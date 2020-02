Meizu 17 arrivera officiellement en avril avec un affichage à 90 Hz

Au cours des dernières semaines, de nombreux smartphones appartenant au haut de gamme ont été présentés, comme le nouveau Samsung Galaxy S20 ou le nouveau haut de gamme Sony. Cependant, le nouveau smartphone haut de gamme de la société chinoise Meizu, ou le nouveau, manque toujours Meizu 17. De ces derniers, en particulier, de nouvelles informations très intéressantes sont finalement arrivées.

Meizu 17 arrivera sous peu avec un affichage à 90Hz

Grâce aux dernières rumeurs divulguées en ligne par un leaker sur le social Ciense Weibo, nous avons appris que le nouveau fleuron de la société chinoise arrivera officiellement sur le marché dans environ deux mois, soit vers avril 2020. En plus de cela, le baffle en question a publié quelques captures d’écran des paramètres du nouvel appareil. Plus précisément, ces captures d’écran ont montré que le smartphone sera équipé d’un taux de rafraîchissement de 90Hz.

Meizu a donc également choisi d’adopter un taux de rafraîchissement plus élevé. De nombreux appareils présentés cette année ont déjà un taux de rafraîchissement de ce type et on suppose maintenant que ce sera une tendance de 2020. Revenons à l’écran monté sur le Meizu 17, nous devrions avoir un panneau avec une résolution FullHD + (1080 x 2206 pixels). Ce dernier sera très grand et sera entouré de cadres quasi inexistants.

Grâce aux images de rendu précédentes, en fait, nous savons déjà quel devrait être le design du nouveau smartphone Meizu. Quant au capot arrière, en particulier, nous savons que nous devrions trouver une zone circulaire (style Motorola et Nokia) où ils seront placés quatre caméras arrière. Les performances ne sont pas remises en question, car nous aurons le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm.