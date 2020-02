Meilleurs téléviseurs 4K pour les jeux: 5 téléviseurs pour tirer le meilleur parti de votre PS4 et Xbox One

Bien que nous ne sachions pas exactement de quoi les PS5 et Xbox Series X seront capables quand ils sortiront plus tard cette année, ce que nous pouvons dire avec certitude, c’est qu’ils vont mieux paraître sur l’un des meilleurs téléviseurs de jeu qu’un écran plat HD de première génération.

En effet, au fil des ans, de nouvelles technologies telles que la résolution 4K et la plage dynamique élevée (HDR) ont été introduites, ce qui rendra les jeux sur ces consoles incroyables. Non seulement vous remarquerez une énorme amélioration de la qualité visuelle, mais les nouveaux téléviseurs LCD-LED et OLED ont un décalage d’entrée inférieur grâce aux nouveaux modes de faible latence automatique, de meilleurs temps de réponse et des modes de jeu qui priorisent la transmission du signal qui vous permettra de tout voir avant votre adversaire le fait.

Dit simplement: c’est l’âge d’or des téléviseurs de jeux.

Vous ne savez pas quel téléviseur acheter pour les nouvelles consoles? Voici les téléviseurs qui méritent le plus votre attention pour améliorer votre jeu en 2020.

Les meilleurs téléviseurs pour jeux en un coup d’œil

Samsung Q70R QLED TVLG B9 OLEDSony Bravia X950G / XG95Samsung RU8000 SeriesLG UM7300 Series

Encore plus de raisons de mettre à niveau votre téléviseur de jeu

Si vous recherchez l’un des meilleurs téléviseurs pour les jeux, il est important de savoir ce qu’un téléviseur doit réellement pouvoir faire pour libérer son plein potentiel de jeu. Pour commencer, l’exigence la plus fondamentale est 4K.

Révolution de résolution: La Xbox One S produit tous ses jeux en 4K, ce qui est obtenu grâce à une mise à l’échelle intégrée étonnamment bonne.

La PS4 Pro produit également des jeux en 4K, en utilisant un mélange de mise à l’échelle et d’amélioration dans le jeu.

La Xbox One X, quant à elle, a été conçue avec suffisamment de puissance pour piloter plus de jeux que jamais auparavant avec une prise en charge 4K native, intégrée au moteur de jeu. Oui, vous pouvez toujours obtenir des consoles Xbox One et PS4 non 4K, et la Nintendo Switch n’est pas non plus intéressée par la 4K. Et oui, les jeux non 4K devront être mis à l’échelle par un téléviseur 4K, donc ils ne seront pas totalement «purs».

Cependant, la mise à l’échelle est remarquablement bonne sur les meilleurs téléviseurs 4K actuellement, et peut être effectuée sans ajouter de retard significatif au temps nécessaire à un téléviseur pour restituer des images.

La résolution 4K peut être transformatrice, en particulier sur les grands écrans. Et fondamentalement, la 4K est exactement la façon dont tout se passe actuellement (dans le monde des jeux et de la vidéo), donc ne pas être configuré avec votre nouveau téléviseur n’a tout simplement pas de sens.

Changez votre gamme: Aux côtés de la 4K dans le monde de la vidéo d’aujourd’hui se trouve la technologie HDR (High Dynamic Range). Cela permet d’obtenir des images avec une plage de lumière beaucoup plus large que les images à plage dynamique standard avec lesquelles nous vivons depuis des décennies dans le but d’obtenir des images que nous voyons sur nos écrans plus proches de la façon dont nos yeux voient le monde réel.

La Xbox One S prend en charge le HDR sur certains de ses jeux et via certaines de ses applications de streaming. La même situation s’applique à la fois à la PS4 et à la PS4 Pro, et naturellement la Xbox One X fournira également le HDR. La plupart des gens diraient que le HDR bien fait offre plus d’impact que le 4K, en particulier sur les petits écrans.

Le seul problème est que le HDR met beaucoup de pression sur un téléviseur, car il exige à la fois beaucoup plus de luminosité que le SDR et un meilleur contraste afin que la luminosité supplémentaire et les noirs plus profonds puissent potentiellement partager l’écran simultanément. En fait, le HDR mal fait peut être pire que le SDR bien fait; quelque chose à penser si vous envisagez d’acheter un téléviseur très bon marché.

Que la lumière soit! L’un des éléments les plus importants d’une bonne performance HDR est la luminosité. De nombreux films et jeux visent environ 1000 nits pour leurs éléments les plus brillants, donc si vous avez un téléviseur moins lumineux que celui-ci, il ne libérera pas le plein potentiel du HDR. Surtout dans un environnement de jeu vidéo, où les graphismes peuvent être plus contrastés que la «vraie vie».

Il est parfaitement possible pour les téléviseurs de fournir de superbes images HDR sans atteindre 1000 nits et plus de luminosité. Cela est particulièrement vrai avec les écrans OLED, par exemple. Mais plus un écran est sombre, plus son traitement devra être difficile pour essayer de comprendre comment résoudre les informations d’image dans les zones HDR au-dessus de ses capacités.

Décalage? Boiteux! Si vous êtes un joueur vraiment sérieux – en particulier en ce qui concerne les jeux en ligne basés sur la réaction – vous devez vous soucier du décalage d’entrée: le temps qu’il faut à un téléviseur particulier pour restituer les données d’image reçues sur ses entrées. De toute évidence, vous recherchez des chiffres bas si vous ne voulez pas être abattu par un adversaire que votre téléviseur n’a pas encore montré!

Encore une fois, les fabricants n’ont pas tendance à fournir des chiffres de décalage d’entrée dans leurs spécifications fournies. Cependant, nous mesurons généralement le décalage d’entrée sur les téléviseurs que nous testons. De plus, j’ai fourni les mesures de décalage d’entrée pour tous nos téléviseurs recommandés.

Roger que – à plusieurs reprises: La conception sonore a toujours joué un rôle essentiel dans une excellente expérience de jeu. Cela passe cependant à un autre niveau ces jours-ci, avec l’arrivée des jeux en son surround. En fait, les consoles Xbox One S et Xbox One X prennent même en charge Dolby Atmos: le système audio Dolby le plus avancé à ce jour, qui introduit un canal de hauteur et une précision «basée sur les objets» dans la scène sonore.

Avec un timing incroyablement bon, LG est sur le point de déployer la prise en charge de Dolby Atmos sur HDMI sur ses téléviseurs OLED 2017 (dont certains sont livrés avec des barres de son intégrées) à tout moment. De plus, bien que le support intégré d’Atmos ne soit pas encore trouvé ailleurs, cette année a vu une augmentation des téléviseurs dotés de systèmes audio vraiment puissants. Donc, à moins que vous ne songiez à investir dans un système audio externe, il vous sera certainement avantageux d’avoir à l’esprit le son et la qualité de l’image lorsque vous achetez votre téléviseur de jeu.

Les choses à faire attention sont de savoir si les haut-parleurs sont orientés vers l’avant (car cela vous donnera presque toujours un son plus direct et plus propre); puissance de sortie nominale; s’il existe un haut-parleur de graves dédié (souvent à l’arrière d’un téléviseur); barres de son intégrées; et le nombre de locuteurs individuels utilisés.

Les meilleurs téléviseurs de jeu de 2020

OK, maintenant que les conseils d’achat essentiels sont faits et que vous êtes un expert en AV, sélectionnons maintenant notre sélection des meilleurs téléviseurs de jeu que vous pouvez actuellement acheter, en tenant compte d’une combinaison de prix et de pure qualité.

Samsung Q70R QLED TV Series

Crédit d’image: Samsung (Crédit d’image: Samsung)

1. Samsung Q70R QLED TV Series

Le téléviseur QLED abordable de Samsung offre le meilleur rapport prix-performances

Qualité d’image HDR spectaculaire

Son puissant et bien équilibré

Fonctionnalités de jeu de pointe

Angles de vision limités

Bien que nous aimerions vraiment recommander le téléviseur QLED phare Q90R haut de gamme de Samsung comme le meilleur téléviseur de jeu – ce n’est vraiment pas un achat pratique pour la plupart des joueurs avec un budget plus serré. Ce que nous recommandons à la place, c’est le téléviseur QLED Samsung Q70R qui possède bon nombre des meilleures fonctionnalités du Q90R à un prix plus conforme à ce qu’un joueur serait prêt à payer pour un nouveau téléviseur.

Cela dit, bien qu’il soit assis plus bas dans la gamme QLED, le Q70R comprend la même plate-forme intelligente complète, des connexions étendues et des fonctionnalités de pointe que l’on trouve plus haut dans la gamme. Ce n’est pas le téléviseur le plus flashy que Samsung ait jamais créé, mais si vos fonds sont limités, le Q70 est un écran QLED 4K lumineux, audacieux et magnifique qui mérite d’être vérifié.

Lisez la revue: Téléviseur QLED Samsung Q70R

LG B9 OLED

Crédit d’image: LG (Crédit d’image: LG)

2. LG B9 OLED

Si vous voulez les meilleurs niveaux de noir, cependant, vous aurez besoin d’un OLED

LG OLED 2019 la moins chère de LG

Couleurs riches et détails nets

Prise en charge de G-Sync

Luminosité de pointe limitée pour HDR

Bien que le LG B9 OLED n’ait pas autant de luminosité compatible HDR que la gamme QLED de Samsung, il est étonnant en ce qui concerne l’autre extrémité de l’histoire de la luminosité, offrant des couleurs d’un noir profond et somptueusement exemptes de problèmes de trouble que les téléviseurs LCD souffrent. De plus, bien que l’OLED ne puisse pas encore être aussi brillamment mesurable que l’écran LCD, la façon dont le pixel le plus sombre d’une image OLED peut s’asseoir juste à côté du plus brillant sans contamination entre les deux donne au C9 OLED une belle qualité lumineuse qui est particulièrement efficace pendant l’obscurité. paramètres de jeu.

Les joueurs, quant à eux, seront ravis d’apprendre que contrairement à ses deux précédents prédécesseurs, le B9 OLED n’assombrit plus fortement l’image lorsqu’il fonctionne dans son mode de jeu HDR à faible latence. Il prend également en charge les jeux à 120 images par seconde à des résolutions HD, une couleur PC 4: 4: 4 complète et un décalage d’entrée extrêmement faible de moins de 20 ms.

Lisez la revue: LG B9 OLED

Sony Bravia X950G Series

Crédit d’image: Sony (Crédit d’image: Sony)

3. Sony Bravia X950G Series

Les joueurs ne seront pas déçus par la merveille de milieu de gamme de Sony

LED directe avec gradation locale

Excellente gestion des mouvements

Mauvaise qualité sonore

Niveaux de noir terne

Le Sony X950G – appelé Sony XG95 au Royaume-Uni et X95G en Australie – frappe le juste milieu entre le prix et les performances visuelles, offrant juste assez de panache visuel pour justifier son prix moyen.

Alors que d’autres téléviseurs semblent utiliser leur luminosité excessive sans discrimination, ce qui rend la plupart du contenu lumineux pour des raisons de luminosité, le X950G enregistre ses niveaux de luminosité maximaux pour les scènes HDR les plus intenses, ce qui rend les jeux comme Spider-Man sur la PS4 Pro incroyables.

Court et doux, c’est un brillant téléviseur 4K à prix moyen qui fonctionne bien avec les consoles Sony. Chacune des améliorations que Sony a introduites au-delà de l’excellente série X900F de l’année dernière – un meilleur traitement, plus de luminosité, un peu plus de zones de gradation du rétroéclairage, des performances de mouvement améliorées – livre la marchandise, résultant en une qualité d’image qui humilie de nombreux téléviseurs plus chers.

Lire la critique complète: Sony BRAVIA X950G / XG95

Samsung RU8000 Series

Crédit d’image: Samsung (Crédit d’image: Samsung)

4. Samsung RU8000 Series (Samsung UN49RU8000)

Un excellent choix budgétaire, le RU8000 a fière allure et rend vos jeux aussi beaux

Faible décalage d’entrée faible!

Excellente gestion des mouvements

Luminosité de crête plus faible

La couleur est un peu plus terne

Si votre salon – et votre budget – ne peut pas gérer un téléviseur de 65 pouces, jetez un œil à la série RU8000 vraiment spectaculaire conçue pour les joueurs. Avec un décalage d’entrée fou d’environ 6 ms avec un taux de rafraîchissement variable, c’est à peu près aussi réactif qu’un téléviseur peut l’être. Il est également idéal pour le sport, grâce à sa gestion des mouvements supérieure à la moyenne.

Alors, pourquoi est-il plus bas sur notre liste? Il ne fait pas le meilleur travail de mise à l’échelle du contenu et sa luminosité de pointe est inférieure à celle de la série QLED de Samsung, ce qui peut rendre les jeux compatibles HDR vraiment à couper le souffle.

Cela dit, si vous vous en tenez aux jeux FPS ou aux jeux de sport comme FIFA et Madden, c’est probablement le téléviseur de jeu 4K pour vous.

(Crédit d’image: Future)

LG UM7300 Series

Crédit d’image: LG (Crédit d’image: LG)

5. LG UM7300 Series

Le LG UM7300 est un téléviseur de jeu 4K basique mais bon

Faible décalage d’entrée

TV super budget!

Mauvaise uniformité du noir

Pas de gradation locale

Si votre budget TV de jeu est limité et que vous n’avez encore rien trouvé sur notre liste, la série UM7300 de base mais bonne de LG remplira cet espace sur le centre de divertissement sans nettoyer votre compte bancaire.

Comme le Samsung RU8000 Series juste au-dessus, le LG UM7300 a un temps de réponse incroyable d’environ 15 ms ainsi que la prise en charge du HDR10 (le HDR que la Xbox One X et la PS4 Pro utilisent).

Cela ne rendra pas votre collection de films 4K superbe et n’offrira pas la plate-forme intelligente la plus étendue du marché, mais si vous avez juste besoin d’un téléviseur barebones qui peut rendre vos jeux superbes, celui-ci est pour vous.

Téléviseurs de jeu économiques pour votre région

Crédit d’image: TCL (Crédit d’image: TCL)

États-Unis: TCL 6-Series (R617, R615)

Le meilleur téléviseur 4K économique pour les joueurs avec des poches peu profondes

HDR lumineux et coloré

Prend en charge Dolby Vision

Perte de détails plus sombres

Paramètres de mouvement limités

Si vous avez des poches profondes et un chéquier rempli de chèques vierges, nous vous dirons de ne chercher que les meilleurs téléviseurs 4K du marché – l’OLED W8 ultra-mince de LG ou le Q9FN QLED ultra-lumineux de Samsung. Mais ce n’est pas toujours réaliste: pour la grande, la grande majorité d’entre nous, notre budget à dépenser pour un téléviseur 4K UHD est limité à moins de 1000 $ – et souvent c’est encore moins que cela.

À cette fin, il est absolument juste de dire que la série TCL 6 est le meilleur téléviseur que vous puissiez obtenir dans cette gamme de prix. Ses performances par dollar sont inégalées et sa qualité d’image – malgré quelques défauts mineurs – vous impressionnera vraiment.

Autrement dit, s’il existe un téléviseur 4K de meilleure valeur sur le marché, nous ne l’avons pas encore vu.

Lire la critique complète: TCL 6-Series (R615, R617)

Crédit d’image: Panasonic (Crédit d’image: Panasonic)

Royaume-Uni: Panasonic GX800 Series

Le mid-ranger de Pansonic surprend avec un retard d’entrée extrêmement faible

Traitement d’image HCX supérieur

Super prix

HDR limité en mode jeu

Seulement trois entrées HDMI

Avec le TX-50GX800, Panasonic a pris le marché 4K HDR par la peau du cou et lui a donné une secousse vigoureuse. Il introduit le Dolby Vision HDR, autrefois réservé aux écrans haut de gamme haut de gamme, dans le courant dominant, et ne discrimine pas non plus le standard de métadonnées dynamiques rival HDR10 +.

Alors, qu’est-ce qui rend cet ensemble si génial pour les joueurs? Eh bien, le décalage d’entrée ne mesure que 10,2 ms dans le mode de jeu dédié, pour commencer, et bien qu’il ne produise pas les images les plus lumineuses de la planète, les joueurs amateurs de sport apprécieront les images vraiment nettes apportées par la création de cadre intelligent (IFC) moteur de traitement.

Un peu plus de conseils d’achat pour la route …

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’achat de téléviseurs de jeu, nous avons ajouté un peu plus d’informations ci-dessous. Lisez la suite pour améliorer vos compétences en matière de connaissances audiovisuelles!

Bits et B.O.B.s: Connecté au point HDR, vous voudrez peut-être penser à la profondeur de bits de votre téléviseur de jeu. La meilleure expérience HDR nécessite un écran 10 bits capable de prendre en charge 1024 valeurs de chaque couleur RVB – sinon vous obtiendrez une performance de couleur inférieure, y compris, éventuellement, une bande de couleur où vous devriez voir des mélanges subtils. La plupart des téléviseurs HDR premium de nos jours sont en 10 bits, mais c’est loin d’être acquis à la fin relativement abordable du marché de la télévision.

Les consoles Xbox One S et PS4 évaluent automatiquement la profondeur de bits de votre téléviseur et sélectionnent la sortie vidéo HDR optimale en conséquence. La Xbox One S fournit même une description des capacités de votre téléviseur sous Détails du téléviseur 4K dans son menu Paramètres vidéo avancés. La Xbox One X fera probablement de même.

Pour être clair, il est tout à fait possible qu’un téléviseur 8 bits offre de bonnes performances couleur HDR s’il dispose d’un puissant moteur de traitement vidéo. Mais les panneaux 10 bits ont certainement un avantage immédiat.

Un autre point à ajouter ici est que certains téléviseurs – y compris les modèles Samsung haut de gamme – prennent en charge la gestion / le traitement des couleurs 12 bits, même si leurs panneaux ne sont que nativement 10 bits. La Xbox One S et vraisemblablement la Xbox One X fournissent toutes deux des zones de profondeur de couleur dans leurs paramètres de fidélité vidéo qui vous permettent de sélectionner les performances de bits maximales pour votre téléviseur particulier.

Pureté de la couleur: Un autre paramètre avancé mais important à considérer pour les visuels de jeu ultimes est le sous-échantillonnage de la chrominance.

Ce terme de compression vidéo fait référence à la pureté des couleurs d’un téléviseur et est généralement écrit en termes 4: 4: 4 et 4: 2: 0. Ces chiffres révèlent le nombre de pixels de couleur échantillonnés dans les rangées supérieure et inférieure pour chaque deux rangées de quatre pixels. Ainsi, avec 4: 2: 0, par exemple, la couleur est échantillonnée à partir de deux pixels dans la rangée supérieure et aucun pixel dans la rangée inférieure.

Il s’ensuit que plus les nombres sont grands, plus les performances des couleurs seront pures, car il y aura moins de «mesure approximative» de ce à quoi les couleurs devraient ressembler. Le problème est que la prise en charge complète des couleurs 4: 4: 4 nécessite beaucoup de données d’image supplémentaires et ne peut donc pas être gérée par les connexions HDMI ou le traitement de tous les téléviseurs.

En vérité, les différences de qualité d’image entre 4: 4: 4 et 4: 2: 2 et même 4: 2: 0 ne sont généralement pas énormes. Cependant, ils peuvent être plus prononcés avec les graphiques de jeu que la vidéo.Il vaut donc la peine d’essayer de vérifier ce qu’un téléviseur que vous envisagez d’acheter peut prendre en charge, même s’il ne s’agit pas d’informations régulièrement diffusées dans les listes de spécifications TV. Les dernières consoles sont assez bonnes pour détecter le sous-échantillonnage de chrominance optimal qu’un téléviseur peut prendre en charge, en ajustant automatiquement leurs sorties en fonction.

Cependant, c’est quelque chose qui peut causer des problèmes de “ poignée de main ” ennuyeux avec certains téléviseurs.Par conséquent, les Xbox One S et PS4 Pro offrent désormais des options de “ limiteur ” de sous-échantillonnage dans leurs menus de sortie vidéo (“ Activer 4: 2: 2 ” sur Xbox One S et 2160 YUV4: 2: 0 sur la PS4 Pro).

Gestion de la fréquence d’images: Maintenant que la Xbox One X est presque là et que les jeux de résolution 4K natifs prometteurs tournent à 60 images par seconde, assurez-vous que le téléviseur que vous achetez possède les dernières prises HDMI. S’il ne dispose pas d’au moins une prise HDMI conforme à la spécification v2.0a, il ne pourra pas recevoir de résolution 4K à une valeur supérieure à 30 images par seconde.

Heureusement, beaucoup plus de téléviseurs 4K de cette année disposent de prises HDMI 2.0a que les années précédentes, mais c’est toujours quelque chose qui mérite d’être vérifié, surtout si vous achetez un téléviseur particulièrement bon marché.

La nouvelle norme HDMI 2.1 deviendra sans aucun doute la référence pour les jeux haut de gamme dans le temps, mais nous ne l’avons pas encore vraiment déployée sur les ensembles disponibles dans le commerce.