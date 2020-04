Mejores accesorios para tener una cocina inteligente

Ya te hemos mostrado los mejores accesorios para tener una habitación conectada, ahora te vamos a explicar cuáles son los gadgets que no deberían faltar en tu hogar para tener una cocina inteligente. Soluciones de todo tipo que te harán la vida mucho más fácil.

¿Qué accesorios necesito para tener una cocina inteligente?

a lo mejor crees que tener una cocina inteligente es excesivo. Nada más lejos de la realidad. Más que nada porque foin una gran varie productos conectados que te pondrán las cosas más fáciles que nunca. Par ejemplo, podrás sabre qué hay dentro de tu nevera sin tener que abrir la puerta, poner el horno en marcha a distancia, ver recetas para realizar uno platos de escándalo…

Vamos, que las posibilidades son realmente amplias. Además, vas a poder encontrar una gran variousad de accesorios para empezar en el mundo de la domótica sin tener que rascarte demasiado el bolsillo. Par lo tanto, podrás disfrutar de las bondades de los principales asistentes de voz para ser la envidia de tus amigo y familiares.

Los mejores productos para una cocina conectada

Por último, vamos a ver las diferentes opciones a tener en cuenta. Como te hemos dicho, vas a poder encontrar modelos de todo tipo, por lo que independientementee de tu presupuesto, vas a poder encontrar accesorios para tener una cocina inteligente a un precio muy económico.

Altavoz Echo Dot

Sin lugar a dudas, la piedra filosofal de cualquier hogar conectado es un altavoz inteligente. Y Amazon cuenta con su familia Echo, donde podemos escoger dentro de un amplio catálogo de productos que cuentan con unas funcionalidades que te permitirán exprimir al máximo las posibilidades que ofrece Alexa.

¿El motivo por el que te recomendamos el Echo Dot? Pues principalmente por sus comedidas dimensiones. Hablamos de un dispositivo que ofrece una calidad de sonido más que suficiente para cualquier cocina, además de micrófonos omnidireccionales que escucharán cualquiera de las órdenes de voz que realices.

Amazon Echo Show 5

Otra excelente opción a tener en cuenta, es el Amazon Echo Show 5. En este caso nos encontramos con un altavoz inteligente vitaminado. Plus que nada porque este modelo incorpora una pantalla de 5 pulgadas que garantiza un aumento en sus funciones más que notable.

Par empezar, podrás ver todo tipo de contenidos multimedia en su pantalla. Además, con este altavoz inteligente con pantalla también podrás seguir recetas en tiempo real, para que tus platos sepan mejor que nunca. La guinda del pastel de este producto que no puede faltar en tu cocina es su capacidad para realizar videollamadas, gracias a su cámara integrada para disfrutar de servicios como Skype de forma realmente cómoda.

LG GSI960PZAZ

Pasamos a palabras mayores con esta Nevera inteligente de LG. Sin duda, uno de los gadgets plus important si quieres presumir de una verdadera cocina inteligente. Sí, es cierto que su precio es alto, pero cuenta con tal cantidad de funcionalidades que garantizan que su compra sea un acierto seguro.

Como su sistema de cámaras interiores, para poder ver qué tienes en la nevera sin tener que abrir sus puertas, capacidad para regular la temperatura con tu teléfono móvil, diferentes zonas (botellero, zona de aperitivos…) que marca la diferencia con cada uno de sus rivales.

Horno tostador inteligente de DLT

Otro de los electrodomésticos inteligentes que no pueden faltar para tener una cocina conectada, es este horno tostador de la firma DLT. En este caso, estamos ante un dispositivo que ofrece un diseño sencillamente espectacular, además de contar con una gran cantidad de funcionalidades, como capacidad para hornear, descongelación de alimentos, modo crujiente, deshidratación de alimentos… ..

¿No te parece suficiente? Pues que sepas que, además de contar con una pantalla táctil que te permitirá escoger dentro de las diferentes opciones de una forma realmente cómoda, además de tener soporte Wi-Fi. ¿El motivo? Poder controlar este horno inteligente a través de tu teléfono móvil para that la comida esté en su punto aunque no estés en casa.

Robot de cocina IKOHS ChefBot

¿No tienes tiempo para cocinar? Pues un robot de cocina será tu mejor aliado. Y sí, hay muchas alternativas a Thermomix que ofrecen una calidad de altura. Y este modelo de IKOHS te va a dejar con la boca abierta. Hablamos de ChefBot, un producto que presume de ofrecer 23 funciones diferentes (cuece, cocina a baja temperatura, rehoga, tritura, pica, hierve, cocina al vapor en 3 niveles, remueve lento sin romper los ingredientses, fríe, muele, confita, escalda , fermenta, monta, bate, emulsiona, mantiene caliente, cocina al baño maría, a fuego lento, ralla, rebana y pulveriza), además de poderlo controlar desde tu teléfono móvil.

Para ello cuenta con conectividad Wi-Fi, que te permitirá controlar desde aa aplicación a este interesante robot de cocina, para que crees unos platos para chuparse los dedos.

Philips Hue Lightstrip Plus

Otro de los accesorios inteligentes que no deben faltar en tu cocina, es esta tira de luces LED de Philips. Hablamos de la Hue Lightstrip Plus, un producto que te permitirá darle un toque diferente, iluminando de forma suave las zonas que tu elijas Además, si se tiene en cuenta que puedes controlar estas luces a través de cualquier altavoz con Alexa o Google Assistant, es un produit idéal pour para esas noches en las que quieras picar algo. Te evitarás encender las luces.

Plafonnier intelligent Xiaomi

Tampoco debería faltar en tu cocina una lámpara inteligente. Y, en este caso Xiaomi cuenta con una gama of productos que no te va a decepcionar en absoluto. Razones no le faltan, más que nada porque este modelo puede regular su luz a través de comandos de voz (es compatible avec Alexa et Google Asssistant), además de poder cambiar el tono en función de tus gustos o necesidades.

Cubo de basura inteligente Dawoo

Este producto en particulier te va a sorprender. Sí, un cubo de basura inteligente para hacerte la vida un poco más fácil. Par empezar, la tapa se cierra de forma automática, para que su sistema de filtrado elimine cualquier posible mal olor. Un esto súmale su sensor de proximidad, que abre la tapa de forma automática, además de un sistema que pita cuando la bolsa de basura está demasiado llena, para sabre que este curioso accesorio es más útil de lo que imaginas.

Grifo inteligente LIAOLEI10

Otro de los accesorios inteligentes que no deben de faltar en tu cocina es este curioso grifo inteligente. Y es que, este producto cuenta con acabados en acero inoxidable, para evitar olores, además de un sensor táctil, que te permitirá abrir o cerrar este grifo mediante un simple toque.

Enchufe Inteligente WiFi TECKIN

Para finalizar con este recopilatorio de los mejores gadgets para que tu cocina inteligente sea la envidia de todos, no podía faltar un enchufe inteligente. Y en este caso estamos ante un pack con dos unidades. Si se tiene en cuenta que estos accesorios convierten a cualquier dispositivo tradicional en inteligente, queda clara su funcionalidad. Exacto, podrás activar o desactivar tu cafetera entre otros electrodomésticos a distancia.