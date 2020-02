Meilleurs thèmes WordPress (payants et gratuits) de 2020

La plateforme WordPress est l’un des moyens les plus simples de créer des pages Web colorées et bien présentées. La configuration est généralement effectuée en quelques clics de souris, donc aucune connaissance en codage n’est requise.

La plate-forme prend en charge des milliers de thèmes différents, dont certains sont adaptés à des utilisateurs spécifiques tels que les petites entreprises, tandis que d’autres ont un attrait plus général.

Au début, vous pouvez vous sentir dépassé par les choix disponibles, surtout si vous n’êtes pas sûr qu’un thème premium mérite d’être acheté.

Dans ce guide, vous découvrirez cinq de nos thèmes WordPress gratuits et payants très préférés. Que vous soyez un pigiste avec un budget serré ou une entreprise établie, soyez assuré qu’il y a un thème pour vous.

Hestia

1. Hestia

Hestia est simple à installer et à utiliser tout en étant bien agencé

Niveau gratuit et Premium

Installation en un clic

Quelques problèmes de stabilité

Hestia est le thème parfait pour ceux qui ont de petites entreprises, des startups, des agences en ligne et des entreprises en raison de sa fonctionnalité polyvalente. Les utilisateurs n’ont pas à payer pour télécharger ce thème. L’installation et la configuration sont conçues pour être conviviales.

Ce thème convient mieux aux utilisateurs qui souhaitent configurer une plate-forme de commerce électronique. Hestia s’intègre à WooCommerce, permettant aux utilisateurs d’accéder à des listes de produits magnifiquement conçus. Il existe une fonction de glisser-déposer facile à utiliser.

Ce thème est livré avec des paramètres d’arrière-plan personnalisés qui aident à ajouter des photos à votre site et à vous l’approprier. Il a une conception polyvalente d’une page, un pied de page conçu par widget et une section de blog ou de nouvelles.

Il s’intègre avec Travel Map, Photo Gallery, Flat Parallax Slider et Elementor Page Builder. Hestia est réactif et utilise le kit de matériaux pour la conception.

Comme avec la plupart des thèmes WordPress, il y a une démo que les utilisateurs peuvent tester avant de télécharger.

Certains utilisateurs ont noté que la version gratuite est boguée et compliquée à utiliser.

X

2. X

X a d’excellentes fonctionnalités supplémentaires passionnantes

Hautement personnalisable

S’intègre bien avec WordPress

Variété de designs

X est un thème WordPress payant adapté à tous les types de sites Web.

Le thème comprend quatre catégories de démos intégrées. Chacun de ces thèmes couvre une grande variété de projets potentiels. Cela signifie que peu importe ce que vous avez en tête, X a plus que probablement une conception adaptée à vos besoins.

Cornerstone est inclus avec X. C’est l’un des constructeurs de pages Web WordPress les plus populaires. La fonction glisser-déposer est facile à utiliser. Les utilisateurs peuvent voir exactement à quoi ressemblera leur page en direct pendant la construction. Cela permet aux utilisateurs de modifier et de modifier lors de la création de leur site.

Il existe un grand nombre d’options de personnalisation, avec lesquelles les utilisateurs peuvent créer une page Web unique. Il est également constamment mis à jour et vous obtenez des fonctionnalités telles que la police personnalisée ou l’édition en ligne. Au début de 2019, X a introduit le contenu dynamique qui aide beaucoup lors de la création de contenu sur votre site.

X est livré avec une fonctionnalité appelée «le personnalisateur». Il s’agit d’un outil pratique car de nombreux thèmes premium sont livrés avec leur propre page d’options de thème qui n’est pas entièrement compatible avec WordPress. ‘The Customizer’ est très intuitif. Il s’intègre parfaitement à WordPress. Il vous aidera à personnaliser l’apparence de votre site Web.

La licence régulière pour X est de 59 $ (46 £), ce qui inclut les futures mises à jour et un support client de 6 mois. Les utilisateurs peuvent choisir d’étendre le support à 12 mois pour un montant supplémentaire de 17,63 $ (13,7 £).

Allegiant

3. Allegiant

Faites glisser vers le succès avec ce thème très flexible

Gratuit

Hautement personnalisable

Légère courbe d’apprentissage

Allegiant est un thème WordPress hautement personnalisable qui convient le mieux aux petites entreprises qui démarrent.

Le thème lui-même est simple et bien présenté. En haut, il y a un grand en-tête pour mettre en évidence vos services ou produits les plus populaires. Les diapositives de la page d’accueil peuvent être affichées dans n’importe quel ordre.

Le thème propose plusieurs blocs de fonctionnalités qui peuvent être facilement insérés sur votre page avec des détails sur votre équipe commerciale ou vos efforts passés, entre autres. Ces blocs sont fournis avec le plug-in du thème “CPO Content Types”. Le plugin est gratuit et s’installe très rapidement.

Ces blocs pré-construits sont également livrés avec une section de témoignage. Il est très facile de copier et coller des informations dans les blocs.

Allegiant s’intègre à d’autres thèmes WordPress populaires gratuits tels que WooCommerce, Yoast SEO, WPML et Contact Form 7.

Il est également gratuit à télécharger sur le site Web de WordPress.

Certains commentateurs en ligne mentionnent que bien que le thème soit personnalisable, il n’est pas facile de comprendre comment le faire. Ils ne recommandent pas Allegiant aux nouveaux utilisateurs.

Astrid

4. Astrid

Utilisez les widgets d’Astrid pour créer des pages professionnelles riches

Niveau gratuit et Premium

Garantie de remboursement de 30 jours

Quelques problèmes de configuration

Astrid est le thème de choix parfait pour la plupart des entreprises.

Le thème dispose d’un éventail impressionnant de widgets intégrés dont les utilisateurs peuvent profiter. Des widgets et des modèles de page sont disponibles pour les services et les employés, entre autres.

Astrid est livré avec une grande variété de polices et d’options de couleurs. Les utilisateurs peuvent facilement modifier l’en-tête pleine largeur comme bon leur semble. Les utilisateurs peuvent également utiliser un bouton “appel à l’action” avec un message dessus.

Le thème est prêt pour la traduction, ce qui signifie qu’il est toujours accessible aux utilisateurs qui ne parlent pas la même langue que votre entreprise.

Les utilisateurs peuvent utiliser des graphiques visuels et des affichages pour montrer leur travail et leur expérience passés. L’assistance WooCommerce est fournie pour la vente de produits sur votre site Web. Astrid aide à rendre votre site bien sur les tablettes et les smartphones.

Astrid est téléchargeable gratuitement mais les utilisateurs qui veulent plus de leur thème peuvent «Go Pro».

L’option «Pro» commence à 59 $ (44,60 £) par an pour un seul plugin qui comprend un an de mises à jour, un an de support et une utilisation illimitée du domaine. Tous les forfaits offrent une garantie de remboursement de 30 jours.

Certains commentateurs en ligne ont mentionné que la navigation sur le site peut être difficile, ce qui rend difficile le démarrage.

Sydney

5. Sydney

Une large gamme de fonctionnalités et de polices gratuites

Gratuit

Grande variété de polices

Riche en fonctionnalités

Sydney fonctionne bien pour les pigistes et les entreprises qui souhaitent créer une forte présence en ligne.

Il est hautement personnalisable avec de nombreuses options au choix telles que les polices Google et les téléchargements de logo. Le thème propose plus de 600 polices Google.

Pour les utilisateurs qui veulent se montrer, il existe une bannière promotionnelle plein écran qui peut être modifiée pour répondre à vos besoins.

Les blocs Elementor personnalisés peuvent être conçus comme bon vous semble et pour répondre à vos besoins promotionnels. Sydney peut également afficher des icônes de médias sociaux en bas de votre page.

Le thème est prêt pour la traduction et fournit les outils nécessaires pour un processus de traduction fluide.

Les utilisateurs ont accès au contrôle des couleurs, à la navigation rémanente, à l’image d’en-tête et à un curseur plein écran. Sydney propose également des effets d’arrière-plan Parallax. Les utilisateurs peuvent l’ajouter à n’importe quelle ligne de la disposition du thème.

Crédit d’image: Astrid / WordPress