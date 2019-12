Meilleurs thèmes WordPress pour les portefeuilles en 2020

Meilleurs thèmes WordPress pour les portefeuilles

L'époque de l'impression de votre portefeuille d'entreprise et de son placement dans un dossier en carton est révolue depuis longtemps.

En plaçant votre portefeuille en ligne, vous pouvez annoncer votre marque par les moteurs de recherche, ce qui augmentera considérablement votre profil. Il est également beaucoup plus facile de mettre à jour votre portefeuille lorsque vous introduisez de nouveaux produits ou services.

L'une des façons les plus simples de démarrer avec votre portfolio en ligne est d'utiliser un thème sur mesure pour WordPress. Dans ce guide, vous allez explorer cinq de ces thèmes qui ont été créés en pensant aux portefeuilles.

Grand portefeuille

1. Grand portefeuille

Grand Portfolio fait honneur à son nom avec l'optimisation SEO et le générateur de contenu

Orienté design visuel

DEFILEMENT infini

Quelques dispositions de démonstration

Grand Portfolio est conçu pour répondre aux utilisateurs impliqués dans la plupart des domaines de la conception visuelle. Il fonctionne mieux pour les photographes, les créateurs de mode et les architectes.

Le thème comprend une variété de modules de galerie et de portfolio. Il existe également des choix pour ceux qui s'intéressent aux blogs et à la création de magazines. Il est utile pour les musiciens car il prend en charge les biographies ainsi que le support de réservation d'événements.

Les thèmes du Grand Portfolio peuvent être affichés en écran partagé avec une option plein écran pour les utilisateurs qui souhaitent montrer tous leurs designs dans toute leur splendeur. Les utilisateurs peuvent utiliser l'option de défilement infini afin que les conceptions continuent de se charger à mesure que vous arrivez à la fin de chaque page.

Les utilisateurs peuvent personnaliser la couleur, l'arrière-plan et la typographie des éléments avec le personnalisateur en direct intégré. Revolution Slider et iLightbox sont inclus avec le thème. Ces deux thèmes premium coûtent généralement environ 34 $ (25,87 £) chacun.

Les utilisateurs ont accès au ‘Content Builder’ intégré. Cela vient avec une fonction glisser-déposer pratique.

Grand Portfolio est entièrement réactif. Il a également réussi le test de compatibilité mobile de Google, ce qui signifie qu'il est optimisé pour le référencement.

Les utilisateurs peuvent acheter la licence régulière pour 59 $ (44,89 £) qui comprend les futures mises à jour et une assistance de 6 mois. Un support supplémentaire de 12 mois peut être ajouté pour 17,63 $ (13,41 £).

Certains commentateurs en ligne ont noté qu'il n'y a pas une grande variété de dispositions de démonstration.

Kalium

2. Kalium

Kalium est le thème définitif pour Portfolio, avec des plugins puissants et une prise en charge multilingue

Spécifique au portefeuille

Comprend des plugins premium

Entièrement documenté

Kalium est spécialement conçu pour les portefeuilles.

Il existe plusieurs styles disponibles. Chacun d'eux peut être modifié avec les plugins Visual Composer, Revolution Slider et LayerSlider. Ce sont tous des plugins premium et coûtent généralement environ 25 $ (18,8 £). Les utilisateurs peuvent personnaliser les polices, les couleurs, les styles de pied de page et choisir de s'intégrer aux médias sociaux.

Kalium est compatible avec WPML et le plugin multilingue. Il a été traduit dans plus de 16 langues. Il inclut la prise en charge des langues RTL telles que l'arabe, l'hébreu et le persan.

Les utilisateurs peuvent personnaliser leur portfolio dans la zone "Option thématique". Ils peuvent également choisir certaines des dispositions prédéfinies. Les utilisateurs peuvent sélectionner parmi plus de 100 types de portefeuilles avec des options pour aligner les images, l'espacement et les options de texte.

Kalium est simple et facile à utiliser. Les nouveaux utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter car aucune connaissance ou expérience en codage n'est nécessaire pour commencer à travailler sur ce thème.

Le thème est entièrement réactif et prêt pour la rétine. Il est également entièrement documenté, ce qui facilite la recherche des informations dont vous avez besoin pour créer votre site Web.

Les utilisateurs peuvent acheter Kalium pour 60 $ (49,5 £). Cela inclut les futures mises à jour et une assistance de 6 mois. Cela peut être étendu à 12 mois pour un montant supplémentaire de 18 $ (14,8 £).

Portefeuille

3. Portfolio

Le portefeuille possède d'excellentes fonctionnalités spécifiques à l'entreprise

Garantie de remboursement de 30 jours

Filtres de portefeuille avancés

Pas de support en direct

Le portfolio est conçu par ‘MyThemeShop’. Il s'agit d'un thème de portefeuille polyvalent.

Les utilisateurs peuvent utiliser le panneau d'options pour personnaliser leur thème, effectuer leurs propres modifications de code ou concevoir des modifications à l'aide des fichiers PSD Photoshop. Ceux-ci sont inclus dans le plan étendu.

Les utilisateurs peuvent utiliser les filtres de portefeuille avancés pour organiser leur travail comme ils l'entendent. Les utilisateurs peuvent également afficher aussi peu ou autant de leur travail qu'ils le souhaitent en contrôlant le nombre de colonnes d'images affichées. Vous pouvez également modifier les tailles d'image.

Le portfolio comprend plus de 600 polices Google. L'intégration des médias sociaux est également incluse. Les options de couleur, d'arrière-plan et de barres latérales sont illimitées. Les utilisateurs peuvent également personnaliser des widgets pour leur page.

Le thème est prêt pour la traduction et prend en charge RTL. La principale source de soutien est le forum du thème. Si une réponse est introuvable, une assistance par e-mail est également disponible.

Le portefeuille peut être acheté pour 45 $ (34,23 £) et est prêt pour le référencement, optimisé pour la vitesse et réactif. L'entreprise offre également une garantie de remboursement de 30 jours.

Furion

4. Furion

Ajoutez de la variété à votre portefeuille avec les fonctionnalités spéciales de Furion

Plus de 600 icônes de polices impressionnantes

Bonne documentation

Quelques problèmes de support

Furion est un thème de portfolio qui affichera votre travail avec une touche élégante.

Le thème comprend plusieurs dispositions de portefeuille différentes. Ceux-ci incluent la grille et la maçonnerie avec différents choix de colonnes ainsi que six styles d'animation de survol.

Chaque élément de la page choisie comprend 6 dispositions, des options pour afficher les images de la galerie dans un curseur, une galerie multimédia et des informations collantes.

Furion utilise plus de 600 icônes dans Font Awesome ainsi que les dernières polices Google. Le thème est également entièrement compatible avec des plugins tels que Yoast qui vous aideront à booster votre référencement

Le support est disponible via un système de ticket avec une documentation complète. Furion est également entièrement réactif, il sera donc aussi bien sur votre tablette ou smartphone que sur votre bureau.

Les utilisateurs peuvent créer des pages réactives sans avoir besoin de coder avec Visual Composer. Furion est entièrement intégré à Slider Revolution. Cela signifie que les utilisateurs sans expérience pourront créer de belles présentations.

Les utilisateurs peuvent acheter une licence régulière pour 33 $ (24,8 £) qui comprend les futures mises à jour.

Les commentateurs en ligne ont noté que le support peut être lent à répondre aux tickets.

Collectif

5. Collectif

Le collectif garde vos options ouvertes avec plusieurs mises en page de portefeuille et options de conception

Dispositions de portefeuille illimitées

Compatible avec WooCommerce

Nombreux designs de page d'accueil

Le collectif est le mieux adapté aux graphistes, architectes, photographes, architectes d'intérieur et web designers.

Il existe de nombreux modèles de page d'accueil disponibles. La plupart d'entre eux peuvent être visualisés en plein écran et comprennent une superposition descriptive et des curseurs verticaux.

Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs formulaires avec Contact Form 7. Il existe une collection de quatre ensembles d'icônes avec plus de 2000 disponibles pour les utilisateurs.

Le collectif est entièrement réactif et prêt pour la traduction. Il est également entièrement compatible avec WooCommerce. Les widgets peuvent être utilisés sur les barres latérales, les pieds de page et via WooCommerce.

Les utilisateurs peuvent personnaliser leur page avec le générateur de page inclus avec le thème. Il y a quatre démos et plus de 12 mises en page disponibles. Les utilisateurs peuvent accéder aux modèles de page et à une grande variété de présentations de portefeuille.

Les utilisateurs peuvent acheter Collective pour 29 $ (22,6 £), ce qui inclut les futures mises à jour et une assistance de 6 mois. L'assistance peut être étendue à 12 mois pour 6,38 $ supplémentaires (5 £). Il y a aussi une démo en direct.

Top Image Credit: Collectif