre deux fois la puissance de traitement d’image de l’original, et c’était une puce assez impressionnante à part entière.

Mais le principal attrait est peut-être ce que le système d’éclairage Ambilight de Philip apporte à l’expérience de visionnement, jetant des couleurs sur le mur dans un festin complet pour les yeux. Pourquoi limiter l’image à la télévision, après tout?

Les acheteurs devraient peser les avantages visuels par rapport aux irritations mineures, comme une mauvaise fourniture de télévision de rattrapage, seulement deux entrées HDMI UHD complètes et le manque de Dolby Vision.

Mais les couleurs jazzy du système d’éclairage de salle Ambilight compatible Philips Hue, et le déploiement éventuel du système intelligent Android Oreo – à partir de juin 2019 – pourraient tout simplement réussir à équilibrer les livres.

Lire la critique complète: Téléviseur HDR Philips OLED 803 4K

(Crédit d’image: LG)

7. Le démarreur OLED: LG B9 OLED

Taille de l’écran: 55 pouces | Tuner: Lecture TNT, Satellite TNT | Résolution: 3840 x 2160 | Technologie de panneau: OLED | Smart TV: WebOS | Incurvé: Non | Dimensions: 1228 x 744 x 246 mm (L x H x P)

L’OLED le moins cher de LG

Contraste des couleurs incroyable

Traitement moins avancé

Du bruit vidéo dans les scènes sombres

Vous voulez un panneau OLED haut de gamme, sans le coût associé? Vous voudrez peut-être le LG B9 dans votre salon.

Le B9 était un peu en retard à la fête, n’atterrissant qu’au deuxième semestre de 2019, mais son prix bas par rapport à la série C ou à la série E en fait une proposition tentante. Bien sûr, cet abordabilité s’accompagne d’un problème, car le B9 utilise le processeur a7 Gen 2, au lieu de la puce a9 Gen 2 plus avancée.

Cela signifie que vous n’obtenez pas le meilleur traitement d’image disponible – mais à part un léger bruit vidéo dans les scènes sombres et la baisse occasionnelle de la fréquence d’images, vous obtenez toujours une image de haute qualité à un prix (relativement) bon marché.

Vous obtiendrez toujours la résolution 4K attendue, la prise en charge HDR et la brillante plate-forme intelligente webOS des meilleurs téléviseurs LG.

Lire la critique complète: LG B9 OLED

(Crédit d’image: Samsung)

8. Le choix budgétaire: Samsung RU8000 (UN55RU8000, UE55RU8000, UA55RU8000)

Les téléviseurs Samsung n’ont pas toujours besoin de QLED pour impressionner

Taille de l’écran: 55 pouces | Tuner: Lecture TNT, Satellite TNT | Résolution: 3840 x 2160 | Technologie de panneau: LED | Smart TV: Tizen | Incurvé: Non | Dimensions: 1237,2 x 776,9 x 237,2 mm (lx H x P)

Excellent rapport qualité / prix

Plateforme de télévision intelligente impressionnante

Qualité de construction légèrement fragile

Problèmes occasionnels de niveau de noir

S’il ne fait aucun doute que la technologie Quantum Dot «QLED» de Samsung offre une expérience haut de gamme, elle est également accompagnée d’une étiquette de prix premium.

Découvrez la série Samsung RU8000 qui offre un excellent rapport qualité-prix grâce à son système intelligent incroyablement complet et à son interface conviviale – y compris la commande vocale Bixby. Renoncer à la technologie QLED coûte au RU8000 une bonne partie de la luminosité et de la gamme de couleurs, mais si vous recherchez un ensemble de budget qui a fière allure dans une deuxième chambre ou un petit salon, c’est celui qu’il vous faut.

Lire la critique complète: Samsung RU8000 Series

