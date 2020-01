Meilleurs téléviseurs pour Apple TV en 2020

Meilleur

L’Apple TV se connecte à n’importe quel téléviseur HD avec un port HDMI. Mais cela ne veut pas dire qu’une vieille télévision fera l’affaire. Si vous voulez la meilleure image et le meilleur son au meilleur prix possible, avec une certaine pérennité, et il n’y a que quelques écrans plats qui feront l’affaire!

En termes de valeur et de performances, la série LG B8 est à peu près le meilleur téléviseur que vous puissiez acheter. Grâce à son écran OLED, il a des noirs parfaits et une gamme de couleurs très large, permettant des visuels 4K incroyables et d’excellents angles de vision. Cet ensemble prend en charge HDR 10+, dispose de quatre ports HDMI, de trois ports USB et d’un design élégant et moderne. Il vient en 55 ou 65 pouces.

Le haut de gamme de la série 6 de TCL a un écran qui dément son prix, avec d’excellentes couleurs dans un magnifique 4K, avec la plate-forme intelligente de Roku intégrée. La conception minimale et presque sans cadre vous aide à vous concentrer sur rien d’autre que le image, et vous aurez une excellente expérience avec ce téléviseur grâce à une variété d’utilisations, y compris les jeux à faible décalage, les sports très lumineux et un contraste et des noirs excellents pour regarder des films. Disponible en 55 ou 65 pouces.

Le téléviseur «QLED» de Samsung est le meilleur téléviseur en dehors des téléviseurs OLED. Les LED à points quantiques ont beaucoup moins de chances de brûler l’image et peuvent produire de meilleurs noirs et plus de couleurs que votre écran LED classique. Ce téléviseur vous montre tout ce que Samsung est connu pour, des couleurs exceptionnelles et un contraste bien équilibré aux noirs profonds et peu de flou de mouvement, le tout en superbe 4K, avec prise en charge HDR10 +. Disponible en 65, 75 et 82 pouces.

Avec un processeur encore plus puissant, ce modèle LG offre encore plus de couleurs et des noirs encore plus fins et plus profonds que ses frères B8. Il intègre Google Assistant et Amazon Alexa, ce qui signifie que les capacités Siri de vos Apple TV compléteront le trifecta des assistants. Bien sûr, la plateforme intelligente webOS de LG se charge et est prête à l’emploi, et l’E9 propose quatre ports HDMI et trois ports USB pour tous vos médias externes. Avec Dolby Vision et Dolby Atmos intégrés, ainsi que la prise en charge HDR10 +, ce téléviseur promet l’une des expériences les plus immersives disponibles aujourd’hui. Il vient en 55 ou 65 pouces.

Si vous recherchez l’expérience 4K ultime, mais plus de 50 pouces est tout simplement trop grand, alors jetez un œil aux modèles 40 et 43 pouces de la gamme Samsung NU7100, qui ont des écrans qui produisent toutes les couleurs incroyables des téléviseurs Samsung sont connus pour. Ce modèle prend en charge HDR10 +, a des noirs profonds, devient merveilleusement lumineux et dispose de l’excellente plate-forme intelligente de Samsung. Il est disponible en 43, 50 et 55 pouces.

Si vous voulez un téléviseur massif et à l’épreuve du temps et que cela ne vous dérange pas de le payer, le téléviseur intelligent Sony 8K de 85 pouces est la crème de la crème. Son écran 8K est parfait pour afficher du contenu 4k sur votre Apple TV, mais aussi pour le futur lorsque le contenu 8K devient plus largement disponible. De plus, profitez de la prise en charge de HDR 10, Dolby Vision et AirPlay 2, et ce téléviseur a tout le package.

Le téléviseur intelligent TCL de classe 6 est le plus récent modèle de TCL, mais offre toujours les mêmes fonctionnalités exceptionnelles que vous attendez de TCL. Le design minimal, presque sans cadre, vous permet de vous concentrer uniquement sur l’image, et parce qu’il a Roku intégré, vous pouvez également télécharger l’application Apple Tv directement sur le téléviseur! Il vient en 55 ou 65 pouces.

Le cadre a été conçu pour être accroché au mur comme une œuvre d’art, et quelle que soit la taille que vous obtenez, son écran 4K QLED est génial pour regarder des films et jouer. Il prend également en charge AirPlay 2, peut télécharger l’application Apple TV et est même compatible avec Alexa si vous êtes dans ce genre de chose. Disponible en 43, 49, 55, o5 65 pouces.

Avec la compatibilité HDR 10, Dolby Vizion, AirPlay 2 et HomeKit, le VIZIO M-Series Quantum est un téléviseur parfait pour compléter votre Apple TV 4K. De plus, il a même Chromecast intégré, ce qui facilite la diffusion de votre contenu depuis vos autres appareils directement sur le plus grand écran de votre maison! Disponible en 55 ou 65 pouces.

Obtenez l’écran qui vous convient

Acheter une télévision peut être délicat, d’autant plus que ce qui peut sembler être une bonne affaire (selon le vendeur) peut souvent être un raté. Si vous voulez le meilleur téléviseur polyvalent que vous pouvez acheter dès maintenant, achetez le LG B8, qui offre le meilleur des panneaux OLED aujourd’hui.

Bien sûr, les panneaux OLED de LG sont si bons que si vous voulez un téléviseur premium pour vous donner la meilleure image, vous pouvez obtenir la série LG E9. Non seulement il est super net et a une grande couleur, le. Le LG E9 prend en charge Dolby Vision et Dolby Atmos, ce qui signifie que vous pouvez tirer le meilleur parti de votre home cinéma avec ce téléviseur.

Vous êtes Apple TV jumelé avec l’un des téléviseurs ci-dessus est sûr de vous offrir une merveilleuse expérience de divertissement, et vous durera des années à venir!

Pour encore plus de choix de téléviseurs, consultez notre liste des meilleurs téléviseurs de la période. Nous sommes sûrs que vous trouverez quelque chose pour répondre à vos besoins.

